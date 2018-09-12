12.09.2018 09:47  Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"

Гвидо ван Россум (Guido van Rossum) поставил точку в споре, возникшем среди разработчиков языка Python из-за изменений, предложенных Виктором Штиннером (Victor Stinner), работающим в Red Hat и входящим с число ключевых разработчиков Python. Виктор предложил вычистить код Python от упоминания слов "master" и "slave", так как их использование является неполиткорректным и ассоциируется с рабством и неравноправием. Несколько лет назад некоторые открытые проекты уже затронула череда подобных переименований, например, в Drupal термины "master" и "slave" были заменены на "primary" и "replica", а в Django и CouchDB на "leader" и "follower". Предложение вызвало бурную дискуссию, которая привела к расколу сообщества на стороников и противников переименования. Противники мотивировали свою позицию тем, что не следует смешивать политику и программирование, "master" и "slave" лишь термины, значение которых уже устоялось в компьютерной технике и не имеет ничего общего с одобрением рабства. Кроме того, замена устоявшихся терминов неизбежно вызовет путаницу среди разработчиков и может привести к нарушению обратной совместимости. Также упоминается, что одно дело когда какие-то выражения являются оскорбительными или непонятными, но в случае с "master" и "slave" имеет место лишь неопределенно сформированные представления о политической корректности, мешающие использованию простого английского языка. Несмотря на намерение уйти с поста великодушного пожизненного диктатора, в спор пришлось вмешаться Гвидо ван Россуму и принять конечное решение. Из пяти коммитов, предложенных при обсуждении переименования "master" и "slave" на parent/main/server и child/worker, в кодовую базу принято четыре. Изменения отразятся в релизе Python 3.8. Одно изменение отклонено, так как затрагивает устоявшуюся терминологию UNIX ptys, используемую другими проектами. Среди принятых изменений: "master process" заменён на "parent process";

"master option mappings" на "main option mappings";

"master pattern object" на "main pattern object";

В модуле ssl слово "master" заменено на "server";

В pty.spawn() параметр master_read заменён на parent_read;

Метод pty.slave_open() переименован в pty.child_open(), но вызов pty.slave_open пока оставлен для обратной совместимости;

В os.openpty() и os.forkpty() параметры master_fd/slave_fd переименованы в parent_fd/child_fd;

Внутренние переменные master_fd, slave_fd и slave_name переименованы в parent_fd, child_fd и child_name;

Опция "--slaveargs" заменена на "--worker-args";

Функция run_tests_slave() переименована в run_tests_worker(). Дополнение: Сообщество разработчиков СУБД Redis также обсуждает предложение по избавлению от терминов "master" и "slave". При этом, предлагаются более кардинальные изменения, такие как переменование операции "SLAVEOF" в "REPLICAOF" и настройки "slaveof" в "replicaof" (для сохранения совместимости поддержка "SLAVEOF" будет сохранена в виде опции). Поддержка признака "slave" в командах INFO и ROLE пока будет оставлена, так как связана с большими нарушениями совместимости. Но в будущем планируется предложить альтернативу INFO и заменить в ROLE "slave" на "replica". Обсуждение поднял Сальвадор Санфилиппо (Salvatore Sanfilippo), создатель СУБД Redis, который не считает, что переименование оправдано, но вынужден реагировать из-за давления со стороны политактивистов, призывающих не использовать Redis из-за применения дискриминационной терминалогии.



