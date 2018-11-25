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25.11.2018 10:48  Второй бета-выпуск мобильной платформы /e/ доступен для 49 устройств

Гаэль Дюваль (Gaël Duval), создатель дистрибутива Mandrake Linux, сообщил о доступности второй бета-версии мобильной платформы "/e/" (ранее Eelo), сосредоточенной на обеспечении конфиденциальности пользовательских данных. Второй бета-выпуск примечателен переходом на компоненты Android 8 "Oreo" и существенным расширением числа поддерживаемых устройств, для которых подготовлены сборки платформы.

Общее число поддерживаемых устройств доведено до 49. В том числе переход на использование драйверов от Android 8 позволил обеспечить поддержку таких смартфонов, как Xiaomi Redmi Note 5 pro, Xiaomi Mi A1, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Pocophone F1, OnePlus 5T и Google Pixel XL. Для поддержания прошивки в актуальном виде предлагается система OTA-обновлений и интерфейс, позволяющий контролировать получение и установку системных обновлений. Начались переговоры с некоторыми производителями мобильных устройств о предустановке /e/ на поступающие в продажу смартфоны. Выпуск первого смартфона с предустановленной платформой /e/ запланирован на начало 2019 года.

В новом выпуске представлен собственный интерфейс установки приложений и каталог программ. В каталоге предложено около 60 тысяч открытых и бесплатных Android-приложений. Помимо рейтинга, формируемого на основе оценки качества программы пользователями, в каталоге для каждого приложения также вычисляются и отображаются уровни приватности и энергоэффективности. Данные уровни формируются автоматически на основе анализа на наличие кода для отслеживания перемещений, требуемых приложением полномочий и оценки нагрузки на CPU и сеть в процессе работы. Опционально имеется возможность работы с каталогами F-Droid и Yalp Store.

Прошивка развивается как ответвление от платформы Android, что позволяет сохранить поддержку Android-приложений и упростить поддержку оборудования. Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов Google. При этом вместо сервисов Google проектом используются независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка на основе Mozilla Location Service. Вместо поисковой системы Google предлагается метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов (опционально можно использовать поисковые системы Qwant и DuckDuckGo).

Ключевой особенностью платформы является существенно переработанный интерфейс пользователя, который включает собственный ланчер BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды). Проектом развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@e.email), которая регистрируется в процессе первой установки.

По умолчанию предлагаются такие приложения, как почтовый клиент (форк K9-mail с поддержкой OAuth), программа для отправки мгновенных сообщений (Signal), чат (Telegram), система для ведения заметок, планировщик задач, программа для работы с картами Magic Earth. Проектом также подготовлены серверные компоненты с облачным хранилищем на базе открытой платформы NextCloud, обеспечивающие работу таких сервисов, как электронная почта, файловое хранилище, календарь-планировщик, заметки и задачи. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах (планируется поставка готовых Docker-образов).

  1. Главная ссылка к новости (https://e.foundation/towards-a...)
  2. OpenNews: Первый бета-выпуск мобильной платформы /e/, развиваемой создателем Mandrake Linux
  3. OpenNews: Создатель Mandrake Linux представил мобильную платформу Eelo
  4. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  5. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
  6. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: e.foundation, mobile, eelo
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:51, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Названия всё чудесатее и чудесатее
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:13, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    "/e/ - Ecchi" же.
     
  • 1.4, anonymouse (?), 11:14, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Господи, какой все таки ужасный этот "икончатый" интерфейс с психоделично-яркими цветами.
     
     
  • 2.5, Онаним тот самый (?), 11:21, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну предложи другой, который понравится большинству и станет тем интерфейсом, на который будут равняться другие компании.
     
     
  • 3.8, VINRARUS (ok), 11:45, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    http://s41.radikal.ru/i094/0909/ce/abfb4c361a67.png
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:25, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ммм, радикал в 2018? Найс.
    Мои соболезнования.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 13:22, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    скажи спасибо, что не депозит-файлз, где тебе бы пришлось ждать 60 секунд для получения ссылки на Screenshot.jpg.exe.
     
  • 5.27, VINRARUS (ok), 13:36, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ииии? Скрин сделан и залит в 2009 году.
    http://forum.motofan.ru/index.php?s=&showtopic=165931&view=findpost&p=1389886
    Или щас в моде самоуничтожающиеся хостинги?
     
     
  • 6.38, Аноним (38), 14:33, 25/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    так не модно же ичсх, выхода нет кидал на радикал - на радикал стало не модно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.41, Константавр (ok), 14:50, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты прошёлся прям по лидерам нарушителей приватности и пропихивния слежки и рекламы в каждый миллиметр экрана. Поздравляю. Типичный представитель вскормленных массмедиа овец.
     
  • 4.39, Онаним тот самый (?), 14:48, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Посмотрел бы я, как ты на ходу пишешь camera, чтобы открыть эту самую камеру...
     
     
  • 5.49, VINRARUS (ok), 15:49, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кнопка в верх - команды из сохраненной истории ;)
     
  • 3.9, AlexYeCu_not_logged (?), 11:58, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Ну предложи другой

    Мне вот лично пригодился бы поиск по названию в духе dmenu.
    Ибо на «рабочих столах» найти нужное ещё реально (сам размещал), а вот редкие поиски в куче установленного хлама занимают порой довольно много времени.

    >который понравится большинству

    У «большинства» обычно нет ни мнения, ни пристрастий. На то оно и «большинство» — скопище людей, которых не получилось отнести ни к одной из категорий

     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:57, 25/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Открой для себя KISS launcher Поиск по названию, по контактам, по номерам, по п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:57, 25/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    https github com fAndreuzzi TUI-ConsoleLauncher https play google com store ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, anonymouse (?), 12:37, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Большинство априори потребители каловых масс. Это давно известный факт.
    Большинству чуждо прекрасное, им движут мемы и симулякры. Образ Айфона, как симулякр, спровоцировал бум на икончатый интерфейс с детской вырвиглазной палитрой.
    Вы видели e17? Там можно сделать и красивей и удобнее. M$ Metro ui?
     
     
  • 4.36, e17 (?), 14:22, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Видели Ваше e17 - говно то ещё.
     
  • 4.42, Онаним тот самый (?), 14:50, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Однако ж именно большинство, а не полтора анона с опеннета — основная ЦА маркетинговой компании.
    Когда microsoft сделала планшет на винде для гиков — никому было не нужно. Когда Apple сделала айпэд с иконочным интерфейсом — выстрелило только так.
     
     
  • 5.45, КГБ СССР (?), 15:01, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда microsoft сделала планшет на винде для гиков — никому было не
    > нужно. Когда Apple сделала айпэд с иконочным интерфейсом — выстрелило только
    > так.

    Что за планшет на винде для гиков, о чём речь?

     
     
  • 6.47, macfaq (?), 15:28, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft Tablet PC и всё, что к нему относится, вероятно.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:31, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ждём платформу /b/
     
     
  • 2.13, Аноним (17), 12:11, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    /s/ же!
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:12, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это для дам с низкой социальной ответственностью?
     
     
  • 3.16, Аноним (17), 12:21, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для солнечных людей.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:40, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >В новом выпуске представлен собственный интерфейс установки приложений и каталог программ.

    И где можно посмотреть веб-версию этого каталога?

     
  • 1.10, Аноним (10), 12:03, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >В каталоге предложено около 60 тысяч открытых и бесплатных Android-приложений

    Где скачать этот магазин приложений?

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:24, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    FDroid
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:11, 25/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    В FDroid есть приложение для работы с 7z-архивами Или карт с построением маршру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, АнонимКО (?), 16:05, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Про будильник и 7z не в курсе, не было потребности в сторонних приложениях. Карты - OsmAnd.
     
  • 1.11, Qwerty (??), 12:04, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Два года ждал Стиль иконок украден у iOS, статусбар - у ведра, вот это украден... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним (7), 12:19, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    признаться я поражён интеллектуальным наполнением вашего комментария
     
  • 1.12, Qwerty (??), 12:05, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >По умолчанию предлагаются такие приложения, как
    >Telegram

    Это даже не смешно. Хотя хипстерам и пиарщикам этой лужи поноса понравится.

     
     
  • 2.32, Аноним (31), 14:14, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всяко лучше проприетарных контактов и ватсапов с телеметрией и зондами
     
     
  • 3.48, macfaq (?), 15:34, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Единственное, в чём телега тут выигрывает - можно взять клиент, собранный из относительно чистых исходников без аналитик и прочего бреда. В остальном те же щи, только чуть менее кислые.
    Относительно - потому что сами исходники тоже не мешало бы проверить.
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:45, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    патентую название
    /rf -rf \//
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 12:47, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    fix
    /rf\ -rf\ \//
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:47, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > примечателен переходом на компоненты Android 8

    Очередная васянская сборка андроида с нескучными обоями. Будет как с хромыми, формально каждый делает свой индивидуальный браузер.

     
     
  • 2.26, Annoynymous (ok), 13:35, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Будет как с линуксом.
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:11, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Нужна система, которую легко можно было допилить под себя Андройд этому явно пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, КГБ СССР (?), 13:24, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > андройд
    > 2к18

    Юноша, вас от самого себя не выворачивает? Или в солнечном Узбекистане все так разговаривают?

     
     
  • 3.37, CZ (??), 14:25, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Xurmatli, КГБ-aka! O'zbekistonda "Андройд" deb aytishi mumkin, ammo "2k18" qo'llanmaydi. Xato qilmang, iltimos.
     
     
  • 4.44, КГБ СССР (?), 14:57, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Xurmatli, КГБ-aka! O'zbekistonda "Андройд" deb aytishi mumkin, ammo "2k18" qo'llanmaydi.
    > Xato qilmang, iltimos.

    Приношу свои извинения великому народу солнечного Узбекистана. Разумеется, вы правы!

     
  • 2.34, Илья (??), 14:18, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А какие ещё должны быть обновления кроме полностью ручного? Я например хочу чтобы при обновлении было описание обновляемых пакетов и возможность принять или отклонить какие-то из предложенного списка. А не как сейчас через день выскакивает предложение скачать >500MB фейсбуков, MS офисов и т.п. фигни которой я ни разу в жизни не пользовался. Потому как реальные обновления безопасности весят по 10-100 kB.
     
     
  • 3.43, Онаним тот самый (?), 14:53, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    здесь ручное — скачать архив с прошивкой, поместить в память устройства, прошиться из рекавери.

    А то, что вы описали, делается одной настройкой в плеймаркете. Осильте уже.

     
  • 1.28, Чел (?), 13:38, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хочется странного, но почему нет?

    Почему не сделать синхронизацию для браузеров или настроек ОС на платформе любого пользовательского почтового ящика, передавая данные поп POP3 или IMAP?
    Уже есть?
    Для экономии объема ящика, старые письма можно автоматически удалять.

     
  • 1.33, Аноним (33), 14:18, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне интересно, ЧЕМ ТУТ АДМИНЫ СУКА ШИРЯЮТСЯ?? Нахера вам реферер, придурки?
     
     
  • 2.46, КГБ СССР (?), 15:04, 25/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне интересно, ЧЕМ ТУТ АДМИНЫ СУКА ШИРЯЮТСЯ?? Нахера вам реферер, придурки?

    Казённую соску сосут. Товарищу Майору стук-стук-стук и цмок-цмок-цмок делают.

    Не ссы, анон, они в первых рядах будут выхаркивать легкие и печень в наших гостеприимных санаториях.

     
  • 1.35, Аноним (33), 14:20, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ты себе свое PHP в анус засунь, собака! Хотя наверно порвется твой анус)) Долбоебы.
     
  • 1.40, Annoynymous (ok), 14:48, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Короче, кто-нибудь ставил, может поделиться впечатлениями? А то в комментариях сплошные Пастернаканечитали.
     
  • 1.51, Аноним (51), 16:27, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пожелаю удачи ребятам. Этому миру не хватает подобной ОС, чтоб альтернатива гуглоандроиду с зондами, чтоб поддерживалось не 2,5 устройствами и при этом не было лагодромом.
     
  • 1.52, Anon676731 (?), 16:28, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >> форк K9-mail с поддержкой OAuth

    Отдельно в виде apk где-то можно его взять?

     
  • 1.53, Аноним (51), 16:29, 25/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дизайн сильно похож на яблофоны, не то чтоб это было плохо... но зайдет не всем.
     

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