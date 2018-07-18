18.07.2018 10:36  В компилятор языка D добавлена поддержка WebAssembly

В свободный компилятор LDC, развиваемый на базе наработок проекта LLVM, добавлена поддержка компиляции кода на языке D в промежуточный код WebAssembly для выполнения в web-браузерах. Представленная возможность позволяет создавать обработчики на языке D, которые можно использовать в web-приложениях. Поддержка кросс-компиляции в WebAssembly интегрирована в тестовую версию LDC 1.11.0-beta2, опубликованную несколько дней назад.

Кроме того, выпущено обновление основного эталонного компилятора DMD 2.081.1. В новом выпуске проведена работа по улучшению переносимости с проектами C++ и представлена поддержка нового синтаксиса для контрактного программирования, предложенного в рамках спецификации DIP 1009 (D Improvement Proposal). Компилятор DMD поддерживает системы GNU/Linux, Windows, macOS, FreeBSD, и архитектуры x86, x86_64, x64.

Напомним, что язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков, при этом заимствуя некоторые полезные возможности динамических языков в области эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, предоставляется поддержка ассоциативных массивов, косвенное определение типов, автоматическое управление памятью, средства параллельного программирования, опциональный сборщик мусора, система шаблонов, компоненты для метапрограммирования, возможность использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C.



