28.08.2018 23:24  Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox

В рамках инициативы по увеличению прозрачности обработки данных, поступающих в результате отправки телеметрии и обращения пользователей к серверам проекта, компания Mozilla начала публикацию отчётов (Firefox Public Data Report), в которых обобщена основная статистика по активности пользователей и использованию браузера. По данным Mozilla за последний год зафиксировано 861 млн активных пользователей стационарной версии Firefox (данные о мобильной версии пока не опубликованы). Ежемесячная активная аудитория Firefox составляет 256 млн пользователей. Доля пользователей Linux составляет 2.65%, macOS - 6.87%, Windows - 89.8%. Некоторые другие показатели: В среднем пользователи работают в Firеfox около 5 часов в день. Когда браузер открыт типичный пользователь Firefox тратит на взаимодействие с браузером примерно треть своего времени;

Самой свежей версией Firefox пользуется 75% клиентов. При этом в день релиза обновления устанавливает примерно 15% пользователей, спустя неделю охват новой версией составляет 30-50%, а показатель в 70% достигается в среднем спустя четыре недели;

Наиболее популярной является англоязычная сборка, которую загружают в 40% пользователей, далее следуют сборки на немецком (11%), французском (6.5%) и русском (5.3%) языках;

Примерно у 1.3% пользователей постоянно включена блокировка отслеживания перемещений на сайтах (опция Tracking Protection в конфигураторе меню);

У 35% пользователей установлены дополнения. Наиболее востребованы дополнения у пользователей из России - 60%. Наименьший спрос на дополнения в Китае (20% ) и Бразилии (18%);

Десять самых популярных дополнений: Adblock Plus 9.384% uBlock Origin 3.296% Video DownloadHelper 2.697% Cisco Webex Extension 1.411% Визуальные закладки 1.255% Search Extension by Ask 1.184% AdBlock 0.969% SaveFrom.net помощник 0.925% Советник Яндекс.Маркета 0.868% Ghostery – Privacy Ad Blocker 0.795%

82% пользователей используют 64-разрядные системы, а 18% - 32-разрядные;

Плагин Adobe Flash установлен у 60% пользователей (данные на конец мая);

В системах 32.6% пользователей установлено 4 Гб ОЗУ, 23.9% - 8 Гб, 12.5% - 2 Гб, 12.1% - 3 Гб, 7.1% - 16 Гб. У 88.7% пользователей CPU Intel, а у 11.2% - AMD. В 66% случаев используется GPU Intel, в 15% - GPU AMD и в 14% - GPU NVIDIA. Наиболее популярным экранным разрешением является 1366×768 (33%), на втором месте 1920×1080 (23%), на третьем 1600x900 (8%).