03.11.2018 08:23  В Firefox 65 появится поддержка формата изображений WebP

Компания Mozilla подтвердила намерения по добавлению поддержки формата изображений WebP и включила необходимые патчи в кодовую базу, на основе которой формируется Firefox 65, релиз которого намечен на 29 января. В текущем виде поддержка WebP пока неактивна по умолчанию и требует установки опции "image.webp.enabled" в about:config. Тем не менее, обсуждается вопрос активации WebP в Firefox 65 по умолчанию в случае если на этапе тестовых выпусков не будет выявлено проблем.

Напомним, что формат WebP разработан компанией Google и поддерживает анимированные изображения. В режиме кодирования с потерями WebP позволяет добиться сокращения размера файла на 25%-34% по сравнению с файлами JPEG аналогичного качества, а в режиме сжатия без потерь обеспечивает сокращение результирующего размера файла на 26% по сравнению с максимальным уровнем сжатия PNG. Реализация WebP до сих пор не была включена в состав Firefox из-за расхождения взглядов Mozilla и Google в области поддержки анимированных изображений. Разработчики из Mozilla продвигали формат APNG, а Google отказывался включать поддержку APNG из-за наличия собственного формата WebP. В прошлом году противостояние завершилось включением в Chromium поддержки APNG.



