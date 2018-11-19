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19.11.2018 09:36  Выпуск видеоредакторов Shotcut 18.11 и DaVinci Resolve 15.2

Состоялся релиз видеоредактора Shotcut 18.11 (следом выпущено обновление 18.11.18), который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • Добавлен экран с параметрами для создания нового проекта и списком недавно открытых проектов;
  • В Linux реализована возможность использования VA-API для аппаратного ускорения кодирования видео. В macOS добавлена поддержка API VideoToolbox;
  • В раздел экспорта добавлен расширенный режим, опция для включения аппаратного ускорения кодирования видео и преднастройки для формата Ut Video;
  • Добавлена поддержка наложения 10- и 20-пиксельных сеток при воспроизведении;
  • Добавлен фильтр Spot Remover для удаления пятен;
  • Добавлено меню "View > Scopes > Video Waveform";
  • Добавлена поддержка отображения видео в квадратной области с качеством 1080p (30 и 60 FPS);
  • Для macOS добавлен SDK и реализована поставка сборки, заверенной цифровой подписью;
  • В фильтрах вращения и масштабирования максимальный масштаб увеличен до 500%;
  • Улучшена поддержка форматов изображений DDS, ICO и WebP;
  • Добавлен фильтр визуализации звуковой волны (Audio Waveform Visualization);
  • Добавлен фильтр, отображающий таймер в форме "MM:SS.SS";
  • В диалоге выбора цвета Color Grading добавлена возможность изменения цвета колесом мыши.

Дополнительно, можно отметить выпуск проприетарной системы цветокоррекции и нелинейного монтажа DaVinci Resolve 15.2, используемой многими известными голливудскими киностудиями в процессе производства фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов. DaVinci Resolve объединяет в одном приложении средства для монтажа, цветоустановки, наложения звука, финальной обработки и создания конечного продукта. Сборки DaVinci Resolve подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для загрузки требуется регистрация.

В новой версии:

  • Оптимизирована работа с монтажной линейкой при выполнении операций редактирования и подгонки;
  • Добавлены средства анимации при действиях с клипами, которые упрощают отслеживание влияния выполняемых операций на конечный результат;
  • Добавлена команда Show Duplicate Frames для выявления идентичных фрагментов;
  • В списке клипов реализована индикация использования на текущей монтажной линейке;
  • Добавлена опция Flatten Unused Clips для удаления неиспользуемых клипов со шкалы времени;
  • Увеличена эффективность редактирования видео на нескольких монтажных линейках. Для обработки составных элементов шкалу времени и комбинированные клипы теперь можно загрузить как исходное изображение;
  • В элементах экранного управления, окне Inspector и метаданных на странице Edit обеспечено автоматическое обновление информации о находящемся под курсором клипе, что позволяет обойтись без ручного выбора клипа для изменения параметров;
  • Предложен наглядный интерфейс для настройки горячих клавиш;
  • Добавлены новые плагины ResolveFX: Blanking Fill (автоматически заполняет горизонтальные или боковые полосы дисплея расфокусированным материалом) и Beauty (мягкое и естественное сглаживание текстуры и пятен на поверхностях);
  • Расширено число функций обработки звука и плагинов на странице Fairlight. В том числе добавлен плагин Stereo Fix, автоматизирующий наиболее часто выполняемые операции при назначении каналов, например, позволяющий устранять проблемы с двухканальным монофоническим звуком, смонтированным на стереодорожках. Реализованы группы VCA для объединения нескольких каналов и их одновременного усиления. Добавлены средства для спектрального анализа звука в режиме реального времени.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 2.4.3 и Shotcut 18.09
  3. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 18.08
  4. OpenNews: Релиз системы нелинейного видеомонтажа Kdenlive 15.08
  5. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 15
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 0.96
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotcut, davinci, video
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  • 1.3, Аноним (3), 10:56, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Начали за здравие, закончили за проприетарь.
     
     
  • 2.8, Сергей Брин (?), 12:59, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    >DaVinci Resolve 15.2

    Зачем это здесь? Это не Linux-only софт, и тем более не открыто. Может о каждом кроссплатформенном софте писать?

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:49, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Нормально всё.
    Больше софта под линуксы - больше софта под линуксы.
     
  • 3.12, Maxxx (??), 14:15, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Я в своё время ждал релиза под Linux очень долго.
    Это лучшее, что произошло за последних 3-4 года с видеомонтажом под линуху.
    Да не открытое ПО, но есть бесплатная версия (если вы не делаете профессионально кино, то вам хватит выше крыше). Да и платная стоит немного по сравнения с каким-нибудь премьером (300 баксов за неограниченную лицензию, а не подписка). И вообще идет бесплатно с их камерами. Да было бы здорово видеть такой софт открытым, но сообщество не потянет его разработку.
    Кстати у них очень много железа своего под него заточена по ценам от косяря до 30.
    Такой интеграции добиться от свободного софта невозможно.

    Я считаю что такие новости популяризуют линукс в различных сообществах.

     
     
  • 4.13, Анонемоус (?), 15:24, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Да не открытое ПО
    > но есть бесплатная версия

    Опять свободку с халявой перепутали.

     
  • 4.21, Аноним (21), 17:26, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Линукс сообщество тянет, а какой то видеоредактор не осилит Да и можно пилить с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, голос_Геенны (ok), 20:43, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так и что сделало "сообщество"? Где видеоредактор подобного уровня? Вы наступаете на горло собственной логике.
     
  • 1.4, meequz (ok), 11:03, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >В фильтрах вращения и масштабирования максимальный масштаб увеличен до 500%;

    Зачем там вообще лимит устанавливать?

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:29, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Одно стабильно падает, другое даже не устанавливается.

    Современная стабильность уже не та...

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:18, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    надо использовать докер, он создан чтобы все падало
     
     
  • 3.24, пох (?), 17:55, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вывсеврети - там еще и все не устанавливаетца
     
  • 2.7, none_first (ok), 12:35, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Одно стабильно падает, другое даже не устанавливается.
    > Современная стабильность уже не та...

    вместо первого можно использовать OpenShot (вполне стабильно работает)
    второе может не устанавливаться/запускаться если не читать - что ему нужно в зависимостях и какие дрова поддерживает ;)

     
     
  • 3.10, Аноним (5), 13:24, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не софт для железа, а железо для софта Если правильно станцевать с бубном вокру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, none_first (ok), 17:22, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не софт для железа, а железо для софта?
    > Если правильно станцевать с бубном вокруг костра, то можно установить, но потом
    > выясняется, что поддержка линукса весьма поверхностная. Настройка звука тот ещё геморрой.

    никакого не испытывал

    > Поддерживает только определёную кодировку видео с определённой частатой звука. Всё это
    > делает данный софт просто ненужным хламом.

    никто не заставляет пользоваться...
    да - проприерастам легче поддерживать опред форматы и оптимизировать под них обработку, студиям пофиг до разнообразия, у них равматериал по-любому будет проходить предобработку

     
  • 1.15, gimrock (ok), 16:44, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Недавно я смотрел интервью, где один из руководителей говорил про разработку игры War Thunder под Linux. Так вот он сказал, цитирую: «Сказать, что это окупилось, нельзя. Это совершенно не окупилось. Чего нельзя плохого о них сказать, так это что Linux-пользователи неблагодарны за это. Если б они не были благодарными, возможно мы бы уже дропнули поддержку Linux’a. Но зато они пишут приятные, добрые слова, поэтому вот мы их поддерживаем».

    К чему я это написал? Наличие Linux-версии DaVinci Resolve - это очень и очень круто. Пожалуй тоже напишу им письмо с благодарностью, а заодно предложу делать им сборки в формате snap или flatpack. Думаю, что если кто-то ещё напишет слова благодарности, то лишним это не будет. Поэтому не стесняйтесь.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:48, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, благодарности. Xуями обложат и скажут слово на букву Н.
    Где свободные фанатики - там всегда скотство. Срaли-мазали, как говорится.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 17:24, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это наши пользователи только и умеют, что **ями обкладывать.
    Те, которые по ту сторону, всегда благодарны.  
     
     
  • 4.25, camel (?), 18:40, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Те, которые по ту сторону, всегда благодарны.

    Ой не всегда. В среднем - может быть, но на всю голову столлманутых там тоже вагон.

     
  • 2.22, Аноним (21), 17:31, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пока нет исходников благодарить их должны только их же финансисты Без кода это ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 17:44, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лично мне, как обычному пользователю - их исходники и даром не нужны. Все равно ничего не пойму! :)
     
     
  • 4.26, none_first (ok), 19:21, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лично мне, как обычному пользователю - их исходники и даром не нужны.

    главное сказано - "Лично мне"
    но совершенное не означает "обычному пользователю", если "обычный" отождествлять с тупым потребителем  - возможно
    у многих "обычных" есть совсем не обычные "увлечения" и они могут (при желании и возможности, если код открыт) посмотреть/поправить/получить новые знания (если хватает компетенций или желания разбираться)
    с проприерастивным кодом подобное исключается

    > Все равно ничего не пойму! :)

    или не хочу разбираться?

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 20:45, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Те, которые по ту сторону, всегда благодарны.
    > главное сказано - "Лично мне"

    Эротический массаж коммунизма закончился давно, проспали, товарищ? :)

     
  • 4.27, Аноним (27), 20:28, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Лично мне, как обычному пользователю - их исходники и даром не нужны

    Зачем тогда тебе вообще линукс? Сидел бы ты лучше на васяносборке дриснятки.

     
     
  • 5.30, Аноним (29), 20:46, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому?
     
  • 5.32, голос_Геенны (ok), 20:53, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и непонятно, зачем он?
     
  • 1.31, SchuHard (ok), 20:47, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как же сильно запахло LORом.
     
  • 1.33, Аноним (33), 20:58, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Давинчи Решает снова! И это хорошо)
     

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