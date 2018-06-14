14.06.2018 22:53  Google опубликовал утилиту для преобразования GIF в анимированную ASCII-графику

Разработчики из Google приурочили к 31-летию графического формата GIF публикацию утилиты gif-for-cli, которая позволяет преобразовывать анимированные GIF-файлы в форму анимированной ASCII-графики. Например, помощи данной утилиты можно организовать отображение в терминале видеозаставки в виде ASCII-графики, добавив вызов gif-for-cli в .bashrc или .profile. Код утилиты написан на языке Python и опубликован под лицензией Apache 2.0.

После запуска утилиты, она преобразует GIF-файл при помощи ffmpeg в набор JPG-кадров, которые затем преобразуются в ASCII-графику и кэшируются в каталоге ~/.cache/gif-for-cli, после чего сменяя друг друга выводятся на терминал. Утилита автоматически определяет возможности текущего терминала и число поддерживаемых цветов, формируя оптимальное ACSII-изображение.