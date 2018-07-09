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09.07.2018 09:58  Концепт камеры для печати фотографии в виде комиксов

Дэн Мэкниш (Dan Macnish), инженер и дизайнер, представил проект Draw This, в рамках которого из подручных деталей подготовлена фотокамера, напоминающая полароид, но печатающая фотографии в виде комиксов с интерпретацией окружающей действительности. Например, сфотографировав двух людей на выходе будет распечатано два мультяшных персонажа. Проект демонстрирует переход современных средств машинного обучения из категории разработок, развиваемых узким кругом исследователей, в форму широкодоступных инструментов, позволяющих любым желающим воплощать свои идеи и создавать готовые прототипы устройств.

Программная начинка проекта написана на языке Python и распространяется под лицензией MIT. Аппаратная часть включает плату Raspberry Pi 3 с модулем камеры и типовой термопринтер для печати чеков, а также светодиод, кнопку, резистр на 220 Ом и картонную коробку в качестве корпуса.

Ключевым элементом устройства является приложение cartoonify, использующее нейронную сеть для распознавания объектов, обученную на наборе схематичных рисунков всевозможных предметов Google QuickDraw (примерно 5GB данных). Нейронная сеть построена с использованием платформы машинного обучения TensorFlow и использует готовую модель распознавания объектов mscoco_label_map (100Мб).

Приложение прогоняет через нейронную сеть полученное с камеры изображение и выдаёт на выходе интерпретацию в виде схематичных рисунков. Программа также может применяться для обработки фотографий с обособленным запуском в окружении Linux или macOS, в этом случае предлагается интерфейс пользователя на основе библиотеки Remi.

  1. Главная ссылка к новости (http://danmacnish.com/2018/07/...)
  2. OpenNews: Выпуск Dragonfire 1.0, виртуального голосового помощника для Linux
  3. OpenNews: Intel открыл систему машинного обучения для обработки информации на естественном языке
  4. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
  5. OpenNews: Intel представил nGraph, компилятор для систем машинного обучения
  6. OpenNews: Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ai, tensorflow
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  • 1.2, Аноним (2), 10:35, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Добровольная помощь глобальной слежке ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 10:42, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не понимаешь, люди хотят этого сами!
     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 11:23, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ты не понимаешь значение слова "добровольно".
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:32, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Добровольная помощь глобальной слежке?
    > Работает без выхода в интернет.

    Ты немного туповат?

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:40, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что интернет подключить нельзя.  
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:41, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Концепт камеры для печати фотографии в виде гномиков
     
     
  • 2.5, Albertio (ok), 10:44, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    сущностей в виде гномиков
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:55, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А наутро из камеры выйдет черепаха.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:23, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ключик у неё есть?
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:57, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь попасть в 2D мир станет чуточку проще.
     
  • 1.7, Константавр (ok), 10:57, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Балеен, да это бомба! Такую штуку в детскую комнату, или на праздниках каких - отбою не будет! Дайте две!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:51, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен! Чем детям на моськах всяческих запись дюнов рисовать, лучше такие смешные картинки.
     
  • 2.11, Аноним84701 (ok), 12:21, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Балеен, да это бомба! Такую штуку в детскую комнату, или на праздниках каких - отбою не будет! Дайте две!
    > Дайте две!

    Это чтобы хоть одна камера до детей дошла? Хитро!

     
  • 2.13, Хиросима (?), 12:23, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В детскую  комнату полиции
     
  • 2.20, Аноним (18), 13:44, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    к чатурбату детей с детства приучаешь?
     
  • 1.14, И. Ярмонкин (?), 12:31, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Например, сфотографировав двух людей на выходе будет распечатано два мультяшных персонажа.

    Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа.

     
  • 1.15, Аноним (15), 12:45, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    очередная xрeнь, которая не работает без интернета? не нужно. Ну разве что автору попантоваться для резюме.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:38, 09/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вижу, что в России главная проблема модернизации не изменилась с начала 20 века ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним (18), 13:42, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а что будет если через такую новости прогнать?
     

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