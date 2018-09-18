18.09.2018 22:44  Проект PostgreSQL принял кодекс поведения разработчиков

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|1.1, snyan (?), 22:46, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+15 +/–
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> Проект открыт для любых участников, независимо от уровня их знаний и квалификации.
> независимо от уровня их знаний и квалификации
Хороший был проект.
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|2.3, Ddjkgg (?), 22:54, 18/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Проект открыт != Принимаем любое изменение, даже если оно идёт во вред всему проекту. Насколько надо быть довеном, чтоб этого не понимать?
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|3.9, Князь Кропоткин (?), 00:01, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Именно так. На drupal.org, например, практикуют шантаж автора, мол если он не даст право на запись Васе Пупкину, который решил заменить число пробелов в табах (а докучи и поломав остальное), то его самого там забанят и отдадут проект Васе Пупкину. Раздача прав доступа за спиной - в порядке вещей. Выставляющие ультиматумы - лица далекие от программирования. У всех иконостас - 'management expert', 'i was on drupalcom xxxx'. Вирусописатели - рекомендую. Лучшего ресурса для распространения зловреда не придумаешь.
P.S. Делаю тут проект анархистской лицензии, где любая попытка введения code of conduct или правка орфографии в комментах карается смертью.
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|1.2, DerRoteBaron (ok), 22:53, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Чувствую, скоро надо будет проходиться по всем проектам, скажем, из репозиториев <distroname> и форкать их все пока не поздно.
Да, судя по Твиттеру этой Стейси, Постгресу хана.
P.S. а что будет, если им кто-нибудь скажет, что в Postgres Pro, вроде как одной из существенных компаний-контрибьюторов, (наверняка) нет негров.
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|1.4, тоже Аноним (ok), 23:22, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> дискуссии должны вестись конструктивно и без перехода на личности
- А можно я у нас в эфире больше не буду слышать два слова: "ннндак" и "ннння"?
- Нельзя, Миша! Если он такой ннндак и несет такую нннню!..
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|1.5, Аноним (5), 23:33, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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> дискуссии должны вестись конструктивно и без перехода на личности
Посмотрим, вспомнит ли она об этом пункте, обзывая очередного ни в чем не повинного человека сексистом, расистом и т. п.?
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|1.11, Аноним (11), 00:16, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>открытость проекта для любых участников, независимо от уровня их знаний и квалификации
А если ты негр или трансгендер, то сразу должны поставить на место главного разработчика.
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|1.16, Andrey (??), 01:32, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ничего удивительного. Процессы идущие в политической жизни общества, так или иначе проникают в мир Open Source. Власть всегда переходит в руки красноречивых бездельников по тому, что у них больше времени на болтовню и выдумывание разных правил. Как только запущен процесс обсуждения одного правила, по ходу дискуссии возникают все новые и новые правила, так как количество параметров модели растет по мере изучения объекта управления. Это обстоятельство умело используют политические демагоги для повышения собственного авторитета с целью прихода к власти, а также для внесения раздора в сообщество.
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|2.23, Аноним (23), 02:46, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Власть всегда переходит в руки красноречивых бездельников по тому, что у них больше времени на болтовню и выдумывание разных правил.
Столлман прочитав это даже очередным мозолем подавился.
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