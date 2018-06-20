20.06.2018 20:35  Blender тестирует децентрализованный PeerTube после блокировки видео на YouTube

Сообщество разработчиков и пользователей свободной системы 3D-моделирования Blender ввело в строй в тестовом режиме новый сервис video.blender.org для распространения видеороликов с обучающими уроками, демонстрациями и примерами подготовленных работ. Сервис построен с использованием децентрализованной системы PeerTube, позволяющей создать сеть распространения контента, функционирующую через применение P2P-коммуникаций и связывание между собой браузеров посетителей. PeerTube базируется на применении распределённого BitTorrent-клиента WebTorrent, который использует технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеются возможности подписки на каналы и доставки уведомлений о новых видео. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера. Передача данных осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Сервис video.blender.org запущен в качестве замены площадке YouTube, на которой несколько дней назад Google заблокировал учётную запись Blender. Изначально, с 2008 года видеоролики Blender публиковались под учётной записью в которой были отключены любые виды рекламы и опции по монетизации трафика. 12 июня представители Blender направили в YouTube запрос о статусе решения проблемы с исчезновением популярного видеоролика (более миллиона просмотров), которая оставалась нерешённой с конца прошлого года. В ответ поступило сообщение об эскалации разбора проблемы и проведения расследования, но 15 июня канал оказался недоступен. 18 июня все видео Blender без пояснения причины были заблокированы. Разработчики Blender предположили, что блокировка была выполнена из-за ошибки персонала или сбоя программного обеспечения, так как до этого организация Blender Foundation отказалась заверить контракт о монетизации видео, что необычно для каналов с большим числом подписчиков (на канал Blender подписано около 200 тысяч человек). Попытки разобраться в причинах блокировки со службой поддержки YouTube затянулись и канал по сей день остаётся недоступен некоторым пользователям (в РФ он доступен). После общения со службой поддержки Google был сделан вывод, что канал ошибочно заблокирован из-за стечения обстоятельств, таких как плохой интерфейс пользователя, неверные предупреждения об ошибке и нестандартное решение в отношении монетизации. В итоге отказ заверить соглашение о монетизации и вывод некорректной ошибки привёл к распознаванию проблемы как нарушения авторского права и переводу видео в режим недоступности для показа в некоторых странах. По поводу блокировки прошлогоднего видео выяснилось, что оно было отключено из-за ошибочного диспута о нарушении торговой марки, который возник после отказа принять соглашение "terms and conditions" (причина была раскрыта только через полгода после блокировки). Персонал YouTube признал наличие технических проблем в обоих случаях, но эти проблемы пока не решены и для некоторых пользователей видео пока остаются заблокированными.



