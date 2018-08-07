07.08.2018 22:38  Компания Lenovo подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux

Компания Lenovo подключилась к работе проекта LVFS (Linux Vendor Firmware Service), через который пользователи Linux без лишних усложнений теперь смогут оперативно получать обновления прошивок для оборудования ThinkPad, ThinkStation и ThinkCenter.

При помощи LVFS производители получили возможность загрузки прошивок в специальный централизованный каталог, который можно использовать в дистрибутивах Linux при помощи инструментария fwupd. Например, в RHEL, Fedora, Ubuntu и Debian на его базе уже реализован автоматизированный режим обновления прошивок. Поддержка LVFS также присутствует в интерфейсе управления установкой приложений GNOME Software. Сервис LVFS позволяет упростить доставку прошивок производителями, которым теперь не нужно формировать пакеты для различных дистрибутивов и генерировать сопутствующие каждому обновлению метаданные.