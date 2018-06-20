20.06.2018 14:15  Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.10

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|3.11, Еще_один_аноним, 14:44, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В Debian по дефолту тоже разрешен и чо?
Давай я тебе дам IPшник сервака на котором разрешен доступ руту по ssh, а ты мне ее сломаешь и докажешь, что это — уязвимость. Ок? Только ты имей в виду, что PermitRootLogin prohibit-password :-D
И ломай сколько угодно. А, да, еще и fail2ban бьет по голове на 36000 секунд за неудачу.
Сломаешь?
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|3.36, нах, 17:49, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ты погоди, надо ещё Oracle Linux 6u10 выпустить, а там глядишь и
> сообщество CentOS подтянется.
причем тут сообщество? Пакеты пересобирает бот. Как rh снимет эмбарго, так и появится - недели через две. Сообщество радостно отрапортует о невиданных успехах.
Ораклу эмбарго не вредит - у них есть денег купить себе доступ к репо с исходниками.
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|4.44, Anon1, 21:52, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Поциент имитирует стирание последнего слова в терминале, хотя
если бы он действительно нажимал ^W его браузерная вкладка закрылась бы.
Так же в интернетах пишут что так можно окошки в "окошках" закрывать (не проверял).
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|5.49, пох, 22:11, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> если бы он действительно нажимал ^W его браузерная вкладка закрылась бы
это у пользователей божественной десяточки при ^W вкладки закрываются.
Ну и у любителей обмазаться свеженьким, заодно.
У тех, чьи клавиатурные привычки сформировались не в винде, и первым браузером был вовсе не эксплорер, по ctrl-w не происходит ровно ничего. Хотя привесить на него нормальное поведение юниксного терминала было бы неплохо, но, боюсь, не в нынешней мурзиле такие сложности с интерфейсом. Они там слишком заняты голосовым управлением.
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|1.22, Аноняшка, 16:16, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В пакете iptables-services добавлена поддержка настроек /etc/sysctl.d, которые теперь *корректно применяются* после перезапуска сервиса iptables.
ой... а что, раньше у красношапки iptables работали так себе? Столько лет?...А это только у красношапки, или у Убунту 14.04 тоже?... XD
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|3.37, нах, 17:55, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А по юбунте, это вопрос к тому, как там идет управление сервисом
> файрвола. Там может вообще не быть подобной операции, например (по причинам,
а никак, это ж наследники дебиан - известные неосиляторы iptables.
У них такого сервиса просто нет и не было никогда - одни "интуитивно-приятные" поделки, типа ufw, превращающие простые вещи в хитрозапутанную автоматику - зато юзер может в голову и дальше продолжать есть. И те появились на десять лет позже - а так тру админы прибивали файрволл гвоздями в хуки в interfaces (к счастью, их тоже отменили, заменив чем-то супер-прекрасно-автоматизированным)
Впрочем, можно сделать и хуже - см. SuSEFirewall, ручному управлению не поддается в принципе - только интуитивно-приятными концепциями
(он еще и имел уморительную привычку каждый раз перезагружаться при поднятии/опускании динамических интерфейсов)
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|4.43, Stax, 21:48, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Перечитывал при запуске и перезапуске. Просто он смотрит только на то, что относится к настройкам netfilter, а не все, что попало. Настраивается опцией в sysconfig/iptables-config, напр.
IPTABLES_SYSCTL_LOAD_LIST=".nf_conntrack .bridge-nf"
Если там пусто, то ничего не будет перечитывать, т.к. не настроено.
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|2.41, IRASoldier, 20:15, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Молодцы. Единственный реально стабильный аппарат.
Ну, из Убунты таки можно получить либо годный десктоп (получать его из Дебиана заколебались), либо годный сервер (можно и из Дебиана, но зачем?), но так, чтобы и так, и эдак, и как угодно - в итоге c группой товарищей решительно остановились на около Red Hat (ЦентОсь с Федорой).
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|3.48, Anon1, 22:07, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> решительно остановились на около Red Hat (ЦентОсь с Федорой).
Ну .... на вкус и цвет, конечно. Федора сыровата, центОсь - старовата.
Вообще меня посещают мысли, что надо бы валить с "околокорпоративных" дистрибутивов (rh, deb), на что-то, что делается с душой а не за миску чечевицы. Void что-ли поставить опять...
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