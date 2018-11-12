12.11.2018 21:15  Mozilla тестирует в Firefox две новые возможности: Price Wise и Email Tabs

Из того, что они так выкатывали в последнее время, я пользуюсь только Multi-Account Containers. И, похоже, их забросили, ибо функционал не развивается. Например, нельзя задать контейнеру только белый список, чтобы в этом контейнере не открывались никакие домены, кроме определённых. Нельзя почистить кукисы для каждого контейнера отдельно. Вот например, смотрю я ютуб (в его собственном контейнере) и понадобилось мне зайти на опеннет. Пишу в адресной строке и получаю открытый сайт в контейнере ютуба. Ну ладно, забыл Alt+Enter. Теперь мне надо почистить кукис опеннета в контейнере ютуба. А так нельзя, можно удалить только кукисы глобально. Отлично, удалил кукис в контейнере ютуба, но теперь придётся заново логиниться на опеннет. А если я опять по запаре не в том контейнере открою сайт, ещё и залогинюсь там?

