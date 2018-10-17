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17.10.2018 08:17  СУБД MongoDB переведена на новую лицензию, которая пока не проверена на открытость

Компания MongoDB, развивающая одноимённую документо-ориентированную СУБД, объявила об изменении условий распространения исходных текстов проекта и переводе кода с AGPLv3 на новую лицензию SSPL (Server Side Public License), в которой расширяются требования при использовании приложений как сервисов в облачных системах. Все значительные и корректирующие выпуски MongoDB, начиная с 16 октября будут формироваться под новой лицензией.

Вики Брассёр (Vicky Brasseur), вице-президент организации OSI (Open Source Initiative), предупредила пользователей, что лицензия SSPL совсем недавно была передана в OSI для проверки соответствия критериям Open Source и пока не добавлена в список открытых лицензий. Проблема в том, что процесс проверки был запущен не до, а после перелицензирования кода и непонятно сколько времени он может занять и будет ли вообще лицензия SSPL признана открытой.

Обычно лицензии передают на проверку заранее, а код перелицензируют после официального одобрения. До окончания проверки лицензия SSPL не является открытой и перелицензированный код MongoDB формально не попадает в категорию Open Source. Пользователям СУБД MongoDB рекомендуется дождаться утверждения SSPL и пока оставаться на версиях, выпущенных до 16 октября.

Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), известный разработчик ядра Linux и один из директоров Фонда Свободного ПО, изучил новую лицензию и пришёл к выводу, что добавленные изменения формально соответствуют определению открытых лицензий. Текст SSPL основан на AGPLv3, а различия сводятся к замене 13 раздела AGPLv3 на требование поставки не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса, используя для них указанные в SSPL условия лицензирования.

Тем не менее, в SSPL имеются и спорные моменты, требующие дополнительного изучения. Больше всего вопросов создаёт требование публикации под условиями SSPL всего кода, используемого для обеспечения работы сервиса. Мэтью полагает, что, возможно, подобное требование не позволит использовать MongoDB в сервисах, запущенных на базе Linux, так как GPL и другие копилефт лицензии запрещают перелицензирование чужого кода. Если юристы подтвердят данное опасение, то создателям облачных сервисов с MongoDB придётся использовать BSD-системы или купить платную версию MongoDB.

Не исключено, что организация OSI не одобрит SSPL, но такой шаг потребует внесения изменений в определение открытых лицензий. В текущем виде SSPL соответствует определениям открытых лицензий, но лишь формально, так как SSPL не предоставляет какие-либо свободы, а лишь вынуждает покупать коммерческую версию продукта. Создатели MongoDB оправдывают предпринятый шаг тем, что провайдеры облачных сервисов по сути паразитируют на открытом ПО, продавая готовую функциональность, но не участвуя в разработке и ничего не возвращая взамен.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mongodb.com/press/...)
  2. OpenNews: Релиз документо-ориентированной СУБД MongoDB 4.0
  3. OpenNews: Ошибка настройки MongoDB привела к утечке 445 млн email-адресов клиентов компании Veeam
  4. OpenNews: Google открыл gVisor, гибрид системы виртуализации и контейнеров
  5. OpenNews: Изменение лицензионной политики проекта Redis
  6. OpenNews: Основан проект GoodFORM, который продолжит развитие свободных модулей к СУБД Redis
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mongodb, license
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  • 1.1, Аноним (1), 08:31, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +3 +/
    А может им ещё ключи от квартиры, где деньги лежат Пример редиски заразителен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, виндотролль (ok), 08:56, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотрите с другой стороны.

    Облачный сервис берет себе бесплатную монгу и продает как сервис за деньги своим клиентам. Из трат провайдера - процессорное время и настройка монги. С последним справится команда из 3 человек не самой высокой квалификации.

    Монга же не получает с этого ничего, при этом из трат: написание, поддержка и развитие продукта. Тремя сотрудниками здесь не рулени обойдешься.

    Понятно, опенсорс, не только сотрудники вендора пишут код. Но загвоздка в том, что облачные провайдеры обычно не контрибютят, а только берут.

    Короче, все справедливо. Либо покупай коммерческую лицензию для своего облака, на котором забываеш зарабатываешь, либо контрибють.

     
     
  • 3.3, ыы (?), 09:18, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот и сопли.. а сколько пафоса было.. ой вэй...
     
     
  • 4.5, A.Stahl (ok), 09:27, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никаких соплей. GPL всегда было про "мы вам, а вы нам; и им тоже". За безусловными лицензиями это к BSDшникам.
     
     
  • 5.6, Аноним (6), 09:35, 17/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    покажите где там в GPL это написано Там написано - взял, открой то что изменил,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.7, ыы (?), 09:36, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Но GPL не требует отчислений за гешефт.

    GPL  говорит что "вы нам" только если вы модифицировали код.. вне зависимости от того получаете ли вы от такой модификации прибыль. Например если вы испортите код, превратите его в нерабочий мусор - все равно должны вернуть...

    Ну а тут- речь идет именно о соплях- "вы зарабатываете а мы несчастыне ничего с этого не имеем" ... и GPL уже не такая радужная, и пони какают не бабочками, и пукают не радугой... жизнь тоска...

     
     
  • 6.8, ыы (?), 09:38, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, вернуть код если вы его распространяете. если не распространяете- то модифицируй и получай гешефт и никому ничего не должен. и все справедливо.. было.. до некоторого момента :)
     
  • 6.9, Аноним (6), 09:39, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    смею заметить что "вы нам" только если распространяете, а пока внутри..
     
  • 6.14, Andrey Mitrofanov (?), 10:15, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    #>>GPL всегда было про "мы вам, а вы нам; и им тоже".

    > Но GPL не требует отчислений за гешефт.

    Да. Там совсем не про деньги.

    Но вы двое почему-то пытаете именно про них разговаривать -- и имено "в GPL".

    Которое из двух вас так травмировало -- деньги или GPL?

    > GPL  говорит что "вы нам" только если вы модифицировали код..
    > если вы испортите код, превратите его в нерабочий мусор - все
    > равно должны вернуть...

    Вы оба неправы.  "Возврата" (как у тебя) или взаимообразия (как "мы вам, а вы нам" у него)  в GPL/копилефте  _нет_.  Максимум его часть "и им тоже", но на вполне определённых условиях, которые вы оба не понимаете.

    Про "вернуть код", "построить сообщество" и "совместную разработку" -- не в лицензии.

    "" Лицензия это ещё не всё. ""(ТМ)

    > Ну а тут- речь идет именно о соплях- "вы зарабатываете а мы
    > несчастыне ничего с этого не имеем" ... и GPL уже не
    > такая радужная, и пони какают не бабочками, и пукают не радугой...
    > жизнь тоска...

    Да-да, радужные -- _виндотроль_, вбросивший это, и ты, о так радостно ухватившийся за  (и это, что ты тут размазываешь, не сопли, серый волк!, ты и здесь всё спутал).

    Ма-а-альчишки, как закончите друг другу передёргивать и парадом пойдёте -- хоть фоточек пришлите, ржача на опенетах не хватает.

     
     
  • 7.17, ыы (?), 10:27, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и еще одна обиженка показалась :)
     
  • 6.15, пироженка (?), 10:27, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    дядь, когда составлялись гпл лицензии на saas продуктах никто и подумать не мог, что так можно зарабатывать, только в богатых интыпрайзах такое видали в инфраструктуре.
     
     
  • 7.18, ыы (?), 10:29, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоесть вопрос всетаки в деньгах? Если бы GPL составляли сейчас, по вашему мнению в ней бы сразу был пункт о отчислениях за коммерческое использование?
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:49, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом клиент скажет: хочу супер-пупер-мега-фичу. Что будет делать облачный сервис?
     
  • 3.16, нах (?), 10:27, 17/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    именно умение настраивать монгу он и продает, ага значит, у того кто покупает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:21, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    купить лицензию Оно не защиту от тивоизации напоминает, а саму тивоизацию исхо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:50, 17/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    MongoDB очень даже взлетело, иначе с чего бы им вообще напрягаться с перелицензи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:58, 17/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Еще как взлетело - тонны полезного и нужного профессионального софта на ней осно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:12, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Postgre и sqlite более производительные.
     

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