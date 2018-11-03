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03.11.2018 08:23  В Firefox 65 появится поддержка формата изображений WebP

Компания Mozilla подтвердила намерения по добавлению поддержки формата изображений WebP и включила необходимые патчи в кодовую базу, на основе которой формируется Firefox 65, релиз которого намечен на 29 января. В текущем виде поддержка WebP пока неактивна по умолчанию и требует установки опции "image.webp.enabled" в about:config. Тем не менее, обсуждается вопрос активации WebP в Firefox 65 по умолчанию в случае если на этапе тестовых выпусков не будет выявлено проблем.

Напомним, что формат WebP разработан компанией Google и поддерживает анимированные изображения. В режиме кодирования с потерями WebP позволяет добиться сокращения размера файла на 25%-34% по сравнению с файлами JPEG аналогичного качества, а в режиме сжатия без потерь обеспечивает сокращение результирующего размера файла на 26% по сравнению с максимальным уровнем сжатия PNG. Реализация WebP до сих пор не была включена в состав Firefox из-за расхождения взглядов Mozilla и Google в области поддержки анимированных изображений. Разработчики из Mozilla продвигали формат APNG, а Google отказывался включать поддержку APNG из-за наличия собственного формата WebP. В прошлом году противостояние завершилось включением в Chromium поддержки APNG.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Firefox будет добавлена поддержка формата изображений WebP
  3. OpenNews: Релиз libwebp 1.0.0, библиотеки с реализацией формата WebP
  4. OpenNews: Компания Google продолжает активное продвижение формата WebP
  5. OpenNews: Google выпустил третью версию библиотеки с реализацией формата WebP
  6. OpenNews: В Chromium добавлена поддержка анимированных PNG-изображений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: webp, firefox
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 09:26, 03/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    GIF вечен!
     
     
  • 2.3, Билл (?), 09:46, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Пора уже ему на покой вместе с джпегом и мп3
     
     
  • 3.5, fsf (?), 10:16, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    что, Билли, хочется чтоб тебе в гробницу положили, раз уж патентные отчисления уже не светят?
    Нет уж, хрен тебе, отдельно протухни. А мы еще лет 150 этими форматами попользуемся, в отличие от модных webp, которые лет через десять будут там же где jpeg2000.
     
  • 2.6, уркаган (?), 10:32, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    нож в печень, никто не вечен
     
  • 1.2, Вася (??), 09:29, 03/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Ура! Самый современный и лучший формат для имэджей.
     
  • 1.4, iPony (?), 09:46, 03/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Во. Мир, дружба, магия 🥳

    https://caniuse.com/#feat=webp

    https://caniuse.com/#feat=apng

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:59, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну такоэ. APNG в IE нет и не будет, WebP в Safari нет и не будет. Пока просто новый виток.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:43, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Both Safari & Firefox are experimenting with supporting WebP images.
     
  • 3.11, soarin (ok), 11:44, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > APNG в IE нет и не будет

    Ну уже можно сказать, что IE уже нет и не будет 🙂

     
  • 1.7, Аноним (7), 10:43, 03/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Мозила чем уже только не обмазалась... совсем в моих глазах упали... теперь ещё и этот формат от гугла... Даже не верится, что когда-то это был мой любимый браузер... Мде, всё течёт, всё меняется.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:03, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    они и не удивительно, почему лиса потеряла так много юзеров за последние пару лет
     
  • 2.13, Qwerty (??), 12:25, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >совсем в моих глазах упали...

    Ну зачем ты так? Ведь теперь мейнтейнеры Firefox впадут в депрессию, начнут пить и избивать своих домашних! Ты изверг!

     
  • 2.15, VEG (ok), 12:49, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что плохого в поддержке ещё одного формата? При том, что WebM уже давно поддерживается (кодеки VP8 и VP9), и WebP использует тот же код (по сути один кадр, сжатый по алгоритмам из VP8/VP9). Ну и грядущий AV1, в основу которого лёг VP10, и который совместно пилит куча компаний, включая Google и Mozilla.
     
  • 1.12, Аноним (-), 12:22, 03/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, это очень актуально, а как там с окантовкой при нажатии? Или это за десятки лет из бага превратилось в фичу?)
     
     
  • 2.14, VEG (ok), 12:46, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С чего вы взяли, что это баг? Эта окантовка показывает фокус на элементе. В разных браузерах оно реализовано по-разному, потому что чёткого стандарта по этому поводу нет.
     

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