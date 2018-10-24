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24.10.2018 13:30  В каталоге PyPI выявлены вредоносные пакеты

В каталоге Python-пакетов PyPI обнаружен вредоносный пакет "colourama", который маскировался под популярную библиотеку "colorama" и включал копию её кода. В дополнение к штатной функциональности colorama (отображение цветных ANSI escape-последовательностей на платформе Windows) вредоносный пакет также включал код для загрузки и установки в систему скрипта на Visual Basic, активировавшийся в момент установки пакета на платформе Windows.

После установки в систему скрипт вызывался каждые 500 мс и производил отслеживание содержимого буфера обмена. В случае обнаружения в буфере обмена идентификатора bitcoin-кошелька скрипт подменял присутствующий адрес кошелька на свой кошелёк, рассчитывая на то, что пользователь не заметит подмены и сделает перевод на адрес мошенника. Для распространения пакета использовался метод тайпсквоттинга, при котором название вредоносного пакета выбирается максимально похожим на существующий популярный пакет, а жертвами становятся невнимательные пользователи, допускающие опечатки при поиске.

Вредоносный пакет находился в репозитории PyPI с 5 декабря 2017 года и был замечен одним из исследователей безопасности, экспериментирующим с системой автоматизированного выявления вредоносных пакетов. За последние 6 месяцев вредоносный пакет был загружен 171 раз, из которых 58 загрузок пришлось на последний месяц. Всего исследователем было проанализировано 123 тысячи пакетов в PyPI. В ходе анализа, помимо colourama было выявлено ещё 11 вредоносных пакетов: smplejson, pkgutil, timeit, diango, djago, dajngo, djanga, easyinstall, libpeshka, pyconau-funtimes и mybiubiubiu. В настоящее время все упомянутые вредоносные пакеты уже удалены из репозитория.

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@bertusk/cr...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  3. OpenNews: Проект Python представил новый каталог пакетов PyPI и пакетный менеджер Pip 10
  4. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек
  5. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  6. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: pypi, python
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  • 1.1, Иван Семеныч (?), 13:53, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Никогда такого не было и вот опять.
     
     
  • 2.9, Oleg (??), 14:56, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Чего не сделают лишь бы не Snap.
     
  • 1.2, Попугай Кеша (?), 13:54, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Как же так? А все про npm рассказывали, и тут на тебе!
     
     
  • 2.3, Вадик (??), 13:56, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Так в питоняшке еще хуже с этим, т.к. давненько там такого небыло.  NPM полагаю сейчас стали чуть лучше анализировать.
     
  • 2.11, пох (?), 15:06, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ой, а они что, не одно и то же?
    8-O

     
  • 1.4, Аноним (4), 13:59, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вот вспомнити....
     
     
  • 2.8, Аноним84701 (ok), 14:47, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А вот вспомнити....

    Планшеты GNOME от Групона, когда Групон использовал давно известную (но так и не исправленную, возможно умышленно, производителями законов) ошибку -- торговая марка в соотв. репозитории  не защищается автоматически, а требует активных действий со стороны отделения юристов регистранта, при выявлении нарушения.
    Что дает возможность атакующим с качественным и/или количественным превосхоством в юристах и финансах, как минимум на некоторое время заДОСить цель (как максимум -- по факту "отжать" марку и поплевывать на все претензии владельца).

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=41040
    > компания Groupon начала продвижение программной платформы для создания планшетов ... под именем Gnome. При этом продукт Groupon является проприетарной разработкой и кроме имени никаким образом не пересекается с открытым проектом GNOME, который владеет правами на данную торговую марку.
    >

     
  • 1.5, Аноним (5), 14:11, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Быть такого не может!
     
  • 1.7, Alen (??), 14:42, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >установки в систему скрипта на Visual Basic, активировавшийся в момент >установки пакета на платформе Windows

    Да это же махровая дискриминация пользователей linux!

     
  • 1.10, Аноним (10), 15:02, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А уж сколько в докер-образах наверное такого... Для тех, кто то volume смонтируют неглядя в домашнюю директорию, то вот /dev/shm:/dev/shm примапят (автоматом из Dockerfile'а)
     
  • 1.12, corvuscor (ok), 15:07, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну елы палы.
    Делаешь бардак - получаешь бардак.
    Простой поиск через pip показывает, как там дела обстоят.

    Приходится каждый раз сверять, ставишь ли ты пакет от разработчика, или от совершенно левого васяна, который его перепаковал, добавив свистелок, перделок и троянов.

    Нет даже элементарных вещей вроде общепринятых норм именования пакетов.

     

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