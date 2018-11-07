07.11.2018 23:35  Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.9

Представлен релиз Zulip 1.9, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: Реализованы инструменты для импорта данных из HipChat и Gitter. Завершено бета-тестирование модуля для импорта из Slack;

Запуск Python-процесса Zulip ускорен приблизительно на 30% благодаря решению проблем с производительностью в django-bitfield, libthumbor и pika;

Добавлена возможность создания собственных полей в профиле, позволяющих размещать специфичную для каждой организации информацию о сотрудниках;

Добавлена поддержка использования Google Hangouts вместо Jitsi для обеспечения работы видеочата;

Пользователям предоставлена возможность настройки push-уведомлений или уведомлений по email;

Добавлены настройки, позволяющие контролировать доступ пользователей к истории приватных каналов до подключения к каналу, а также возможность создания каналов, в которые имеют право отправлять сообщения только администраторы;

Представлена экспериментальная поддержка предоставления доступа к каналам неавторизированных гостей, например, при необходимости просмотра определённых каналов подрядчиками;

Реализованы новые модули для бесшовной интеграции с Ansible Tower, Appveyor, Clubhouse, Netlify и Zabbix;

Добавлена поддержка Ubuntu 18.04 и Debian 9.



