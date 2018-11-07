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07.11.2018 23:35  Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.9

Представлен релиз Zulip 1.9, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.

Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.

Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.

Основные новшества:

  • Реализованы инструменты для импорта данных из HipChat и Gitter. Завершено бета-тестирование модуля для импорта из Slack;
  • Запуск Python-процесса Zulip ускорен приблизительно на 30% благодаря решению проблем с производительностью в django-bitfield, libthumbor и pika;
  • Добавлена возможность создания собственных полей в профиле, позволяющих размещать специфичную для каждой организации информацию о сотрудниках;
  • Добавлена поддержка использования Google Hangouts вместо Jitsi для обеспечения работы видеочата;
  • Пользователям предоставлена возможность настройки push-уведомлений или уведомлений по email;
  • Добавлены настройки, позволяющие контролировать доступ пользователей к истории приватных каналов до подключения к каналу, а также возможность создания каналов, в которые имеют право отправлять сообщения только администраторы;
  • Представлена экспериментальная поддержка предоставления доступа к каналам неавторизированных гостей, например, при необходимости просмотра определённых каналов подрядчиками;
  • Реализованы новые модули для бесшовной интеграции с Ansible Tower, Appveyor, Clubhouse, Netlify и Zabbix;
  • Добавлена поддержка Ubuntu 18.04 и Debian 9.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zulip.org/2018/11...)
  2. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  3. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  4. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  5. OpenNews: Выпуск платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.2
  6. OpenNews: Выпуск распределённой системы обмена сообщениями ii 0.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chat, zulip, im
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  • 1.1, Аноним (1), 23:43, 07/11/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Значит не тормозит и уязвимостям не подвержен И с параллелизмом И легко сопров... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:48, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > С параллелизмом

    Подразумеваю CPython как основную целевую реализацию Python. CPython имеет только гринлеты.

     
  • 1.2, Онаним (?), 23:47, 07/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online)

    Неужели где-то этого нет?

     
     
  • 2.7, Андрей (??), 02:12, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Представлен релиз Zulip 1.9, серверной платформы
    > Код серверной части
    > Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме

    Обычно, это подчёркивают только в распределённых безсерверных мессенджерах, где это действительно нетривиальная задача.

     
  • 2.8, Аноним (8), 02:37, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Skype 4 Business от МС, как пример - нет оффлайн доставки сообщений ...
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:59, 07/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это они политкорректные леваки или я с кем-то их путаю?
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:30, 08/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем это лучше matrix-synapse + riot?
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:38, 08/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    эмм ребята решили сделать свой велосипед?
    джаббер не устраивает?
     
     
  • 2.9, НяшМяш (ok), 02:39, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это скорее для тех, кого не устраивает Slack. Будет ещё один "убийца" в списке.
     

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