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12.11.2018 21:15  Mozilla тестирует в Firefox две новые возможности: Price Wise и Email Tabs

Компания Mozilla представила две новые функции, предложенные в рамках инициативы Test Pilot, которая предоставляет пользователям возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществляется сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями.

В состав Test Pilot включены две новые функции:

  • Price Wise (код) - позволяет отследить падение стоимости на выбранный товар на популярных торговых площадках, таких как Amazon, Best Buy, eBay, Home Depot и Walmart. Пользователь формирует список интересующих товаров и получает уведомление при падении цены на товар в списке;

  • Email Tabs (код) - позволяет выделить одну или несколько вкладок и быстро отправить открытые в них ссылки, скриншоты страниц или текст содержимого на Email. В качестве почтового сервиса для отправки в настоящее время поддерживается только Gmail. Дополнение также позволяет поместить открытые в выбранных вкладках ссылки в буфер обмена.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Firefox тестируют поддержку сохранения в облачные хранилища
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование системы рекомендации контента на основе активности пользователя
  4. OpenNews: Разработчики Mozilla представили две тестовые возможности: Lockbox и Notes
  5. OpenNews: Mozilla рассматривает возможность создания системы голосовой навигации для браузера
  6. OpenNews: В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla, firefox
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  • 1.1, linxon (ok), 21:26, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    полезные вещи
     
  • 1.3, Анончик999999 (?), 21:36, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Что-то не очень!
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:39, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Сплошное ненужно в последнее время. Firefox окончательно скатился.
     
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 21:59, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Из того, что они так выкатывали в последнее время, я пользуюсь только Multi-Account Containers. И, похоже, их забросили, ибо функционал не развивается.

    Например, нельзя задать контейнеру только белый список, чтобы в этом контейнере не открывались никакие домены, кроме определённых. Нельзя почистить кукисы для каждого контейнера отдельно.

    Вот например, смотрю я ютуб (в его собственном контейнере) и понадобилось мне зайти на опеннет. Пишу в адресной строке и получаю открытый сайт в контейнере ютуба. Ну ладно, забыл Alt+Enter. Теперь мне надо почистить кукис опеннета в контейнере ютуба. А так нельзя, можно удалить только кукисы глобально. Отлично, удалил кукис в контейнере ютуба, но теперь придётся заново логиниться на опеннет. А если я опять по запаре не в том контейнере открою сайт, ещё и залогинюсь там?

     
     
  • 3.12, Донни (?), 22:15, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Так как это реализовано с помощью расширения, то почему бы не воспользоваться дополнительным?
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/containerise/ позволяет открывать определённые домены/поддомены в нужных контейнерах. Есть ещё расширение с временными контейнерами, но оно криво работает. А вообще они обещали в ближайшее время заняться ими (писали где-то, на багзилле, кажется).
     
  • 3.27, Anonlolkek (?), 00:02, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно пnчистить куки вручную. F12 -> Storage -> Cookies -> right-click -> delete all
     
  • 3.28, Ку (?), 00:04, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По моему профили гораздо удобней использовать, чем вот это.

    У меня 5 тематических профиля + еще сделал уникальную иконку на каждый профиль и мне прекрасно видно где какой. Соответсвенно, в каждом профиле свой набор расширений. И есть возможность по отдельности закрывать каждый освобождая память, чистить куки и т.п..

    В Multi-Account Containers я так и не увидел преимуществ кроме модно-молодежности.

     
     
  • 4.32, Донни (?), 00:56, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А никто не говорил, что это замена профилям.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:48, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дайте два!
     
  • 1.6, Ананас (?), 21:50, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    А почему не добавили возможность отслеживания падения цены на центральном рынке г. Саратова?
     
     
  • 2.9, анонимним (?), 21:57, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дополнительное дополнение для рыбных торгов
     
  • 2.18, Leave home (?), 22:52, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Добавят.
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:51, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Сравнение и мониторинг цен - штука отличная, но при чём тут браузер? А второе - вообще бред какой-то
     
     
  • 2.19, user (??), 22:59, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, это даже в ОС лишнее.
     
  • 1.8, IRASoldier (?), 21:53, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Кому это ненужно Уведомляшка о падении цен на ебэе и амазоне штука полезная для... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Котофалк (?), 23:51, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ясное дело, что яндекс советники полезней.

    да. 5 добровольцев потестят, а потом всем жрать.

     
     
  • 3.29, IRASoldier (?), 00:20, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > 5 добровольцев потестят, а потом всем жрать

    about:config <не_нужное_лично_тебе> false ? Не, не слышал!


     
     
  • 4.31, Annoynymous (ok), 00:33, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не слышал и слышать не хочу.
     
  • 1.13, MrClon (ok), 22:18, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    А помните времена когда в firefox не было ничего кроме браузера, а всякие(не)нужности реализовывались аддонами?
     
     
  • 2.14, Васёк (?), 22:31, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Юниксвейный принцип Make each program do one thing well уже давно не в моде, это да
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:32, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не помним. И раньше нужно было для выпила «фич» расширения устанавливать. Так что всё идёт по плану.
     
     
  • 3.16, MrClon (ok), 22:41, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не помним. И раньше нужно было для выпила «фич» расширения устанавливать. Так
    > что всё идёт по плану.

    Раньше это когда? «Раньше» оно бывает разное

     
  • 2.17, пох (?), 22:51, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    я помню даже времена, когда  в нем не было ненужно-аддонов. Но, доложу тебе, браузер он и при этом был препоганый и тормозной.
    вызывал любовь местной публики только и исключительно тем, что под бесплатный линyпс ничего другого толком просто не было, а опера была еще и платной.

    так что ничего нового - первый же серьезный и не одноплатформенно-совместимый конкурент - и привет, мозила всплыла кверху брюшком. Нам неповезло в том, что это оказался гугль, а не, к примеру, ms.

    а что на последние деньги наняли всяких divercity и альтернативно-одаренных, которым уже не знают что бы поручить, чтоб хотя б видимость занятости им создать - вот, например, пусть за ценами на ебее понаблюдают  - это уже просто труп колышет течением.

     
     
  • 3.20, MrClon (ok), 23:04, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В какой-то мемент, где-то между выпилом рекламы из Опервы и появлением Хрома, лиса была лучшим браузером. Собственно выбор тогда был между IE (при чём то-ли седьмым, то-ли восьмым), Оперой и сабжем (ещё были популярны какие-то поделия на движке IE). Сабж был быстрее оперы, но без аддонов совершенно не фичастый
     
     
  • 4.23, КГБ СССР (?), 23:39, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В те годы лучшим браузером была именно Opera. Но не пришла к успеху. Популярности её сильно мешала вера тогдашней хипстоты в неправославность Оперы (напрягало, видите ли, неразумных детишек делать сайты по спецификациям W3C, а не «под браузеры») и антиоперная деятельность, внезапно, Гугла.
     
     
  • 5.25, Котофалк (?), 23:48, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    когда свалился нетшкаф, сорцы открыли. а оперные утащили в могилу.
     
  • 5.30, MrClon (ok), 00:32, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На сколько я помню тормозила она в те времена сильнее тормозилы (которая, в свою очередь, не тормозила)
     
  • 1.21, Аноним (21), 23:26, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    мм, ну что сказать, молодцы, сразу видно что заняты полезным делом
    еще встроенный пасьянс не помешал бы
     
     
  • 2.24, Котофалк (?), 23:47, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    пасьянсом анонимную стату по товарам не пособираешь
     
  • 1.22, Ilya Indigo (ok), 23:32, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А можно сделать так, чтобы встроенный функционал забвения истории не удалял все вкладки, особенно те, которые были созданы задолго до периода забвения?
    Или оно по другому не работает?
     
     
  • 2.33, user (??), 01:16, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что мешает использовать закладки?
     

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