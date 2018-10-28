The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

28.10.2018 22:17  Компания IBM объявила о покупке Red Hat

Компания IBM официально объявила о достижении соглашения о покупке компании Red Hat. Red Hat интересует копанию IBM прежде всего своими решениями в области облачных технологий. Утверждается, что покупка Red Hat поможет компании IBM стать крупнейшим провайдером гибридных облачных систем. После завершения сделки Red Hat продолжит деятельность в качестве отдельного подразделения в группе IBM Hybrid Cloud.

Сумма сделки составит приблизительно 34 миллиарда долларов, в расчёте $190 за акцию (рыночная капитализация Red Hat в настоящее время составляет 20.5 миллиардов долларов при цене акции 116 долларов, капитализация IBM - 113.9 млрд долларов). Соглашение уже одобрено советами директоров IBM и Red Hat. До завершения сделки необходимо получить одобрение акционеров Red Hat и разрешение антимонопольных служб. Сделку планируется завершить во втором квартале 2019 года.

IBM сохранит принятую в Red Hat открытую модель разработки и продолжит поддерживать сформировавшееся вокруг продуктов Red Hat сообщество. В том числе будет продолжено участие в различных открытых проектах, в разработку которых была вовлечена компания Red Hat. Кроме того, IBM и Red Hat продолжат отстаивать интересы свободного ПО, предоставляя патентую защиту и возможность использования своих патентов в открытом ПО, участвуя в таких инициативах, как Patent Promise, GPL Cooperation Commitment, Invention Network и LOT Network.

По мнению Джима Уайтхерста (Jim Whitehurst), руководителя Red Hat, присоединение к IBM поможет достичь нового уровня развития и привлечёт дополнительные ресурсы для усиления влияния открытого ПО, а также поможет довести технологии Red Hat до более широкой аудитории. При этом будет сохранена сформировавшаяся в Red Hat корпоративная культура и приверженность модели разработки на основе открытого исходного кода.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Компания EQT покупает SUSE за 2.5 миллиарда долларов
  3. OpenNews: Microsoft успешно завершил сделку по покупке GitHub
  4. OpenNews: Компания Cisco завершила сделку по покупке Sourcefire, развивающей Snort и ClamAV
  5. OpenNews: Компания Digia завершила сделку по покупке бизнеса Qt у Nokia
  6. OpenNews: Коммуникационная платформа Asterisk перешла в руки компании Sangoma
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: redhat, ibm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl (ok), 22:22, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Мне кажется раньше чем лет через 5 не станет понятно к чему это приведёт. Во всяком случае высоты моего аналитического дивана не хватает.
     
     
  • 2.15, пох (?), 22:33, 28/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –8 +/
    у тебя то ли диван неправильный, то ли ты из опоздавших родиться ебеме - это та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 23:26, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    То-то я смотрю их n0дeлия чемпионов по интеллектуальным играм имеют во все щели.
     
  • 2.63, читательписатель (?), 23:11, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В комментах на хакерньюс весьма справедливо замечают, что Red Hat - это не только RHEL, но куча всего еще: большой вклад в разработку ядра, ансибль, jboss, ceph и gluser, openshift. И вообще RH при всей своей ентерпрайзности целиком на стороне OSS.
    Ну и еще разные мысли о том, что IBM последние десятилетия - это сервисы, причем недешевые. Поэтому возникает вопрос, а что там будет с ценовой политикой на все RH продукты.
     
     
  • 3.64, Смерть человекам (?), 23:15, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >И вообще RH при всей своей ентерпрайзности целиком на стороне OSS.

    На своей он стороне. Просто так получилось, что в тапки OSS залез первым.

     
  • 3.78, имя (?), 23:38, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что у IBM в плане опенсорса?
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:22, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Капец подкрался незаметно?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:39, 28/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    IBM инвестирует миллиард долларов в развитие Linux-систем для архитектуры... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:23, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Продались проклятые
     
     
  • 2.69, Аноним (68), 23:28, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Дотянулись проклятые

    Можешь не благодарить.

     
  • 1.4, commiethebeastie (ok), 22:23, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >капитализация IBM - 113.9 млрд долларов

    Проcрали всё что можно? Они же были самыми толстыми когда-то.

     
     
  • 2.10, AnonPlus (?), 22:30, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они когда-то создали рынок PC и, вообще, породили к жизни термин "IBM PC-совместимый"
     
     
  • 3.49, Fomalhaut (?), 22:56, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если кто-то что-то создал, то это не значит, что просрать не могу. А у IBM в этом (просраже) опыт ой какой не малый. Они уж очень монструозными стали (кроме прочего).

    P.S. Когда-то активно пользовался OS/2: есть кучка лицензий, начиная с Warp 4.0

     
  • 3.67, Аноним (67), 23:22, 28/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И надо сказать им спасибо за PC А то сидели бы все сейчас на аппле макинтошах, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.81, hgf (?), 23:39, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Расширяемость получилась там случайно, как побочный продукт сборки из того, что было уже доступно на рынке. Сейчас эту самую расширяемость пытаются задушить нафиг.
     
  • 2.13, Аноним (23), 22:32, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
     
  • 1.5, ZetaRam (?), 22:24, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Фига 0_0
     
  • 1.6, Админ локалхоста (?), 22:27, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для не сведующих и отбитых - это хорошо или плохо?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:33, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это не хорошо и не плохо, это 3.14ц.
     
  • 1.7, sqrt (?), 22:27, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже, надоело им SUSE поддерживать.
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 22:34, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну тут кстати надвое: пакетная база сюси очень похожа на RH, пакетный манагер тот же. То есть можно их и слить в экстазе.
     
     
  • 3.22, Sluggard (ok), 22:39, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > пакетный манагер тот же

    Давно yum/dnf это то же самое, что zypper? Да, yum/dnf используют библиотеку libsolv, запиленную SUSE для своего ПМ, но и только.

     
     
  • 4.24, Аноним (17), 22:40, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то rpm, ну да ладно.
     
     
  • 5.31, Sluggard (ok), 22:43, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это же самый нижний уровень. Да и то, у RH вроде формат RPM-пакетов какой-то не совсем мейнстримовый. А может и у SUSE со своими дополнениями, не интересовался.
     
     
  • 6.33, Аноним (17), 22:44, 28/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Дык самый нижний уровень и интересен Доступ к репозитариям почти фиолетово, на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.38, Sluggard (ok), 22:48, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я какую-то прожку ставил в openSUSE из Fedora, вообще не трогая пакет — тоже всё было норм.
    Это всё-таки не Альт, со своим «особым» видением. )
     
     
  • 8.40, Аноним (17), 22:49, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, у меня тоже в рх вроде rpm -i отрабатывал, но норм не получилось, версии библиотек разные слегка.
     
     
  • 9.48, Sluggard (ok), 22:55, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, это уже не к формату всё же.
    Надо попробовать притащить что-нибудь из Альта и Магеи.
     
     
  • 10.51, Аноним (17), 22:58, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну вообще из другого дистра без пересборки тащить так-то моветон, тaщемта. Версии библиотек отличаются, пути отличаются, дефолты отличаются :)
     
     
  • 11.53, Аноним (17), 22:59, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Исключение - полностью зависимые дистры, типа RHEL---->Centos, RHEL---->OEL, но и те не без изъянов.
     
  • 11.55, Sluggard (ok), 23:01, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня валяется винт от старого ноута, с установленной Сусей. Грузанусь с него через USB, и попробую. Чисто поржать. )
     
  • 8.85, Wladmis (ok), 23:49, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это всё-таки не Альт, со своим «особым» видением. )

    Вы так пишете, будто в этом есть что-то плохое. Но таки по формату пакеты Альта не отличаются от других rpm-пакетов, есть разве что особенность для зависимостей на разделяемые библиотеки: set-versions, из-за чего не-noarch-пакеты альта без --nodeps в другие системы не поставишь.

     
  • 6.37, Аноним (17), 22:48, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У RH не может быть не-мейнстримового формата, они его и придумали xD

    Если память по рукам не гуляет (а может) - существенных внутренних отличий в формате пакета там нет.

     
     
  • 7.44, Sluggard (ok), 22:53, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В RPM в любом случае разброд в ветках (4 и 5), разнодистровые патчи, различия в спеках и прочая странь.
    Да и вообще, мы какую-то фигню обсуждаем, про слияние в экстазе. SUSE и так только недавно перепродали в очередной раз, прикратити!
     
     
  • 8.77, й (?), 23:37, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    какбе rpm 4.x и rpm 5.x делают совершенно разные авторы (ну, строго говоря, 5 -- это форк 4, ломающий совместимость и поддерживаемый другой компанией).
    так что это не "ветки", а вообще разные продукты.
     
  • 6.41, aussie (?), 22:51, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Y Redhat не мейнстримовый формат пакетов Redhat Package Manager (rpm)? Оригинальненько.
     
     
  • 7.46, Sluggard (ok), 22:54, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, изначально формат разработан RH. И?
     
     
  • 8.72, Аноним (72), 23:32, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что и? на сотню центосов 1 ссаная суся
     
     
  • 9.73, Sluggard (ok), 23:33, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что и? на сотню центосов 1 ссаная суся

    Да хоть ни одной. Какое дело до этого мне, что ты с этим ко мне обращаешься?

     
  • 6.50, пох (?), 22:56, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    наборы системных макросов у них несколько разные, да.
    формат один и тот же, на rpm5 так никто и не собрался переходить, afaik

     
  • 6.71, й (?), 23:31, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у RH неканоничный Red Hat Package Manager? orly?
     
  • 1.8, пох (?), 22:27, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    rip.

    интересно, они линукс угробят, редхат или оба?

     
  • 1.9, Кран (?), 22:29, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это как когда Oracle проглотили Sun. Будет так же. IBM одна из самых токсичных IT гигантов, в одном ряду с Oracle и прочими M$.

    Надо по-тихонько перевести все свои серверы на Debian, а то у CentOS перспективы туманные стали.

     
     
  • 2.42, пох (?), 22:52, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не, так точно не будет. Первым видимым ходом орацла после покупки сана стала отмена корпоративной общесановской пьянки - типа "наша корпоративная культура такого не терпит, работать, нигры!". Причем деньги уже были перечислены и вернуть их было нельзя, то есть сделали это не для экономии, а дабы показать кто здесь власть и как тут принято.
    Ну и те сановцы, у которых жопы не намертво приросли к стульям, сделали правильные выводы и чинно пошли на выход еще тогда, тем более имея такой прекрасный ответ на вопросы о причине смены места.

    ебеме в этом плане куда человечнее, и таких глупостей делать не будет. Когда им перестает нравиться, куда шагает очередное независимое подразделение, они просто его целиком увольняют без объяснений.

    А вот у susnovell перспективы нынче действительно туманные. Как и у унбрякабляорацла.
    Первых мне будет, пожалуй, немного жаль.

     
     
  • 3.47, Аноним (17), 22:55, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, схватка орацл высы ебеме ещё потрясёт всем, чем можно потрясти.
     
  • 2.56, Qwerty (??), 23:01, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Надо по-тихонько перевести все свои серверы на Debian,

    Хехе, почти под каждой новостью кто-то куда-то по-тихонько (с) перекатывается, как будто уже установленные дистрибутивы чём-то зашкварились.

     
     
  • 3.61, Кран (?), 23:08, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    :) Лично я говоря "по-тихонько" имею в виду что новые установки CentOS делать не буду. А старые останутся, пока есть поддержка и обновления идут.
     
  • 1.11, anonymous (??), 22:30, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Че то ссыкотно.

    Вообще пару последних лет было страное ощущение каких то изменений глубоко внутри редхэта, куда то подевались технарские флеймы из почтовых рассылок и форумов, скукотища. Ядро компилят последний раз небось года 3 назад. Где обалденно плавные извивающиеся пляшущие окошки, где битва за миллиарды потоков на десктопном процессоре. И фейл вулкана - вейленда просто обескураживает. Но теперь карьинка проясняется - тупо бабла мало, и думают они не о моем десктопе  а об айбиэмовских облаках. Ладно поглядим через годик куда это все придет.

     
  • 1.12, Аноним (17), 22:31, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очешуеть, конечно Тектонический сдвиг Есть ещё маленький шанс, что сделку забл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним (17), 22:32, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А учитывая опыт писи-доса и шмеля-напополам, я бы вообще особо на прекрасное будущее не поставил.
     
  • 2.25, пох (?), 22:40, 28/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    да ничего с ним не будет, он как раз и был одним из первых вестников грядущей ка... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.39, Аноним (17), 22:48, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    орошо бы, если так
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:33, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пусть уволят Поттеринга!
     
     
  • 2.21, Аноним (17), 22:37, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зочем? ИБМ давно ставки на системд делает.
     
  • 2.32, Onon (?), 22:43, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да пусть, но он наверняка в убунту сбежит. Тут тренд уже никак не переломить.
     
     
  • 3.60, Кран (?), 23:05, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У Ubuntu тоже дела (финансовые) не ахти-как. Вангую что не пройдет и года и Microsoft купит Canonical.
     
  • 1.18, Аноним (2), 22:34, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    ІВМ нас рать на свободу і откритость, максимум викачать баб ла
     
  • 1.20, КГБ СССР (?), 22:37, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я уж читал слухи об этом вчера или сегодня, но не верилось.

    Поставьте свечки в ваших куда-вы-там-ходите, чтобы МежДелМаш поувольнял из Редхата всех идиотов.

     
     
  • 2.28, пох (?), 22:41, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    они могут это нечаянно сделать, но не поможет - наймут новых в десять раз больших идиотов. Они по другому не умеют.

     
  • 1.26, Аноним (26), 22:40, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ждём столлмановской реакции
     
  • 1.27, Sluggard (ok), 22:41, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очень неожиданно, и очень боязно.
    Но ещё и очень любопытно — а что будет с Лёней?
     
     
  • 2.30, пох (?), 22:42, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но ещё и очень любопытно — а что будет с Лёней?

    ему увеличат зарплату, что ж еще?

    он часть "капитализации", его нельзя терять.

     
     
  • 3.34, Sluggard (ok), 22:44, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может он с большой зарплаты, на радостях, на хмурый сядет и передознётся, хе-хе.
     
  • 1.29, КГБ СССР (?), 22:42, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кстати говоря, если кто не в курсе, первые порции денег IBM туда заслал ещё в девяностых. Так-то.
     
  • 1.35, Аноним (35), 22:45, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Гномеров на мороз пусть выставят.
     
  • 1.36, Sluggard (ok), 22:46, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Линус свои акции тоже продаст МежДелМашу? Ему же дарили что-то в своё время.
     
  • 1.43, Аноним (35), 22:53, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В установочном образе Федоры нет драйверов и кодеков как бы из-за лицензионных о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, Аноним (17), 22:54, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сначала гитхаб, теперь редхад...
     
  • 1.52, eRIC (ok), 22:58, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    3.14ц
     
     
  • 2.58, Qwerty (??), 23:03, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пиц?
     
  • 1.54, Аноним (54), 23:00, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Надо пойти поскачивать с редхатова сайта все на что есть подписка, а то будет нам passport advantage не к ночи будет помянут.
     
  • 1.57, Аноним (57), 23:01, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Осталось чтобы кто-нибудь(Intel?) купил бы Canonical.
     
     
  • 2.59, Аноним (57), 23:03, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Или Valve купила бы Canonical
     
     
  • 3.65, Sluggard (ok), 23:16, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем им?
     
  • 1.62, Аноним (62), 23:09, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    IBM ещё то болото, в котором успешно сочетается старпёрская неповоротливая корпо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.66, Аноним (66), 23:19, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >  Боюсь Fedora
    > и CentOS ждут трудные времена. Один надёжный оплот остаётся - Debian.

    Девуян

     
  • 1.70, Аноним (70), 23:28, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А понтов-то было у некоторых рашенфедорщиков. И бугага, и докер г-но, и canonical лохи.
     
     
  • 2.74, Аноним (54), 23:34, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А докер и правда г-но
     
  • 2.76, Аноним (72), 23:36, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А че нет?
     
  • 2.79, sailor cat (?), 23:39, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы это так говорите, как будто поднять компанию с нуля до 34000000000 баксов это ерунда такая, что и похвастаться нечем.
     
  • 1.75, Аноним (68), 23:34, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Остаётся молиться, чтобы никто не купил попечительский совет Университета Калифорнии в Беркли.
     
     
  • 2.82, Аноним (82), 23:42, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если речь о фрибсд фоундэйшн,то организация некоммерческая - выдыхай.
     
  • 1.80, Аноним (82), 23:39, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Where is your god now ?
     
  • 1.83, Аноним (83), 23:44, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    IBM и Холокост https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_%D0%B8_%D0%A5%D0�
     
  • 1.84, Аноним (-), 23:47, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://forwardthinking.pcmag.com/software/286148-the-rise-of-dos-how-microsof
    Говорят что у ИБМ и Мелкомягких есть еще и родовые всязи.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor