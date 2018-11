04.11.2018 16:16  Выпуск earlyoom 1.2, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти

> К слову, нормальная ОС должна обеспечивать реакцию на интерактивные команды пользователя

> (будь-то локальный или удаленный текстовый терминал или нажатия мышкой в GUI)

> с максимальным приоритетом, быстро независимо от всей остальной загрузки и использования sysctl kern.sched.interact=10 # default is 30

sysctl kern.sched.preempt_thresh=224

В итоге, даже при полной загрузке (запустив к обычному фону еще и 6 x 'python -c "while True:pass"' на двух ядрах) переключение между раб. столами, браузерами/claws проходит практически без ощутимых запинок. > ресурсов остальным процессами, потому что пользователь всегда главнее всех процессов. Сильно зависит от сценария использования. Банальный пример: подсоединение к панели управления маршрутизатором не должно приводить к лагам или тем более обрывам голосовых соединения (IP телефон или всякие вайберы и вотсапы, не суть важно).