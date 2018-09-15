15.09.2018 10:36  Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.14

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|2.3, dr.rulez (ok), 12:03, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Позорище, не позорище, но движется в более правильном направлении, чем гном. Я сам достаточно долго сидел на гноме, но после последних гномских "движений" забил на них болд и пересел на кеды. На данный момент более человеческая штука. Не без проблем, но хоть для людей, а не для альтернативно одаренных.
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|4.8, Vitaliy Blats (?), 12:26, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Если не нужен графоний, есть шикарные MATE и Xfce.
apt\yum install metacity;mv /usr/bin/xfwm4 /usr/bin/xfwm_old;ln -s /usr/bin/metacity /usr/bin/xfwm4 и будет тебе графоний. Не благодари.
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|2.7, Аноним (7), 12:22, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Под иксами настраивается, даже в старых версиях. Что там в wayland не знаю, возможно что нет.
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|3.10, Аноним (4), 12:29, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Именно в старых версиях всё работает, а в новых поломано и они делают вид что так и надо, потому и спрашиваю.
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