18.09.2018 22:44  Проект PostgreSQL принял кодекс поведения разработчиков

3.9 , Князь Кропоткин (?), 00:01, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] +3 + / – Именно так. На drupal.org, например, практикуют шантаж автора, мол если он не даст право на запись Васе Пупкину, который решил заменить число пробелов в табах (а докучи и поломав остальное), то его самого там забанят и отдадут проект Васе Пупкину. Раздача прав доступа за спиной - в порядке вещей. Выставляющие ультиматумы - лица далекие от программирования. У всех иконостас - 'management expert', 'i was on drupalcom xxxx'. Вирусописатели - рекомендую. Лучшего ресурса для распространения зловреда не придумаешь. P.S. Делаю тут проект анархистской лицензии, где любая попытка введения code of conduct или правка орфографии в комментах карается смертью.