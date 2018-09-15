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15.09.2018 10:36  Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.14

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.14, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 9 октября.

Ключевые улучшения:

  • Реализован новый виджет для настройки параметров экрана, удобный при организации показа презентаций (добавлена опция для предотвращения блокировки экрана и автоматического перехода в спящий режим);
  • В виджет управления громкостью добавлен встроенный тест громкоговорителей, который перенесён из конфигуратора мультимедийной подсистемы Phonon;
  • В виджет управления подключением к сети возвращена поддержка создания туннелей при помощи SSH;
  • Обеспечена более гладкая смена основного монитора при присоединении и отключении дополнительных мониторов;
  • Проведена работа по усилению безопасности и удобства работы функции смены пользователя в режиме блокировки экрана;
  • Добавлена возможность импорта зашифрованных файлов из приложения для шифрования конфиденциальных данных Plasma Vault;
  • В меню приложений Kickoff реализовано автоматическое переключение вкладок при наведении на них мыши;
  • В менеджере задач улучшена совместимость с LibreOffice;
  • В теме оформления Breeze для виджетов лучше проработаны тени;
  • В реализацию глобального меню, в котором меню программы переносится из локального окна на общую системную панель, добавлена полноценная поддержка приложений, использующих библиотеку GTK;
  • В системный монитор добавлено новое меню 'Tools', в котором предложены дополнительные инструменты, такие как запуск терминала, KSysGurd и Filelight, выполнение произвольной команды, принудительное закрытие окон и вывод информации о системе;
  • Модернизировано оформление панелей и виджетов. Переработан стиль меню на панели задач, изменены пиктограммы;

    Было:

    Стало:

  • Реализован вывод предупреждения при попытке завершения работы в случае наличия активных сеансов других пользователей;
  • Заметно расширена функциональность менеджера установки приложений и дополнений (Plasma Discover), в том числе:
    • Интегрирована поддержка инструментария fwupd для автоматизации обновления прошивок.
    • В интерфейсе реализована возможность просмотра зависимостей и сортировки списка приложений по времени последнего релиза.
    • Добавлена поддержка каналов для загрузки пакетов в формате Snap.
    • При установке пакетов Flatpak обеспечен вывод предложения по установке бэкенда Flatpak в случае его отсутствия.
    • Добавлен вывод предупреждения, если обновление одного пакета приведёт к замене других пакетов.
    • Отточен интерфейс, например, кнопка обновления теперь становится неактивной в процессе проверки наличия обновлений, визуально унифицированы страницы с настройками и обновлениями, улучшен блок рецензирования, обеспечена сортировка обновлений по степени их применения.
  • Улучшена поддержка Wayland. Решены проблемы с копированием через буфер обмена между GTK и не-GTK приложениями. Исправлено некорректное центрирование интерфейса переключения между задачами. Добавлена поддержка протоколов XdgShell и XdgOutput для обеспечения интеграции приложений с элементами рабочего стола;
  • Улучшены реализации многих визуальных эффектов в KWin. Полностью переписаны эффекты Dim Inactive и Glide, добавлен новый эффект для масштабирования.



  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/09/13...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Applications 18.08
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring-KDE 3.0.0
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.13
  6. OpenNews: Разработчик KWin ушёл с поста мэнтейнера из-за несогласия с новыми веяниями в KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde, plasma
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  • 1.1, MPEG LA (ok), 11:57, 15/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –11 +/
    вчера это вылезло на рабочий стол, еле отмыл а вот раздельную конфигурацию ма... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, dr.rulez (ok), 12:03, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Позорище, не позорище, но движется в более правильном направлении, чем гном. Я сам достаточно долго сидел на гноме, но после последних гномских "движений" забил на них болд и пересел на кеды. На данный момент более человеческая штука. Не без проблем, но хоть для людей, а не для альтернативно одаренных.
     
     
  • 3.6, Эксперт (?), 12:15, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если не нужен графоний, есть шикарные MATE и Xfce.
     
     
  • 4.8, Vitaliy Blats (?), 12:26, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если не нужен графоний, есть шикарные MATE и Xfce.

    apt\yum install metacity;mv /usr/bin/xfwm4 /usr/bin/xfwm_old;ln -s /usr/bin/metacity /usr/bin/xfwm4 и будет тебе графоний. Не благодари.

     
  • 2.11, rumanzo (?), 12:52, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ведь ты прав, если имеешь один монитор fhd, а другой 4к - страдай.
     
  • 1.2, Fracta1L (ok), 11:57, 15/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    УРРРЯЯЯЯ!

    Традиционно оставляю ссылку на бложик, посвящённый работе над KDE/Plasma:

    https://pointieststick.wordpress.com/

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:27, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Прикольный блог, спасибо!
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:11, 15/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Главный вопрос -- что там с мышью? Количество строк скролла уже/ещё не настраивается?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:22, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Под иксами настраивается, даже в старых версиях. Что там в wayland не знаю, возможно что нет.
     
     
  • 3.10, Аноним (4), 12:29, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно в старых версиях всё работает, а в новых поломано и они делают вид что так и надо, потому и спрашиваю.
     
  • 2.12, Хочу как Windows (?), 13:16, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это меня раздражает в линуксе. На винде 3 строки, а на линуксе 1. Приходится в 3 раза больше крутить колесо.
     
  • 2.15, VINRARUS (ok), 13:28, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Немного, но прокрутки целым экраном нет. Харашо шо в огнепанде это можна сделать отдельно.
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:29, 15/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну что, уже не падает?
     
  • 1.14, h31 (ok), 13:28, 15/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, как переведут "users may lose work" в диалоге логаута? "Юзеры могут потерять работу"?
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:31, 15/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда пофикся виджет Сетевой монитор Показывает график основного соединения ... весь текст скрыт [показать]
     

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