18.09.2018 22:44  Проект PostgreSQL принял кодекс поведения разработчиков

Чувствую, скоро надо будет проходиться по всем проектам, скажем, из репозиториев <distroname> и форкать их все пока не поздно.

Да, судя по Твиттеру этой Стейси, Постгресу хана. P.S. а что будет, если им кто-нибудь скажет, что в Postgres Pro, вроде как одной из существенных компаний-контрибьюторов, (наверняка) нет негров.

