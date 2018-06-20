The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

20.06.2018 14:15  Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.10

Спустя пятнадцать месяцев с момента прошлого выпуска компания Red Hat представила релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 6.10. Установочные образы RHEL 6.10 доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal. Ветка RHEL 6.x сопровождается параллельно с веткой RHEL 7.x и будет поддерживаться до 30 ноября 2020 года (цикл поддержки составит 10 лет). Новый релиз был подготовлен в рамках второй стадии сопровождения (Maintenance Support 2), на которой формируются только обновления с устранением уязвимостей и особо важных ошибок.

Например, в состав RHEL 6.10 включёна защита от уязвимостей Spectre/Meltdown на основе кода Retpoline, обновлён компилятор GCC и связанные с ним библиотеки (до версии 7.2.1). В скриптах ifcfg-* появилась опция ARPUPDATE. В пакете iptables-services добавлена поддержка настроек /etc/sysctl.d, которые теперь корректно применяются после перезапуска сервиса iptables. Предоставлен необходимый набор инструментов для обновления до ветки RHEL 7. Продолжено формирование базового установочного образа, который может оказаться полезным для перевода окружений с RHEL 6 с отдельных серверов в изолированные контейнеры.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/archive...)
  2. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.5
  3. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.9
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.5 и платформа Spacewalk 2.7
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива CentOS 7.5
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Scientific Linux 7.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: redhat, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 14:21, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Вот. Вот это реально линукс.
     
     
  • 2.2, Аноним, 14:23, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Это там, где по SSH разрешен root? Ну, реально линукс, чё.
     
     
  • 3.4, Аноним, 14:28, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Так их! Давай ещё разоблачений!
     
  • 3.11, Еще_один_аноним, 14:44, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В Debian по дефолту тоже разрешен и чо?
    Давай я тебе дам IPшник сервака на котором разрешен доступ руту по ssh, а ты мне ее сломаешь и докажешь, что это — уязвимость. Ок? Только ты имей в виду, что PermitRootLogin prohibit-password :-D
    И ломай сколько угодно. А, да, еще и fail2ban бьет по голове на 36000 секунд за неудачу.
    Сломаешь?
     
     
  • 4.29, lone_wolf, 16:49, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > PermitRootLogin prohibit-password

    Это запрет использования пароля, и  разрешить вход только по сертификату?

     
     
  • 5.47, Anonymouse, 22:04, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, работает по умолчанию в последних версиях OpenSSH.
    http://man.openbsd.org/sshd_config.5#PermitRootLogin
     
  • 2.13, Аноним, 14:50, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    https://www.debian.org/
     
     
  • 3.15, Аноним, 15:06, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Дебианствующие видимо боятся, что если они перестанут спамить в рандомных темах ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним, 14:54, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А вообще да, RedHat это показатель того, что GNU Linux может быть коммерчески ус... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Fracta1L, 14:27, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А в Debian Stable какой gcc?
     
     
  • 2.8, q, 14:33, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    6.3
     
  • 1.5, Аноним, 14:30, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    докер там какой версии 0 6 ненужен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 14:32, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Он в принципе не нужен никакой.
     
     
  • 3.17, апнутый, 15:17, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    админ local Вы палитесь ! ;)
     
  • 2.38, админ локалхоста, 18:03, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    для девапсов на гироскутерах придумали убунту сервир
     
     
  • 3.40, IRASoldier, 20:11, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ...который, кстати, вполне себе работает в продакшене.
     
  • 1.16, Аноним, 15:14, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О сколько подхалимщиков у корпорастов.
    А CentOS 6.10 когда будет ?:)
     
     
  • 2.18, апнутый, 15:17, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > О сколько подхалимщиков у корпорастов.
    > А CentOS 6.10 когда будет ?:)

    +1

     
  • 2.19, Аноним, 15:23, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты погоди, надо ещё Oracle Linux 6u10 выпустить, а там глядишь и сообщество Cent... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, нах, 17:49, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты погоди, надо ещё Oracle Linux 6u10 выпустить, а там глядишь и
    > сообщество CentOS подтянется.

    причем тут сообщество? Пакеты пересобирает бот. Как rh снимет эмбарго, так и появится - недели через две. Сообщество радостно отрапортует о невиданных успехах.

    Ораклу эмбарго не вредит - у них есть денег купить себе доступ к репо с исходниками.

     
  • 2.35, нах, 17:47, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > А CentOS 6.10 когда будет ?:)

    а тебе зачем? Бедный и жядный?

    Так для тебя есть ubuntu. Древнее африканское слово, означающее ни$6рода.

     
  • 1.20, Anonymoustus, 15:38, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я думал, что никогда уж не будет.

    Ждём ебилдов^W новинок в CentOS, Scientific Linux и нашем любимом Oracle Unbreakable Linux.

     
     
  • 2.24, Масяня, 16:26, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А я думал, что никогда уж не будет.
    > Ждём ебилдов^W новинок в CentOS, Scientific Linux и нашем любимом Oracle Unbreakable
    > Linux.

    Что такое ебилд?

     
     
  • 3.25, kiwinix, 16:32, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    что такое ^W? Уже не первый раз вижу
     
     
  • 4.28, Anonymoustus, 16:47, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > что такое ^W? Уже не первый раз вижу

    https://www.google.com/search?q=Control%2BW

     
  • 4.44, Anon1, 21:52, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поциент имитирует стирание последнего слова в терминале, хотя
    если бы он действительно нажимал ^W его браузерная вкладка закрылась бы.
    Так же в интернетах пишут что так можно окошки в "окошках" закрывать (не проверял).
     
     
  • 5.49, пох, 22:11, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > если бы он действительно нажимал ^W его браузерная вкладка закрылась бы

    это у пользователей божественной десяточки при ^W вкладки закрываются.
    Ну и у любителей обмазаться свеженьким, заодно.

    У тех, чьи клавиатурные привычки сформировались не в винде, и первым браузером был вовсе не эксплорер, по ctrl-w не происходит ровно ничего. Хотя привесить на него нормальное поведение юниксного терминала было бы неплохо, но, боюсь, не в нынешней мурзиле такие сложности с интерфейсом. Они там слишком заняты голосовым управлением.

     
  • 3.27, Anonymoustus, 16:46, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А я думал, что никогда уж не будет.
    >> Ждём ебилдов^W новинок в CentOS, Scientific Linux и нашем любимом Oracle Unbreakable
    >> Linux.
    > Что такое ебилд?

    https://www.google.com/search?q=что+такое+ебилд

     
  • 3.33, CZ, 17:21, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    см. Gentoo.
     
  • 1.22, Аноняшка, 16:16, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В пакете iptables-services добавлена поддержка настроек /etc/sysctl.d, которые теперь *корректно применяются* после перезапуска сервиса iptables.

    ой... а что, раньше у красношапки iptables работали так себе? Столько лет?...А это только у красношапки, или у Убунту 14.04 тоже?... XD

     
     
  • 2.30, Stax, 17:02, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    iptables работал нормально, просто сервис , отвечающий за iptables при перезапу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Moomintroll, 17:40, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > по юбунте

    О! Чё-то новенькое! Такого я ещё не видел.

     
  • 3.37, нах, 17:55, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А по юбунте, это вопрос к тому, как там идет управление сервисом
    > файрвола. Там может вообще не быть подобной операции, например (по причинам,

    а никак, это ж наследники дебиан - известные неосиляторы iptables.

    У них такого сервиса просто нет и не было никогда - одни "интуитивно-приятные" поделки, типа ufw, превращающие простые вещи в хитрозапутанную автоматику - зато юзер может в голову и дальше продолжать есть. И те появились на десять лет позже - а так тру админы прибивали файрволл гвоздями в хуки в interfaces (к счастью, их тоже отменили, заменив чем-то супер-прекрасно-автоматизированным)

    Впрочем, можно сделать и хуже - см. SuSEFirewall, ручному управлению не поддается в принципе - только интуитивно-приятными концепциями
    (он еще и имел уморительную привычку каждый раз перезагружаться при поднятии/опускании динамических интерфейсов)

     
  • 3.42, Sw00p aka Jerom, 20:24, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>отвечающий за iptables при перезапуске перечитывал настройки только из sysctl.conf

    он вообще не перечитывал их при перезапуске

     
     
  • 4.43, Stax, 21:48, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Перечитывал при запуске и перезапуске. Просто он смотрит только на то, что относится к настройкам netfilter, а не все, что попало. Настраивается опцией в sysconfig/iptables-config, напр.

    IPTABLES_SYSCTL_LOAD_LIST=".nf_conntrack .bridge-nf"

    Если там пусто, то ничего не будет перечитывать, т.к. не настроено.

     
  • 1.39, metakeks, 20:03, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Молодцы. Единственный реально стабильный аппарат.
     
     
  • 2.41, IRASoldier, 20:15, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Молодцы. Единственный реально стабильный аппарат.

    Ну, из Убунты таки можно получить либо годный десктоп (получать его из Дебиана заколебались), либо годный сервер (можно и из Дебиана, но зачем?), но так, чтобы и так, и эдак, и как угодно - в итоге c группой товарищей решительно остановились на около Red Hat (ЦентОсь с Федорой).


     
     
  • 3.45, Bekka, 21:55, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Флаг вам в руки и поезд навстречу
     
     
  • 4.46, IRASoldier, 22:02, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, поезд навстречу - это ощущение, когда мы заморачивались с Debian.
     
  • 3.48, Anon1, 22:07, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  решительно остановились на около Red Hat (ЦентОсь с Федорой).

    Ну .... на вкус и цвет, конечно. Федора сыровата, центОсь - старовата.
    Вообще меня посещают мысли, что надо бы валить с "околокорпоративных" дистрибутивов (rh, deb), на что-то, что делается с душой а не за миску чечевицы. Void что-ли поставить опять...

     
  • 1.50, not Leonart Pottering, 22:26, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять откопали стюардессу… Зачем?
     
  • 1.51, Аноним, 23:01, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эмм Чем эта хрень свежее Вроде еще в апреле вышла 7 5 Или я нихрена не поним... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor