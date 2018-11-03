03.11.2018 08:23  В Firefox 65 появится поддержка формата изображений WebP

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|3.5, fsf (?), 10:16, 03/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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что, Билли, хочется чтоб тебе в гробницу положили, раз уж патентные отчисления уже не светят?
Нет уж, хрен тебе, отдельно протухни. А мы еще лет 150 этими форматами попользуемся, в отличие от модных webp, которые лет через десять будут там же где jpeg2000.
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|1.7, Аноним (7), 10:43, 03/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–3 +/–
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Мозила чем уже только не обмазалась... совсем в моих глазах упали... теперь ещё и этот формат от гугла... Даже не верится, что когда-то это был мой любимый браузер... Мде, всё течёт, всё меняется.
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|2.13, Qwerty (??), 12:25, 03/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>совсем в моих глазах упали...
Ну зачем ты так? Ведь теперь мейнтейнеры Firefox впадут в депрессию, начнут пить и избивать своих домашних! Ты изверг!
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|2.15, VEG (ok), 12:49, 03/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Что плохого в поддержке ещё одного формата? При том, что WebM уже давно поддерживается (кодеки VP8 и VP9), и WebP использует тот же код (по сути один кадр, сжатый по алгоритмам из VP8/VP9). Ну и грядущий AV1, в основу которого лёг VP10, и который совместно пилит куча компаний, включая Google и Mozilla.
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|2.14, VEG (ok), 12:46, 03/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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С чего вы взяли, что это баг? Эта окантовка показывает фокус на элементе. В разных браузерах оно реализовано по-разному, потому что чёткого стандарта по этому поводу нет.
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