08.11.2018 13:17  Релиз системы управления доступом к сети PacketFence 8.2

Представлен релиз PacketFence 8.2, свободной системы для управления доступом к сети (NAC), которая может использоваться для организации централизованного доступа и эффективной защиты сетей любого размера. Код системы написан на языке Perl и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для RHEL 7 и Debian 8. PacketFence поддерживает обеспечение централизованного входа пользователей в сеть по проводным и беспроводным каналам с возможностью активации через web-интерфейс (captive portal). Поддерживается интеграция с внешними базами пользователей через LDAP и ActiveDirectory, возможна блокировка нежелательных устройств (например, запрет на подключение мобильных устройств или точек доступа), проверка трафика на вирусы, выявление вторжений (интеграция со Snort), аудит конфигурации и программной начинки компьютеров в сети. Имеются средства для интеграции с оборудованием популярных производителей, таких как Cisco, Nortel, Hewlett-Packard, 3Com, D-Link, Intel и Dell. Основные новшества: Добавлена поддержка кластеров, в которых серверы размещены в нескольких разных сетях;

Добавлена поддержка обработки входящих RADIUS-запросов от румингового сервиса Eduroam TLRS;

Утилита pfconfig и Realm-префиксы адаптированы для работы с несколькими непересекающимися базами аутентификации (Multi-tenant);

Добавлена поддержка аутентификации через web-сервисы на базе фреймворка Mojo;

Предложен новый источник аутенитификации "Пароль дня" (Password of the Day, пользователю выдаётся список паролей, в соответствии с которым каждый день используется новый пароль);

Добавлена функция для тестирования SMTP;

В состав включён модуль создания единой точки входа (SSO) на базе Juniper SRX Firewall;

Для коммутаторов Aruba 5400 реализована поддержка VOIP и Downloadable ACL;

Для коммутаторо Meraki реализована поддержка CoA (временные IP-адреса для мобильных устройств);

Средства применения фильтров коммутаторов теперь могут использоваться для переопределения модуля поддержки коммутатора, выбранного в процессе обработки RADIUS-соединения;

Для хранения опций pfdhcp задействован бэкенд на базе MySQL (решение на базе etcd объявлено устаревшим);

В pfdns задействована библиотека для ведения логов, написанная на языке Go.