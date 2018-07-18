18.07.2018 10:36  В компилятор языка D добавлена поддержка WebAssembly

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|1.1, Аноним_ка (?), 10:47, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Кроме того, выпущено обновление основного эталонного компилятора DMD 2.081.0.
Да уже 2.081.1 выпущено какбе.
Я вот этого ток не понял
>Constructor/destructor mangling matches C++
>Compatible D style operators now mangle as C++ operators
Это то о чем я думаю, и теперь не надо делать врапперы с костыльным createInstance?
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|3.6, . (?), 10:59, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> В D такой же смысл, как и в Rust, тем более он
то есть, никакого.
> появился раньше
тем более, ага.
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|2.5, Аноним (5), 10:59, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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не вижу смысла в плюсах, когда есть няшная сишка для низкоуровневых (и не очень) дел, не-гиперпереусложненные D/Vala для "си с классами", ну и Java для высокоуровневого надежного энтерпрайз-кода.
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|3.51, Аноним (4), 14:41, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Няшная сишка, риали?
Да одно сравнение char* vs std::string / QString показывает всю антиняшность "простого" языка C :)
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|1.11, MarCo (?), 11:49, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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DLang вполне юзабельный язык. Хорошо продумана идеология и синтаксис. Программы по производительности не уступают C++, за то скорость компиляции существенно выше. Единственное, что из-за сборщика мусора программы получаются жирнее.
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|5.43, J.L. (?), 14:27, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А D не позиционирует себя как системный язык, а как универсальный.
вообще вроде как D позиционируется как системный в том числе?
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|3.44, Анонос (?), 14:30, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А как много систем должно быть написано на языке, стабильная версия 1.0 которого вышла только в 2015 году? Ну камон, ребята.
Небольших ядер разного рода десяток на GitHub, есть RedoxOS. Куча системных утилит, например, ripgrep неплоха.
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|3.45, Анонос (?), 14:31, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А как много систем (качественных, я думаю?) должно быть написано на языке, стабильная версия 1.0 которого вышла только в в мае 2015? Ну камон, ребята.
Небольших ядер разного рода десяток на GitHub, есть RedoxOS. Куча системных утилит, например, ripgrep неплоха.
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|3.24, Аноним (17), 13:00, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а причём тут проституткой или менеджером?
обсуждение идёт языка программирования D, много ли вакансий на этот язык?
сами-то разработчики языка D чем деньги зарабатывают?
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|5.50, Аноним (50), 14:40, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> неужели разработчики языка D зарабатывают деньги проституцией или менеджментом?
Наглая ложь, менеджментом они не занимаются.
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|3.28, немезидеЦ (?), 13:10, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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увы, хуже.
Усложненное использование(порой много написать надо для простых вещей), многокилометровые трейсы с в случае глюков с шаблонами, множество тянущегося из глубины времен(хотя чуть чуть стали избавляться).
Даже чистый "C", лучше C++ - по крайней мере для системных целей.
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|4.30, Аноним (17), 13:12, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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что-то я сомневаюсь, что чистый C лучше C++, потому что в современном C++ уже давно есть умные указатели
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|5.34, Аноним (55), 13:21, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так кто тебе мешает? Язык нужно брать по удобности и возможностям, из всех перечисленных, этим языком оказался D, его и пользую
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|1.47, J.L. (?), 14:32, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> LDC, развиваемый на базе наработок проекта LLVM
> Поддержка кросс-компиляции в WebAssembly интегрирована в тестовую версию LDC
подскажите, разве WebAssembly не бекэнд LLVM? зачем какие-то телодвижения в LDC, который фронтенд LLVM чтоб собрать в бекэнд-WebAssembly?
что конкретно реализовали?
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