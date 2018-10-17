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17.10.2018 23:21  Критическая уязвимость в библиотеке Libssh

В новых выпусках библиотеки libssh 0.8.4 и 0.7.6 (не путать с libssh2), предназначенной для добавления клиентской и серверной поддержки протокола SSH в программы на языке Си, устранена критическая уязвимость (CVE-2018-10933). Уязвимость позволяет обойти стадию аутентификации в серверных приложениях на базе libssh.

Атака сводится к отправке сообщения SSH2_MSG_USERAUTH_SUCCESS вместо сообщения SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST, после чего сервер даже не начинает стадию аутентификации и считает подключение авторизованным без сверки учётных данных. Проблема проявляется начиная с ветки Libssh 0.6, выпущенной в 2014 году, в которой была проведена унификация кода реализаций клиента и сервера (клиент считает аутентификацию успешной после получения SSH2_MSG_USERAUTH_SUCCESS, но использование кода с данной проверкой при обработки серверной логики привело к возможности получения доступа вообще без аутентификации).

Для тестирования подготовлен прототип эксплоита. Уязвимость проявляется только в приложениях, работающих в режиме сервера (очень редкая ситуация, так как libssh в основном используется для создания SSH-клиентов). Исключение составляет продукт GitHub Enterprise, в котором libssh также применяется и в режиме сервера. Но GitHub Enterprise не подвержен уязвимости так как использует собственный форк Libssh в котором задействованы собственные процедуры прохождения аутентификации.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: libssh - библиотека для интеграции поддержки SSH в программы на языке Си
  3. OpenNews: Релиз библиотеки libssh 0.5.0
  4. OpenNews: Релиз библиотеки libssh 0.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libssh
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  • 1.1, Анастасия (??), 23:40, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Прежде чем паникеры разорвутся - openssh тут не причём
     
     
  • 2.2, Dmitriy (??), 00:15, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А было бы очень эпично :)
     
     
  • 3.7, pavlinux (ok), 02:53, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Пакеты Debian юзающие libssh: qtwebengine-opensource-src, nbdkit, gst-libav1.0,
    ffmpeg, curl, vlc, doublecmd, libssh, ssh-audit, wireshark.

    В общем хрень, в основном используется для sftp-клиентов.

     
     
  • 4.8, Custom (??), 03:10, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    где в списке plex?
     
  • 4.9, Аноним (9), 03:15, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Так речь не про неё Из того, что я нашёл, вот это довольно критично kde-apps k... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.10, pavlinux (ok), 03:22, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так речь не про неё.

    fixed // regex корявенько натравил.

     
  • 2.3, Custom (??), 00:45, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не совсем правда, ведь специально можно собрать openssh с libssh
     
  • 2.4, Custom (??), 00:58, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.shodan.io/search?query=libssh
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 05:46, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не много. и в основном в штатах. Эпичненько.
     
  • 1.5, Аноним (5), 01:59, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сезам - откройся!
     
  • 1.6, Аноним (6), 02:21, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
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