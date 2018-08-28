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28.08.2018 23:24  Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox

В рамках инициативы по увеличению прозрачности обработки данных, поступающих в результате отправки телеметрии и обращения пользователей к серверам проекта, компания Mozilla начала публикацию отчётов (Firefox Public Data Report), в которых обобщена основная статистика по активности пользователей и использованию браузера.

По данным Mozilla за последний год зафиксировано 861 млн активных пользователей стационарной версии Firefox (данные о мобильной версии пока не опубликованы). Ежемесячная активная аудитория Firefox составляет 256 млн пользователей. Доля пользователей Linux составляет 2.65%, macOS - 6.87%, Windows - 89.8%.

Некоторые другие показатели:

  • В среднем пользователи работают в Firеfox около 5 часов в день. Когда браузер открыт типичный пользователь Firefox тратит на взаимодействие с браузером примерно треть своего времени;
  • Самой свежей версией Firefox пользуется 75% клиентов. При этом в день релиза обновления устанавливает примерно 15% пользователей, спустя неделю охват новой версией составляет 30-50%, а показатель в 70% достигается в среднем спустя четыре недели;
  • Наиболее популярной является англоязычная сборка, которую загружают в 40% пользователей, далее следуют сборки на немецком (11%), французском (6.5%) и русском (5.3%) языках;
  • Примерно у 1.3% пользователей постоянно включена блокировка отслеживания перемещений на сайтах (опция Tracking Protection в конфигураторе меню);
  • У 35% пользователей установлены дополнения. Наиболее востребованы дополнения у пользователей из России - 60%. Наименьший спрос на дополнения в Китае (20% ) и Бразилии (18%);
  • Десять самых популярных дополнений:
    • Adblock Plus 9.384%
    • uBlock Origin 3.296%
    • Video DownloadHelper 2.697%
    • Cisco Webex Extension 1.411%
    • Визуальные закладки 1.255%
    • Search Extension by Ask 1.184%
    • AdBlock 0.969%
    • SaveFrom.net помощник 0.925%
    • Советник Яндекс.Маркета 0.868%
    • Ghostery – Privacy Ad Blocker 0.795%
  • 82% пользователей используют 64-разрядные системы, а 18% - 32-разрядные;
  • Плагин Adobe Flash установлен у 60% пользователей (данные на конец мая);
  • В системах 32.6% пользователей установлено 4 Гб ОЗУ, 23.9% - 8 Гб, 12.5% - 2 Гб, 12.1% - 3 Гб, 7.1% - 16 Гб. У 88.7% пользователей CPU Intel, а у 11.2% - AMD. В 66% случаев используется GPU Intel, в 15% - GPU AMD и в 14% - GPU NVIDIA. Наиболее популярным экранным разрешением является 1366×768 (33%), на втором месте 1920×1080 (23%), на третьем 1600x900 (8%).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
  3. OpenNews: В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений
  4. OpenNews: Mozilla включает телеметрию для вкладок в режиме приватного просмотра
  5. OpenNews: Отчёт об оборудовании пользователей Firefox
  6. OpenNews: Опубликован отчёт на основе телеметрии, переданной пользователями Ubuntu 18.04
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 23:37, 28/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А почему не указали, сколько юзеров ушло за последние два года? Стыдно?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:44, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мозилла как школьники-майнеры: "Это не спад! Еще отскочит, отскочит!"
     
  • 1.2, Кузя (?), 23:37, 28/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Доля пользователей Linux составляет 2.65%

    Как было 10 лет назад, так и осталось...

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:40, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Я вас поправлю: "доля пользователей Linux, не отключивших отправку телеметрии и/или использующих сборку браузера не из репозитория дистрибутива".
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:49, 28/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Плохо, что отключают даже настолько важную для статистики инфу Пускай только бы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:44, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    можно подумать пользователи windows не отключают телеметрию
     
  • 1.5, temujeen (ok), 00:05, 29/08/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    SaveFrom.net помощник 0.925%
    Советник Яндекс.Маркета 0.868%
    То-есть ≈ 10% пользыватилей сефрумнета, всетаки удалили советника яндыкса....
     

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