28.08.2018 20:11  Релиз Solaris 11.4

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|3.18, пох (?), 21:57, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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редгаду очень, очень мешает.
ibm'у уже ничего не мешает - сдох aix вместе с уродливыми серверами.
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|1.9, ыы (?), 21:06, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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>планового восстановления NFS-клиента, позволяющий снизить время простоя клиента при перезагрузке NFS-серверов
Звучит ужасно. Что, NFS-сервер приходится перезагружать так часто что время простоя клиентов становится заметным?
Может им самбу использовать вместо такого вот сервера?
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|2.13, Аноним (13), 21:16, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А альтернативы zpool status и ZFS разве нет? Все эти хваленые порты не работают?
А LVM не умеет вытаскивать из под себя стул?
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|3.15, AS (??), 21:26, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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в Проксмоксе у меня нормально всё - но очень многие сейчас начнут тут возмущаться, что это не так на больших объёмах. Опыт статистики - тоже опыт.
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|3.19, пох (?), 21:59, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А альтернативы zpool status и ZFS разве нет? Все эти хваленые порты не работают?
они так работают, что лучше бы не.
> А LVM не умеет вытаскивать из под себя стул?
lvm умеет неожиданно падать, разнося свой стул в мелкие щепки, даже если не занимается лишней эквилибристикой.
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|1.12, DmA (??), 21:14, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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исправили там косяк с вводом логина на русском языке?
В 11.3 был такой: если пользователь при установке создал логин на русском языке, а пароль на английском, то первой загрузке в поле логина нельзя переключится на русский, а вот в поле пароля почему-то можно!!!
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|1.17, Аноним (17), 21:32, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Как там кстати Illumos? Живёт вообще? Блобьё вычистили метлой поганой? От этой оракловой сильное отставание возникает, например, по фичам ZFS и прочего?
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