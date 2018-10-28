28.10.2018 22:17  Компания IBM объявила о покупке Red Hat

Компания IBM официально объявила о достижении соглашения о покупке компании Red Hat. Red Hat интересует копанию IBM прежде всего своими решениями в области облачных технологий. Утверждается, что покупка Red Hat поможет компании IBM стать крупнейшим провайдером гибридных облачных систем. После завершения сделки Red Hat продолжит деятельность в качестве отдельного подразделения в группе IBM Hybrid Cloud.

Сумма сделки составит приблизительно 34 миллиарда долларов, в расчёте $190 за акцию (рыночная капитализация Red Hat в настоящее время составляет 20.5 миллиардов долларов при цене акции 116 долларов, капитализация IBM - 113.9 млрд долларов). Соглашение уже одобрено советами директоров IBM и Red Hat. До завершения сделки необходимо получить одобрение акционеров Red Hat и разрешение антимонопольных служб. Сделку планируется завершить во втором квартале 2019 года.

IBM сохранит принятую в Red Hat открытую модель разработки и продолжит поддерживать сформировавшееся вокруг продуктов Red Hat сообщество. В том числе будет продолжено участие в различных открытых проектах, в разработку которых была вовлечена компания Red Hat. Кроме того, IBM и Red Hat продолжат отстаивать интересы свободного ПО, предоставляя патентую защиту и возможность использования своих патентов в открытом ПО, участвуя в таких инициативах, как Patent Promise, GPL Cooperation Commitment, Invention Network и LOT Network.

По мнению Джима Уайтхерста (Jim Whitehurst), руководителя Red Hat, присоединение к IBM поможет достичь нового уровня развития и привлечёт дополнительные ресурсы для усиления влияния открытого ПО, а также поможет довести технологии Red Hat до более широкой аудитории. При этом будет сохранена сформировавшаяся в Red Hat корпоративная культура и приверженность модели разработки на основе открытого исходного кода.



