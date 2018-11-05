The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

05.11.2018 22:49  В Chrome 71 начнётся блокировка вводящих в заблуждение рекламных блоков

Компания Google сообщила о скором включении блокировки вредоносных или вводящих пользователя в заблуждение рекламных блоков. Начиная с выпуска Chrome 71, намеченного на декабрь, в случае выявления на сайте мошеннической рекламы, Chrome будет блокировать всю рекламу на данных сайтах. Для проверки сайта на наличие подобной рекламы и устранения возникших проблем предложен специальный инструмент для web-мастеров - Ad Experience Report.

В качестве примеров недопустимой рекламы приводятся:

  • Перекрывающие контент рекламные блоки с фиктивными кнопками закрытия (например, вместо закрытия открывается ссылка или отображаются всплывающие окна с другой рекламой);
  • Блоки в которых обманным путём стимулируются клики (например, реклама камуфлируется под системные диалоги, предупреждения или уведомления);
  • Блоки, не соответствующие заявленному поведению (например, при нажатии на кнопку просмотра видео предлагается установить пакет с приложением);
  • Симуляция фиктивных форм ввода, пытающихся заставить пользователя ввести персональные данные;
  • Реклама, включающая код для автоматического проброса на другие страницы без явных действий со стороны пользователя;
  • Отображение фиктивного указателя мыши для привлечения пользователя к взаимодействию с рекламным блоком;
  • Использование прозрачного фона, невидимых элементов или других обычно не используемых для кликов областей, которые приводят к выводу рекламы или переходу на другую страницу при случайном клике;
  • Реклама или элементы страницы, которые продвигают или ссылаются на вредоносное или навязываемое программное обеспечение, которое сразу предлагается к установке на систему пользователя;
  • Реклама с несуществующим или вводящим в заблуждение брендом.

Часто подобные методы используются мошенниками или применяются в схемах фишинга, нацеленных на кражу персональных данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2018...)
  2. OpenNews: Google анонсировал активацию блокировщика рекламы в Chrome
  3. OpenNews: Активация встроенного в Google Chrome блокировщика рекламы намечена на 15 февраля
  4. OpenNews: В Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя
  5. OpenNews: В тестовых сборках Chrome для Android появился встроенный блокировщик рекламы
  6. OpenNews: Google планирует добавить в Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, chromium, adv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 23:05, 05/11/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Началось А знаете, как будет выявляться такая реклама Правильно Нейросетями ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:33, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и неплохо. Чем больше хаоса, неразберихи и несправедливости на этом мерзотном рынке тем всем лучше.
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:37, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А я и не против... да хоть ВСЯ реклама!
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:29, 05/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Внедрение белого фильтра только гугла?
     
  • 1.3, Онаним (?), 23:32, 05/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора. По моим наблюдениям большинство вирусов люди подцепляют, нажав на баннеры "на вашем компе вирус, нажмите сюда чтобы вылечить!", распространяемые через рекламные сети. Особенно подобным (там, правда, чаще вроде не про вирусы сюжет) страдает реклама в Android приложениях, надеюсь их тоже как-то научатся фильтровать.
     
  • 1.5, Онаним тот самый (?), 23:36, 05/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то пропадет реклама перед порнухой, которая не закрывается крестиком, а открывает новое окно.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:37, 05/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >вредоносных или вводящих пользователя в заблуждение

    То есть любых?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor