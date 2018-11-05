05.11.2018 22:49  В Chrome 71 начнётся блокировка вводящих в заблуждение рекламных блоков

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Компания Google сообщила о скором включении блокировки вредоносных или вводящих пользователя в заблуждение рекламных блоков. Начиная с выпуска Chrome 71, намеченного на декабрь, в случае выявления на сайте мошеннической рекламы, Chrome будет блокировать всю рекламу на данных сайтах. Для проверки сайта на наличие подобной рекламы и устранения возникших проблем предложен специальный инструмент для web-мастеров - Ad Experience Report.
В качестве примеров недопустимой рекламы приводятся:
- Перекрывающие контент рекламные блоки с фиктивными кнопками закрытия (например, вместо закрытия открывается ссылка или отображаются всплывающие окна с другой рекламой);
- Блоки в которых обманным путём стимулируются клики (например, реклама камуфлируется под системные диалоги, предупреждения или уведомления);
- Блоки, не соответствующие заявленному поведению (например, при нажатии на кнопку просмотра видео предлагается установить пакет с приложением);
- Симуляция фиктивных форм ввода, пытающихся заставить пользователя ввести персональные данные;
- Реклама, включающая код для автоматического проброса на другие страницы без явных действий со стороны пользователя;
- Отображение фиктивного указателя мыши для привлечения пользователя к взаимодействию с рекламным блоком;
- Использование прозрачного фона, невидимых элементов или других обычно не используемых для кликов областей, которые приводят к выводу рекламы или переходу на другую страницу при случайном клике;
- Реклама или элементы страницы, которые продвигают или ссылаются на вредоносное или навязываемое программное обеспечение, которое сразу предлагается к установке на систему пользователя;
- Реклама с несуществующим или вводящим в заблуждение брендом.
Часто подобные методы используются мошенниками или применяются в схемах фишинга, нацеленных на кражу персональных данных.