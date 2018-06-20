20.06.2018 14:15  Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.10

Спустя пятнадцать месяцев с момента прошлого выпуска компания Red Hat представила релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 6.10. Установочные образы RHEL 6.10 доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal. Ветка RHEL 6.x сопровождается параллельно с веткой RHEL 7.x и будет поддерживаться до 30 ноября 2020 года (цикл поддержки составит 10 лет). Новый релиз был подготовлен в рамках второй стадии сопровождения (Maintenance Support 2), на которой формируются только обновления с устранением уязвимостей и особо важных ошибок.

Например, в состав RHEL 6.10 включёна защита от уязвимостей Spectre/Meltdown на основе кода Retpoline, обновлён компилятор GCC и связанные с ним библиотеки (до версии 7.2.1). В скриптах ifcfg-* появилась опция ARPUPDATE. В пакете iptables-services добавлена поддержка настроек /etc/sysctl.d, которые теперь корректно применяются после перезапуска сервиса iptables. Предоставлен необходимый набор инструментов для обновления до ветки RHEL 7. Продолжено формирование базового установочного образа, который может оказаться полезным для перевода окружений с RHEL 6 с отдельных серверов в изолированные контейнеры.



