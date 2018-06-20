The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

20.06.2018 20:35  Blender тестирует децентрализованный PeerTube после блокировки видео на YouTube

Сообщество разработчиков и пользователей свободной системы 3D-моделирования Blender ввело в строй в тестовом режиме новый сервис video.blender.org для распространения видеороликов с обучающими уроками, демонстрациями и примерами подготовленных работ. Сервис построен с использованием децентрализованной системы PeerTube, позволяющей создать сеть распространения контента, функционирующую через применение P2P-коммуникаций и связывание между собой браузеров посетителей.

PeerTube базируется на применении распределённого BitTorrent-клиента WebTorrent, который использует технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеются возможности подписки на каналы и доставки уведомлений о новых видео. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера. Передача данных осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed).

Сервис video.blender.org запущен в качестве замены площадке YouTube, на которой несколько дней назад Google заблокировал учётную запись Blender. Изначально, с 2008 года видеоролики Blender публиковались под учётной записью в которой были отключены любые виды рекламы и опции по монетизации трафика. 12 июня представители Blender направили в YouTube запрос о статусе решения проблемы с исчезновением популярного видеоролика (более миллиона просмотров), которая оставалась нерешённой с конца прошлого года. В ответ поступило сообщение об эскалации разбора проблемы и проведения расследования, но 15 июня канал оказался недоступен.

18 июня все видео Blender без пояснения причины были заблокированы. Разработчики Blender предположили, что блокировка была выполнена из-за ошибки персонала или сбоя программного обеспечения, так как до этого организация Blender Foundation отказалась заверить контракт о монетизации видео, что необычно для каналов с большим числом подписчиков (на канал Blender подписано около 200 тысяч человек).

Попытки разобраться в причинах блокировки со службой поддержки YouTube затянулись и канал по сей день остаётся недоступен некоторым пользователям (в РФ он доступен). После общения со службой поддержки Google был сделан вывод, что канал ошибочно заблокирован из-за стечения обстоятельств, таких как плохой интерфейс пользователя, неверные предупреждения об ошибке и нестандартное решение в отношении монетизации. В итоге отказ заверить соглашение о монетизации и вывод некорректной ошибки привёл к распознаванию проблемы как нарушения авторского права и переводу видео в режим недоступности для показа в некоторых странах.

По поводу блокировки прошлогоднего видео выяснилось, что оно было отключено из-за ошибочного диспута о нарушении торговой марки, который возник после отказа принять соглашение "terms and conditions" (причина была раскрыта только через полгода после блокировки). Персонал YouTube признал наличие технических проблем в обоих случаях, но эти проблемы пока не решены и для некоторых пользователей видео пока остаются заблокированными.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/media-...)
  2. OpenNews: WebTorrent, самодостаточный torrent-клиент, работающий внутри браузера
  3. OpenNews: Представлена распределённая система доставки web-контента CacheP2P
  4. OpenNews: Проект ZeroNet развивает технологию децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть
  5. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  6. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: blender, peertube, youtube, torrent, webtorrent, activitypub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Oleg, 21:40, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Есть добротный форк блендера https://www.bforartists.de/
     
     
  • 2.7, Kaiwas, 22:16, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Так ли активно пилят форк как пилится официальная версия?
    Фигня все эти сборки. Лучше каноничная версия+аддоны.
     
     
  • 3.12, anonimous, 22:37, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    хз, как сейчас, но лет пять назад, засылал пару багрепортов (не критичных) - в течение нескольких часов все исправлялось.
     
     
  • 4.13, anonimous, 22:38, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > хз, как сейчас, но лет пять назад, засылал пару багрепортов

    в официальную версию

     
  • 1.2, srvinme, 21:42, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    хорошая идея, однако!
     
     
  • 2.17, Аноним84701, 22:53, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > хорошая идея, однако!

    Напомните, кому принадлежит самый популярный (с большим отрывом) браузер и как давно туда встроили блокировщик верблюдо^W рекламы? И действительно ли полагаться на браузерные технологии  при таком раскладе "хорошая идея"? :)


     
  • 1.3, Аноним, 21:52, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Ну нифига се гугл наглеет.
     
     
  • 2.8, пох, 22:20, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    имеет возможность. А вы все разрабатываете "децентрализованный" и, ну конечно же, "webrtc", ну как же без обляпывания модным-современным.

    Еще надо на node.js, разумеется, тогда мы точно победим этого гугла!

     
     
  • 3.10, Аноним, 22:27, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так оно как-раз таки на ноде
     
     
  • 4.15, пох, 22:42, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ой, прекрасно, теперь гуглотрубу точно капец!
     
  • 3.21, webrtc, 23:09, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    какие ваши предложения?
     
     
  • 4.25, Аноним, 23:54, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ссылки в анонсах давать не на ютубчик а на magnet Ой, монетизации канальчика хо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.26, Аноним, 23:57, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Грубовато получилось, ведь создание контента должно как-то оплачитьваться, это ж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Аноним, 23:25, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда Тон Розендаль разработчик Blender связался со службой поддержки, то... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 21:57, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Ну гугл и свинья. Куча видео с настоящими (не рисованными) титьками и половыми пенисами, а им плевать. Хотя правила сайта запрещают любую порнушку. А безобидные ролики от огромного и мощного сообщества 3D-моделистов блокируют!

    Ребята молодцы! Из принципа присоединюсь к их проекту, чтобы Гугл протрезвить. Каждый новый участник - это отрезвление гугла на 10 секунд раньше!

     
  • 1.5, Аноним, 22:06, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    MIT OpenCourseWare так же блокировали из-за отказа от монетизации И еще кого-то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 22:07, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да ладно порнуха, там крутятся ролики рекламирующие нарко-площадку Гидра и Гуглу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, гугл, 22:22, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да ладно порнуха, там крутятся ролики рекламирующие нарко-площадку Гидра и Гуглу тоже
    > на это плевать.

    не плевать, у них миллион показов и они-то от монетизации не отказались.


     
  • 2.19, Anonim, 22:58, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    как найти ролик?
     
  • 1.11, Аноним, 22:27, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не зря они что-то там про evil из своего кодекса поведения выбросили, что лишний... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, превед, 22:40, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я вот не понимаю им заняться нечем?
    кто мешает даже не торренты выкладывать а магнет ссылки на видео? всё. больше ничего не нужно. если человеку нужно посмотреть обучающий ролик - взял качнул и посмотрел тем более что ща полно клиентов позволяющих не дожидаться полной закачки. опять же ролик обучающий а значит его не один раз смотришь что в любимом плеере сделать гораздо удобнее нежели в браузере.
    нафига любую фигню в браузер то пихать?
     
     
  • 2.16, пох, 22:45, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > я вот не понимаю им заняться нечем?

    безусловно ;-) Собственно, когда вместо нормальной документации "обучающие ролики" - оно и так в общем, понятно. Но у него - миллионы просмотров, имейте в виду.

    > кто мешает даже не торренты выкладывать а магнет ссылки на видео? всё.

    кто мешает выкладывать нормальные торренты - они же не нарушают ничьих авторских прав.
    Но нет, без webrtc нынче немодно, хипстеры не поймут-с.

     
  • 2.18, Имя, 22:55, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >  в любимом плеере сделать гораздо удобнее нежели в браузере

    Кому удобней? Большинству людей удобней в браузере. Открыл, посмотрел, закрыл.

     
     
  • 3.20, Ivan_83, 23:05, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне удобнее когда видео не в браузере а в плеере.
     
  • 1.24, Kuromi, 23:39, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой вэй, да все очень просто - канал популярный, видео популярные, а РЕКЛАМУ вставлять не хотят и не разрешают делать это Гуглу. Вот и решили - а зачем нам такой канал, только ресурсы впустую тратить.

    Одно дело не замечать полудохлые каналы с дюжиной роилков с тысячей просмотров за год...

    П.С. Гипотеза конечно же :)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor