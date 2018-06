23.06.2018 12:19  Linux Foundation представил выпуск операционной системы OpenSwitch 2.3

> кто такой Землин? чем знаменит? Исполнительный директор Linux Foundation же.

"Знаменит" вот этим:

https://itsfoss.com/linux-foundation-head-uses-macos/

> Linux Foundation Head Calls 2017 ‘Year of the Linux Desktop’… While Running Apple’s macOS Himself .

> 4 years later, @jzemlin is still rocking an iPad and doing his slides under MacOS

> — Matthew Garrett (@mjg59) September 10, 2017 Ваш КО