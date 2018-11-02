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02.11.2018 09:02  Уязвимость в SMT/Hyper-Threading, позволяющая определить ключи шифрования чужих процессов

Группа исследователей из Университета технологий в Тампере (Финляндия) и Гаванского технологическиого университета (Куба) выявили новую уязвимость (CVE-2018-5407) в реализации технологии одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading) в процессорах Intel. Уязвимость позволяет при наличии непривилегированного доступа к системе определить информацию, обрабатываемую в ходе выполнения чужих процессов, что может использоваться, например, для извлечения ключей шифрования.

Разработанный исследователями прототип эксплоита (zip) позволяет определить содержимое закрытого ключа P-384 на TLS-сервере, использующем OpenSSL. Для успешной эксплуатации уязвимости процесс атакующего должен выполняться на том же физическим ядре CPU, что и процесс жертвы. Атака успешно опробована на процессорах на базе микроархитектуры Intel Skylake и Kaby Lake в окружении Ubuntu 18.04.

Несмотря на то, что уязвимость аппаратная, проявление проблемы было блокировано обходным путём в выпуске OpenSSL 1.1.0i и не проявляется в ветке 1.1.1. Детальное описание уязвимости пока не опубликовано, сообщается лишь то, что применяется атака по сторонним каналам, анализирующая изменение времени выполнения операций для мониторинга за выполнением другого процесса.

Атака манипулирует утечкой сведений в процессе совместного использования логическими процессорами механизма выполнения арифметико-логических операций (Execution Engine) при активном режиме Hyper-Threading. Уязвимость в общих чертах напоминает устранённую 13 лет назад проблему CVE-2005-0109, но новая атака никак не связана с подсистемой памяти и кэшированием.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: В OpenBSD добавлен код программного отключения SMT (HyperThreading)
  3. OpenNews: Представлена техника атаки для определения ключей ECDSA и DSA
  4. OpenNews: Разбор ситуации с обвинением OpenBSD в нарушении эмбарго при исправлении уязвимости KRACK
  5. OpenNews: Проект Debian уведомил о проблемах с CPU Intel Skylake и Kaby Lake
  6. OpenNews: L1TF - три новые уязвимости в механизме спекулятивного выполнения CPU Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: smt, intel, cpu, openssl
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  • 1.1, Нанобот (ok), 09:47, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    >проблема была блокирована обходным путём в выпуске OpenSSL 1.1.0i

    скорее блокирована не проблема, а её проявление в openssl

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:13, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    AMD EPYC уже по всем фронтам победитель!
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:32, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –18 +/
    амд - вообще не вариант, ни по каким фронтам. Даже по видеокартам.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 11:42, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Intel не вариант, AMD не вариант, про ARM молчу. То есть компьютерами можно не пользоваться вообще.
     
     
  • 5.45, bircoph (ok), 12:36, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Выход есть — используй Эльбрусы, там нет HT и многого другого говна by design.
     
     
  • 6.47, RNZ (ok), 12:44, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Увы но Эльбрус пока на уровне тапка.
    И например до SPARC M8 - при 32 ядрах на 5Ghz и аж 8 потоках на ядро, Эльбрусу пока далеко.
     
     
  • 7.49, Вася (??), 12:52, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не так уж и далеко.
     
     
  • 8.52, RNZ (ok), 12:57, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это только на первый взгляд так кажется. Впереди годы работы.
    А в ИТ год за 3 или даже за 5.
     
     
  • 9.62, zzz (??), 13:29, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да бросьте вы, что там Intel прорывного сделал за последние пять лет? За три поколения реальная производительность процессоров в пересчете на ядро за это время выросла на 10%. Для этого дела запилили три поколения чипсетов серии z, хотя все они - суть z170 с вариациями на тему. Только сокеты меняют, имитируя некий прогресс.
     
  • 7.63, Michael Shigorin (ok), 13:30, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Увы но Эльбрус пока на уровне тапка.

    Этак можно, скажем, циферки предельных количеств одновременно выполняемых операций посравнивать (e2kv4 -- до 25 оп/такт на ядро) и разница вдруг окажется поскромней.

    Кстати, покажите тот же 7za b со своего M8 -- я недавно закидывал с Э-804 вот сюда: http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/112271.html#88

     
  • 6.58, eugenebright (ok), 13:05, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем, кто действительно ищет альтернативу, я советую смотреть в сторону RISC-V. За этой ISA будущее.
    SiFive уже имеют чип, пригодный для построения рабочей станции. Но данное направление имеет для них низний приоритет: главным образом они рвутся на рынок MCU.
    https://www.sifive.com/boards/hifive-unleashed

    Прямо сейчас для серверов есть варианты на базе POWER9.
    https://www.raptorcs.com/TALOSII/

     
     
  • 7.64, Michael Shigorin (ok), 13:31, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > SiFive уже имеют чип, пригодный для построения рабочей станции.

    Ой, на HiFive покамест даже SATA обеспечить морока ещё та.  Пройдёт, конечно, со временем...

     
  • 4.34, freehck (ok), 11:49, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > амд - вообще не вариант, ни по каким фронтам. Даже по видеокартам.

    Спасибо за Ваше мнение. Оно очень ценно для нас.
    PS: Только что распаковал доставленный вчера AMD Radeon Vega 56. =З

     
     
  • 5.39, Аноним (28), 12:14, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    >PS: Только что распаковал доставленный вчера AMD Radeon Vega 56

    Неделю назад на работе выдали Quadro RTX 6000 для маи и арнольда. И что?

     
     
  • 6.42, Аноним (42), 12:25, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неудачник! отдали проприетарный мусор из алиэкспресса по бонусам из кэшбексервиса летишопс.
     
  • 4.69, Аноним (69), 14:15, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ryzen 2700x + Vega 64. Игрушки играются, код компилится, виртуалки бегают. ЧЯДНТ?
     
     
  • 5.70, ОМЖ (?), 14:19, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ЧЯДНТ?

    ПТС

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:52, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Помню новость лохматых годов, когда HT только вошёл в нашу жизнь. Что на какой-то конференции по безопасности вышел докладчик из разрабов OpenBSD и предположил, что это будет одним из векторов атаки.
     
     
  • 2.59, Crazy Alex (ok), 13:06, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё становится векторами атаки. Но вменяемые люди находят способы использовать преимущества и устранять недостатки.
     
  • 1.3, 1 (??), 09:53, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Тео был прав
     
     
  • 2.54, Ку (?), 12:59, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Некоторые кукарекали, что Тео и фанатик и у него фольгированная шапочка.

    Но по факту получилось, что кукарекающие приняли вид глупых ослов.

     
  • 1.4, 123 (??), 09:58, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Искусство заголовка, при том, что в новости ясно указано SMT или Hyper-Threading, указать в заголовке только Hyper-Threading (злой Интел и святой АМД).
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:00, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    amd швятой, швятой!
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:40, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >выявили новую уязвимость (CVE-2018-5407) в реализации технологии одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading) в процессорах Intel.  
    >Intel

    Попробуй почитать дальше заголовка.

     
     
  • 3.56, 123 (??), 13:01, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уровень знаний - амд-фанатик.
    Читаем гитхаб специалиста создавшего bbbrumley
    For other SMT architectures, customizing the strategies and/or waiting times in spy is likely needed.
    Но судя по количеству минусов, тут сидят в основном амд-шизики, в жизни не читающие первоисточники новости. (Какое было железо у исследователя, на том и реализовал.)
     
     
  • 4.57, 123 (??), 13:02, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И да, тестировал он всё исключительно на Skylake/Kaby-Lake, а не на "всех процессорах Интел".
     
  • 4.60, Ку (?), 13:09, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не спец в этих вопросах, но нагуглил, что SMT появился у АМД только недавно в Ryzen.

    Получается как минимум, все что до Ryzen не имеет уязвимости.

    Второй вопрос как там SMT реализован в Ryzen и не факт, что он уязвим.

     
  • 1.5, Аноним (6), 09:58, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    шо, опять?!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:40, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Не… ты… это… Есть хочешь?
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:02, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Тео знал, раз советовал не использовать Hyper-Threading.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:28, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Hyper-Threading

    Пример технологии придуманной менеджерами а не инженерами
    >СМАТРИТЕ СКОЛЬКО У НАС ЯДИР!!!

    Даром, что отключение HT/SMT всегда увеличивало производительность.

     
     
  • 3.29, Аноним (28), 11:34, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Даром, что отключение HT/SMT всегда увеличивало производительность

    Ты идиот? Прогони cinebench/arnold/vray без HT и с ней - разница в 2 раза почти. В пользу HT, конечно же.

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 12:21, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет ты, иначе бы знал что это зависит от типа теста.
     
     
  • 5.46, RNZ (ok), 12:39, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    SMT/HT - это хорошо на практике. Ошибка в реализации защиты данных - вот что плохо.

    SMT/HT в основном плохо себя показывают на задачах, которым больше чем процессор нужен кеш, причём именно когерентный кеш. Например таким, как redis - который реализован для однопроцессорного (читай одноядерного) выполнения и насилия над кешем.


     
  • 3.48, Аноним (-), 12:44, 02/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что уже, менеджеры разработкой занимаются Или ты про инженеров от мира менеджер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, DmA (??), 10:21, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На Интел отказалась от использования гипетрединга в будущих процессорах.Скорей всего уже знали о проблемах с безопасностью
     
     
  • 2.16, anonymous (??), 10:51, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    пруфы?
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 11:43, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Он из будущего, знает что говорит.
     
  • 3.37, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 12:04, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот я нашёл за 10 секунд в гугле: https://www.digitaltrends.com/computing/ninth-gen-intel-core-i7-may-not-have-h
     
     
  • 4.43, Ё (?), 12:27, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    так это интел ведь совсем жадный просто стал. нт в 9ках только у 9900, а 700 оставили без нт аналогично 5кам и 3кам.
     
     
  • 5.50, Stax (ok), 12:52, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно. Более того, в этих процессорах исправили уязвимости, связанные с HT (во всяком случае, известные на тот момент).
     
     
  • 6.53, Аноним (31), 12:58, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > в этих процессорах исправили уязвимости, связанные с HT

    Выпилив сам HT?

     
  • 1.9, Аноним (7), 10:23, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как там Ryzen'ы с 2n потоками? ;)
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:42, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по всему тоже подвержены, просто не проверено.
     
  • 2.14, анон (?), 10:47, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ryzen'ы топ, отключишь СМТ, а ядер-то всяко в раза 2 больше, чему у Интела :).
     
     
  • 3.23, Аноним (26), 11:22, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >8 vs 8 = в два раза БОЛЬШИ

    У фанатов АМД двоится в глазах?
    Амудовые ядра все равно на уровне таковых в гиперпеньке.

     
  • 3.35, AnonPlus (?), 11:53, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С разморозкой, ещё в октябре вышли 8-ядерники Intel. Цена - это другой вопрос, из-за нехватки производственных мощностей она пока совершенно неадекватна.
     
     
  • 4.44, RNZ (ok), 12:31, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Цена не из-за этого неадекватная.
     
     
  • 5.55, Stax (ok), 13:01, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Адекватность понятие относительное.. Процы и при этой цене нарасхват, т.к. AMD с быстрой памятью не работает и выше 4 ГГц тоже крайне сложно, а у интела и память быстрая без шаманства, и частоты на одном ядре 5 ГГц из коробки, а гонится при желании еще выше, вплоть до 5 ГГц на всех - лишь бы охлаждение хорошее, даром что все новинки в серии "K".

    Кому-то эти 25-40% большей производительности https://www.tomshardware.com/reviews/intel-core-i9-9900k-9th-gen-cpu,5847-7.ht Core i9-9900K @ 5Ghz над 2700X важнее большей разницы в цене. Просто потому, что нужен не "самый оптимальный" вариант, а "чуток побыстрее, чем оптимальный", не уходя в запредельную стоимость HEDT платформы.

    Хотя как "самый оптимальный" Ryzen поинтереснее будет, конечно. Если все задачи параллелятся и не нужна производительность одного ядра, не интересует скорость AVX2 и нет требования получить то самое "чуток быстрее" за ощутимую разницу в цене - то лучше Ryzen.

     
     
  • 6.61, НяшМяш (ok), 13:21, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > лишь бы охлаждение хорошее

    Там не только в охлаждении дело. Если включить Multicore Enhancements (который отрубает ограничения по тдп) - то новый i7 и i9 начинают жрать столько, что питалово на материнках кипит - даже у тех, которые за 20к стоят. Асус к своей топовой матери даже 40мм вентилятор в комплект положил.

    Люблю фанатов (любого лагеря). Сборка на интеле стоит аки автомобиль и при этом надо колхозить вентилятор на питальник? Стоит того. На АМД надо поиграть с таймингами и разогнать оперативку? Фуфуфу, кто этот кусок будет брать вообще?

     
  • 6.65, Ку (?), 13:35, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне всегда казалось, что интел просто умеет красиво продавать + адское лобби. Ну, типа как МС, те же методы. Не столько там "прорыв", сколько графики синтетических тестов.

    Да, у АМД был провал в настольном и мобильном сегментах из-за энергопотребления, но имхо серверные процы у ник всегда были хорошие. Но какова доля рынка - никакая, почему - лобби.

    Но сейчас времена меняются. АМД действительно предложил что-то достойное, и даже возможно лучшее по цене\производительности. А тут еще оказалось, что у Интела проблемы с безопасностью их процессоров.
    И похоже у них гораздо больше проблем с безопасностью чем у АМД.

     
  • 1.15, ОнанВарвар (?), 10:47, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Такими темпами скоро в арсенале АНБ останется только waterboarding...
     
  • 1.17, mickvav (?), 11:02, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отключение HyperThreading помогает?
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 11:16, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ядер в AMD Zen и выше даже после отключения SMT больше.
     
     
  • 3.24, Аноним (26), 11:23, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ???
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:17, 02/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Помогает вытащить Интул и выкинуть В противном случае, с текущими архитектурами... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.25, Аноним (26), 11:25, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Уязвимость в SMT
    > SMT - это одновременная многопоточность, которая используется в процессорах AMD RYZEN и AMD EPYC...

    Чукча не читатель?

     
     
  • 4.30, Fracta1L (ok), 11:41, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > в реализации технологии одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading) в процессорах Intel
     
     
  • 5.33, Аноним (31), 11:48, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чукча не читатель, пока не прочитает что такое SMT. Обнаружение подобной уязвимости в амуде только вопрос времени.
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 11:54, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот когда это время придёт и уязвимость будет обнаружена - тогда и будете рассуждать об уязвимости в камнях AMD.
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:19, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А где те ключи что уже успели определить ? Или это только теория ?
     
     
  • 2.38, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 12:05, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так берите предложенный прототип и определяйте себе ключи на здоровье.
     
  • 1.66, Аноним (66), 13:49, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Гаванского технологическиого университета (Куба) выявили

    О_о, респект!

     
  • 1.67, Michael Shigorin (ok), 14:08, 02/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
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