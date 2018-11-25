25.11.2018 10:48  Второй бета-выпуск мобильной платформы /e/ доступен для 49 устройств

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|5.23, Аноним (23), 13:22, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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скажи спасибо, что не депозит-файлз, где тебе бы пришлось ждать 60 секунд для получения ссылки на Screenshot.jpg.exe.
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|7.41, Константавр (ok), 14:50, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ты прошёлся прям по лидерам нарушителей приватности и пропихивния слежки и рекламы в каждый миллиметр экрана. Поздравляю. Типичный представитель вскормленных массмедиа овец.
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|3.9, AlexYeCu_not_logged (?), 11:58, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Ну предложи другой
Мне вот лично пригодился бы поиск по названию в духе dmenu.
Ибо на «рабочих столах» найти нужное ещё реально (сам размещал), а вот редкие поиски в куче установленного хлама занимают порой довольно много времени.
>который понравится большинству
У «большинства» обычно нет ни мнения, ни пристрастий. На то оно и «большинство» — скопище людей, которых не получилось отнести ни к одной из категорий
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|3.18, anonymouse (?), 12:37, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Большинство априори потребители каловых масс. Это давно известный факт.
Большинству чуждо прекрасное, им движут мемы и симулякры. Образ Айфона, как симулякр, спровоцировал бум на икончатый интерфейс с детской вырвиглазной палитрой.
Вы видели e17? Там можно сделать и красивей и удобнее. M$ Metro ui?
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|4.42, Онаним тот самый (?), 14:50, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Однако ж именно большинство, а не полтора анона с опеннета — основная ЦА маркетинговой компании.
Когда microsoft сделала планшет на винде для гиков — никому было не нужно. Когда Apple сделала айпэд с иконочным интерфейсом — выстрелило только так.
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|5.45, КГБ СССР (?), 15:01, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Когда microsoft сделала планшет на винде для гиков — никому было не
> нужно. Когда Apple сделала айпэд с иконочным интерфейсом — выстрелило только
> так.
Что за планшет на винде для гиков, о чём речь?
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|3.48, macfaq (?), 15:34, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Единственное, в чём телега тут выигрывает - можно взять клиент, собранный из относительно чистых исходников без аналитик и прочего бреда. В остальном те же щи, только чуть менее кислые.
Относительно - потому что сами исходники тоже не мешало бы проверить.
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|1.21, Аноним (21), 12:47, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> примечателен переходом на компоненты Android 8
Очередная васянская сборка андроида с нескучными обоями. Будет как с хромыми, формально каждый делает свой индивидуальный браузер.
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|2.24, КГБ СССР (?), 13:24, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> андройд
> 2к18
Юноша, вас от самого себя не выворачивает? Или в солнечном Узбекистане все так разговаривают?
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|3.37, CZ (??), 14:25, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Xurmatli, КГБ-aka! O'zbekistonda "Андройд" deb aytishi mumkin, ammo "2k18" qo'llanmaydi. Xato qilmang, iltimos.
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|4.44, КГБ СССР (?), 14:57, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Xurmatli, КГБ-aka! O'zbekistonda "Андройд" deb aytishi mumkin, ammo "2k18" qo'llanmaydi.
> Xato qilmang, iltimos.
Приношу свои извинения великому народу солнечного Узбекистана. Разумеется, вы правы!
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|2.34, Илья (??), 14:18, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А какие ещё должны быть обновления кроме полностью ручного? Я например хочу чтобы при обновлении было описание обновляемых пакетов и возможность принять или отклонить какие-то из предложенного списка. А не как сейчас через день выскакивает предложение скачать >500MB фейсбуков, MS офисов и т.п. фигни которой я ни разу в жизни не пользовался. Потому как реальные обновления безопасности весят по 10-100 kB.
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|3.43, Онаним тот самый (?), 14:53, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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здесь ручное — скачать архив с прошивкой, поместить в память устройства, прошиться из рекавери.
А то, что вы описали, делается одной настройкой в плеймаркете. Осильте уже.
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|1.28, Чел (?), 13:38, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Хочется странного, но почему нет?
Почему не сделать синхронизацию для браузеров или настроек ОС на платформе любого пользовательского почтового ящика, передавая данные поп POP3 или IMAP?
Уже есть?
Для экономии объема ящика, старые письма можно автоматически удалять.
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|2.46, КГБ СССР (?), 15:04, 25/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Мне интересно, ЧЕМ ТУТ АДМИНЫ СУКА ШИРЯЮТСЯ?? Нахера вам реферер, придурки?
Казённую соску сосут. Товарищу Майору стук-стук-стук и цмок-цмок-цмок делают.
Не ссы, анон, они в первых рядах будут выхаркивать легкие и печень в наших гостеприимных санаториях.
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|1.51, Аноним (51), 16:27, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Пожелаю удачи ребятам. Этому миру не хватает подобной ОС, чтоб альтернатива гуглоандроиду с зондами, чтоб поддерживалось не 2,5 устройствами и при этом не было лагодромом.
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