19.11.2018 09:36  Выпуск видеоредакторов Shotcut 18.11 и DaVinci Resolve 15.2

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|2.8, Сергей Брин (?), 12:59, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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>DaVinci Resolve 15.2
Зачем это здесь? Это не Linux-only софт, и тем более не открыто. Может о каждом кроссплатформенном софте писать?
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|3.12, Maxxx (??), 14:15, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Я в своё время ждал релиза под Linux очень долго.
Это лучшее, что произошло за последних 3-4 года с видеомонтажом под линуху.
Да не открытое ПО, но есть бесплатная версия (если вы не делаете профессионально кино, то вам хватит выше крыше). Да и платная стоит немного по сравнения с каким-нибудь премьером (300 баксов за неограниченную лицензию, а не подписка). И вообще идет бесплатно с их камерами. Да было бы здорово видеть такой софт открытым, но сообщество не потянет его разработку.
Кстати у них очень много железа своего под него заточена по ценам от косяря до 30.
Такой интеграции добиться от свободного софта невозможно.
Я считаю что такие новости популяризуют линукс в различных сообществах.
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|2.7, none_first (ok), 12:35, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Одно стабильно падает, другое даже не устанавливается.
> Современная стабильность уже не та...
вместо первого можно использовать OpenShot (вполне стабильно работает)
второе может не устанавливаться/запускаться если не читать - что ему нужно в зависимостях и какие дрова поддерживает ;)
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|4.19, none_first (ok), 17:22, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Не софт для железа, а железо для софта?
> Если правильно станцевать с бубном вокруг костра, то можно установить, но потом
> выясняется, что поддержка линукса весьма поверхностная. Настройка звука тот ещё геморрой.
никакого не испытывал
> Поддерживает только определёную кодировку видео с определённой частатой звука. Всё это
> делает данный софт просто ненужным хламом.
никто не заставляет пользоваться...
да - проприерастам легче поддерживать опред форматы и оптимизировать под них обработку, студиям пофиг до разнообразия, у них равматериал по-любому будет проходить предобработку
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|1.15, gimrock (ok), 16:44, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Недавно я смотрел интервью, где один из руководителей говорил про разработку игры War Thunder под Linux. Так вот он сказал, цитирую: «Сказать, что это окупилось, нельзя. Это совершенно не окупилось. Чего нельзя плохого о них сказать, так это что Linux-пользователи неблагодарны за это. Если б они не были благодарными, возможно мы бы уже дропнули поддержку Linux’a. Но зато они пишут приятные, добрые слова, поэтому вот мы их поддерживаем».
К чему я это написал? Наличие Linux-версии DaVinci Resolve - это очень и очень круто. Пожалуй тоже напишу им письмо с благодарностью, а заодно предложу делать им сборки в формате snap или flatpack. Думаю, что если кто-то ещё напишет слова благодарности, то лишним это не будет. Поэтому не стесняйтесь.
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|2.17, Аноним (17), 16:48, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну да, благодарности. Xуями обложат и скажут слово на букву Н.
Где свободные фанатики - там всегда скотство. Срaли-мазали, как говорится.
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|3.20, Аноним (20), 17:24, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это наши пользователи только и умеют, что **ями обкладывать.
Те, которые по ту сторону, всегда благодарны.
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|4.25, camel (?), 18:40, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Те, которые по ту сторону, всегда благодарны.
Ой не всегда. В среднем - может быть, но на всю голову столлманутых там тоже вагон.
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|3.23, Аноним (23), 17:44, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Лично мне, как обычному пользователю - их исходники и даром не нужны. Все равно ничего не пойму! :)
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|4.26, none_first (ok), 19:21, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Лично мне, как обычному пользователю - их исходники и даром не нужны.
главное сказано - "Лично мне"
но совершенное не означает "обычному пользователю", если "обычный" отождествлять с тупым потребителем - возможно
у многих "обычных" есть совсем не обычные "увлечения" и они могут (при желании и возможности, если код открыт) посмотреть/поправить/получить новые знания (если хватает компетенций или желания разбираться)
с проприерастивным кодом подобное исключается
> Все равно ничего не пойму! :)
или не хочу разбираться?
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|5.29, Аноним (29), 20:45, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Те, которые по ту сторону, всегда благодарны.
> главное сказано - "Лично мне"
Эротический массаж коммунизма закончился давно, проспали, товарищ? :)
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|4.27, Аноним (27), 20:28, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Лично мне, как обычному пользователю - их исходники и даром не нужны
Зачем тогда тебе вообще линукс? Сидел бы ты лучше на васяносборке дриснятки.
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