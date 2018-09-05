05.09.2018 10:59  Релиз web-браузера Chrome 69 с переработанным интерфейсом пользователя

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|1.1, Вадик (??), 11:04, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+14 +/–
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Идиоты из google решили мне испортить браузер своим material disign ui...
Тем кому не нравятся громадные вкладки и серая адресная строка заходите на chrome://flags/#top-chrome-md
И выставляйте top-chrome-md в normal.
#chrome #опятьвсесломали #дизайнеришки
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|2.10, Аноним (10), 11:25, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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> Идиоты из google решили мне испортить браузер своим material disign ui...
Домохозяйка негодуэ на опеннете? Кто-то из вменяемых людей пользуется чистым Chrome с его двумя кнопками?
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|6.101, Аноним (101), 14:21, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> spyware . neocities
Меньше слушайте этих шизопараноиков. У низ вообще всё "Spyware". Даже в гречке прослушивающие "жучки" найдут.
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|8.112, гугль (?), 14:47, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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"after following mutigation guide".
А для нас они поленились такой написать, и вообще мы плохие.
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|8.123, гугль (?), 15:16, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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в соглашении мы описываем что мы _можем_ у вас стырить. В принципе. (кстати, там есть ссылки на прекрасный чятик с мазильным менеджером среднего звена, искренне уверенным, что можно тырить и просто так - причем сливает он - нам)
А что на самом деле - зависит от настроек, везения, погоды на Марсе...
но вас так старательно сливают владельцы сайтов (включая обеннет), что, право, мы не очень переживаем, если вы вдруг в нашем прекрасном браузере отключите наш поиск.
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|6.107, гугль (?), 14:37, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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во-первых, чего это мы хуже, мы лучше фсб - они у нас покупают ваши данные, а не мы у них!
во-вторых, сайт ваш г-но. гугл помечен extremely high, хотя ВСЕ что там упомянуто - и это прямым текстом - мало того что требует обязательно _и_ гуглоакаунт _и_ гуглопоиска в качестве поиска по-умолчанию, так еще и половина этих фич - opt-in! То есть чтобы мы следили за вашим ребенком, надо еще отдельно это нам разрешить.
А вот фуфлофокс у них "high" - "потомушта все это вроде где-то как-то можно отключить, только хз кто помнит где и вообще работает ли еще этот скрытый сеттинг, или выпилен незаметно для вас три версии назад"
короче, обычные неадекватные фанатики.
Whenever you start Firefox, it makes this request:
прекрасно, надо и нам тоже!
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|4.23, Аноним (6), 11:43, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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> Я так понимаю весь смысл самостоятельной компиляции из исходников улучшает производительность
Весь смысл самостоятельной компиляции из исходников улучшает ЧСВ пользователя.
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|6.70, Аноним (70), 12:47, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Править можно и в дебиане, apt-get source и всё такое. Пересобираить мир, оправдываясь тем, что надо иногда что-то править - это обогревать мировое пространство за свои деньги.
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|5.87, Аноним (87), 13:37, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Самостоятельно? :) Да этот дурачёк просто make install запустил и всё, как тут ЧСВ можно повысить?
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|4.33, имя (?), 11:54, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Он запускает готовый скрипт сборки тем самым повышая своё ЧСВ, а LFS для него слишком сложно.
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|5.116, нах (?), 14:54, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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вы лaп4атым забыли еще разъяснить, что никакой алсы в freebsd нет, и если ее по-умолчанию втянуть, то будет использован либо линукс-эмулятор (скачающий из интернета целиком линукс, по сути) либо ее кривая и глючная имитация (не знаю, что именно получится из этих двух, если установить бинарный пакет хромиума)
зачем автор порта так его собирает - загадка несложная - у него, наверняка, "целиком линукс" и так стоит.
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|5.46, Аноним (45), 12:16, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Исходники chrome
Где ты там исходники увидел? Может быть ты имел ввиду chromium? Так это совешенно другой браузер.
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|7.79, Аноним (79), 13:02, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Жрет памяти в 10 раз больше чем FF и вешает систему. Так было у меня в Kubuntu 17.10. Снёс к чертям этот хромиум, жуткое поделие жрущее гигабайты.
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|9.99, провайдер (?), 14:14, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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потому что у майнтейнера руки кривые? да мы и не сомневались никогда.
у bsd'шного вот - прямые, у них и хромиум есть, и лиса (не смотря на ее героическую поебду с пщпщ, отказ принимать патч для oss-без-альсы и прочие "линyпc ваш новый стандарт!") - самых распоследних версий, и отдельно esr, а не "сидите на промежуточной, это не rolling release".
а чего, у opensuse тоже нет хрома в стандартных репо?
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|1.4, iPony (?), 11:17, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Добавлена возможность генерации надёжных паролей при заполнении регистрационных форм. Сгенерированные пароли автоматически сохраняются во встроенном менеджере паролей и могут синхронизироваться с другими устройствами пользовтеля, привязанными к текущей учётной записи в Google.
Инновации в 2018 году у гугла попёрли
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|1.11, Андрей (??), 11:27, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+8 +/–
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> При выводе рекомендаций в адресной строке предоставлена возможность быстрого перехода к уже открытым вкладкам, если их содержимое соответствует запросу, заданному пользователем.
Я этим в Firefox постоянно пользуюсь. Совершенно не ожидал, что в Chromium такой базовой фичи, оказывается, не было.
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|2.24, нах (?), 11:43, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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как это то есть "копировать"? Она ж его только что выпилила!? 8-O
ну, здравствуй, хромовстралис, неплохо вы в очередной раз мурзилу-то кинули.
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|1.17, llolik (ok), 11:36, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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> Предложен новый модернизированный интерфейс пользователя
> увеличенные отступы, скруглённое поле адресной строки, новая кнопка "+" для открытия вкладок, изменённая расцветка панелей и полей ввода
+ скруглённые вкладки. Так, за что там ещё Australis у FF хаяли?
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|3.114, llolik (ok), 14:50, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну, и? Здесь сделали ровно тоже самое.
> авср ались был обоссан не за закругления вкладок
Ну да, только каждый второй кричал в стиле "верните мне мои прямоугольные вкладки".
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|3.32, iPony (?), 11:54, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну суть луддитов всегда такая:
"Какой же ужас наделали в X+1, вот X - совсем другое время",
Время идёт, цифра X растёт. А заявления те же...
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|1.52, ASUAndy (?), 12:21, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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"Добавлена возможность настройки состава избранных ссылок на странице открытия новой вкладки. Элементы теперь можно редактировать, добавлять и удалять;"
Ждал много лет! НО где это настраивается? Всё перерыл, не по глазам.
"Список избранных ссылок на странице открытия новой вкладки теперь формируется с использованием пиктограмм сайтов (favicon), а не миниатюр со скриншотами страниц."
Это у меня тоже не изменилось... Так и остались скриншоты. Или где-то включить нужно?
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|1.54, знаювсё (?), 12:23, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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я знаю почему это происходит!
в ит пришло миллиарды бестолковых х_йдожников которых устроились как UX дизайнеры
это скотство сейчас везде
если у вас на работе есть хотя бы один UX дизайнер
выживайте их всеми возможными способами
жалуйтесь начальству
итд
не дадим испорить софт этими бестолочам
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|4.102, эффехтивный манагер (?), 14:22, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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дитям - мороженное, бабе - цветок, а не наоборот, лошара!
девочкам - air, pro - это мальчикам. 5k монитор подключается через thunderbolt, можно через Blackmagic.
А девочкам все равно, перед каким зеркалом краситься, поэтому 5k им не светит, у эйра порт не тянет. Зато тоненький!
для неудачников и нищe6родов есть hdmi.
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|5.118, нах (?), 15:00, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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повезло, чо.
И тем кто не будет потом мучаться с "гарантийный, но случай у вас не гарантийный", как с леновой - в том числе.
Ну а блестючий экран лапами жырными быстро-быстро хватай, и он перестанет так мерзко блестеть.
(кто бывал в штабквартире у эпла, признайтесь - там разработчики сидят под землей,и из освещения только сами эти мониторы, да?)
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|1.96, Аноним (96), 14:01, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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> При установке в окружении Android 8.0+ на устройствах с 1 Гб ОЗУ Chrome теперь регистрируется как обработчик для воспроизведения мультимедийных файлов
Вы что - и есть за меня будете?!... (с)
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