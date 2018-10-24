24.10.2018 15:58  Началось тестирование инструментария Fedora Toolbox

Разработчики Fedora Linux объявили о начале тестирования инструментария Fedora Toolbox, призванного упростить жизнь разработчикам, которым необходимо часто устанавливать различные дополнительные библиотеки и приложения, в условиях применения сборок Fedora Silverblue, которые в недалёком будущем могут заменить классический Fedora Workstation (поставка Fedora Silverblue в качестве приоритетной сборки для рабочих столов рассматривается в Fedora 30).

Напомним, что редакция Fedora Silverblue отличается от Fedora Workstation поставкой в монолитном виде, без разделения базовой системы на отдельные пакеты, с применением атомарного механизма обновления. Все дополнительные приложения устанавливаются в виде flatpak-пакетов, запускаемых в изолированных контейнерах. Системный образ неделим и формируется с использованием технологии OSTree (отдельные пакеты установить в таком окружении нельзя, можно лишь пересобрать весь образ системы, расширив его новыми пакетами при помощи инструментария rpm-ostree).

В условиях, когда постоянно требуется устанавливать различные мелкие библиотеки и утилиты подобный подход неудобен и в качестве выхода был предложен инструментарий Fedora Toolbox. Toolbox позволяет запустить дополнительное изолированное окружение, которое может быть обустроено произвольным образом при помощи обычного пакетного менеджера DNF. Разработчику достаточно выполнить команду "fedora-toolbox create", после чего в любой момент можно войти в сформированное окружение командой "fedora-toolbox enter" и установить любые пакеты при помощи утилиты dnf.