05.11.2018 22:49  В Chrome 71 начнётся блокировка вводящих в заблуждение рекламных блоков

Компания Google сообщила о скором включении блокировки вредоносных или вводящих пользователя в заблуждение рекламных блоков. Начиная с выпуска Chrome 71, намеченного на декабрь, в случае выявления на сайте мошеннической рекламы, Chrome будет блокировать всю рекламу на данных сайтах. Для проверки сайта на наличие подобной рекламы и устранения возникших проблем предложен специальный инструмент для web-мастеров - Ad Experience Report. В качестве примеров недопустимой рекламы приводятся: Перекрывающие контент рекламные блоки с фиктивными кнопками закрытия (например, вместо закрытия открывается ссылка или отображаются всплывающие окна с другой рекламой);

Блоки в которых обманным путём стимулируются клики (например, реклама камуфлируется под системные диалоги, предупреждения или уведомления);

Блоки, не соответствующие заявленному поведению (например, при нажатии на кнопку просмотра видео предлагается установить пакет с приложением);

Симуляция фиктивных форм ввода, пытающихся заставить пользователя ввести персональные данные;

Реклама, включающая код для автоматического проброса на другие страницы без явных действий со стороны пользователя;

Отображение фиктивного указателя мыши для привлечения пользователя к взаимодействию с рекламным блоком;

Использование прозрачного фона, невидимых элементов или других обычно не используемых для кликов областей, которые приводят к выводу рекламы или переходу на другую страницу при случайном клике;

Реклама или элементы страницы, которые продвигают или ссылаются на вредоносное или навязываемое программное обеспечение, которое сразу предлагается к установке на систему пользователя;

Реклама с несуществующим или вводящим в заблуждение брендом. Часто подобные методы используются мошенниками или применяются в схемах фишинга, нацеленных на кражу персональных данных.



