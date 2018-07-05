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05.07.2018 22:14  Релиз оптимизирующего компилятора Perl5-кода RPerl 4.0

После пяти лет существования проекта и спустя три года с момента первого выпуска традиционно ко Дню Независимости США подготовлен значительный релиз свободного оптимизирующего компилятора RPerl 4.0, позволяющего транслировать код на языке Perl 5 в представление на языке С++ с последующим преобразованием в машинный код при помощи С++-компилятора. Исходные тексты проекта распространяются под лицензиями Artistic и GPL, как и код интерпретатора Perl5.

RPerl является ярким примером успешного проекта, поддерживаемого сообществом. История проекта берет начало с истории основания проекта Perl11. Решение о проекте RPerl родилось 1 января 2013 года. Создателем оптимизирующего компилятора rperl и лидером команды разработчиков является один из трёх соучредителей проекта Perl11 Уильям Брэсвелл младший (William N. Braswell, Jr.). Он же является автором свободных книг "Learning RPerl", которая знакомит с rperl и обучает его использованию, и "The Book Of RPerl. True Legends In Programming", посвященной RPerl и оформленной в виде художественного очерка. Интерес к проекту RPerl подтвержден успешным завершением двух кампании по сбору средств на краудфандинговой платформ kickstarter. Проект также получал финансирование от фонда The Perl Foundation в виде двух грантов на разработку компилятора в сентябре 2015 и феврале 2016 года.

Аббревиатура RPerl с одной стороны означает "Restricted Perl" (ограниченный Perl), так как используется определенное подмножество языка Perl5, которое позволяет скомпилировать исходные тексты в высокопроизводительный исполняемый код за счёт использования статических типов C++. С другой стороны, RPerl означает "Revolutionary Perl" (революционный Perl), так как разработчики надеятся, что производительность RPerl кардинальным образом изменит индустрию разработки программного обеспечения. Третьим значением RPerl является "Roadrunner Perl" (марафонец perl), так как RPerl действительно быстрый.

Кроме высокой скорости работы приложении, начиная с версии RPerl 2.0 обеспечена возможность использования преимуществ многоядерных систем и облачных платформ за счет автоматического распараллеливания выполнения кода, сохраняя при этом совместимость с существующими и будущими высокопроизводительными вычислительными платформами.

Важные изменения и нововведения:

  • Доступны для загрузки двоичные пакеты;
  • Включено динамическое связывание с библиотекой libperl.so (использование флагов для динамической линковки $Config::Config{ccdlflags});
  • Обеспечена возможность сборки в текущей директории '.' как и в lib/;
  • Разрешено использование идентификаторов, начинающихся с символа подчеркивания "_" в тех случаях когда это не приводит к конфликту с зарезервированными именами C++;
  • Обеспечена поддержка pod (plain old documentation), что обеспечило поддержку блочных комментариев;
  • Иные доработки по грамматике, типам данных и т.п.


  1. Главная ссылка к новости (https://metacpan.org/release/R...)
  2. OpenNews: Увидел свет RPerl 1.0, компилятор кода Perl5
  3. OpenNews: Проект по развитию компилятора для языка Perl
  4. OpenNews: Языку Perl исполнилось 30 лет
  5. OpenNews: B-C - модуль для компиляции perl скриптов
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.28.0
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: rperl, perl
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  • 1.1, Аноним (1), 23:49, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Огонь
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:56, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Счастливой, как говорится, отладки, если не знаешь плюсов ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (-), 00:06, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Зря убрали из новости заметку что код мажорного релиза RPerl выходит к Дню Незав... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:16, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А это что с момента первого выпуска традиционно ко Дню Независимости США ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 00:40, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    спасибо, теперь нормально
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:27, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Вы хоть напишите, от чего придётся отказаться ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 00:49, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Коротко от магии Подробно здесь описание http rperl org faq html здесь де... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, vitalif (ok), 01:52, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Там как-то нетривиально понять на самом деле, даже непонятно, нужно ли тип каждой переменной явно указывать... т.к. если нужно, то типизированный перл как-то не особо интересен, честно говоря O_o
     
  • 3.9, Аноним 80_уровня (ok), 01:58, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    > здесь детали: http://rperl.org/the_low_magic_perl_commandments.html

    П. 45 списка "Thou shalt not" как-то сильно смутил.

     
     
  • 4.10, Аноним (-), 02:39, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Идите дальше - через Learning RPerl, там доберетесь до PBP Может судьба вас при... весь текст скрыт [показать]
     

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