The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

07.08.2018 22:38  Компания Lenovo подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux

Компания Lenovo подключилась к работе проекта LVFS (Linux Vendor Firmware Service), через который пользователи Linux без лишних усложнений теперь смогут оперативно получать обновления прошивок для оборудования ThinkPad, ThinkStation и ThinkCenter.

При помощи LVFS производители получили возможность загрузки прошивок в специальный централизованный каталог, который можно использовать в дистрибутивах Linux при помощи инструментария fwupd. Например, в RHEL, Fedora, Ubuntu и Debian на его базе уже реализован автоматизированный режим обновления прошивок. Поддержка LVFS также присутствует в интерфейсе управления установкой приложений GNOME Software. Сервис LVFS позволяет упростить доставку прошивок производителями, которым теперь не нужно формировать пакеты для различных дистрибутивов и генерировать сопутствующие каждому обновлению метаданные.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/hughsi...)
  2. OpenNews: В Linux обеспечена возможность устранения уязвимости MouseJack в устройствах Logitech
  3. OpenNews: Компания Dell подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.2
  5. OpenNews: Инициатива по созданию единой коллекции обновлений прошивок для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 23:04, 07/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Теперь загружать самые последние версии Intel ME и других зондов можно на линуксе. Невероятно!
     
     
  • 2.2, оператор зонда (?), 23:34, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    загружать можно было и раньше. Но теперь они загружаются - автоматически!

    (ну а чо, не сидеть же на позапрошлогодней версии зонда, как последнему лоху? У всех вон уже обновился, гляди, гляди- он теперь с пупырышками! )

     
  • 1.3, DerRoteBaron (?), 23:43, 07/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Расскажите HP, что так можно, а то у них чтобы обновить фирмварь ноута нужно на нём загрузить вантуз.
    Другие варианты предоставляются (правда тоже требуют вантуз), но не работают
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:56, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В тексте оригинала и комментариях к нему говорят примерно то же. :)

    А вот у Dell уже куча железа умеет это.

     
     
  • 3.5, Xasd (ok), 00:27, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > А вот у Dell уже куча железа умеет это.

    только не так куча которая оказывается в руках покупателей.. вот же неудача!

    как же так выходит?! а вот как --

    ещё бы! когда каждые пол года нужно выпустить по 7 новых моделей -- некогда думать индивидуально про каждую.. -- ну "снабдили пару десятков моделей LVFS-обновлениями и пусть эти линуксоиды заткнуться теперь :-) .. в случае каких-то проблем сами виноваты что выбрали не ту модель, пускай выбирают новую"

     
  • 1.6, Аноним (6), 00:35, 08/08/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё бы они леново фирмварь для старых железок обновляли бы 8230 а то в желез... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:40, 08/08/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А они проприетарные ограничения по батареям ноутов уже убрали?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor