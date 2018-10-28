28.10.2018 22:17  Компания IBM объявила о покупке Red Hat

|
|
|
|
|
|2.63, читательписатель (?), 23:11, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
В комментах на хакерньюс весьма справедливо замечают, что Red Hat - это не только RHEL, но куча всего еще: большой вклад в разработку ядра, ансибль, jboss, ceph и gluser, openshift. И вообще RH при всей своей ентерпрайзности целиком на стороне OSS.
Ну и еще разные мысли о том, что IBM последние десятилетия - это сервисы, причем недешевые. Поэтому возникает вопрос, а что там будет с ценовой политикой на все RH продукты.
|
|
|
|3.64, Смерть человекам (?), 23:15, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
>И вообще RH при всей своей ентерпрайзности целиком на стороне OSS.
На своей он стороне. Просто так получилось, что в тапки OSS залез первым.
|
|
|
|
|
|3.49, Fomalhaut (?), 22:56, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Если кто-то что-то создал, то это не значит, что просрать не могу. А у IBM в этом (просраже) опыт ой какой не малый. Они уж очень монструозными стали (кроме прочего).
P.S. Когда-то активно пользовался OS/2: есть кучка лицензий, начиная с Warp 4.0
|
|
|
|4.81, hgf (?), 23:39, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Расширяемость получилась там случайно, как побочный продукт сборки из того, что было уже доступно на рынке. Сейчас эту самую расширяемость пытаются задушить нафиг.
|
|
|
|2.19, Аноним (17), 22:34, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Ну тут кстати надвое: пакетная база сюси очень похожа на RH, пакетный манагер тот же. То есть можно их и слить в экстазе.
|
|
|
|3.22, Sluggard (ok), 22:39, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> пакетный манагер тот же
Давно yum/dnf это то же самое, что zypper? Да, yum/dnf используют библиотеку libsolv, запиленную SUSE для своего ПМ, но и только.
|
|
|
|
|
|5.31, Sluggard (ok), 22:43, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Это же самый нижний уровень. Да и то, у RH вроде формат RPM-пакетов какой-то не совсем мейнстримовый. А может и у SUSE со своими дополнениями, не интересовался.
|
|
|
|
|
|7.38, Sluggard (ok), 22:48, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Я какую-то прожку ставил в openSUSE из Fedora, вообще не трогая пакет — тоже всё было норм.
Это всё-таки не Альт, со своим «особым» видением. )
|
|
|
|8.40, Аноним (17), 22:49, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ну да, у меня тоже в рх вроде rpm -i отрабатывал, но норм не получилось, версии библиотек разные слегка.
|
|
|
|
|
|10.51, Аноним (17), 22:58, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Ну вообще из другого дистра без пересборки тащить так-то моветон, тaщемта. Версии библиотек отличаются, пути отличаются, дефолты отличаются :)
|
|
|
|11.53, Аноним (17), 22:59, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Исключение - полностью зависимые дистры, типа RHEL---->Centos, RHEL---->OEL, но и те не без изъянов.
|
|11.55, Sluggard (ok), 23:01, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
У меня валяется винт от старого ноута, с установленной Сусей. Грузанусь с него через USB, и попробую. Чисто поржать. )
|
|8.85, Wladmis (ok), 23:49, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Это всё-таки не Альт, со своим «особым» видением. )
Вы так пишете, будто в этом есть что-то плохое. Но таки по формату пакеты Альта не отличаются от других rpm-пакетов, есть разве что особенность для зависимостей на разделяемые библиотеки: set-versions, из-за чего не-noarch-пакеты альта без --nodeps в другие системы не поставишь.
|
|6.37, Аноним (17), 22:48, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
У RH не может быть не-мейнстримового формата, они его и придумали xD
Если память по рукам не гуляет (а может) - существенных внутренних отличий в формате пакета там нет.
|
|
|
|7.44, Sluggard (ok), 22:53, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
В RPM в любом случае разброд в ветках (4 и 5), разнодистровые патчи, различия в спеках и прочая странь.
Да и вообще, мы какую-то фигню обсуждаем, про слияние в экстазе. SUSE и так только недавно перепродали в очередной раз, прикратити!
|
|
|
|8.77, й (?), 23:37, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
какбе rpm 4.x и rpm 5.x делают совершенно разные авторы (ну, строго говоря, 5 -- это форк 4, ломающий совместимость и поддерживаемый другой компанией).
так что это не "ветки", а вообще разные продукты.
|
|
|
|
|
|
|
|9.73, Sluggard (ok), 23:33, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Что и? на сотню центосов 1 ссаная суся
Да хоть ни одной. Какое дело до этого мне, что ты с этим ко мне обращаешься?
|
|6.50, пох (?), 22:56, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
наборы системных макросов у них несколько разные, да.
формат один и тот же, на rpm5 так никто и не собрался переходить, afaik
|
|1.9, Кран (?), 22:29, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Это как когда Oracle проглотили Sun. Будет так же. IBM одна из самых токсичных IT гигантов, в одном ряду с Oracle и прочими M$.
Надо по-тихонько перевести все свои серверы на Debian, а то у CentOS перспективы туманные стали.
|
|
|
|2.42, пох (?), 22:52, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
не, так точно не будет. Первым видимым ходом орацла после покупки сана стала отмена корпоративной общесановской пьянки - типа "наша корпоративная культура такого не терпит, работать, нигры!". Причем деньги уже были перечислены и вернуть их было нельзя, то есть сделали это не для экономии, а дабы показать кто здесь власть и как тут принято.
Ну и те сановцы, у которых жопы не намертво приросли к стульям, сделали правильные выводы и чинно пошли на выход еще тогда, тем более имея такой прекрасный ответ на вопросы о причине смены места.
ебеме в этом плане куда человечнее, и таких глупостей делать не будет. Когда им перестает нравиться, куда шагает очередное независимое подразделение, они просто его целиком увольняют без объяснений.
А вот у susnovell перспективы нынче действительно туманные. Как и у унбрякабляорацла.
Первых мне будет, пожалуй, немного жаль.
|
|2.56, Qwerty (??), 23:01, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>Надо по-тихонько перевести все свои серверы на Debian,
Хехе, почти под каждой новостью кто-то куда-то по-тихонько (с) перекатывается, как будто уже установленные дистрибутивы чём-то зашкварились.
|
|
|
|3.61, Кран (?), 23:08, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
:) Лично я говоря "по-тихонько" имею в виду что новые установки CentOS делать не буду. А старые останутся, пока есть поддержка и обновления идут.
|
|1.11, anonymous (??), 22:30, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Че то ссыкотно.
Вообще пару последних лет было страное ощущение каких то изменений глубоко внутри редхэта, куда то подевались технарские флеймы из почтовых рассылок и форумов, скукотища. Ядро компилят последний раз небось года 3 назад. Где обалденно плавные извивающиеся пляшущие окошки, где битва за миллиарды потоков на десктопном процессоре. И фейл вулкана - вейленда просто обескураживает. Но теперь карьинка проясняется - тупо бабла мало, и думают они не о моем десктопе а об айбиэмовских облаках. Ладно поглядим через годик куда это все придет.
|
|
|
|2.14, Аноним (17), 22:32, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
А учитывая опыт писи-доса и шмеля-напополам, я бы вообще особо на прекрасное будущее не поставил.
|
|
|
|
|
|3.60, Кран (?), 23:05, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
У Ubuntu тоже дела (финансовые) не ахти-как. Вангую что не пройдет и года и Microsoft купит Canonical.
|
|
|
|2.28, пох (?), 22:41, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
они могут это нечаянно сделать, но не поможет - наймут новых в десять раз больших идиотов. Они по другому не умеют.
|
|
|
|2.30, пох (?), 22:42, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Но ещё и очень любопытно — а что будет с Лёней?
ему увеличат зарплату, что ж еще?
он часть "капитализации", его нельзя терять.
|
|
|
|2.66, Аноним (66), 23:19, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Боюсь Fedora
> и CentOS ждут трудные времена. Один надёжный оплот остаётся - Debian.
Девуян
|
|
|
|2.79, sailor cat (?), 23:39, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Вы это так говорите, как будто поднять компанию с нуля до 34000000000 баксов это ерунда такая, что и похвастаться нечем.
|