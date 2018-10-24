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24.10.2018 15:58  Началось тестирование инструментария Fedora Toolbox

Разработчики Fedora Linux объявили о начале тестирования инструментария Fedora Toolbox, призванного упростить жизнь разработчикам, которым необходимо часто устанавливать различные дополнительные библиотеки и приложения, в условиях применения сборок Fedora Silverblue, которые в недалёком будущем могут заменить классический Fedora Workstation (поставка Fedora Silverblue в качестве приоритетной сборки для рабочих столов рассматривается в Fedora 30).

Напомним, что редакция Fedora Silverblue отличается от Fedora Workstation поставкой в монолитном виде, без разделения базовой системы на отдельные пакеты, с применением атомарного механизма обновления. Все дополнительные приложения устанавливаются в виде flatpak-пакетов, запускаемых в изолированных контейнерах. Системный образ неделим и формируется с использованием технологии OSTree (отдельные пакеты установить в таком окружении нельзя, можно лишь пересобрать весь образ системы, расширив его новыми пакетами при помощи инструментария rpm-ostree).

В условиях, когда постоянно требуется устанавливать различные мелкие библиотеки и утилиты подобный подход неудобен и в качестве выхода был предложен инструментарий Fedora Toolbox. Toolbox позволяет запустить дополнительное изолированное окружение, которое может быть обустроено произвольным образом при помощи обычного пакетного менеджера DNF. Разработчику достаточно выполнить команду "fedora-toolbox create", после чего в любой момент можно войти в сформированное окружение командой "fedora-toolbox enter" и установить любые пакеты при помощи утилиты dnf.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/uraeus...)
  2. OpenNews: Представлен проект Fedora CoreOS
  3. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  4. OpenNews: Проект Fedora опубликовал первый выпуск модульного серверного дистрибутива Boltron
  5. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  6. OpenNews: В Fedora 30 решено поставлять по умолчанию сборку Firefox на базе Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: silverblue, fedora
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  • 1.2, Аноним (2), 16:02, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Может быть, я чего-то не понимаю... Зачем отрывать себе ноги и пользоваться этим?
     
     
  • 2.6, КГБ СССР (?), 16:21, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А где ж иначе девопсов брать? Вот из безногих и набирают.
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:04, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Для изоляции приложений и на случай конфликтующих зависимостей. Общий репозитарий с огромным графом библиотек -- довольно геморройная штука в обслуживании.
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:13, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    сначала создают себе проблемы потом героически преодолевают. очень надеюсь, что не взлетит.
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:05, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Нужно больше самодостаточных изолированных атомарных стильно-модно-молодежных контейнеров-пакетов...
     
     
  • 2.11, Смузи на гироскутере (?), 16:49, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Модная десяточка уже не такая модная без изолированных контейнеров?
     
  • 1.4, Аноним (3), 16:07, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    То есть, они предлагают костыль для решения проблем, вызванных другим сомнительн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, anonymous (??), 16:14, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не понял.
    А чем не годится их же Софтваре Коллектион, модульные рпм и обычные контейнеры ? Зачем ещё что то плодить ?
     
  • 1.7, Попугай Кеша (?), 16:29, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ", призванного упростить жизнь разработчикам, "

    Ага, с этого все и начинается. Может не надо?

     
     
  • 2.18, equeim (ok), 18:01, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сначала мы им жизнь усложним, а потом будем героически пытаться упрощать - чтобы было видно, какие мы инновационные!
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:38, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Не, ну прям как-будто в Fedore все с крепкой русской душой из крайности в крайн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним (9), 16:41, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пора вспомнить забытую фразу Любую проблему можно решить, введя новый абстрактн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним (10), 16:46, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сидел сначало на шапках сидел, на федоре с первой версии, похоже придётся куда то валить. Какой то идиотизм творят с системой. На хрен мне этот flatpak и не делимость системы?
     
     
  • 2.12, 123 (??), 16:51, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты перепутал систему для домохозяек с Gentoo и LFS.
     
  • 2.15, turbo2001 (ok), 17:49, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если ты systemd и firewalld пережил, то и с этим справишься.
     
     
  • 3.16, Аноним (10), 17:55, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    системд меня вполне устраивает, фаервалд отключается одной командой и используется простой iptables
     
  • 1.13, mimocrocodile (?), 17:36, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Следующий шаг: слишком много flatpak-пакетов, давайте сделаем их поставку в монолитном виде
     
  • 1.14, anonymous (??), 17:43, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что значит "уже" в Fedora 30? Пока даже 29 не вышла.
     
     
  • 2.17, mandala (ok), 18:01, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Её релизы так часто мелькают, что в глазах рябит. Вот и "уже"...
     
     
  • 3.21, Лёня Поттеринг (?), 18:28, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Федора только раз в году, а десятка и убунту целых два, но виновата Федора.
     
  • 1.20, Аноним (20), 18:10, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь я понял, почему Pidora забросили, глядя на базовый проект.
     

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