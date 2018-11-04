04.11.2018 16:16  Выпуск earlyoom 1.2, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти

2.18 , GK_222 ( ? ), 22:18, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] +3 + / – А при чем тут kernel panic? С точки зрения ядра - все так и должно быть, только пользователь недоволен. У меня на нетбуке тоже Манджаро, 4 Гб памяти и нет свопа. Аналогично, все вешалось иногда, приходил OOM-killer и вешался за компанию.. Решалось через sysrq и ребут, но очень бесило. Earlyoom избавил от этого, причем на грани фантастики - хром с 20 вкладками в фоне, спереди игрушка под wine, файл-менеджер и торрент-клиент тоже где-то болтаются и все нормально. Я, правда, с той поры, немного поумнел - логинюсь через tty, красивости и ненужные сервисы\модули ядра - под нож, /tmp из оперативки на диск (+ccache) и вагон с тележкой других твиков.

Так что за то, что она вешалась - я даже благодарен, так много интересного о системе никогда не узнаешь, если тупо ждать программу с кнопкой "сделать за..шибись".

3.23 , VINRARUS ( ok ), 22:56, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – >А при чем тут kernel panic? У меня ядро 2.6.10 любило вешаться при переполнении оперативки без свапа, на прощание сообщая о kernel panic.

>Так что за то, что она вешалась - я даже благодарен, так много интересного о системе никогда не узнаешь, если тупо ждать программу с кнопкой "сделать за..шибись". Безопасный обновлятор огнепанды написал, управлялку кулерами написал, скрипт бекапа с SSD на HDD написал, теперь ещо и убивалку процесов писать на шел? xD

Думал ограничусь модом мобилки, теперь приходится мод десктопа поневоле делать...

3.26 , Sem ( ?? ), 23:13, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Ужас, у меня 1.5 Гб и без свопа на WinXP ни одного раза не зависала ОС - только приложение вылетает или виснет при нехватке памяти. А тут такое, для дома не годится, это либо подход такой "серверный" либо просто позорище этот линукс

4.29 , пох ( ? ), 00:01, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – я вам страшную тайну открою -- у xp не бывает "без свопа". Даже если вручную все поотключать, она с горя создаст временный, где-то в windows\system32 или рядом. Но у нее нет overcommit, и proactive свопа тоже нет. А я вот сейчас наблюдаю такой себе mysqld, отожравший в свопе 3 гига из четырех возможных и пытаюсь понять - убить его, от греха, или пусть так как-нибудь выживает (это именно proactive swap - то есть система решила что даже буферный кэш полезнее этих байтиков)

