20.07.2018 09:23  Началось формирование ASan-сборок Firefox для выявления проблем при работе с памятью

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|2.2, Аноним (2), 09:51, 20/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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память течёт в хроме, а фф с 30 вкладкам у меня больше 3-4 гигов ОЗУ не ест, даже при условии что у меня её аж 16 гб
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|4.10, Аноним (10), 10:58, 20/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Зато firefox неадекватно работает с атрибутом disabled. И всем их в компании плевать на это. 16 лет багу.
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|3.7, fi (ok), 10:36, 20/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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"3-4 гигов ОЗУ" - все правильно, он вешается (((, а 32бит версия просто падает.
Похоже там до сих пор много 32бит указателей.
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|2.8, anonymous (??), 10:36, 20/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Firefox 52.9.0 x64 на Linux запущен 7 дней назад (57 дней uptime), 4 окна, на данный момент около 150 вкладок, виртуальная 5.2ГБ, резидентная 2.2ГБ.
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|2.9, Аноним (9), 10:54, 20/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>> Current requirements are:
Linux-based Operating System
16 GB of RAM recommended
Special ASan Nightly Firefox Build
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|2.18, Аноним (18), 11:22, 20/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> и Rust придумали, и кучу компонент на нем переписали
Переписали, но в основную ветку вроде только два компонента внедрили,
откуда кучу?
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|2.22, iPony (?), 12:29, 20/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Естественно. По ссылкам, которые ты привёл всё же написано.
Представляешь, санкции - это не значит, что ничего нельзя совсем.
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|3.23, Аноним (19), 13:10, 20/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>санкции - это не значит, что ничего нельзя совсем.
Репортить баги можно, вот только денег за это не выплатят.
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