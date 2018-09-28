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28.09.2018 15:37  Intel разрабатывает новый драйвер для своих графических адаптеров

На проходящей в эти дни конференции разработчиков Xorg Кеннет Граунке из компании Intel представил новый OpenGL-драйвер Iris для одноимённых графических чипов Intel. Архитектура нового драйвера сильно отличается от классической архитектуры драйвера i965 и базируется на интерфейсе Gallium3D, предоставляемом Mesa. В презентации описаны недостатки старого драйвера и краткий план по улучшению нового драйвера Iris.

Из недостатков i965 отмечается применение классической архитектуры на основе обработки потока состояний (State Streaming), отслеживание которых требует слишком интенсивного выполнения кода драйвера. Один из подходов для оптимизации сводится к возможности сохранения состояний и их повторного использования, но данный метод проблематично реализовать в i965 из-за особенностей архитектуры драйвера. В драйвере i965 также требуется фундаментальная переработка кода для загрузки состояний и проведение модернизации средств управления памятью.

В качестве эксперимента один из разработчиков Intel попытался создать с нуля новый драйвер для современных GPU, используя предлагаемую в Mesa архитектуру Gallium3D с интерфейсами для разработки драйверов, выносящим задачи управления памятью на сторону DRI-драйвера в ядре Linux и предоставляя готовый трекер состояний с поддержкой кэша повторного использования выводимых объектов. Новый драйвер поддерживает только GPU Iris и процессоры на базе микроархитектуры Gen9+ (Skylake).

Драйвер развивается с ноября прошлого года, но его разработка пока не завершена и он не готов для применения конечными пользователями. Тем не менее драйвер уже пригоден для экспериментов и проходит 87% OpenGL тестов piglit. Из ещё не реализованных возможностей отмечаются сжатие цветов, вычислительные шейдеры, синхронизация и запрос объектов, кэширование шейдеров на диске.

В тестах производительности драйвер Iris от 3 до 15 раз обгоняет i965, в зависимости от режима тестирования. В среднем Iris демонстрирует отрисовку в 5.45 раз большего числа объектов в секунду, чем драйвер i965. При выполнении реальных программ прирост не столь внушителен (в одной из демонстраций прирост около 19%, а в некоторых демонстрациях примерно равен i965).

При этом драйвер обеспечивает значительное снижение нагрузки на CPU, благодаря выполнению всех основных операций на стороне GPU, что особенно актуально для организации вывода для систем виртуальной реальности. Кроме того, так как в интегрированных чипах энергопотребление распределяется между GPU и CPU, снижение нагрузки на CPU приводит к выделению дополнительных ресурсов для GPU и повышению его производительности.

  1. Главная ссылка к новости (https://xdc2018.x.org/#program...)
  2. OpenNews: Выпуск Mesa 18.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Для Android реализована возможность применения штатных видеодрайверов Linux
  4. OpenNews: Компания AMD открыла код драйвера с реализацией API Vulkan
  5. OpenNews: Инициатива по доработке открытого драйвера декодирования видео для процессоров Allwinner
  6. OpenNews: Компания Collabora представила графический драйвер kms_swrast
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: intel, driver
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  • 1.1, Аноним (1), 19:05, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А недостатки старого драйвера для существующих решений они не планируют исправлять, надо думать?
     
     
  • 2.8, rshadow (ok), 19:51, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Может хватит верить в сказки?
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:41, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Адепты синих и яблок должны страдать вечно.
     
  • 1.2, Инокентий (??), 19:07, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > новый графический драйвер Iris для одноименных графических карт Intel.

    Драйвер только для макбуков. Ясно.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:23, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Драйвер только для макбуков. Ясно.

    С Linux 4.16 в требованиях. Интересные у тебя макбуки.

     
     
  • 3.7, Анонимс (?), 19:44, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > С Linux 4.16 в требованиях. Интересные у тебя макбуки.

    Макбуки для этого и берутся, чтобы сразу после покупки снести всё, что там установлено и затем накатить любимый дистрибутив Линукса. Для другого они не приспособлены.


     
     
  • 4.11, Qwerty (??), 20:19, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Снести MacOS и поставить дистр со слизанным с Мака КДЕ.
     
     
  • 5.12, qcgg (?), 20:36, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    КДЕ лижут с windows. Это они даже сами декларировали.
     
  • 1.3, Анонимс (?), 19:09, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > На проходящей в эти дни конференции разработчиков Xorg...

    Смысл присоединяться к разработке Xorg? Xorg next?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:25, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на этой конференции докладывают не только про иксы, но и про вяленый, и про всякие смежные темы. Это - одна из них.
     
  • 1.10, Аноним (10), 20:17, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Бывают видео с открытой архитектурой или только в мечтах?
     

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