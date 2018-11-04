04.11.2018 16:16  Выпуск earlyoom 1.2, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти

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|2.18, GK_222 (?), 22:18, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А при чем тут kernel panic? С точки зрения ядра - все так и должно быть, только пользователь недоволен. У меня на нетбуке тоже Манджаро, 4 Гб памяти и нет свопа. Аналогично, все вешалось иногда, приходил OOM-killer и вешался за компанию.. Решалось через sysrq и ребут, но очень бесило. Earlyoom избавил от этого, причем на грани фантастики - хром с 20 вкладками в фоне, спереди игрушка под wine, файл-менеджер и торрент-клиент тоже где-то болтаются и все нормально. Я, правда, с той поры, немного поумнел - логинюсь через tty, красивости и ненужные сервисы\модули ядра - под нож, /tmp из оперативки на диск (+ccache) и вагон с тележкой других твиков.
Так что за то, что она вешалась - я даже благодарен, так много интересного о системе никогда не узнаешь, если тупо ждать программу с кнопкой "сделать за..шибись".
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|3.23, VINRARUS (ok), 22:56, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>А при чем тут kernel panic?
У меня ядро 2.6.10 любило вешаться при переполнении оперативки без свапа, на прощание сообщая о kernel panic.
>Так что за то, что она вешалась - я даже благодарен, так много интересного о системе никогда не узнаешь, если тупо ждать программу с кнопкой "сделать за..шибись".
Безопасный обновлятор огнепанды написал, управлялку кулерами написал, скрипт бекапа с SSD на HDD написал, теперь ещо и убивалку процесов писать на шел? xD
Думал ограничусь модом мобилки, теперь приходится мод десктопа поневоле делать...
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|3.26, Sem (??), 23:13, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ужас, у меня 1.5 Гб и без свопа на WinXP ни одного раза не зависала ОС - только приложение вылетает или виснет при нехватке памяти. А тут такое, для дома не годится, это либо подход такой "серверный" либо просто позорище этот линукс
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|4.29, пох (?), 00:01, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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я вам страшную тайну открою -- у xp не бывает "без свопа". Даже если вручную все поотключать, она с горя создаст временный, где-то в windows\system32 или рядом.
Но у нее нет overcommit, и proactive свопа тоже нет.
А я вот сейчас наблюдаю такой себе mysqld, отожравший в свопе 3 гига из четырех возможных и пытаюсь понять - убить его, от греха, или пусть так как-нибудь выживает (это именно proactive swap - то есть система решила что даже буферный кэш полезнее этих байтиков)
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|1.4, Аноним (4), 19:18, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Почему этот демон не включен из коробки в большинстве популярных дистров? Потребляет практически ноль ресурсов, при этом надежно предохраняет от OOM.
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|3.27, Аноним (27), 23:20, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Такой демон (отжирающий CPU и память)
У меня на htop он показывает 0% CPU и 0% нагрузки на память.
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|2.12, Аноним (27), 20:42, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Пожалуйста, перестаньте считать костыли чем-то плохим. При отсутствии ног костыли - это благо. Костыли - это вариант решения проблемы.
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|2.16, Анононим (?), 21:33, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> К слову, нормальная ОС должна обеспечивать реакцию на интерактивные команды пользователя
> (будь-то локальный или удаленный текстовый терминал или нажатия мышкой в GUI)
> с максимальным приоритетом, быстро независимо от всей остальной загрузки и использования
sysctl kern.sched.interact=10 # default is 30
sysctl kern.sched.preempt_thresh=224
В итоге, даже при полной загрузке (запустив к обычному фону еще и 6 x 'python -c "while True:pass"' на двух ядрах) переключение между раб. столами, браузерами/claws проходит практически без ощутимых запинок.
> ресурсов остальным процессами, потому что пользователь всегда главнее всех процессов.
Сильно зависит от сценария использования. Банальный пример: подсоединение к панели управления маршрутизатором не должно приводить к лагам или тем более обрывам голосовых соединения (IP телефон или всякие вайберы и вотсапы, не суть важно).
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|3.21, Fracta1L (ok), 22:30, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> В итоге, даже при полной загрузке (запустив к обычному фону еще и 6 x 'python -c "while True:pass"' на двух ядрах) переключение между раб. столами, браузерами/claws проходит практически без ощутимых запинок
Это что за трэшак такой, что требует напильника для того, чтобы переключение окон и рабстолов не дёргалось при нагруженном процессоре? Там что, отрисовки интерфейса на gpu до сих пор нет?
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|4.24, Анононим (?), 23:00, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Это что за трэшак такой, что требует напильника для того, чтобы переключение
> окон и рабстолов не дёргалось при нагруженном процессоре?
О, началось развешивание лапши на уши и описание солено-пряного вкуса апельсинов.
> Там что, отрисовки интерфейса на gpu до сих пор нет?
Далеко не все в гтк/qt рисуется gpu.
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|1.22, Vitaliy Blats (?), 22:49, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> завершит работу процесса, наиболее активно потребляющего память
А вот это не очень хорошо. Как минимум надо иметь возможность выбора из нескольких сценариев.
Ну вот НАПРИМЕР у меня типичная связка nginx->php-fpm->mysql. Все эти процессы жрут плюс минус одинаково, однако php-fpm запускает свои потоки с разными PID'ами, а mysqld один.
Подключатся десять посетителей к Вордпрессу или Джумле на таком сервере, и получится что у нас 10 разных php-fpm по 100Мб каждый, и один mysqld на 1024Мб, который будет первым на вылет, и периодически киляется OOM'ом после чего привет, 500-я и сайт(ы) в ауте.
Но это же никуа не логично! Логичнее прибить пять php-fpm'ов, после чего 500Мб освободят они, и еще 500 освободит mysqld.
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|2.30, Аноним (30), 00:33, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Всё настраивается. Как на уровне ядра (google://oom_score_adj), так и на уровне данного демона (новость://опция "--avoid").
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