The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

18.07.2018 10:36  В компилятор языка D добавлена поддержка WebAssembly

В свободный компилятор LDC, развиваемый на базе наработок проекта LLVM, добавлена поддержка компиляции кода на языке D в промежуточный код WebAssembly для выполнения в web-браузерах. Представленная возможность позволяет создавать обработчики на языке D, которые можно использовать в web-приложениях. Поддержка кросс-компиляции в WebAssembly интегрирована в тестовую версию LDC 1.11.0-beta2, опубликованную несколько дней назад.

Кроме того, выпущено обновление основного эталонного компилятора DMD 2.081.1. В новом выпуске проведена работа по улучшению переносимости с проектами C++ и представлена поддержка нового синтаксиса для контрактного программирования, предложенного в рамках спецификации DIP 1009 (D Improvement Proposal). Компилятор DMD поддерживает системы GNU/Linux, Windows, macOS, FreeBSD, и архитектуры x86, x86_64, x64.

Напомним, что язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков, при этом заимствуя некоторые полезные возможности динамических языков в области эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, предоставляется поддержка ассоциативных массивов, косвенное определение типов, автоматическое управление памятью, средства параллельного программирования, опциональный сборщик мусора, система шаблонов, компоненты для метапрограммирования, возможность использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C.

  1. Главная ссылка к новости (https://dlang.org/blog/2018/07...)
  2. OpenNews: Вышел компилятор языка D 2.076
  3. OpenNews: Официальный компилятор языка D переведён в разряд свободного ПО
  4. OpenNews: В GDC, компилятор для языка D, добавлена поддержка архитектуры ARM
  5. OpenNews: В рамках проекта PowerNex развивается ядро, написанное на языке D
  6. OpenNews: В состав GCC одобрено включение языка программирования D
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ldc, dlang, webassembly
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним_ка (?), 10:47, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    >Кроме того, выпущено обновление основного эталонного компилятора DMD 2.081.0.

    Да уже 2.081.1 выпущено какбе.

    Я вот этого ток не понял
    >Constructor/destructor mangling matches C++
    >Compatible D style operators now mangle as C++ operators

    Это то о чем я думаю, и теперь не надо делать врапперы с костыльным createInstance?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:56, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И чего бы им это mangle изначально было не сделать совместимым с C++?
     
  • 2.16, Григорий (??), 11:58, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    LDC всегда немного отстает. Нужны плюшки - DMD, нужен релиз - LDC.
     
  • 1.2, Володя (??), 10:49, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Кто-то тут использует D? не вижу смысла в этом языке, есть С/С++, Go, Rust
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:57, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    В D такой же смысл, как и в Rust, тем более он появился раньше
     
     
  • 3.6, . (?), 10:59, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В D такой же смысл, как и в Rust, тем более он

    то есть, никакого.

    > появился раньше

    тем более, ага.

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:59, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не вижу смысла в плюсах, когда есть няшная сишка для низкоуровневых (и не очень) дел, не-гиперпереусложненные D/Vala для "си с классами", ну и Java для высокоуровневого надежного энтерпрайз-кода.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 11:22, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    >ну и Java для трудоустройства макак и избавления улиц от орд нищих безработных
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 11:25, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    илитка в треде, все в укрытие
     
     
  • 5.49, iZEN (ok), 14:38, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-то опять спутал ECMAScript с православным ЯП.
     
  • 3.51, Аноним (4), 14:41, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Няшная сишка, риали?
    Да одно сравнение char* vs std::string / QString показывает всю антиняшность "простого" языка C :)
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 14:57, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто-то мешает использовать либы под си? Я вот glib в своих поделках использую.
     
  • 2.7, proninyaroslav (ok), 11:04, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как мне кажется попытка "улучшить" C++, только получилась наоборот ещё большая помойка.
     
  • 2.10, Аноним_ка (?), 11:25, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Rust

    Не вижу смысла в этом языке, есть D

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:53, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В D уже завезли работающие без сборки мусора стандартные библиотеки?
     
     
  • 4.22, aninom (?), 12:33, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да без проблем. Пишешь с core.stdc
     
  • 1.11, MarCo (?), 11:49, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    DLang вполне юзабельный язык. Хорошо продумана идеология и синтаксис. Программы по производительности не уступают C++, за то скорость компиляции существенно выше. Единственное, что из-за сборщика мусора программы получаются жирнее.
     
  • 1.12, Аноним (13), 11:52, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Доктор сказал в морг, значит в морг.
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:16, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Swift для прикладного программирования, Rust для системного программирования.
     
     
  • 2.21, aninom (?), 12:31, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Rust для системного программирования.

    И много систем написано на Rust?

     
     
  • 3.23, Аноним (17), 12:59, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и много систем написано на D?
     
     
  • 4.33, аноним_очка (?), 13:20, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А D не позиционирует себя как системный язык, а как универсальный.
     
     
  • 5.40, Аноним (17), 13:36, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и много на этом языке D написано систем, которые поддерживаются и работают?
     
  • 5.43, J.L. (?), 14:27, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А D не позиционирует себя как системный язык, а как универсальный.

    вообще вроде как D позиционируется как системный в том числе?

     
     
  • 6.55, Аноним (55), 15:05, 18/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Он себя никак не позиционирует, просто у них на сайте есть страница где может и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.44, Анонос (?), 14:30, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как много систем должно быть написано на языке, стабильная версия 1.0 которого вышла только в 2015 году? Ну камон, ребята.

    Небольших ядер разного рода десяток на GitHub, есть RedoxOS. Куча системных утилит, например, ripgrep неплоха.

     
  • 3.45, Анонос (?), 14:31, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как много систем (качественных, я думаю?) должно быть написано на языке, стабильная версия 1.0 которого вышла только в в мае 2015? Ну камон, ребята.

    Небольших ядер разного рода десяток на GitHub, есть RedoxOS. Куча системных утилит, например, ripgrep неплоха.

     
     
  • 4.46, Анонос (?), 14:32, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Прошу прощения за даблпост.
     
  • 2.42, Laters (?), 14:14, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Fuchsia OS
     
  • 2.52, Аноним (4), 14:43, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Swift? Што?
     
  • 1.18, Аноним (17), 12:17, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем нужен D, если даже вакансий нет на этот язык; уже на Rust есть вакансии.
     
  • 1.19, Аноним (17), 12:19, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    я разработкой на php или javascript быстрее и больше денег заработаю, чем на D
     
     
  • 2.20, aninom (?), 12:30, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А проституткой или менеджером еще больше.
     
     
  • 3.24, Аноним (17), 13:00, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а причём тут проституткой или менеджером?
    обсуждение идёт языка программирования D, много ли вакансий на этот язык?
    сами-то разработчики языка D чем деньги зарабатывают?
     
     
  • 4.26, Аноним (17), 13:01, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    неужели разработчики языка D зарабатывают деньги проституцией или менеджментом?
     
     
  • 5.50, Аноним (50), 14:40, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > неужели разработчики языка D зарабатывают деньги проституцией или менеджментом?

    Наглая ложь, менеджментом они не занимаются.

     
  • 1.25, Аноним (55), 13:01, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отличный язык, правда, как тут уже отметили, работу с ним не найти, но для пет-п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним (17), 13:02, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что отличного в этом языке D?
    современный C++ намного лучше, чем D
     
     
  • 3.28, немезидеЦ (?), 13:10, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    увы, хуже.
    Усложненное использование(порой много написать надо для простых вещей), многокилометровые трейсы с в случае глюков с шаблонами, множество тянущегося из глубины времен(хотя чуть чуть стали избавляться).
    Даже чистый "C", лучше C++ - по крайней мере для системных целей.
     
     
  • 4.30, Аноним (17), 13:12, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    что-то я сомневаюсь, что чистый C лучше C++, потому что в современном C++ уже давно есть умные указатели
     
  • 3.31, Аноним (55), 13:13, 18/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Он не лучше C , если ты совладаешь с плюсами, то лучше взять их, но если тебе н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Аноним (17), 13:18, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    какой-нибудь веб-сервис я могу на Swift, Rust, go написать, и на C++ тоже можно написать.
     
     
  • 5.34, Аноним (55), 13:21, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так кто тебе мешает? Язык нужно брать по удобности и возможностям, из всех перечисленных, этим языком оказался D, его и пользую
     
     
  • 6.38, Аноним (17), 13:27, 18/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    есть сомнения, что на C больше либ написано и есть обратная совместимость и я... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.41, Аноним (55), 13:37, 18/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, либ на крестах больше, но можно написать биндинги, если это что-то типа Qt и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним (17), 13:12, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да нам и без языка D нормально солнце светит
     
     
  • 2.35, аноним_очка (?), 13:21, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да кому то и инторнет не нужон.
     
     
  • 3.37, Аноним (17), 13:24, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а кому-то D не нужен)))
     
  • 2.36, немезидеЦ (?), 13:21, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > солнце светит

    Так и не волнуйся тогда, всё хорошо.

     
  • 1.39, Аноним (17), 13:35, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а я думаю, что D это бесполезный язык программирования и никому не нужен, кроме создателя этого языка.
     
  • 1.47, J.L. (?), 14:32, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > LDC, развиваемый на базе наработок проекта LLVM
    > Поддержка кросс-компиляции в WebAssembly интегрирована в  тестовую версию LDC

    подскажите, разве WebAssembly не бекэнд LLVM? зачем какие-то телодвижения в LDC, который фронтенд LLVM чтоб собрать в бекэнд-WebAssembly?
    что конкретно реализовали?

     
  • 1.48, Аноним (17), 14:37, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    лично у меня этот язык D вызывает смех: столько лет этот язык разрабатывают, а как вакансий не было, так и нет))))
     
  • 1.53, Аноним (53), 14:46, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, почему виндузятники не набегают на опеннет с воплями что линукс не нужен. И вообще, эта картина - чисто русское явление?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor