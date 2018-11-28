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28.11.2018 20:47  Проект OpenSSL переходит на лицензию Apache и меняет схему нумерации выпусков

Разработчики проекта OpenSSL объявили об изменении нумерации версий библиотеки. Вместо специфичных номеров, помечающих каждое обновление буквой (например, 1.0.2q), начиная со следующего значительного релиза решено применить традиционную нумерацию "Major.Minor.Patch".

Первая цифра (Major) в версии будет меняться только при нарушении совместимости на уровне API/ABI. Для выпусков, наращивающих функциональность без изменения API/ABI будет увеличиваться вторая цифра (Minor). Будущий значительный релиз будет выпущен под номером 3.0.0, а корректирующие обновления будут именоваться 3.0.1, 3.0.2 и т.д. Версия 2.0 будет пропущена для избежания пересечений с находящимся в разработке FIPS-модулем к OpenSSL. Существующие выпуски 1.1.1 и 1.0.2 продолжат обновляться в соответствии со старой схемой нумерации.

Выпуск 3.0.0 также будет примечателен переходом проекта на использование лицензии Apache 2.0 вместо ранее применяемой собственной лицензии OpenSSL, основанной на тексте устаревшей лицензии Apache 1.0. Старая лицензия требует явного упоминания OpenSSL в рекламных материалах при использовании библиотек OpenSSL, а также добавления специального примечания в случае поставки OpenSSL в составе продукта. Подобные требования делают старую лицензию несовместимой с GPL, что создаёт трудности при использовании OpenSSL в проектах с лицензией GPL.

Для обхода данной несовместимости GPL-проекты вынуждены были применять специфичные лицензионные соглашения, в которых основной текст GPL дополнялся пунктом, явно разрешающим связывание приложения с библиотекой OpenSSL и упоминающим, что требования GPL не распространяется на связывание с OpenSSL. Без данного пункта пользователям приложения можно предъявить претензию в нарушении GPL.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openssl.org/blog/b...)
  2. OpenNews: Результаты аудита обновлённого генератора псевдослучайных чисел OpenSSL 1.1.1
  3. OpenNews: Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1
  4. OpenNews: Проект OpenSSL переносит обсуждение разработки из списка рассылки на GitHub
  5. OpenNews: OpenSSL переходит на новую лицензию, совместимую с GPL
  6. OpenNews: Google перешел c OpenSSL на BoringSSL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openssl
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  • 1, Qwerty (??), 20:53, 28/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    >Для обхода данной несовместимости GPL-проекты

    Давно пора переходить на что-нибудь более нормальное, столько ограничений нет даже в EULA.

     
     
  • 2, Stax (ok), 21:14, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Каком именно EULA??
     
  • 3, Кома (?), 21:21, 28/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Праздник для Тео и LibreSSL?
     

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