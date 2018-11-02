02.11.2018 09:02  Уязвимость в SMT/Hyper-Threading, позволяющая определить ключи шифрования чужих процессов

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|4.31, Аноним (31), 11:42, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Intel не вариант, AMD не вариант, про ARM молчу. То есть компьютерами можно не пользоваться вообще.
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|6.47, RNZ (ok), 12:44, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Увы но Эльбрус пока на уровне тапка.
И например до SPARC M8 - при 32 ядрах на 5Ghz и аж 8 потоках на ядро, Эльбрусу пока далеко.
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|8.52, RNZ (ok), 12:57, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Это только на первый взгляд так кажется. Впереди годы работы.
А в ИТ год за 3 или даже за 5.
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|9.62, zzz (??), 13:29, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Да бросьте вы, что там Intel прорывного сделал за последние пять лет? За три поколения реальная производительность процессоров в пересчете на ядро за это время выросла на 10%. Для этого дела запилили три поколения чипсетов серии z, хотя все они - суть z170 с вариациями на тему. Только сокеты меняют, имитируя некий прогресс.
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|7.64, Michael Shigorin (ok), 13:31, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> SiFive уже имеют чип, пригодный для построения рабочей станции.
Ой, на HiFive покамест даже SATA обеспечить морока ещё та. Пройдёт, конечно, со временем...
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|4.34, freehck (ok), 11:49, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> амд - вообще не вариант, ни по каким фронтам. Даже по видеокартам.
Спасибо за Ваше мнение. Оно очень ценно для нас.
PS: Только что распаковал доставленный вчера AMD Radeon Vega 56. =З
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|5.39, Аноним (28), 12:14, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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>PS: Только что распаковал доставленный вчера AMD Radeon Vega 56
Неделю назад на работе выдали Quadro RTX 6000 для маи и арнольда. И что?
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|1.2, Аноним (2), 09:52, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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Помню новость лохматых годов, когда HT только вошёл в нашу жизнь. Что на какой-то конференции по безопасности вышел докладчик из разрабов OpenBSD и предположил, что это будет одним из векторов атаки.
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|2.59, Crazy Alex (ok), 13:06, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Всё становится векторами атаки. Но вменяемые люди находят способы использовать преимущества и устранять недостатки.
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|2.54, Ку (?), 12:59, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Некоторые кукарекали, что Тео и фанатик и у него фольгированная шапочка.
Но по факту получилось, что кукарекающие приняли вид глупых ослов.
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|1.4, 123 (??), 09:58, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–4 +/–
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Искусство заголовка, при том, что в новости ясно указано SMT или Hyper-Threading, указать в заголовке только Hyper-Threading (злой Интел и святой АМД).
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|2.12, Аноним (12), 10:40, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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>выявили новую уязвимость (CVE-2018-5407) в реализации технологии одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading) в процессорах Intel.
>Intel
Попробуй почитать дальше заголовка.
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|3.56, 123 (??), 13:01, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Уровень знаний - амд-фанатик.
Читаем гитхаб специалиста создавшего bbbrumley
For other SMT architectures, customizing the strategies and/or waiting times in spy is likely needed.
Но судя по количеству минусов, тут сидят в основном амд-шизики, в жизни не читающие первоисточники новости. (Какое было железо у исследователя, на том и реализовал.)
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|4.57, 123 (??), 13:02, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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И да, тестировал он всё исключительно на Skylake/Kaby-Lake, а не на "всех процессорах Интел".
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|4.60, Ку (?), 13:09, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Я не спец в этих вопросах, но нагуглил, что SMT появился у АМД только недавно в Ryzen.
Получается как минимум, все что до Ryzen не имеет уязвимости.
Второй вопрос как там SMT реализован в Ryzen и не факт, что он уязвим.
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|2.26, Аноним (26), 11:28, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Hyper-Threading
Пример технологии придуманной менеджерами а не инженерами
>СМАТРИТЕ СКОЛЬКО У НАС ЯДИР!!!
Даром, что отключение HT/SMT всегда увеличивало производительность.
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|3.29, Аноним (28), 11:34, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Даром, что отключение HT/SMT всегда увеличивало производительность
Ты идиот? Прогони cinebench/arnold/vray без HT и с ней - разница в 2 раза почти. В пользу HT, конечно же.
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|5.46, RNZ (ok), 12:39, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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SMT/HT - это хорошо на практике. Ошибка в реализации защиты данных - вот что плохо.
SMT/HT в основном плохо себя показывают на задачах, которым больше чем процессор нужен кеш, причём именно когерентный кеш. Например таким, как redis - который реализован для однопроцессорного (читай одноядерного) выполнения и насилия над кешем.
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|4.43, Ё (?), 12:27, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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так это интел ведь совсем жадный просто стал. нт в 9ках только у 9900, а 700 оставили без нт аналогично 5кам и 3кам.
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|5.50, Stax (ok), 12:52, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Именно. Более того, в этих процессорах исправили уязвимости, связанные с HT (во всяком случае, известные на тот момент).
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|3.23, Аноним (26), 11:22, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>8 vs 8 = в два раза БОЛЬШИ
У фанатов АМД двоится в глазах?
Амудовые ядра все равно на уровне таковых в гиперпеньке.
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|3.35, AnonPlus (?), 11:53, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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С разморозкой, ещё в октябре вышли 8-ядерники Intel. Цена - это другой вопрос, из-за нехватки производственных мощностей она пока совершенно неадекватна.
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|5.55, Stax (ok), 13:01, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Адекватность понятие относительное.. Процы и при этой цене нарасхват, т.к. AMD с быстрой памятью не работает и выше 4 ГГц тоже крайне сложно, а у интела и память быстрая без шаманства, и частоты на одном ядре 5 ГГц из коробки, а гонится при желании еще выше, вплоть до 5 ГГц на всех - лишь бы охлаждение хорошее, даром что все новинки в серии "K".
Кому-то эти 25-40% большей производительности https://www.tomshardware.com/reviews/intel-core-i9-9900k-9th-gen-cpu,5847-7.ht Core i9-9900K @ 5Ghz над 2700X важнее большей разницы в цене. Просто потому, что нужен не "самый оптимальный" вариант, а "чуток побыстрее, чем оптимальный", не уходя в запредельную стоимость HEDT платформы.
Хотя как "самый оптимальный" Ryzen поинтереснее будет, конечно. Если все задачи параллелятся и не нужна производительность одного ядра, не интересует скорость AVX2 и нет требования получить то самое "чуток быстрее" за ощутимую разницу в цене - то лучше Ryzen.
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|6.61, НяшМяш (ok), 13:21, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> лишь бы охлаждение хорошее
Там не только в охлаждении дело. Если включить Multicore Enhancements (который отрубает ограничения по тдп) - то новый i7 и i9 начинают жрать столько, что питалово на материнках кипит - даже у тех, которые за 20к стоят. Асус к своей топовой матери даже 40мм вентилятор в комплект положил.
Люблю фанатов (любого лагеря). Сборка на интеле стоит аки автомобиль и при этом надо колхозить вентилятор на питальник? Стоит того. На АМД надо поиграть с таймингами и разогнать оперативку? Фуфуфу, кто этот кусок будет брать вообще?
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|6.65, Ку (?), 13:35, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Мне всегда казалось, что интел просто умеет красиво продавать + адское лобби. Ну, типа как МС, те же методы. Не столько там "прорыв", сколько графики синтетических тестов.
Да, у АМД был провал в настольном и мобильном сегментах из-за энергопотребления, но имхо серверные процы у ник всегда были хорошие. Но какова доля рынка - никакая, почему - лобби.
Но сейчас времена меняются. АМД действительно предложил что-то достойное, и даже возможно лучшее по цене\производительности. А тут еще оказалось, что у Интела проблемы с безопасностью их процессоров.
И похоже у них гораздо больше проблем с безопасностью чем у АМД.
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|3.25, Аноним (26), 11:25, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Уязвимость в SMT
> SMT - это одновременная многопоточность, которая используется в процессорах AMD RYZEN и AMD EPYC...
Чукча не читатель?
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|4.30, Fracta1L (ok), 11:41, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> в реализации технологии одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading) в процессорах Intel
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|5.33, Аноним (31), 11:48, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Чукча не читатель, пока не прочитает что такое SMT. Обнаружение подобной уязвимости в амуде только вопрос времени.
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|6.36, Аноним (36), 11:54, 02/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Вот когда это время придёт и уязвимость будет обнаружена - тогда и будете рассуждать об уязвимости в камнях AMD.
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