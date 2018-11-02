02.11.2018 09:02  Уязвимость в SMT/Hyper-Threading, позволяющая определить ключи шифрования чужих процессов

4.44 , RNZ ( ok ), 12:31, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] +3 + / – Цена не из-за этого неадекватная.

5.55 , Stax ( ok ), 13:01, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Адекватность понятие относительное.. Процы и при этой цене нарасхват, т.к. AMD с быстрой памятью не работает и выше 4 ГГц тоже крайне сложно, а у интела и память быстрая без шаманства, и частоты на одном ядре 5 ГГц из коробки, а гонится при желании еще выше, вплоть до 5 ГГц на всех - лишь бы охлаждение хорошее, даром что все новинки в серии "K". Кому-то эти 25-40% большей производительности https://www.tomshardware.com/reviews/intel-core-i9-9900k-9th-gen-cpu,5847-7.ht Core i9-9900K @ 5Ghz над 2700X важнее большей разницы в цене. Просто потому, что нужен не "самый оптимальный" вариант, а "чуток побыстрее, чем оптимальный", не уходя в запредельную стоимость HEDT платформы. Хотя как "самый оптимальный" Ryzen поинтереснее будет, конечно. Если все задачи параллелятся и не нужна производительность одного ядра, не интересует скорость AVX2 и нет требования получить то самое "чуток быстрее" за ощутимую разницу в цене - то лучше Ryzen.

6.61 , НяшМяш ( ok ), 13:21, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] +2 + / – > лишь бы охлаждение хорошее Там не только в охлаждении дело. Если включить Multicore Enhancements (который отрубает ограничения по тдп) - то новый i7 и i9 начинают жрать столько, что питалово на материнках кипит - даже у тех, которые за 20к стоят. Асус к своей топовой матери даже 40мм вентилятор в комплект положил. Люблю фанатов (любого лагеря). Сборка на интеле стоит аки автомобиль и при этом надо колхозить вентилятор на питальник? Стоит того. На АМД надо поиграть с таймингами и разогнать оперативку? Фуфуфу, кто этот кусок будет брать вообще?

6.65 , Ку ( ? ), 13:35, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – Мне всегда казалось, что интел просто умеет красиво продавать + адское лобби. Ну, типа как МС, те же методы. Не столько там "прорыв", сколько графики синтетических тестов. Да, у АМД был провал в настольном и мобильном сегментах из-за энергопотребления, но имхо серверные процы у ник всегда были хорошие. Но какова доля рынка - никакая, почему - лобби. Но сейчас времена меняются. АМД действительно предложил что-то достойное, и даже возможно лучшее по цене\производительности. А тут еще оказалось, что у Интела проблемы с безопасностью их процессоров.

И похоже у них гораздо больше проблем с безопасностью чем у АМД.

