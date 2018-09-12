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12.09.2018 09:47  Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"

Гвидо ван Россум (Guido van Rossum) поставил точку в споре, возникшем среди разработчиков языка Python из-за изменений, предложенных Виктором Штиннером (Victor Stinner), работающим в Red Hat и входящим с число ключевых разработчиков Python. Виктор предложил вычистить код Python от упоминания слов "master" и "slave", так как их использование является неполиткорректным и ассоциируется с рабством и неравноправием. Несколько лет назад некоторые открытые проекты уже затронула череда подобных переименований, например, в Drupal термины "master" и "slave" были заменены на "primary" и "replica", а в Django и CouchDB на "leader" и "follower".

Предложение вызвало бурную дискуссию, которая привела к расколу сообщества на стороников и противников переименования. Противники мотивировали свою позицию тем, что не следует смешивать политику и программирование, "master" и "slave" лишь термины, значение которых уже устоялось в компьютерной технике и не имеет ничего общего с одобрением рабства. Кроме того, замена устоявшихся терминов неизбежно вызовет путаницу среди разработчиков и может привести к нарушению обратной совместимости. Также упоминается, что одно дело когда какие-то выражения являются оскорбительными или непонятными, но в случае с "master" и "slave" имеет место лишь неопределенно сформированные представления о политической корректности, мешающие использованию простого английского языка.

Несмотря на намерение уйти с поста великодушного пожизненного диктатора, в спор пришлось вмешаться Гвидо ван Россуму и принять конечное решение. Из пяти коммитов, предложенных при обсуждении переименования "master" и "slave" на parent/main/server и child/worker, в кодовую базу принято четыре. Изменения отразятся в релизе Python 3.8. Одно изменение отклонено, так как затрагивает устоявшуюся терминологию UNIX ptys, используемую другими проектами.

Среди принятых изменений:

  • "master process" заменён на "parent process";
  • "master option mappings" на "main option mappings";
  • "master pattern object" на "main pattern object";
  • В модуле ssl слово "master" заменено на "server";
  • В pty.spawn() параметр master_read заменён на parent_read;
  • Метод pty.slave_open() переименован в pty.child_open(), но вызов pty.slave_open пока оставлен для обратной совместимости;
  • В os.openpty() и os.forkpty() параметры master_fd/slave_fd переименованы в parent_fd/child_fd;
  • Внутренние переменные master_fd, slave_fd и slave_name переименованы в parent_fd, child_fd и child_name;
  • Опция "--slaveargs" заменена на "--worker-args";
  • Функция run_tests_slave() переименована в run_tests_worker().

Дополнение: Сообщество разработчиков СУБД Redis также обсуждает предложение по избавлению от терминов "master" и "slave". При этом, предлагаются более кардинальные изменения, такие как переменование операции "SLAVEOF" в "REPLICAOF" и настройки "slaveof" в "replicaof" (для сохранения совместимости поддержка "SLAVEOF" будет сохранена в виде опции). Поддержка признака "slave" в командах INFO и ROLE пока будет оставлена, так как связана с большими нарушениями совместимости. Но в будущем планируется предложить альтернативу INFO и заменить в ROLE "slave" на "replica".

Обсуждение поднял Сальвадор Санфилиппо (Salvatore Sanfilippo), создатель СУБД Redis, который не считает, что переименование оправдано, но вынужден реагировать из-за давления со стороны политактивистов, призывающих не использовать Redis из-за применения дискриминационной терминалогии.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Гвидо ван Россум решил отстраниться от руководства проектом Python
  3. OpenNews: Увидел свет язык программирования Python 3.7
  4. OpenNews: Проект Python представил новый каталог пакетов PyPI и пакетный менеджер Pip 10
  5. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
  6. OpenNews: Мэтью Гаррет в знак протеста отказался выпускать патчи для продуктов Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: python
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  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +99 +/
    Идиотия во всей красе...
     
     
  • 2.41, Анон213423 (?), 10:47, 12/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –19 +/
    Я полагаю что вы просто не носитель языка, вот вам слух и не режет особо Вообще... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.43, Annoynymous (ok), 10:51, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Не встречал исследований на этот счет.

    Почитай что-нибудь по НЛП.

     
     
  • 4.134, macfaq (?), 12:51, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > НЛП

    Псевдонаука. Ещё предложения?

     
  • 3.90, Анонимный аноним с анонимного браузера (?), 11:37, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Принципиально проблемное то, что теперь есть преценденты (ну питон тут ни причем, и до него этой маразматии хватало) и теперь в каждый опен-сурс проект будет какой-нибудь "оскорбленный" писать требования по изменению устоявшихся терминов, ведь там-то там-то поменяли, вот и вы сделайте... Но главная проблема в том, что сообществом не было предложено замены для этих устоявшихся терминов и теперь мы имеем всяких "чайлдов, парентов, агентов, лидеров, фолловеров и еще кучи слов", которые "оскорбляют" родителей, агентов по недвижимости, последователей церкви и прочей мудодени. Которые точно также могут начать что-то там требовать.
    Маразм.
     
     
  • 4.129, Аноним (129), 12:44, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > какой-нибудь "оскорбленный" писать

    ну не какой-нибудь, а core-developer. Остальные пусть лесом идут :)

     
     
  • 5.143, myhand (ok), 13:05, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> какой-нибудь "оскорбленный" писать
    > ну не какой-нибудь, а core-developer.

    Да не имеет отношение никакой core-developer к этому бреду.  Виктор же ясно написал: ему поступила анонимная кляуза с жалобой.  Проблема в том, что на такие вещи там вынуждены реагировать.

     
  • 4.141, Баклажанный соус (?), 13:01, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    надо ввести еще слово "адепт" :)
     
  • 3.91, нах (?), 11:38, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    носителям слух не резало 20 лет. А сейчас, после промывки мозгов, внезапно начало.

    > Но в целом не вижу в этом переименовании ничего принципиально проблемного

    ломаем api? никаких проблем
    заменяем устоявшуюся терминологию новоязом ? никаких проблем
    тратим усилия человечества не на улучшение софта а на подобную муру (которая запросто породит пачку трудноуловимых багов в ста местах)? никаких проблем (это человечество все равно ничего не улучшит, только испортит)

     
     
  • 4.122, Аноним (122), 12:27, 12/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    я думаю, это не из-за промывки, а по естественной причине - потомков тех, кто ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.123, DerRoteBaron (ok), 12:30, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот только соответствующие issue и PR создают белые либо англосаксонского либо испанского/латиноамериканского происхождения
     
  • 5.136, Аноним (136), 12:53, 12/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В таком случае учитывали бы мненение азиатов Переименование из политкорректност... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.93, Анонимный аноним с анонимного браузера (?), 11:40, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вон уже и термины whitelist и blacklist исправляют
    https://github.com/dotnet/roslyn/pull/3507
     
     
  • 4.127, KOT040188 (ok), 12:40, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как-будто это как-то связано с цветом кожи. Это связано симетричной полярностью мира, плюс и минус, добро и зло, инь и янь…
     
  • 2.89, Старый одмин (?), 11:36, 12/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    На первый взгляд звучит глупо, но это может помочь в очистке сознания от негатив... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.126, Аноним (126), 12:39, 12/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет Им уже ничего не поможет, так как преследуя свои собственные цели они готов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:05, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Видно больше делать нечего. Бывает
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 11:06, 12/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Банальное повышение порога вхождения в отрасль обоснованное да чем-угодно Ср... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Деннис Ритчи (?), 10:06, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Они бы у себя в краснойшляпе лучше бы ансибл в порядок превели, вместо того что бы хернёй страдать! До сих пор дефолный маршрут определяют через роут 8.8.8.8 !!!
     
     
  • 2.60, ansible (?), 11:09, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    зато мы делаем это политкорректно!
    а баг был зарепорчен неполиткорректно, без прогиба в поясе пред величием опенотсосного софта и его коммьюнити.

     
  • 2.142, Баклажанный соус (?), 13:04, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что могём, то и делаем...
     
  • 1.5, ALex_hha (ok), 10:07, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +20 +/
    А дальше что? Запретят использовать шрифты с черным цветом? Нее, ну а чо, это же явное оскорбление прав афро американцев!
     
     
  • 2.16, Деннис Ритчи (?), 10:13, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    А если негр не американец а австралиец то он афраавстралиец?
    И что если афроболгарина назвать афроякутом?, это будет полит коректно?
     
     
  • 3.50, n (??), 11:02, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А если афроафриканцем?
     
     
  • 4.82, toxicdream (?), 11:29, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот вам смешно, но такой термин давно используется
     
  • 3.68, Аноним (68), 11:18, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если в России, то афрорусский.
     
     
  • 4.97, Энергетик (?), 11:46, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Т.е. уберут из продажи мой любимый напиток "Чёрный русский"???
     
  • 4.105, Политкорректность (?), 12:00, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Афророссиянец же
     
  • 2.45, Annoynymous (ok), 10:52, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дальше решат, что слово большая часть существительных должна быть женского рода.
     
     
  • 3.73, Аноним (53), 11:22, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В английском понятие рода рудиментно и применяется только к людям и животным, для которых деление по полу имеет хозяйственную ценность: бык-корова (молоко), петух-курица (яйца), ..
     
     
  • 4.92, нах (?), 11:40, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ship - She.
    придумывайте, почему.
     
     
  • 5.110, user (??), 12:07, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Фрейд уже придумал.
     
     
  • 6.115, нах (?), 12:16, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Фрейд уже придумал.

    тогда бы в английском it вообще не было.
    думаю, старичок в этом конкретном случае все же не виноват

     
  • 5.124, Аноним (53), 12:30, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не местоимение женского рода, а существительное, созвучное местоимению (омоним).
     
  • 2.95, Аноним (68), 11:42, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А дальше что?

    Еcли ещё РПЦ заявит о неполиткорректности, то запретят цифрами обозначать права доступа в NIX.

     
     
  • 3.116, верно отроче глаголишь (?), 12:17, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Еcли ещё РПЦ заявит о неполиткорректности, то запретят цифрами обозначать права доступа
    > в NIX.

    вот эту бесовщину я бы давно запретил!


     
     
  • 4.138, svsd_val (ok), 12:56, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот тебе смешно, а во многих церквях юзаются linux/unix оси, причём есть даже спецом выпущенная для церквей убунта ))))
     
  • 1.6, нах (?), 10:09, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    в общем, это все, что нужно знать о пихоне и тех кто на нем/для него пишет. во всяком случае, версий >2.7

    впрочем, и о нынешнем Redhat тоже.

     
     
  • 2.8, snyan (?), 10:10, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как там c UTF-{8,16} дела на двушке?
     
  • 2.71, Аноним (68), 11:20, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Погоди, ещё не вечер, эти скоро и до других ЯП доберутся.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:10, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Гудбай петон, гудбай.
     
  • 1.9, Мазафака (?), 10:10, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Добавьте в новость тег #маразм
     
  • 1.10, Crazy Alex (ok), 10:10, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Мда. Терминология, конечно, идиотская, но как причина для изменений - это вообще какой-то бред.
     
     
  • 2.31, myhand (ok), 10:33, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Причина для изменений - шизоидный манагер в RH, где работает Виктор.  Кто платит - того и тапки.
     
  • 2.49, тоже Аноним (ok), 11:02, 12/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Идиотской эту терминологию делает только попытка смотреть на нее не как на терми... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.85, Аноним (85), 11:31, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сдается мне, в России будут бороться с демонами, зомби и энпроклятиями...
     
  • 3.87, Аноним (53), 11:34, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    материнская плата = системная плата (ср. плата расширения, звуковая плата)
    источник питания = блок питания
    разъёмы папа/мама = вилка/розетка
     
     
  • 4.94, тоже Аноним (ok), 11:41, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но упоминание питания все равно оскорбляет голодающих негров, так что вы это прекратите.
    А нас и привычные названия не шокируют ровно никак.
     
  • 3.96, SpiritOfStallman (ok), 11:44, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >бороться за права осиротевших процессов

    Которые мы иногда убиваем, просто за факт их статуса сироты :D

     
  • 1.11, Аноним (11), 10:11, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Надо заметить, что в русскоязычной инженерной традиции термины "хозяин/раб" для обозначения чего-либо по функциональной принадлежности тоже смотрятся диковато.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:19, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да, у нас обычно ведущий/ведомый
     
     
  • 3.29, Брат Аноним (?), 10:32, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не политкорректно. Значит кто-то тупой, а кто-то умный?))
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 10:51, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    нет, это значит что один атакует, а второй прикрывает
     
  • 2.28, Любитель стандартов (?), 10:31, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Если бы запилили rfc с единой терминологией было бы нормально ещё, а теперь у каждого проекта свои названия.
     
     
  • 3.36, myhand (ok), 10:36, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Запили.  Или санитары тебя в интернетах везде, кроме опеннета, забанили?
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:11, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +27 +/
    Клочевое слово "import" оскорбляет мои социалистические чувства. Если вы со мной не согласны, вы капиталист и глобалист. И мизогинист.
    P. S. И шовинист.
     
     
  • 2.128, Аноним (128), 12:43, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ээ, живой и настоящий последователь теории вагинокапитализма??
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:12, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    В 2014 такие предложения обычно были первоапрельскими шутками...
     
  • 1.14, гном спецназ (?), 10:12, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    def func(name):
        child_fd = 'slave_fd'
        if name == 'slave_fd':
            print(locals()['slave_fd']) # или print(locals()[name])

    func('slave_fd')

     
     
  • 2.23, x3who (?), 10:25, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    > locals

    Это оскорбляет неместных!

     
  • 1.15, Дятел всемогущий (?), 10:12, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    посмотрел в окно - не, вроде не апрель...
     
  • 1.17, Попутчик (?), 10:13, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Кхе-кхе (с) Кашель Лаврова
     
  • 1.18, iPony (?), 10:16, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ну в принципе правильно делают 🙆‍♂️
     
     
  • 2.66, анон (?), 11:16, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ты негр что ли?
     
     
  • 3.72, Аноним (68), 11:22, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Цветная лошадка.
     
  • 3.130, Аноним (128), 12:45, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это яблофанат с обязательным набором девиаций: гомосек, либерал, и т.д..
     
  • 1.19, A.Stahl (ok), 10:17, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И название "Питон" тоже следует изменить -- негоже называть проект в честь такого кровожадного создания.
     
     
  • 2.25, myhand (ok), 10:29, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Что в нем кровожадного?  Он просто обнимает всякую живность.
     
     
  • 3.44, Аноним (42), 10:52, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    угу, и нежно целует
     
     
  • 4.55, A.Stahl (ok), 11:06, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Взасос.
     
  • 2.111, pull request (?), 12:09, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, название ведь изначально было посвящено комик шоу "Летающий цирк Монти Пайтона", в котором и не пахло политкорректностью, даже наоборот- юмор весьма на грани. Так что обязательно переименовывать.
     
  • 1.20, Айран (?), 10:18, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    перемычки на жестких в гробу переворачиваются
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 11:06, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    *глянул в системник* Да вроде не переворачиваются. Им параллельно.
     
     
  • 3.114, A.Stahl (ok), 12:15, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Им параллельно.

    На некоторых винтах там целый паззл был и перемычки могли ставиться не только параллельно. Особенно часто такое IBM чудил.

     
  • 1.22, wi1fu1 (?), 10:23, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А раньше почему нормально было, когда придумывали? Или Python берёт свои начала в 19 веке?
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:31, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Раньше феминисток третей волны не было, на западе они во всю воняют по поводу и без.
     
  • 1.24, Андрей (??), 10:26, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Новость звучала абсурдно. Но если посмотреть на переименования, так совсем ничего страшного, даже лучше получилось.

    А abort() они уже переименовали, или питону повезло, и его там и не было в стандартной библиотеке?

     
     
  • 2.59, myhand (ok), 11:08, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Новость звучала абсурдно.

    Это опеннет, детка.  Тут давно уже ЛОР на выезде...


     
  • 2.70, анон (?), 11:19, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    ничего не лучше.
    а master/slave мне нравится не только потому, что устоялись, а потому что напоминают о тех славных временах, когда негры были рабами.
     
  • 2.83, Аноним (83), 11:30, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Abort - это глагол, "прервать". А уж то значение, что вы вкладываете пошло по аналогии.
     
  • 1.26, Аноним (27), 10:30, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Совсем дoлбанулись?
     
  • 1.30, Деннис Ритчи (?), 10:33, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    https://github.com/ansible/ansible/issues/36095
     
     
  • 2.39, x3who (?), 10:40, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > https://github.com/ansible/ansible/issues/36095

    Лол: "sivel changed the title from Вы eбанyлиcь?? to (Title renamed to remove explicit language)" - вполне себе адекватное было название бага.

     
     
  • 3.54, myhand (ok), 11:06, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кстати, да.  Надеюсь, запостивший это чудо в таком тоне и с начальством на работе разговаривает.

    Впрочем, какая работа может быть у школьника...

     
  • 1.32, x3who (?), 10:33, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > А раньше почему нормально было, когда придумывали? Или Python берёт свои начала в 19 веке?

    Ну от чего же в 19м? Человечество на протяжении многих тысячелетий шло к созданию Питона. Чего только ни напридумывали за это время - людей заживо приколачивали к крестам, сажали на  кол, угоняли в рабство, сжигали на кострах, массово истребляли в кровопролитных войнах. Но теперь, когда у нас наконец-то есть Python, все эти устаревшие технологии и связанные с ними термины наконец-то можно забыть.

     
  • 1.33, Брат Аноним (?), 10:34, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Лидер/ведомый -- оскорбление по признаку социальной активности и харизме)
     
     
  • 2.81, Аноним (81), 11:29, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тут ещё БДСМ можно притянуть :)
     
  • 1.34, Аноним (34), 10:35, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это как минимум нарушает правила:

    Beautiful is better than ugly.
    Special cases aren't special enough to break the rules.

     
     
  • 2.106, Аноним (106), 12:00, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то в питоне нарушает дзен питона. Пха. Пхахахах
     
     
  • 3.131, Аноним (131), 12:49, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дык гоу на гоу.
     
  • 1.35, Аноним (35), 10:36, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры. --- Данила Багров
     
     
  • 2.132, Аноним (53), 12:49, 12/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Страна Россия Житель страны россиянин Основная национальность русские Стра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, Аноним (37), 10:37, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да что им там заняться больше не чем?!

    https://github.com/antirez/redis/issues/5335

    Автора Редиса тоже кто-то достал с этим master-slave и он решил тоже переименовать эти термины

     
  • 1.40, Аноним (40), 10:45, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Стоп, стоп Родитель, ребёнок А если ребёнок, породит свой процесс 8230 он д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.51, превед (?), 11:05, 12/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    а что с родителем он тогда должен переименовываться в дедушку бабушку чё даёшь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.100, user (??), 11:49, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >а как насчёт верующих процессов?

    Виртуалки - это матрица или политеизм?

     
  • 2.98, user (??), 11:48, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Родитель, ребёнок?

    Это отношения в паре, таких пар в системе может быть много. А main - это один на всю систему. И какая из этих ситуаций была раньше?

    >А это не педофилия?

    Нет, это "вассал моего вассала не мой вассал".

     
  • 1.46, ваноним (?), 10:54, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    python — это же тот ещё эвфемизм. нужно срочно и его переименовать! куда смотрят феминистки??!
     
     
  • 2.52, x3who (?), 11:05, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Его нельзя переименовать - в США, особенно во Флориде, питоны жирные и мешают всем жить. Поэтому и соответствующий ЯП и назвали в их честь.
     
  • 2.76, Онанимус (?), 11:23, 12/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, да Вон Zeus Web Server еще есть А ничего, что он подвесил свою жену ц... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.133, Аноним (131), 12:49, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возмущает одно, почему Питон Монти не попал под раздачу?!
     
  • 1.47, Ordu (ok), 10:57, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо было переименовать в white и black. Тогда ничего неполиткорректного не осталось бы, а если кто что и увидел бы, то это было бы его проблемой.
     
     
  • 2.67, Аноним (67), 11:16, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    whitelist уже хотят запретить https://github.com/subgraph/oz/issues/72
     
     
  • 3.101, user (??), 11:50, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    shitlist
     
  • 1.48, Аноним (48), 11:00, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Между прочим Христос говорил не делайте кумиров Значит Leader и Follower такая... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.57, Аноним (57), 11:07, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Предлагаю переименовать команду cp, потому что ЦП.
     
     
  • 2.102, user (??), 11:51, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что такое CPU, даже подумать страшно.
     
     
  • 3.113, user (??), 12:11, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И что там делает HDCP.
     
  • 1.58, Анонимист (?), 11:08, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Эдак скоро придут за MS триггером...
     
  • 1.61, Аноним (56), 11:10, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Прогнулся, так бы и написали А это политкоректно А то вдруг тоже чьи-то чувств... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.62, Аноним (62), 11:10, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет ли тут педофилии?
     
     
  • 2.86, Аноним (68), 11:33, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если использовать child, то будет. Мизулина будет возражать.
     
     
  • 3.103, user (??), 11:53, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    child должен быть только настоящий
     
  • 1.63, Аноним (62), 11:11, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Slave и master возбуждает же. Parent и child - нет :)
     
     
  • 2.80, Аноним (80), 11:29, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хуже, когда parent/child возбуждает. Тут то и всплывут все извращенцы! Посмотришь в коммит, увидишь что родитель непристойное с детём делает, и сразу в полицию звони! Мизулина была бы рада
     
  • 1.64, Аноним (64), 11:13, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    $ alias woman=man
     
  • 1.65, бедный буратино (ok), 11:14, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    чёт я пропустил, когда *маразм* переименовали в *политкорректность*
     
  • 1.69, Ydro (?), 11:18, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все переменные в своём проекте заменю на master1, master2, master3, ..., masterN
     
  • 1.74, Balancer (ok), 11:22, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Значит, скоро будут менять неполиткорректное "primary". Не может быть в мире победившей толерантности выделение одного перед другим :) Только одноранговые симметричные решения. И никаких порядковых номеров. Первый/второй - тоже неполиткорректно! Только рэндомные хэши! :)
     
     
  • 2.78, Вадик (??), 11:25, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох, их тоже можно выделить по возрастанию, анонимные рандомные хеши, другое дело, но можно будет определить размер объекта, тоже плохо...
     
  • 1.77, Вадик (??), 11:23, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне лично все равно как у них там что внутри называется. Пока они пилят и развивают один из лучших языков в мире пусть внутри занимаются любой садомией, я их в этом поддержу даже :) Их поле их правила.
     
  • 1.79, Аноним (68), 11:26, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот в организации Mozilla дискуссии начнутся-то на тему переименования неполиткорректных терминов... ;)
     
  • 1.84, Аноним (84), 11:30, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    следующий ход запилить в синтаксис феминитивы
     
  • 1.88, 4eburashk (?), 11:35, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Бред.
     
  • 1.99, PnDx (ok), 11:48, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ян/ин надо было. Достаточно коротко, общеизвестно, позволяет долбо^wальтернативно одарённых запутать в философии.
     
  • 1.104, th3m3 (ok), 11:56, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В общем, Гвидо пора на пенсию.
     
     
  • 2.109, нах (?), 12:05, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    да, и заставить перед уходом назначить вместо себя наследника, непременно однорукую лесби-негритоску с мексиканским паспортом.

    а то ишь, задумал, сбежать, бросив процесс на самотек.

    P.S. если ты не понял, он и вернулся-то только потому, что решил что лучше уж _так_ заткнуть этот сpaч,чем позволить ему продолжаться дальше. К сожалению, недостаточно быть диктатором, чтобы просто послать подальше редхатовского п-са и всех его подпевал.

     
  • 1.107, trolleybus (?), 12:01, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    В гите тоже дефолтное имя главной ветки переименуют?
     
     
  • 2.135, Аноним (129), 12:52, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не думаю. У Торвальдса есть волшебный палец :)
     
  • 1.108, Аноним (48), 12:01, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вместо борьбы с терминами надо бороться с рабством Почему в публичных местах мо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.112, Ilya Indigo (ok), 12:10, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и за MariaDB и PostgreSQL могут взяться...
    А witelist и blacklist...
    Этот маразм до такого может дойти...

    P.S. ОМГ, я надеюсь группу Deep Purple не внесут в список экстремистских групп...

     
     
  • 2.120, Аноним (56), 12:22, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > P.S. ОМГ, я надеюсь группу Deep Purple не внесут в список экстремистских групп...

    Все не христианские рок-метал-панк группы внесут и заменят христианскими.

     
  • 2.137, Аноним (136), 12:54, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы хотели сказать lordlist и slavelist?
     
  • 1.117, Нанобот (ok), 12:18, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    нада ещё 'kill' в линуксе запретить
     
  • 1.118, Аноним (118), 12:19, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А вот и новое издание Новояза подьехало
     
  • 1.119, Аноним (119), 12:19, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    следующим шагом должно быть исключение этих слов из словарей и вообще из языка
     
  • 1.121, myhand (ok), 12:25, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    -->8--
    > Have there been any actual complaints?

    Yes, but sadly they are private.
    -->8--

     
  • 1.125, Аноним (125), 12:37, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Слово slave (раб) может и режет слух носителям, но слово master не обязательно хозяин slave. Его то за что? =)
     
  • 1.139, Аноним (34), 12:59, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Остаёмся на ветке 3.7 :D
     
  • 1.140, Ю.Т. (?), 13:01, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Англоязычные приказы в языках вычислений оскорбляют русских и янтарные вычислители, коими те управляют.
     

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