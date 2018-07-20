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20.07.2018 09:23  Началось формирование ASan-сборок Firefox для выявления проблем при работе с памятью

В рамках проекта ASan Nightly разработчики Mozilla начали публикацию ежедневно обновляемых сборок Firefox, собранных с AddressSanitizer для выявления проблем в процессе работы с памятью, в том числе вызванных обращением к областям памяти после их освобождения (use-after-free) и различными вариантами переполнения буферов и стека.

Сборки примечательны включением автоматической отправки уведомлений о выявленных проблемах. Более того, на автоматически создаваемые уведомления распространяется действие программы выплаты вознаграждения за выявление уязвимостей. Т.е. пользователь может просто использовать браузер обычным образом, а в случае возникновения нештатной ситуации при просмотре какого-то сайта, например, краха, будет отправлено уведомление о проблеме, за которое пользователь может получить денежное вознаграждение в случае, если проблема будет признана уязвимостью.

Размер вознаграждения может составить от 500 до 3000 долларов, в зависимости от опасности проблемы. Для участия в программе выплаты вознаграждения пользователь должен идентифицировать себя, указав свой email в поле asanreporter.clientid через интерфейс about:config (если email не будет указан отчёты будут отправляться анонимно, а присуждённое вознаграждение будет рассматриваться как пожертвование проекту).

В качестве причины создания отдельной ASan-сборки называется желание восполнить недостаток информации, присылаемой в результате отчётов о крахах - подобные отчёты часто указывают на наличие потенциальной уязвимости, но причину краха не всегда удаётся оперативно выявить из-за отсутствия необходимых отладочных данных. Например, в обычных сборках очень трудно локализовать проблемы use-after-free, так как крах обычно происходит значительно позднее выполнения кода с ошибкой при освобождении памяти.

Из-за необходимости сохранения всех освобождённых блоков сборка ASan потребляет заметно больше памяти по сравнению со штатными сборками, поэтому для комфортной работы рекомендуется 16 Гб ОЗУ и ежедневный перезапуск браузера. ASan-сборка пока доступна только для Linux. С точки зрения производительности ASan-сборока незначительно отличается от обычных ночных сборок.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
  3. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
  4. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  5. OpenNews: Улучшение sandbox-изоляции в Firefox
  6. OpenNews: В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, addresssanitizer
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  • 1.1, А (??), 09:44, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –9 +/
    Им кто-то проговорился, что в ФФ память течет А они, бедные, годами думали, что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:51, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    память течёт в хроме, а фф с 30 вкладкам у меня больше 3-4 гигов ОЗУ не ест, даже при условии что у меня её аж 16 гб
     
     
  • 3.3, Аноним (2), 10:09, 20/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Но, с оговоркой Я изменил пару флагов в настройках https habr com post 136743 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:58, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зато firefox неадекватно работает с атрибутом disabled. И всем их в компании плевать на это. 16 лет багу.
     
  • 3.7, fi (ok), 10:36, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "3-4 гигов ОЗУ"  - все правильно, он вешается (((, а 32бит версия просто падает.

    Похоже там до сих пор много 32бит указателей.

     
  • 3.14, Аноним (14), 11:02, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    3-4 гига... помню 128 мегабайт ОЗУ хватало
     
  • 3.20, brzm (ok), 11:48, 20/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Года 4 уже не работал с компами в которых менее 16 Гб оперативы Можно сколько у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, anonymous (??), 10:36, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Firefox 52.9.0 x64 на Linux запущен 7 дней назад (57 дней uptime), 4 окна, на данный момент около 150 вкладок, виртуальная 5.2ГБ, резидентная 2.2ГБ.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:58, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > 4 окна
    > 150 вкладок

    Боюсь представить, какой "порядок" у вас дома творится

     
     
  • 4.21, anonymous (??), 11:50, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дома два окна и более 500 вкладок.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:54, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> Current requirements are:

        Linux-based Operating System
        16 GB of RAM recommended
        Special ASan Nightly Firefox Build

     
     
  • 3.24, 123 (??), 14:03, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Будущие минимальные требования для работы браузеров.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:33, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    и Rust придумали, и кучу компонент на нем переписали - и все-равно проблемы с памятью.
    да что же это такое?!
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:22, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > и Rust придумали, и кучу компонент на нем переписали

    Переписали, но в основную ветку вроде только два компонента внедрили,
    откуда кучу?

     
  • 1.6, Аноним (6), 10:33, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Телеметрия выходит на новый уровень
     
     
  • 2.16, нах (?), 11:05, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну круто же ж - теперь за нее пла...пардон, обещают заплатить!

     
  • 1.11, Аноним (11), 10:58, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    каких-таких проблем, на расте ж написано
     
  • 1.13, Аноним (14), 11:00, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проблема с памятью только одна - не хватает любого объема
     
  • 1.17, iPony (?), 11:15, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Во. И во флатпаке вам с поддержкой Wayland c ночнушки, и сборки с ASan, и в Snap итак и сяк - обмазаться с головой можно
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:43, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Разве американские компании имеют право выплачивать гражданам санкционных стран ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, iPony (?), 12:29, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Естественно. По ссылкам, которые ты привёл всё же написано.
    Представляешь, санкции - это не значит, что ничего нельзя совсем.
     
     
  • 3.23, Аноним (19), 13:10, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >санкции - это не значит, что ничего нельзя совсем.

    Репортить баги можно, вот только денег за это не выплатят.

     

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