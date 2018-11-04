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04.11.2018 16:16  Выпуск earlyoom 1.2, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск фонового процесса earlyoom 1.2, который периодически проверяет объем доступной памяти (MemAvailable, SwapFree) и пытается на ранней стадии отреагировать на возникновения нехватки памяти.

Если объём доступной памяти меньше заданного значения, то earlyoom принудительно (через отправку SIGTERM или SIGKILL) завершит работу процесса, наиболее активно потребляющего память (имеющего самое большое значение /proc/*/oom_score), не доводя состояние системы до очистки системных буферов и мешающего работе своппинга (обработчик OOM (Out Of Memory) в ядре срабатывает когда состояние нехватки памяти уже достигло критичных значений и обычно к этому моменту система уже не реагирует на действия пользователя).

Earlyoom поддерживает отправку уведомлений о принудительно завершённых процессах на рабочий стол (с помощью notify-send), а также предоставляет возможность определения правил, в которых при помощи регулярных выражений можно задать имена процессов, завершение которых предпочтительно (опция "--prefer") или остановки которых стоит избегать (опция "--avoid").

Основные изменения в новом выпуске:

  • Внедрено адаптивное время сна (адаптивная частота проверки уровня доступной памяти) для снижения нагрузки на процессор: чем меньше доступной памяти осталось, тем чаще проверяется объем доступной памяти (один раз в секунду если памяти достаточно и чаще по мере ее уменьшения);
  • Удалена опция "-k" для вызова ядерного oom-killer'a (ее использование давало непредсказуемые результаты; теперь эта опция игнорируется для совместимости);
  • Исправлена ошибка, приводящая к некорректному поведению после монтирования своп-раздела, если earlyoom уже был запущен;
  • Реализовано ступенчатое завершение процессов: сначала происходит попытка корректного завершения процесса путем отправки ему сигнала SIGTERM, и только в случае отсутствия реакции на SIGTERM и при дальнейшем уменьшении доступной памяти происходит отправка SIGKILL процессу с наибольшим oom_score.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rfjakob/ear...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код для обработки ситуации нехватки памяти в системе
  3. OpenNews: Выпуск earlyoom 1.1, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.6
  5. OpenNews: Механизм уведомления приложений о нехватке памяти в системе
Автор новости: hakavlad
Тип: Программы
Ключевые слова: oom, memory, earlyoom
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  • 1.2, VINRARUS (ok), 19:16, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Я был доволен своей манжарой пока не запустил игрушку при 8 Гб рам и отсутствием... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, GK_222 (?), 22:18, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А при чем тут kernel panic? С точки зрения ядра - все так и должно быть, только пользователь недоволен. У меня на нетбуке тоже Манджаро, 4 Гб памяти и нет свопа. Аналогично, все вешалось иногда, приходил OOM-killer и вешался за компанию.. Решалось через sysrq и ребут, но очень бесило. Earlyoom избавил от этого, причем на грани фантастики - хром с 20 вкладками в фоне, спереди игрушка под wine, файл-менеджер и торрент-клиент тоже где-то болтаются и все нормально. Я, правда, с той поры, немного поумнел - логинюсь через tty, красивости и ненужные сервисы\модули ядра - под нож, /tmp из оперативки на диск (+ccache) и вагон с тележкой других твиков.
    Так что за то, что она вешалась - я даже благодарен, так много интересного о системе никогда не узнаешь, если тупо ждать программу с кнопкой "сделать за..шибись".
     
     
  • 3.23, VINRARUS (ok), 22:56, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А при чем тут kernel panic?

    У меня ядро 2.6.10 любило вешаться при переполнении оперативки без свапа, на прощание сообщая о kernel panic.
    >Так что за то, что она вешалась - я даже благодарен, так много интересного о системе никогда не узнаешь, если тупо ждать программу с кнопкой "сделать за..шибись".

    Безопасный обновлятор огнепанды написал, управлялку кулерами написал, скрипт бекапа с SSD на HDD написал, теперь ещо и убивалку процесов писать на шел? xD
    Думал ограничусь модом мобилки, теперь приходится мод десктопа поневоле делать...

     
  • 3.26, Sem (??), 23:13, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ужас, у меня 1.5 Гб и без свопа на WinXP ни одного раза не зависала ОС - только приложение вылетает или виснет при нехватке памяти. А тут такое, для дома не годится, это либо подход такой "серверный" либо просто позорище этот линукс
     
     
  • 4.29, пох (?), 00:01, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я вам страшную тайну открою -- у xp не бывает "без свопа". Даже если вручную все поотключать, она с горя создаст временный, где-то в windows\system32 или рядом.

    Но у нее нет overcommit, и proactive свопа тоже нет.

    А я вот сейчас наблюдаю такой себе mysqld, отожравший в свопе 3 гига из четырех возможных и пытаюсь понять - убить его, от греха, или пусть так как-нибудь выживает (это именно proactive swap - то есть система решила что даже буферный кэш полезнее этих байтиков)

     
  • 1.4, Аноним (4), 19:18, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Почему этот демон не включен из коробки в большинстве популярных дистров? Потребляет практически ноль ресурсов, при этом надежно предохраняет от OOM.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:09, 04/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Этот демон на большинстве систем и не нужен На нормальном сервере есть монитори... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 23:20, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Такой демон (отжирающий CPU и память)

    У меня на htop он показывает 0% CPU и 0% нагрузки на память.

     
  • 1.11, Аноним (11), 20:21, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Господа, да это же костыль Нормальная production-ready система ОБЯЗАНА на тако... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним (27), 20:42, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пожалуйста, перестаньте считать костыли чем-то плохим. При отсутствии ног костыли - это благо. Костыли - это вариант решения проблемы.
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:22, 04/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так она и реагирует, даже механизмы есть чтобы ей объяснить что надо прибить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним (14), 21:00, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А есть такая штука, чтобы убивала лучше как-нибудь замораживала процесс привод... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним (27), 21:07, 04/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    пока такого нет, но теоретически можно сделать через SIGSTOP SIGCONT Потомки иск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Анононим (?), 21:33, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > К слову, нормальная ОС должна обеспечивать реакцию на интерактивные команды пользователя
    > (будь-то локальный или удаленный текстовый терминал или нажатия мышкой в GUI)
    > с максимальным приоритетом, быстро независимо от всей остальной загрузки и использования

    sysctl kern.sched.interact=10 # default is 30
    sysctl kern.sched.preempt_thresh=224
    В итоге, даже при полной загрузке (запустив к обычному фону еще и 6 x 'python -c "while True:pass"' на двух ядрах) переключение между раб. столами, браузерами/claws проходит практически без ощутимых запинок.

    > ресурсов остальным процессами, потому что пользователь всегда главнее всех процессов.

    Сильно зависит от сценария использования. Банальный пример: подсоединение к панели управления маршрутизатором не должно приводить к лагам или тем более обрывам голосовых соединения (IP телефон или всякие вайберы и вотсапы, не суть важно).


     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:06, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это же для фряхи)) а для линукса есть подобное?)
     
  • 3.21, Fracta1L (ok), 22:30, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > В итоге, даже при полной загрузке (запустив к обычному фону еще и 6 x 'python -c "while True:pass"' на двух ядрах) переключение между раб. столами, браузерами/claws проходит практически без ощутимых запинок

    Это что за трэшак такой, что требует напильника для того, чтобы переключение окон и рабстолов не дёргалось при нагруженном процессоре? Там что, отрисовки интерфейса на gpu до сих пор нет?

     
     
  • 4.24, Анононим (?), 23:00, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/

    > Это что за трэшак такой, что требует напильника для того, чтобы переключение
    > окон и рабстолов не дёргалось при нагруженном процессоре?

    О, началось развешивание лапши на уши и описание солено-пряного вкуса апельсинов.

    > Там что, отрисовки интерфейса на gpu до сих пор нет?

    Далеко не все в гтк/qt рисуется gpu.


     
  • 2.20, Аноним (19), 22:28, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но не всегда тот пользователь, что прокладка между стулом и монитором
     
  • 1.22, Vitaliy Blats (?), 22:49, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > завершит работу процесса, наиболее активно потребляющего память

    А вот это не очень хорошо. Как минимум надо иметь возможность выбора из нескольких сценариев.

    Ну вот НАПРИМЕР у меня типичная связка nginx->php-fpm->mysql. Все эти процессы жрут плюс минус одинаково, однако php-fpm запускает свои потоки с разными PID'ами, а mysqld один.
    Подключатся десять посетителей к Вордпрессу или Джумле на таком сервере, и получится что у нас 10 разных php-fpm по 100Мб каждый, и один mysqld на 1024Мб, который будет первым на вылет, и периодически киляется OOM'ом после чего привет, 500-я и сайт(ы) в ауте.

    Но это же никуа не логично! Логичнее прибить пять php-fpm'ов, после чего 500Мб освободят они, и еще 500 освободит mysqld.

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 00:33, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё настраивается. Как на уровне ядра (google://oom_score_adj), так и на уровне данного демона (новость://опция "--avoid").
     
  • 1.28, Аноним (28), 23:59, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ни нужно , закапывайте !!!!!!!!
     

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