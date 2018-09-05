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05.09.2018 10:59  Релиз web-браузера Chrome 69 с переработанным интерфейсом пользователя

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 69, который приурочен к празднованию десятилетия проекта и включает в себя несколько заметных новшеств, таких как обновлённый интерфейс пользователя, возможность настройки стартовой страницы и новый компилятор WebAssembly. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента, системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров.

Основные изменения в Chrome 69:

  • Предложен новый модернизированный интерфейс пользователя, оформленный в стиле Material Design и оптимизированный для устройств с сенсорными экранами (увеличенные отступы, скруглённое поле адресной строки, новая кнопка "+" для открытия вкладок, изменённая расцветка панелей и полей ввода). Переработка затронула практически все компоненты интерфейса, включая всплывающие предупреждения и систему управления загрузками;
  • Возможность настройки фона стартовой страницы, отображаемой при открытии новой вкладки. В правом нижнем углу страницы размещена кнопка в виде шестерёнки, при нажатии на которую можно выбрать фоновую картинку. Предоставлена готовая коллекция фоновых изображений, а также возможность загрузки своих картинок;
  • Список избранных ссылок на странице открытия новой вкладки теперь формируется с использованием пиктограмм сайтов (favicon), а не миниатюр со скриншотами страниц.
  • Добавлена возможность настройки состава избранных ссылок на странице открытия новой вкладки. Элементы теперь можно редактировать, добавлять и удалять;
  • В списке рекомендаций, показываемом при вводе в адресной строке, предоставлена возможность быстрого перехода к уже открытым вкладкам, если их содержимое соответствует запросу, заданному пользователем. Например, при наборе адреса сайта, уже открытого в другой вкладке, рядом с рекомендацией появится кнопка для перехода к этой вкладке вместо открытия новой;
  • В адресной строке добавлена поддержка вывода ответов на вопросы на естественном языке. В том числе при помощи новой системы рекомендаций можно сразу получать данные о прогнозе погоды, переводить слова на иностранном языке, вычислять математические выражения, получать справку о известных людях и событиях;
  • Существенно переработан менеджер паролей. Добавлена возможность генерации надёжных паролей при заполнении регистрационных форм. Сгенерированные пароли автоматически сохраняются во встроенном менеджере паролей и могут синхронизироваться с другими устройствами пользователя, привязанными к текущей учётной записи в Google. Улучшена система автозаполнения форм. В меню управления входом добавлены элементы для быстрого перехода к настройкам автозаполнения форм, сохранённым паролям и методам проведения платежей;
  • Воплощён в жизнь второй этап изменения индикации безопасности соединения. Для HTTPS теперь не показывается зелёная надпись "Secure", так как HTTP помечается небезопасным и нет смысла отдельно помечать HTTPS индикатором безопасного соединения. В октябрьском выпуске Chrome 70 будет убран и значок с изображением замка для HTTPS, а цвет надписи "Not Secure" для соединений HTTP будет заменён с серого на красный.

  • Добавлена возможность просмотра видео в режиме "картинка в картинке" (PIP API, Picture in Picture), позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере;
  • Добавлен экспериментальный эффект размытия курсора мыши при движении (видео). Для включения эффекта можно использовать настройку "chrome://flags/#ash-enable-cursor-motion-blur";
  • Прекращено сохранение настроек, задаваемых сайтами при помощи Flash. Подобные настройки теперь не сохраняются между сеансами;
  • При установке в окружении Android 8.0+ на устройствах с 1 Гб ОЗУ Chrome теперь регистрируется как обработчик для воспроизведения мультимедийных файлов;
  • Существенно переработана версия Chrome для платформы iOS: Добавлена новая нижняя панель, предоставляющая быстрый доступ к наиболее часто вызываемым функциям. Переработана страница открытия новой вкладки, на которой теперь представлены часто используемые закладки и списки чтения. Улучшена работа режима инкогнито, обзора недавно закрытых вкладок, интерфейса для просмотра истории посещений и списков чтения. Предложен новый интерфейс переключения между вкладками, отображающий открытые вкладки в виде сетки и позволяющий открыть вкладки в том числе на других устройствах.
  • Реализован режим выделения текста по границе графем в лигатуре (если символ образован соединением нескольких графем);
  • Добавлена экспериментальная поддержка видеокодека AV1, разработанного альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. Для включения поддержки AV1 следует активировать опцию "chrome://flags/#enable-av1-decoder";



Изменения для web-разработчиков:

  • Добавлено CSS-свойство conic-gradient для создания конусообразных градиентов, в которых изменение цвета производится вокруг центра, а не от центра к краю, что позволяет создавать эффекты в виде колеса меняющихся оттенков;
  • Добавлены расширенные варианты CSS-свойств margin, padding и border, задаваемые в формате margin|padding-{block,inline}-{start,end} и border-{block,inline}-{start,end}-{width,style,color}, например, "padding-inline-end: 10px;" или "border-block-start-style: dotted;". Ранее данные свойства не были стандартизированы и тестировались с префиксом "-webkit";
  • Добавлена серия CSS-свойств scroll-snap-*, позволяющих управлять точкой остановки ползунка при прокрутке и выравниванием сдвигаемого содержимого. Например, можно настроить прокрутку со сдвигом по границам изображения или с центрированием картинки;
  • Представлена новая CSS-функция env() и meta-тег viewport-fit, которые позволяют использовать всё экранное пространство на устройствах с безрамочными экранами, содержащими неотображаемые области (например, закругление экрана и островок для фронтальной камеры, громкоговорителя и сенсоров);
  • Добавлен API OffscreenCanvas, позволяющий в отдельном потоке предварительно отрисовывать в буфер canvas-изображения (2D и WebGL) для их последующего использования в Worker-ах;
  • В DOM реализован новый метод Element.toggleAttribute(), позволяющий инвертировать существование атрибута элемента (создать если нет и удалить если есть) по аналогии с Element.classList.toggle;
  • В Fetch API добавлено свойство Request.isHistoryNavigation, дающее возможность узнать, связан ли выполняемый запрос с повторным отображение страницы при нажатии кнопок вперёд или назад;
  • Добавлен API ReportingObserver, позволяющий определить обработчик для генерации отчёта, вызываемый при обращении к устаревшим возможностям. Сгенерированный отчёт по выбору пользователя может быть сохранён, отправлен на сервер или обработан скриптом на JavaScript;
  • В реализацию JavaScript-массивов добавлено два метода: Array.prototype.flat() - возвращает новый массив с развёрнутым содержимым вложенных массивов; Array.prototype.flatMap() для создания нового массива, в котором каждый элемент сопоставлен при помощи заданной функции;
  • Добавлен API Web Locks для получения блокировок в асинхронном режиме, из закрепления за собой и освобождения после завершения необходимой работы с совместно используемым ресурсом. Пока один процесс удерживает блокировку, другие процессы ожидают её освобождения без остановки выполнения;
  • Добавлен API Keyboard Map для создания раскладок нажатий клавиш, позволяющий определить какой код символа (KeyboardEvent.code) возвращать при нажатии той или иной физической клавиши;
  • API Web Authentication добавлена поддержка устройств CTAP2, что позволяет применять для аутентификации на сайтах биометрические датчики и подключаемые хранилища ключей;
  • Добавлена возможность передачи клиентом подсказок (hint) "rtt", "downlink" и "ect" в составе HTTP-запроса, помогающих оценить на сервере качество канала связи с клиентом. Например, через rtt передаются сведения о задержке получения ответа (round-trip) для текущего соединения, что может быть использовано для отдачи урезанных изображений при медленном соединении;
  • Добавлен метод encryptionScheme, через который можно проверить поддерживается ли в текущей реализации Encrypted Media Extensions (EME) указанная схема шифрования;
  • В JavaScript-движке V8 активирован новый начальный (baseline) компилятор Liftoff для WebAssembly. Ключевое отличие Liftoff от ранее применяемого компилятора TurboFan в том, что Liftoff нацелен на достижение наибольшей скорости начальной компиляции, ценой низкой производительности генерируемого кода. Liftoff значительно проще TurboFan и генерирует готовый для запуска машинный код очень быстро, что позволяет почти сразу приступить к его выполнению, сведя задержку от компиляции к минимуму. Для ускорения чернового кода параллельно запускается фаза оптимизирующей перекомпиляции, которая выполняется с использованием компилятора Turbofan. После готовности оптимизированых машинных инструкций, начальный черновой вариант заменяется на более быстрый код. В сумме, за счёт снижения задержки перед началом выполнения, применение Liftoff привело к увеличению производительности тестового набора WebAssembly примерно на 20%.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 40 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 22 премии на сумму 29 тысяч долларов США (по одной премии в $5000, $4000 и $2500, три премии $3000, две премии $2000, три премии $1000 и три премии $500). Размер 8 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Браузеру Chrome исполнилось 10 лет
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 68
  4. OpenNews: Зафиксирована подмена Chrome-дополнения Hola VPN, имеющего 8.7 млн пользователей
  5. OpenNews: Два новых варианта уязвимости Spectre. Усиление защиты Chrome
  6. OpenNews: В Ubuntu Snap Store и Chrome Web Store выявлены вредоносные пакеты
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: chorme
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  • 1.1, Вадик (??), 11:04, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +14 +/
    Идиоты из google решили мне испортить браузер своим material disign ui...
    Тем кому не нравятся громадные вкладки и серая адресная строка заходите на chrome://flags/#top-chrome-md
    И выставляйте top-chrome-md в normal.
    #chrome #опятьвсесломали #дизайнеришки
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:25, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    > Идиоты из google решили мне испортить браузер своим material disign ui...

    Домохозяйка негодуэ на опеннете? Кто-то из вменяемых людей пользуется чистым Chrome с его двумя кнопками?

     
     
  • 3.39, Анончик (?), 11:59, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Кто-то из вменяемых людей пользуется Chrome? Точка.
     
     
  • 4.56, mnsbdfv (?), 12:25, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Мсье Д'Артаньян, вы пробли шляпу
     
     
  • 5.100, анонец (?), 14:18, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Гугл хуже ФСБ https://spyware.neocities.org/articles/chrome.html
     
     
  • 6.101, Аноним (101), 14:21, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > spyware . neocities

    Меньше слушайте этих шизопараноиков. У низ вообще всё "Spyware". Даже в гречке прослушивающие "жучки" найдут.

     
     
  • 7.105, rm1 (?), 14:30, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему Palemoon у них не spyware?
     
     
  • 8.109, имя (?), 14:40, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://spyware.neocities.org/articles/palemoon.html
    Spyware Level: Medium
     
     
  • 9.111, rm1 (?), 14:44, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А это что?
    After following the mitigation guide, this software is Not Spyware.
     
  • 8.112, гугль (?), 14:47, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "after following mutigation guide".
    А для нас они поленились такой написать, и вообще мы плохие.
     
     
  • 9.119, мозилла (?), 15:05, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Заблокировать хрому доступ в интернет. Ну как?
     
     
  • 10.122, гугль (?), 15:13, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну конечно, а вот паленой луне - запросто заблокировали, да?
     
  • 7.121, 123 (??), 15:13, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Соглашение не читал или нечегоскрыватель?
    https://www.google.com/chrome/privacy/
     
     
  • 8.123, гугль (?), 15:16, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в соглашении мы описываем что мы _можем_ у вас стырить. В принципе.  (кстати, там есть ссылки  на прекрасный чятик с мазильным менеджером среднего звена, искренне уверенным, что можно тырить и просто так - причем сливает он - нам)
    А что на самом деле - зависит от настроек, везения, погоды на Марсе...

    но вас так старательно сливают владельцы сайтов (включая обеннет), что, право, мы не очень переживаем, если вы вдруг в нашем прекрасном браузере отключите наш поиск.

     
  • 6.107, гугль (?), 14:37, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    во-первых, чего это мы хуже, мы лучше фсб - они у нас покупают ваши данные, а не мы у них!

    во-вторых, сайт ваш г-но. гугл помечен extremely high, хотя ВСЕ что там упомянуто - и это прямым текстом - мало того что требует обязательно _и_ гуглоакаунт _и_ гуглопоиска в качестве поиска по-умолчанию, так еще и половина этих фич - opt-in! То есть чтобы мы следили за вашим ребенком, надо еще отдельно это нам разрешить.

    А вот фуфлофокс у них "high" - "потомушта все это вроде где-то как-то можно отключить, только хз кто помнит где и вообще работает ли еще этот скрытый сеттинг, или выпилен незаметно для вас три версии назад"

    короче, обычные неадекватные фанатики.

    Whenever you start Firefox, it makes this request:

    прекрасно, надо и нам тоже!

     
     
  • 7.110, Андрей (??), 14:42, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хром стучит без аккаунта. Wireshark не даст соврать.
     
     
  • 8.113, гугль (?), 14:48, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну покажи, покажи нам свой вайршкварк, мы поржем.

     
  • 2.12, AntonAlekseevich (ok), 11:28, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В данном случае Google поступила также как и Mozilla. (Только не отбросив совместимость с кромэкстами, что сделала Mozilla с XUL.)
     
  • 2.28, Аноним (-), 11:49, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Тем кому не нравятся громадные вкладки и серая адресная строка заходите на https://www.torproject.org/download/download.html

    Исправил, не благодари.

     
  • 2.90, Тоха_такой_Тоха (?), 13:47, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сударь, вы спасли мне жизнь
     
  • 2.98, Stepnoy (?), 14:11, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо! Искал как убрать этот интерфейс (от создателей "Камасутры")...
     
  • 1.2, iZEN (ok), 11:09, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    5 часов компиляции Chromium из исходников на AMD FX-8320e три раза в месяц, с приходом очередного "обновления" - это боль.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:19, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +22 +/
    Моргни, если тебя кто-то заставляет
     
  • 2.7, abi (?), 11:19, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ccache
     
  • 2.9, BrainFucker (ok), 11:24, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Генту или Фрибзд разве используют не ради этого? Переходи на Убунту.
     
     
  • 3.22, Попугай Кеша (?), 11:42, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Чисто спортивный интерес Я так понимаю весь смысл самостоятельной компиляции из... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Аноним (6), 11:43, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    > Я так понимаю весь смысл самостоятельной компиляции из исходников улучшает производительность

    Весь смысл самостоятельной компиляции из исходников улучшает ЧСВ пользователя.

     
     
  • 5.45, Аноним (45), 12:15, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Иногда что-то править для себя приходится. На ЧСВ и мнение других людей как-то плевать.
     
     
  • 6.70, Аноним (70), 12:47, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Править можно и в дебиане, apt-get source и всё такое. Пересобираить мир, оправдываясь тем, что надо иногда что-то править - это обогревать мировое пространство за свои деньги.
     
     
  • 7.74, нах (?), 12:57, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ваше apt-get source мне само предложит выбор из десятка необходимых конфигурацио... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.115, Аноним (115), 14:51, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А еще можно это делать стоя в гамаке, в противогазе Прикрутите-ка свои патчи к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.87, Аноним (87), 13:37, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Самостоятельно? :) Да этот дурачёк просто make install запустил и всё, как тут ЧСВ можно повысить?
     
  • 5.120, Аноним (120), 15:06, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Маленький пример пользы компиляции из исходников Тут пользователи Kubuntu и дру... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.33, имя (?), 11:54, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он запускает готовый скрипт сборки тем самым повышая своё ЧСВ, а LFS для него слишком сложно.
     
  • 4.106, iZEN (ok), 14:33, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не только Важны опции сборки конкретного порта - это определяет состав зависимы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.116, нах (?), 14:54, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вы лaп4атым забыли еще разъяснить, что никакой алсы в freebsd нет, и если ее по-умолчанию втянуть, то будет использован либо линукс-эмулятор (скачающий из интернета целиком линукс, по сути) либо ее кривая и глючная имитация (не знаю, что именно получится из этих двух, если установить бинарный пакет хромиума)

    зачем автор порта так его собирает - загадка несложная - у него, наверняка, "целиком линукс" и так стоит.


     
  • 3.30, нах (?), 11:50, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    генту да, для того и брали , а у bsd просто настолько ужасная структура пакето... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Антон (??), 11:57, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это потому что ты не знаешь что писать.
    snap install firefox
     
  • 4.37, Попугай Кеша (?), 11:59, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    C точки зрения юзера - да. С точки зрения продвинутого пользователя ПК - нет.
     
     
  • 5.41, имя (?), 12:03, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Первому комментатору наоборот хорошо что не обновляется до плоскоты.
     
  • 4.42, Аноним (42), 12:04, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    xeрня какая-то ваша бубунта Эпиграф к Мертвым душам Н В Гоголя вспомнился сразу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, Аноним (45), 12:16, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Исходники chrome

    Где ты там исходники увидел? Может быть ты имел ввиду chromium? Так это совешенно другой браузер.

     
     
  • 6.55, Илья (??), 12:24, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чем отличается кроме иконки и флешплеера из коробки?
     
     
  • 7.79, Аноним (79), 13:02, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Жрет памяти в 10 раз больше чем FF и вешает систему. Так было у меня в Kubuntu 17.10. Снёс к чертям этот хромиум, жуткое поделие жрущее гигабайты.
     
     
  • 8.83, Мейнтейнер (?), 13:27, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь дошло почему с дистрибутивами линукса идёт FF, а не Chromium?
     
     
  • 9.99, провайдер (?), 14:14, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    потому что у майнтейнера руки кривые? да мы и не сомневались никогда.

    у bsd'шного вот - прямые, у них и хромиум есть, и лиса (не смотря на ее героическую поебду с пщпщ, отказ принимать патч для oss-без-альсы и прочие "линyпc ваш новый стандарт!") - самых распоследних версий, и отдельно esr, а не "сидите на промежуточной, это не rolling release".

    а чего, у opensuse тоже нет хрома в стандартных репо?

     
  • 8.94, Саша (??), 13:50, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличия между Chrome и Chromium назови.
     
  • 5.57, нах (?), 12:26, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    што значит недолжно Мне ж сказали - не хочешь все сам собирать, переходи обман... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.43, BrainFucker (ok), 12:08, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Если зачем-то очень нужна новая-преновая версия, есть специальные репы Но можно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.44, др. Аноним (?), 12:14, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Бывшие десяточники ходят по сайтам и не жалуются что всё старое в репах.
     
     
  • 6.71, Аноним (71), 12:48, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Десяточник - это типа бард-десятник Семен Слепаков?
     
  • 5.47, Аноним (45), 12:18, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Угу, поэтому надо ставить snap appimage который вешает 1 5 гигабайта потому что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.51, BrainFucker (ok), 12:21, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Глупые страшилки от тех кто не пробовал Ставил Kdevelop в формате AppImage, а в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.58, нах (?), 12:28, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    знаешь, если серьезно - то вот для посмотреть-ужаснуться самую распоследнюю вер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.48, iPony (?), 12:18, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это же линукс, там всё просто wget -q -O - https dl-ssl google com linux linux... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.62, Попугай Кеша (?), 12:37, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дело говоришь!
     
  • 3.66, Григорий Федорович Конин (?), 12:44, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На арч надо переходить, как гентушник говорю :).
     
     
  • 4.72, BrainFucker (ok), 12:50, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В раче кеды плохо собирают, по крайней мере рачеводы постоянно пишут что кеды то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.97, Григорий Федорович Конин (?), 14:05, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так это потому что кеды ни разу ни awesome
     
  • 2.53, анонец (?), 12:23, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Врубай jumbo-build Thu May 17 20 29 00 2018 www-client chromium-66 0 33... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.59, нах (?), 12:30, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    опять фигня какая-то - где 69-то у вас? И тут кинули...
     
     
  • 4.78, Григорий Федорович Конин (?), 13:02, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Глупенький,

    > # EXTRA_GN="use_jumbo_build=true" emerge -av chromium

    и собирай свой последний доступный тебе хромиум.

     
  • 3.80, Григорий Федорович Конин (?), 13:03, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за q applets! не знал раньше про такую херню.
     
  • 2.68, Григорий Федорович Конин (?), 12:46, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А то фаерфос сильно меньше компилируется.
     
     
  • 3.104, iZEN (ok), 14:25, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Порт Firefox 62.0 компилируется полчаса.
     
     ....нить скрыта, показать (43)

  • 1.4, iPony (?), 11:17, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Добавлена возможность генерации надёжных паролей при заполнении регистрационных форм. Сгенерированные пароли автоматически сохраняются во встроенном менеджере паролей и могут синхронизироваться с другими устройствами пользовтеля, привязанными к текущей учётной записи в Google.

    Инновации в 2018 году у гугла попёрли

     
  • 1.11, Андрей (??), 11:27, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    > При выводе рекомендаций в адресной строке предоставлена возможность быстрого перехода к уже открытым вкладкам, если их содержимое соответствует запросу, заданному пользователем.

    Я этим в Firefox постоянно пользуюсь. Совершенно не ожидал, что в Chromium такой базовой фичи, оказывается, не было.

     
  • 1.13, Андрей (??), 11:28, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Список изменений длинный почти как в новостях о выходе очередной версии ядра.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:34, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Мозилла копировать инновационный дизайн будет?
     
     
  • 2.24, нах (?), 11:43, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как это то есть "копировать"? Она ж его только что выпилила!? 8-O

    ну, здравствуй, хромовстралис, неплохо вы в очередной раз мурзилу-то кинули.

     
  • 1.16, Cloud (ok), 11:36, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    "картинка в картинке" клевая фишка я.броузера теперь и в хром.
     
     
  • 2.125, Анончик (?), 15:27, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эта фишка давно был в Maxthon'е. Яндекс выдает чужое за свое тонким маркетингом.
     
  • 1.17, llolik (ok), 11:36, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Предложен новый модернизированный интерфейс пользователя
    > увеличенные отступы, скруглённое поле адресной строки, новая кнопка "+" для открытия вкладок, изменённая расцветка панелей и полей ввода

    + скруглённые вкладки. Так, за что там ещё Australis у FF хаяли?

     
     
  • 2.21, iPony (?), 11:41, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Причём тут форма вкладок У Firefox был, да и в некоторых местах как та же исто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.36, llolik (ok), 11:57, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    При том, что на этом только ленивый не оттоптался в своё время и FF вернули, к ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.50, Аноним (45), 12:21, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    userstyles.css уже не модно?
     
  • 2.89, Аноним (89), 13:46, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    авср ались был обоссан не за закругления вкладок, а за нерационально использование места
     
     
  • 3.114, llolik (ok), 14:50, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, и? Здесь сделали ровно тоже самое.
    > авср ались был обоссан не за закругления вкладок

    Ну да, только каждый второй кричал в стиле "верните мне мои прямоугольные вкладки".

     
  • 1.18, Попугай Кеша (?), 11:38, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Какой ужас этот новый Chrome!
     
  • 1.19, DerRoteBaron (?), 11:39, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чувствую, рано или поздно гениальные дизайнеры гугла вынудят остаться на старом ведроиде без GApps и уйти на FF.
     
     
  • 2.26, rm1 (?), 11:47, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На стоковом FF не лучше с интерфейсом, разве что Waterfox или Pale Moon.
     
     
  • 3.32, iPony (?), 11:54, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну суть луддитов всегда такая:
    "Какой же ужас наделали в X+1, вот X - совсем другое время",
    Время идёт, цифра X растёт. А заявления те же...
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:39, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Теперь я знаю где работают убийцы интерфейсов :D
     
     
  • 2.25, Аноним (6), 11:44, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они везде.
     
  • 2.40, Попугай Кеша (?), 12:00, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    avos.me
     
     
  • 3.103, Аноним (101), 14:24, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Предупреждение: рекламный сайт.
     
  • 1.27, kknight (ok), 11:48, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Первые версии Хрома мне нравились, но последние 3-4 года ничего кроме отвращения этот "материальный" браузер не вызывает.
     
  • 1.29, Анончик (?), 11:50, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучшей формы вкладок чем у предыдущей версии хромиума нет ни у одного браузера
     
  • 1.31, Аноним (31), 11:53, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >возможность настройки состава избранных ссылок на странице открытия новой вкладки

    Лучше бы сделали боковую панель с закладками.

     
     
  • 2.60, АНОН (?), 12:32, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это есть в firefox, а ты страдай с хромым браузером.
     
  • 2.91, Аноним (89), 13:48, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тогда ты начнёшь ныть, что хромое чудище 128гб памяти сожрало
     
  • 1.34, 123 (??), 11:56, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Liftoff нацелен на достижение наибольшей скорости начальной компиляции, ценой низкой производительности генерируемого кода

    Ожидаемо.

     
  • 1.49, mikhailnov (ok), 12:19, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Баг о том, что на темных темах фон адресной строки стал вырвиглазно белым: https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=863230

    Регрессия, перестал учитывать переменные окружения PULSE_*: https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=880180#c6

     
  • 1.52, ASUAndy (?), 12:21, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "Добавлена возможность настройки состава избранных ссылок на странице открытия новой вкладки. Элементы теперь можно редактировать, добавлять и удалять;"

    Ждал много лет! НО где это настраивается? Всё перерыл, не по глазам.

    "Список избранных ссылок на странице открытия новой вкладки теперь формируется с использованием пиктограмм сайтов (favicon), а не миниатюр со скриншотами страниц."

    Это у меня тоже не изменилось... Так и остались скриншоты. Или где-то включить нужно?

     
  • 1.54, знаювсё (?), 12:23, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я знаю почему это происходит!
    в ит пришло миллиарды бестолковых х_йдожников которых устроились как UX дизайнеры
    это скотство сейчас везде
    если у вас на работе есть хотя бы один UX дизайнер
    выживайте их всеми возможными способами
    жалуйтесь начальству
    итд
    не дадим испорить софт этими бестолочам
     
     
  • 2.65, Попугай Кеша (?), 12:40, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто эти люди Да простое школоло, кто сидел в Photoshop в старших классах, когда... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.61, имя (?), 12:35, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а мне очень нравится новый дизайн, включил его ещё 2 релиза назад.
     
  • 1.63, анонимус (??), 12:38, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Новый дизайн просто супер. Наконец-то хром стал похож на браузер. Теперь могу пересесть с огнелиса.
     
     
  • 2.93, Тоха_такой_Тоха (?), 13:49, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    где ж вы такие родитесь, радиация...
     
  • 1.64, Sakontwist (?), 12:38, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше бы починили шрифты через DirectWrite. Пользоваться невозможно, вырвиглаз, а не шрифты.
     
     
  • 2.85, robot228 (?), 13:32, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    +100500. Но этого скорее всего не будет.
     
  • 2.92, Аноним (89), 13:49, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Direct

    вантузятник — не человек

     
  • 1.67, Аноним (89), 12:46, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > модернизированный интерфейс пользователя

    ура, теперь хром выглядит как огнелис!

     
  • 1.73, Аноним (73), 12:57, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь, расскажите им, что люди не обязательно должны растягивать браузер во... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.76, хроморазработчик (?), 13:00, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    у меня и так 4к экран, зачем на нем экономить место - не знаю, у вас что - ДВА окна открыто, что-ли? Да ну, врете.

     
  • 2.84, robot228 (?), 13:31, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже купили. И всем девочкам на работе макбуки 4к ахтунг.
     
     
  • 3.95, Попугай Кеша (?), 13:54, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Macbook Pro Это 2К, 4К это iMac, 5K это iMac
     
     
  • 4.102, эффехтивный манагер (?), 14:22, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    дитям - мороженное, бабе - цветок, а не наоборот, лошара!

    девочкам - air, pro - это мальчикам. 5k монитор подключается через thunderbolt, можно через Blackmagic.
    А девочкам все равно, перед каким зеркалом краситься, поэтому 5k им не светит, у эйра порт не тянет. Зато тоненький!

    для неудачников и нищe6родов есть hdmi.

     
  • 4.108, robot228 (?), 14:39, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это был стёб. Но да, макбуки на работе всем приобрели. И даже вопроса "а надо" не было.
     
     
  • 5.118, нах (?), 15:00, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    повезло, чо.
    И тем кто не будет потом мучаться с "гарантийный, но случай у вас не гарантийный", как с леновой - в том числе.

    Ну а блестючий экран лапами жырными быстро-быстро хватай, и он перестанет так мерзко блестеть.

    (кто бывал в штабквартире у эпла, признайтесь - там разработчики сидят под землей,и из освещения только сами эти мониторы, да?)

     
  • 1.75, istepan (ok), 12:58, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как пользователь фокса, меня радует эта новость. Добро пожаловать обратно, родненькие)
     
     
  • 2.82, Хромой терпила (?), 13:08, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Будем терпеть до конца!
     
  • 1.81, Аноним (81), 13:04, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На винде в 10-ке смотрится неплохо. А в этих ваших линуксах лучше всего смотрелся позапрошлый дизайн хрома, еще до всей этой материализации.
     
     
  • 2.117, Саша (??), 14:55, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >На винде в 10-ке

    Винда - это навозное говно !!!!

     
  • 1.86, ползкрокодил (?), 13:33, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мдауж, раньше Firefox косил под Chrome, теперь Chrome косит под Firefox. А вы говорите — мозилла скатывается, лиса скатывается, скоро сдохнет.
     
  • 1.88, KOT040188 (ok), 13:45, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Прочитав заголовок, думал что наконец запилили нормальную стартовую страницу. Но нет, по прежнему пользоваться невозможно…
     
  • 1.96, Аноним (96), 14:01, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > При установке в окружении Android 8.0+ на устройствах с 1 Гб ОЗУ Chrome теперь регистрируется как обработчик для воспроизведения мультимедийных файлов

    Вы что - и есть за меня будете?!... (с)

     
  • 1.124, Аноним (124), 15:18, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Юзеры андроида теперь будут использовать браузер в качестве плеера. Чтож, немудрено, что свежий телефон сяоми уже имеет жидкостное охлаждение.
     

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