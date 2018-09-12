12.09.2018 09:47  Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"

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|3.90, Анонимный аноним с анонимного браузера (?), 11:37, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+13 +/–
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Принципиально проблемное то, что теперь есть преценденты (ну питон тут ни причем, и до него этой маразматии хватало) и теперь в каждый опен-сурс проект будет какой-нибудь "оскорбленный" писать требования по изменению устоявшихся терминов, ведь там-то там-то поменяли, вот и вы сделайте... Но главная проблема в том, что сообществом не было предложено замены для этих устоявшихся терминов и теперь мы имеем всяких "чайлдов, парентов, агентов, лидеров, фолловеров и еще кучи слов", которые "оскорбляют" родителей, агентов по недвижимости, последователей церкви и прочей мудодени. Которые точно также могут начать что-то там требовать.
Маразм.
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|4.129, Аноним (129), 12:44, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> какой-нибудь "оскорбленный" писать
ну не какой-нибудь, а core-developer. Остальные пусть лесом идут :)
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|5.143, myhand (ok), 13:05, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> какой-нибудь "оскорбленный" писать
> ну не какой-нибудь, а core-developer.
Да не имеет отношение никакой core-developer к этому бреду. Виктор же ясно написал: ему поступила анонимная кляуза с жалобой. Проблема в том, что на такие вещи там вынуждены реагировать.
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|3.91, нах (?), 11:38, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+14 +/–
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носителям слух не резало 20 лет. А сейчас, после промывки мозгов, внезапно начало.
> Но в целом не вижу в этом переименовании ничего принципиально проблемного
ломаем api? никаких проблем
заменяем устоявшуюся терминологию новоязом ? никаких проблем
тратим усилия человечества не на улучшение софта а на подобную муру (которая запросто породит пачку трудноуловимых багов в ста местах)? никаких проблем (это человечество все равно ничего не улучшит, только испортит)
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|5.123, DerRoteBaron (ok), 12:30, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Вот только соответствующие issue и PR создают белые либо англосаксонского либо испанского/латиноамериканского происхождения
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|4.127, KOT040188 (ok), 12:40, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Как-будто это как-то связано с цветом кожи. Это связано симетричной полярностью мира, плюс и минус, добро и зло, инь и янь…
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|2.60, ansible (?), 11:09, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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зато мы делаем это политкорректно!
а баг был зарепорчен неполиткорректно, без прогиба в поясе пред величием опенотсосного софта и его коммьюнити.
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|2.16, Деннис Ритчи (?), 10:13, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+11 +/–
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А если негр не американец а австралиец то он афраавстралиец?
И что если афроболгарина назвать афроякутом?, это будет полит коректно?
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|3.73, Аноним (53), 11:22, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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В английском понятие рода рудиментно и применяется только к людям и животным, для которых деление по полу имеет хозяйственную ценность: бык-корова (молоко), петух-курица (яйца), ..
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|6.115, нах (?), 12:16, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Фрейд уже придумал.
тогда бы в английском it вообще не было.
думаю, старичок в этом конкретном случае все же не виноват
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|2.95, Аноним (68), 11:42, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>А дальше что?
Еcли ещё РПЦ заявит о неполиткорректности, то запретят цифрами обозначать права доступа в NIX.
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|4.138, svsd_val (ok), 12:56, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вот тебе смешно, а во многих церквях юзаются linux/unix оси, причём есть даже спецом выпущенная для церквей убунта ))))
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|1.6, нах (?), 10:09, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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в общем, это все, что нужно знать о пихоне и тех кто на нем/для него пишет. во всяком случае, версий >2.7
впрочем, и о нынешнем Redhat тоже.
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|2.31, myhand (ok), 10:33, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Причина для изменений - шизоидный манагер в RH, где работает Виктор. Кто платит - того и тапки.
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|3.87, Аноним (53), 11:34, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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материнская плата = системная плата (ср. плата расширения, звуковая плата)
источник питания = блок питания
разъёмы папа/мама = вилка/розетка
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|4.94, тоже Аноним (ok), 11:41, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Но упоминание питания все равно оскорбляет голодающих негров, так что вы это прекратите.
А нас и привычные названия не шокируют ровно никак.
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|1.11, Аноним (11), 10:11, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+5 +/–
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Надо заметить, что в русскоязычной инженерной традиции термины "хозяин/раб" для обозначения чего-либо по функциональной принадлежности тоже смотрятся диковато.
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|1.12, Аноним (12), 10:11, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+27 +/–
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Клочевое слово "import" оскорбляет мои социалистические чувства. Если вы со мной не согласны, вы капиталист и глобалист. И мизогинист.
P. S. И шовинист.
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|2.111, pull request (?), 12:09, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Кстати, название ведь изначально было посвящено комик шоу "Летающий цирк Монти Пайтона", в котором и не пахло политкорректностью, даже наоборот- юмор весьма на грани. Так что обязательно переименовывать.
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|3.114, A.Stahl (ok), 12:15, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Им параллельно.
На некоторых винтах там целый паззл был и перемычки могли ставиться не только параллельно. Особенно часто такое IBM чудил.
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|1.24, Андрей (??), 10:26, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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Новость звучала абсурдно. Но если посмотреть на переименования, так совсем ничего страшного, даже лучше получилось.
А abort() они уже переименовали, или питону повезло, и его там и не было в стандартной библиотеке?
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|2.70, анон (?), 11:19, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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ничего не лучше.
а master/slave мне нравится не только потому, что устоялись, а потому что напоминают о тех славных временах, когда негры были рабами.
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|3.54, myhand (ok), 11:06, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Кстати, да. Надеюсь, запостивший это чудо в таком тоне и с начальством на работе разговаривает.
Впрочем, какая работа может быть у школьника...
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|1.32, x3who (?), 10:33, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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> А раньше почему нормально было, когда придумывали? Или Python берёт свои начала в 19 веке?
Ну от чего же в 19м? Человечество на протяжении многих тысячелетий шло к созданию Питона. Чего только ни напридумывали за это время - людей заживо приколачивали к крестам, сажали на кол, угоняли в рабство, сжигали на кострах, массово истребляли в кровопролитных войнах. Но теперь, когда у нас наконец-то есть Python, все эти устаревшие технологии и связанные с ними термины наконец-то можно забыть.
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|2.98, user (??), 11:48, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Родитель, ребёнок?
Это отношения в паре, таких пар в системе может быть много. А main - это один на всю систему. И какая из этих ситуаций была раньше?
>А это не педофилия?
Нет, это "вассал моего вассала не мой вассал".
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|2.52, x3who (?), 11:05, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Его нельзя переименовать - в США, особенно во Флориде, питоны жирные и мешают всем жить. Поэтому и соответствующий ЯП и назвали в их честь.
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|2.80, Аноним (80), 11:29, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Хуже, когда parent/child возбуждает. Тут то и всплывут все извращенцы! Посмотришь в коммит, увидишь что родитель непристойное с детём делает, и сразу в полицию звони! Мизулина была бы рада
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|1.74, Balancer (ok), 11:22, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Значит, скоро будут менять неполиткорректное "primary". Не может быть в мире победившей толерантности выделение одного перед другим :) Только одноранговые симметричные решения. И никаких порядковых номеров. Первый/второй - тоже неполиткорректно! Только рэндомные хэши! :)
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|2.78, Вадик (??), 11:25, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ох, их тоже можно выделить по возрастанию, анонимные рандомные хеши, другое дело, но можно будет определить размер объекта, тоже плохо...
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|1.77, Вадик (??), 11:23, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Мне лично все равно как у них там что внутри называется. Пока они пилят и развивают один из лучших языков в мире пусть внутри занимаются любой садомией, я их в этом поддержу даже :) Их поле их правила.
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|2.109, нах (?), 12:05, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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да, и заставить перед уходом назначить вместо себя наследника, непременно однорукую лесби-негритоску с мексиканским паспортом.
а то ишь, задумал, сбежать, бросив процесс на самотек.
P.S. если ты не понял, он и вернулся-то только потому, что решил что лучше уж _так_ заткнуть этот сpaч,чем позволить ему продолжаться дальше. К сожалению, недостаточно быть диктатором, чтобы просто послать подальше редхатовского п-са и всех его подпевал.
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|1.112, Ilya Indigo (ok), 12:10, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Так и за MariaDB и PostgreSQL могут взяться...
А witelist и blacklist...
Этот маразм до такого может дойти...
P.S. ОМГ, я надеюсь группу Deep Purple не внесут в список экстремистских групп...
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|2.120, Аноним (56), 12:22, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> P.S. ОМГ, я надеюсь группу Deep Purple не внесут в список экстремистских групп...
Все не христианские рок-метал-панк группы внесут и заменят христианскими.
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