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14.06.2018 22:53  Google опубликовал утилиту для преобразования GIF в анимированную ASCII-графику

Разработчики из Google приурочили к 31-летию графического формата GIF публикацию утилиты gif-for-cli, которая позволяет преобразовывать анимированные GIF-файлы в форму анимированной ASCII-графики. Например, помощи данной утилиты можно организовать отображение в терминале видеозаставки в виде ASCII-графики, добавив вызов gif-for-cli в .bashrc или .profile. Код утилиты написан на языке Python и опубликован под лицензией Apache 2.0.

После запуска утилиты, она преобразует GIF-файл при помощи ffmpeg в набор JPG-кадров, которые затем преобразуются в ASCII-графику и кэшируются в каталоге ~/.cache/gif-for-cli, после чего сменяя друг друга выводятся на терминал. Утилита автоматически определяет возможности текущего терминала и число поддерживаемых цветов, формируя оптимальное ACSII-изображение.



  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews:
  3. OpenNews: Формат GIF теперь полностью свободен
  4. OpenNews: В OpenSSH добавлена опция, управляющая механизмом визуальной проверки валидности хоста
  5. OpenNews: X-сервер работающий в ASCII представлении
  6. OpenNews: Выпуск asciinema 2.0, программы для записи текстовых скринкастов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gif, ascii
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  • 1.3, Аноним, 22:56, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    В ffmpeg и так есть фильтр ASCII. Что они изобрели?
     
     
  • 2.22, Аноним, 00:57, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > Что они изобрели?

    Машину времени, очевидно же!

     
  • 1.4, Аноним, 23:00, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +5 +/
    внатуре, преобразует gif в jpeg ffmpeg ом Это все что вам нужно знать о квалиф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 23:13, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прсмотрел, вполне годный код для простой поделки Если писали индусы, то многие ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 00:14, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну, у вас в шараге видимо принято писать код таким образом, чтобы без комментов ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 00:36, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Формальный язык это индусы?
     
  • 1.11, Oleg, 23:26, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Этож ДЕДПУЛ ВТОРОЙ
     
  • 1.17, Аноним, 23:49, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так я что-то не понял, они преобразовывают gif в набор jpeg-картинок или таки в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Anonymoustus, 23:50, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Великая новость о великой компании.
     
  • 1.19, Аноним, 23:53, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ffmpeg написан точно не google.
     

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