17.10.2018 08:17  СУБД MongoDB переведена на новую лицензию, которая пока не проверена на открытость

Компания MongoDB, развивающая одноимённую документо-ориентированную СУБД, объявила об изменении условий распространения исходных текстов проекта и переводе кода с AGPLv3 на новую лицензию SSPL (Server Side Public License), в которой расширяются требования при использовании приложений как сервисов в облачных системах. Все значительные и корректирующие выпуски MongoDB, начиная с 16 октября будут формироваться под новой лицензией. Вики Брассёр (Vicky Brasseur), вице-президент организации OSI (Open Source Initiative), предупредила пользователей, что лицензия SSPL совсем недавно была передана в OSI для проверки соответствия критериям Open Source и пока не добавлена в список открытых лицензий. Проблема в том, что процесс проверки был запущен не до, а после перелицензирования кода и непонятно сколько времени он может занять и будет ли вообще лицензия SSPL признана открытой. Обычно лицензии передают на проверку заранее, а код перелицензируют после официального одобрения. До окончания проверки лицензия SSPL не является открытой и перелицензированный код MongoDB формально не попадает в категорию Open Source. Пользователям СУБД MongoDB рекомендуется дождаться утверждения SSPL и пока оставаться на версиях, выпущенных до 16 октября. Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), известный разработчик ядра Linux и один из директоров Фонда Свободного ПО, изучил новую лицензию и пришёл к выводу, что добавленные изменения формально соответствуют определению открытых лицензий. Текст SSPL основан на AGPLv3, а различия сводятся к замене 13 раздела AGPLv3 на требование поставки не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса, используя для них указанные в SSPL условия лицензирования. Тем не менее, в SSPL имеются и спорные моменты, требующие дополнительного изучения. Больше всего вопросов создаёт требование публикации под условиями SSPL всего кода, используемого для обеспечения работы сервиса. Мэтью полагает, что, возможно, подобное требование не позволит использовать MongoDB в сервисах, запущенных на базе Linux, так как GPL и другие копилефт лицензии запрещают перелицензирование чужого кода. Если юристы подтвердят данное опасение, то создателям облачных сервисов с MongoDB придётся использовать BSD-системы или купить платную версию MongoDB. Не исключено, что организация OSI не одобрит SSPL, но такой шаг потребует внесения изменений в определение открытых лицензий. В текущем виде SSPL соответствует определениям открытых лицензий, но лишь формально, так как SSPL не предоставляет какие-либо свободы, а лишь вынуждает покупать коммерческую версию продукта. Создатели MongoDB оправдывают предпринятый шаг тем, что провайдеры облачных сервисов по сути паразитируют на открытом ПО, продавая готовую функциональность, но не участвуя в разработке и ничего не возвращая взамен.



