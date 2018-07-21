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21.07.2018 09:19  Компания Microsoft представила Python Language Server

Компания Microsoft анонсировала модуль Python Language Server, в который вынесены компоненты для анализа и автодополнения кода на языке Python, ранее поставляемые в составе проприетарной среды разработки Visual Studio. После завершения тестирования код модуля будет открыт под лицензий Apache 2.0. Python Language Server является обособленным компонетом и может применяться для обеспечения поддержки языка Python в любых интегрированных средах разработки, поддерживающих протокол LSP (Language Server Protocol), например, в свободных продуктах Visual Studio Code, Nuclide и Atom.

Python Language Server реализован в виде серверного обработчика, который отвечает за операции, связанные с разбором семантики языка, используя методы статического анализа кода и предопрелённую базу правил разбора. В том числе осуществляется отслеживание и определение типов для всех переменных в проекте с использованием симуляции выполнения кода. В модуле учтены особенности выпусков, начиная с Python 2.5 и заканчивая 3.7, включая такие возможности как async/await и аннотации типов. В состав включена коллекция typeshed с информацией о типах в стандартной библиотеке и различных пакетах.

Уровень поддержки Python соответствует возможностям подсистемы IntelliSense, предлагаемой в Visual Studio. Модуль может применяться для автодополнения кода, анализа опечаток и синтаксических ошибок, определения переходов, поиска ссылок, анализа доступности упоминаемых в коде модулей. На базе Python Language Server уже сформировано готовое дополнение для Visual Studio Code.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.msdn.microsoft.c...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: python, microsoft
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  • 1, Аноним (1), 09:26, 21/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Убийца pycharm
     
  • 2, Аноним (2), 09:33, 21/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кроме поделия на электроне его ещё где-то можно применить?
     
  • 3, trdm (ok), 09:35, 21/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не нравятся мне перделки, которые лезут под курсор.
    никаких нервов не хватает.
     
  • 4, Аноним (-), 09:36, 21/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Какая хорошая идея — embrace и extend.
     
  • 5, Аноним (5), 09:42, 21/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В квадратных скобках мусор.
     

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