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18.09.2018 22:44  Проект PostgreSQL принял кодекс поведения разработчиков

Следом за ядром Linux проект PostgreSQL принял новый кодекс поведения (Code of Conduct) и сформировал комитет для разбора жалоб и разрешения конфликтных ситуаций. Комитет возглавила Стейси Хэйслер (Stacey Haysler), занимающая должность финансового и операционного директора компании PostgreSQL Experts.

Принятый кодекс поведения подчёркивает открытость проекта для любых участников, независимо от уровня их знаний и квалификации. Кодекс также задаёт требования к манере общения в сообществе и определяет способы разрешения конфликтов. Например, кодекс определяет, что дискуссии должны вестись конструктивно и без перехода на личности, сосредотачиваясь на коде, технологиях, проектах и инфраструктуре.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
  3. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
  4. OpenNews: Представлен Ayo, очередной форк проекта Node.js
  5. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
  6. OpenNews: Столлман уступил место лидера проекта Emacs
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: postgresql
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  • 1.1, snyan (?), 22:46, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +15 +/
    > Проект открыт для любых участников, независимо от уровня их знаний и квалификации.
    > независимо от уровня их знаний и квалификации

    Хороший был проект.

     
     
  • 2.3, Ddjkgg (?), 22:54, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Проект открыт != Принимаем любое изменение, даже если оно идёт во вред всему проекту. Насколько надо быть довеном, чтоб этого не понимать?
     
     
  • 3.9, Князь Кропоткин (?), 00:01, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Именно так. На drupal.org, например, практикуют шантаж автора, мол если он не даст право на запись Васе Пупкину, который решил заменить число пробелов в табах (а докучи и поломав остальное), то его самого там забанят и отдадут проект Васе Пупкину. Раздача прав доступа за спиной - в порядке вещей. Выставляющие ультиматумы - лица далекие от программирования. У всех иконостас - 'management expert', 'i was on drupalcom xxxx'. Вирусописатели - рекомендую. Лучшего ресурса для распространения зловреда не придумаешь.

    P.S. Делаю тут проект анархистской лицензии, где любая попытка введения code of conduct или правка орфографии в комментах карается смертью.

     
  • 2.19, Аноним (19), 01:54, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Толерастия головного мозга поражает OpenSource! И Линуса затянуло в это болото...
     
  • 1.2, DerRoteBaron (ok), 22:53, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Чувствую, скоро надо будет проходиться по всем проектам, скажем, из репозиториев <distroname> и форкать их все пока не поздно.
    Да, судя по Твиттеру этой Стейси, Постгресу хана.

    P.S. а что будет, если им кто-нибудь скажет, что в Postgres Pro, вроде как одной из существенных компаний-контрибьюторов, (наверняка) нет негров.

     
     
  • 2.12, Князь Кропоткин (?), 00:17, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так это надо было делать с первых тявканий яровой о ее законе.
     
  • 1.4, тоже Аноним (ok), 23:22, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > дискуссии должны вестись конструктивно и без перехода на личности

    - А можно я у нас в эфире больше не буду слышать два слова: "ннндак" и "ннння"?
    - Нельзя, Миша! Если он такой ннндак и несет такую нннню!..

     
  • 1.5, Аноним (5), 23:33, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > дискуссии должны вестись конструктивно и без перехода на личности

    Посмотрим, вспомнит ли она об этом пункте, обзывая очередного ни в чем не повинного человека сексистом, расистом и т. п.?

     
  • 1.6, O01eg (?), 23:38, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Если это не целенаправленная атака на OpenSource, то что?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:52, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А причем тут опенсорс, в других сферах тоже самое.
     
  • 2.10, Князь Кропоткин (?), 00:11, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не удивлюсь если проплачено Сатьей Наделлой
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:55, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это всё тот же половой отбор...
     
  • 2.20, Аноним (-), 02:11, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне кажется это как то связано с MS...
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:16, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >открытость проекта для любых участников, независимо от уровня их знаний и квалификации

    А если ты негр или трансгендер, то сразу должны поставить на место главного разработчика.

     
     
  • 2.13, Аноним (14), 00:51, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да это называется reverse discrimination
     
     
  • 3.18, Annoynymous (ok), 01:38, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, это называется positive discrimination и не считается.
     
  • 1.15, Аноним (14), 01:00, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё-таки в геймерских американских сообществах всё проще Геймерша прямо говорит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Led (ok), 01:32, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > I have vagina so I rule

    А, так вот чем они рулят...

     
  • 1.16, Andrey (??), 01:32, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего удивительного. Процессы идущие в политической жизни общества, так или иначе проникают в мир Open Source. Власть всегда переходит в руки красноречивых бездельников по тому, что у них больше времени на болтовню и выдумывание разных правил. Как только запущен процесс обсуждения одного правила, по ходу дискуссии возникают все новые и новые правила, так как количество параметров модели растет по мере изучения объекта управления. Это обстоятельство умело используют политические демагоги для повышения собственного авторитета с целью прихода к власти, а также для внесения раздора в сообщество.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 02:38, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Придумать социальный бэкдор и завернуть все это дело под "благо" - он просто гений!
     
  • 2.23, Аноним (23), 02:46, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Власть всегда переходит в руки красноречивых бездельников по тому, что у них больше времени на болтовню и выдумывание разных правил.

    Столлман прочитав это даже очередным мозолем подавился.

     
  • 1.21, Аноним (-), 02:17, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мелкософт решил победить OpenSource с помощью ЛГБТ.
     

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