12.11.2018 21:15  Mozilla тестирует в Firefox две новые возможности: Price Wise и Email Tabs

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|2.10, НяшМяш (ok), 21:59, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Из того, что они так выкатывали в последнее время, я пользуюсь только Multi-Account Containers. И, похоже, их забросили, ибо функционал не развивается.
Например, нельзя задать контейнеру только белый список, чтобы в этом контейнере не открывались никакие домены, кроме определённых. Нельзя почистить кукисы для каждого контейнера отдельно.
Вот например, смотрю я ютуб (в его собственном контейнере) и понадобилось мне зайти на опеннет. Пишу в адресной строке и получаю открытый сайт в контейнере ютуба. Ну ладно, забыл Alt+Enter. Теперь мне надо почистить кукис опеннета в контейнере ютуба. А так нельзя, можно удалить только кукисы глобально. Отлично, удалил кукис в контейнере ютуба, но теперь придётся заново логиниться на опеннет. А если я опять по запаре не в том контейнере открою сайт, ещё и залогинюсь там?
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|3.12, Донни (?), 22:15, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Так как это реализовано с помощью расширения, то почему бы не воспользоваться дополнительным?
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/containerise/ позволяет открывать определённые домены/поддомены в нужных контейнерах. Есть ещё расширение с временными контейнерами, но оно криво работает. А вообще они обещали в ближайшее время заняться ими (писали где-то, на багзилле, кажется).
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|3.28, Ку (?), 00:04, 13/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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По моему профили гораздо удобней использовать, чем вот это.
У меня 5 тематических профиля + еще сделал уникальную иконку на каждый профиль и мне прекрасно видно где какой. Соответсвенно, в каждом профиле свой набор расширений. И есть возможность по отдельности закрывать каждый освобождая память, чистить куки и т.п..
В Multi-Account Containers я так и не увидел преимуществ кроме модно-молодежности.
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|2.15, Аноним (15), 22:32, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Не помним. И раньше нужно было для выпила «фич» расширения устанавливать. Так что всё идёт по плану.
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|3.16, MrClon (ok), 22:41, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Не помним. И раньше нужно было для выпила «фич» расширения устанавливать. Так
> что всё идёт по плану.
Раньше это когда? «Раньше» оно бывает разное
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|2.17, пох (?), 22:51, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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я помню даже времена, когда в нем не было ненужно-аддонов. Но, доложу тебе, браузер он и при этом был препоганый и тормозной.
вызывал любовь местной публики только и исключительно тем, что под бесплатный линyпс ничего другого толком просто не было, а опера была еще и платной.
так что ничего нового - первый же серьезный и не одноплатформенно-совместимый конкурент - и привет, мозила всплыла кверху брюшком. Нам неповезло в том, что это оказался гугль, а не, к примеру, ms.
а что на последние деньги наняли всяких divercity и альтернативно-одаренных, которым уже не знают что бы поручить, чтоб хотя б видимость занятости им создать - вот, например, пусть за ценами на ебее понаблюдают - это уже просто труп колышет течением.
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|3.20, MrClon (ok), 23:04, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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В какой-то мемент, где-то между выпилом рекламы из Опервы и появлением Хрома, лиса была лучшим браузером. Собственно выбор тогда был между IE (при чём то-ли седьмым, то-ли восьмым), Оперой и сабжем (ещё были популярны какие-то поделия на движке IE). Сабж был быстрее оперы, но без аддонов совершенно не фичастый
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|4.23, КГБ СССР (?), 23:39, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В те годы лучшим браузером была именно Opera. Но не пришла к успеху. Популярности её сильно мешала вера тогдашней хипстоты в неправославность Оперы (напрягало, видите ли, неразумных детишек делать сайты по спецификациям W3C, а не «под браузеры») и антиоперная деятельность, внезапно, Гугла.
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|5.30, MrClon (ok), 00:32, 13/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На сколько я помню тормозила она в те времена сильнее тормозилы (которая, в свою очередь, не тормозила)
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|1.22, Ilya Indigo (ok), 23:32, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А можно сделать так, чтобы встроенный функционал забвения истории не удалял все вкладки, особенно те, которые были созданы задолго до периода забвения?
Или оно по другому не работает?
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