23.06.2018 12:19  Linux Foundation представил выпуск операционной системы OpenSwitch 2.3

Представлен релиз сетевой операционной системы OpenSwitch 2.3 (OPX), которая развивается под эгидой организации Linux Foundation после передачи кода проекта компанией Hewlett Packard. После перехода под крыло Linux Foundation к разработке проекта также подключились такие компании, как Dell EMC, Cavium, Extreme Networks, LinkedIn, Inocybe Technologies, Metaswitch и Verizon Connect. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Для тестирования системы можно использовать VirtualBox и Docker. Операционная система OpenSwitch нацелена на оснащение модульных коммутаторов и маршрутизаторов, таких как коммутаторы HP Altoline, EdgeCore AS5712, более десятка моделей Dell EMC серии Z9*/S3*/S4*/S5/S6* и платформы, развиваемые проектом Open Compute. Из применяемых в сетевом оборудовании специализированных ASIC, предоставляющих аппаратные механизмы маршрутизации и перенаправления пакетов, поддерживаются чипы Helix4, Maverick, Qumran, Tomahawk, Trident2 и Trident2+ от компании Broadcom и XPliant от компании Cavium. Оборудование на базе OpenSwitch уже успешно внедрено в сетях некоторых провайдеров первого уровня (Tier 1). Платформа жестко не привязана к определённым реализациям сетевых служб и позволяет устанавливать отдельные стеки протоколов в виде приложений или микро-сервисов. Основой OpenSwitch выступает ядро Linux, пакетная база Debian и ряд открытых проектов, таких как OpenVswitch, ISC DHCP, lldpd и Quagga. Протоколы маршрутизации реализованы через компоненты Quagga (ospfd, bgpd) или интеграцию с L2/L3-стеком SnapRoute. Взаимодействие с аппаратными механизмами коммутации и обработки сетевых пакетов осуществляется через специализированные сервисы NAS (Network Adaption Services) и SAI (Switch Abstraction Interface). Компоненты для интеграции с аппаратными платформами вынесены в сервисы PAS (Platform Adaptation Service) и SDI (System Device Interface), которые взаимодействуют с платформой через предоставляемые производителем драйверы. Для управления предлагается web-интерфейс, IOS-подобный интерфейс командной строки и REST API, а также модули для Ansible, Chef, Puppet и Salt. Управление также может производится при помощи RADIUS, TACACS+, SSHv2, SCP и SNMP. Для установки подготовлен инсталлятор и система сборки прошивок. Основные новшества OpenSwitch 2.3: Добавлен модуль для мониторинга через SNMP;

Обеспечена возможность использования для установки обновлений штатного пакетного менеджера APT (apt-get dist-upgrade);

Поддержка сохранения изменения конфигурации ACL;

Возможность удалённой аутентификации, управления доступом и централизованного аккаунтинга при помощи протоколов RADIUS и TACACS+;

Поддержка новых аппаратных платформ: коммутатора Dell EMC S5148F-ON на базе программируемого ASIC Cavium XPliant и Dell EMC S4200-ON на базе ASIC Broadcom Qumran;

Представлено несколько новых пакетов: Apstra AOS (Intent-Based Networking) для автоматизации построения сетей датацентров; Metaswitch CNP-Base-OPX - набор протоколов маршрутизации и управляющий интерфейс; FRRouting - открытый стек протоколов маршрутизации (форк Quagga); Cavium PacketTrakker - набор для обработки данных телеметрии для мониторинга производительности крупных сетей; Broadcom Broadview - интерфейс управления коммутаторами; hsflowd - система экспорта метрик о производительности, использующая протокол sFlow; Inocybe - платформа для развёртывания SDN- и NFV- сетей на базе открытого кода OpenDaylight.





