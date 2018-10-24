24.10.2018 15:58  Началось тестирование инструментария Fedora Toolbox

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|2.19, Аноним (19), 18:04, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Для изоляции приложений и на случай конфликтующих зависимостей. Общий репозитарий с огромным графом библиотек -- довольно геморройная штука в обслуживании.
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|2.18, equeim (ok), 18:01, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Сначала мы им жизнь усложним, а потом будем героически пытаться упрощать - чтобы было видно, какие мы инновационные!
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|1.10, Аноним (10), 16:46, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Сидел сначало на шапках сидел, на федоре с первой версии, похоже придётся куда то валить. Какой то идиотизм творят с системой. На хрен мне этот flatpak и не делимость системы?
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|3.16, Аноним (10), 17:55, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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системд меня вполне устраивает, фаервалд отключается одной командой и используется простой iptables
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