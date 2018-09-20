The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

20.09.2018 12:53  Уязвимость в сетевых хранилищах WD MyCloud, позволяющая получить доступ без аутентификации

В выпускаемых компанией Western Digital сетевых хранилищах My Cloud выявлена уязвимость (CVE-2018-17153), позволяющая получить доступ к хранимым данным без прохождения аутентификации.

Для входа в web-интерфейс устройства достаточно было отправить запрос к скрипту /cgi-bin/network_mgr.cgi, установив Cookie "username=admin", и система предоставляла доступ с правами администратора не запрашивая пароль входа. Для генерации сессионного ключа для продолжения сеанса и обращения к другим скриптам с правами администратора можно отправить POST-запрос "cmd=cgi_get_ipv6&flag=1". Успешная атака позволяет полностью контролировать настройки устройства, а также читать, модифицировать и удалять любые данные в хранилище.

Компания Western Digital была информирована о проблеме ещё в апреле, но до сих пор не выпустила обновления. После пяти месяцев ожидания исследователь счёл возможным раскрыть сведения о выявленной уязвимости. Оказалось, что ещё в начале 2017 года другой исследователь безопасности уже сообщал в Western Digital о данной проблеме, но она так и не была рассмотрена. После публикации метода эксплуатации представители Western Digital сообщили, что обновление прошивки с устранением проблемы находится на финальной стадии тестирования.

Пользователям рекомендуется ограничить доступ к web-интерфейсу MyCloud только для заслуживающих доверие адресов, а также отключить функцию доступа их внешних сетей (Settings->General->Cloud Access). По умолчанию режим Dashboard Cloud Access отключен, но атака возможна и из локальной сети, например в результате компрометации других устройств.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.securify.nl/adviso...)
  2. OpenNews: В сетевых хранилищах WDMyCloud выявлен бэкдор
  3. OpenNews: Центр защиты свободного ПО подал иск на 14 компаний за нарушение GPL
  4. OpenNews: Статистика надёжности жестких дисков Seagate, Western Digital и Hitachi
  5. OpenNews: Выявлено шпионское ПО, скрывающееся в прошивках жестких дисков
  6. OpenNews: Western Digital делает ставку на открытую архитектуру RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cloud
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, имя (?), 13:02, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Ограничил с того момента как поключил в сеть. Но всё равно стыдоба, за пол года так и не пофиксили.
     
     
  • 2.2, An (??), 13:06, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    почти два года
     
  • 1.3, менеджер (?), 13:27, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    понимаете, того китайца что этот код наляпал под видом теста на собеседовании, сцапала immigration, нанятая вместо него в порядке diversity и поддержке меньшинств мексиканская трансвеститка не поняла письма (оно вообще по-английски не понимает) а я такими мелочами не могу заниматься - да и не соображаю в них ничего. Искренне ваш, Кумар Нacpал
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:27, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Уже вторая дыра в WD Cloud о которой я слышу за этот год Причём настолько глупа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Qwerty (??), 13:29, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >там этих дыр будет выше крыши, ибо всем плевать.

    Правильно, всем плевать. Кроме параноиков, на которых, впрочем, тоже всем плевать.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:50, 20/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    fixed... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Qwerty (??), 13:28, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не ожидал такого от WD. С другой стороны, за домашним NAT эта уязвимость не страшна.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:45, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1. У вас wifi по макам и с ent авторизацией? :)
    2. Вы в броаузере на телефоне через wifi случайно страницы непонятных владельцев не открываете?
     
     
  • 3.11, Qwerty (??), 14:12, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, по макам. Нет, не открываю.
     
  • 3.12, AnonPlus (?), 14:20, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поправьте, если ошибаюсь, но вифи по макам такая же бесполезная штука, как и скрытие ssid. Один хрен все маки и ssid видно в эфире, так что злоумышленник просто склонирует мак.
     
     
  • 4.13, iPony (?), 14:33, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, так и есть.
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:39, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему я не удивлен Вот что мешало им взять готовый открытый дистрибутив для NA... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 13:47, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда бы был доступ к потрохам системы и их обёртке сломали бы ещё быстрей, а у них там и доступ с телефона и dyndns или как его там...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor