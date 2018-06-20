20.06.2018 20:35  Blender тестирует децентрализованный PeerTube после блокировки видео на YouTube

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|2.17, Аноним84701, 22:53, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> хорошая идея, однако!
Напомните, кому принадлежит самый популярный (с большим отрывом) браузер и как давно туда встроили блокировщик верблюдо^W рекламы? И действительно ли полагаться на браузерные технологии при таком раскладе "хорошая идея"? :)
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|2.8, пох, 22:20, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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имеет возможность. А вы все разрабатываете "децентрализованный" и, ну конечно же, "webrtc", ну как же без обляпывания модным-современным.
Еще надо на node.js, разумеется, тогда мы точно победим этого гугла!
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|1.4, Аноним, 21:57, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну гугл и свинья. Куча видео с настоящими (не рисованными) титьками и половыми пенисами, а им плевать. Хотя правила сайта запрещают любую порнушку. А безобидные ролики от огромного и мощного сообщества 3D-моделистов блокируют!
Ребята молодцы! Из принципа присоединюсь к их проекту, чтобы Гугл протрезвить. Каждый новый участник - это отрезвление гугла на 10 секунд раньше!
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|1.14, превед, 22:40, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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я вот не понимаю им заняться нечем?
кто мешает даже не торренты выкладывать а магнет ссылки на видео? всё. больше ничего не нужно. если человеку нужно посмотреть обучающий ролик - взял качнул и посмотрел тем более что ща полно клиентов позволяющих не дожидаться полной закачки. опять же ролик обучающий а значит его не один раз смотришь что в любимом плеере сделать гораздо удобнее нежели в браузере.
нафига любую фигню в браузер то пихать?
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|2.16, пох, 22:45, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> я вот не понимаю им заняться нечем?
безусловно ;-) Собственно, когда вместо нормальной документации "обучающие ролики" - оно и так в общем, понятно. Но у него - миллионы просмотров, имейте в виду.
> кто мешает даже не торренты выкладывать а магнет ссылки на видео? всё.
кто мешает выкладывать нормальные торренты - они же не нарушают ничьих авторских прав.
Но нет, без webrtc нынче немодно, хипстеры не поймут-с.
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|1.24, Kuromi, 23:39, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ой вэй, да все очень просто - канал популярный, видео популярные, а РЕКЛАМУ вставлять не хотят и не разрешают делать это Гуглу. Вот и решили - а зачем нам такой канал, только ресурсы впустую тратить.
Одно дело не замечать полудохлые каналы с дюжиной роилков с тысячей просмотров за год...
П.С. Гипотеза конечно же :)
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