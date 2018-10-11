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14.10.2018 19:24  Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.7.3

Состоялся релиз KnotDNS 2.7.3, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).

В новом выпуске:

  • Реализован модуль queryacl при помощи которого можно разрешить доступ к определённой зоне только с перечисленных IP-адресов или подсетей;
  • Добавлена опция "answer-rotation" для включения или отключения ротации отсортированных записей rrset (resource record set) в ответах;
  • В модуле onlinesign появилась опция "nsec-bitmap" для задания списка RR (Resource Record) типов для NSEC;
  • Улучшено отражение в логе операций с KASP DB.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.knot-dns.cz/2018-1...)
  2. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.7.0
  3. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.6.6
  4. OpenNews: Вышла версия KnotDNS 2.6.5
  5. OpenNews: Выпуск DNS-сервера Knot DNS 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: knot, dns
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