07.06.2018 22:59  Cloudflare ввёл в строй DNS-резолвер в форме скрытого сервиса Tor

Компания Cloudflare продолжила развитие своего публичного DNS-сервера 1.1.1.1 и для тех кто не хочет раскрывать свой IP-адрес при обращении к DNS ввела в строй DNS-резолвер, реализованный в виде скрытого сервиса Tor. Компания также напомнила, что для DNS-сервера 1.1.1.1, а также сопутствующих сервисов "DNS over HTTPS" и "DNS over TLS", действует правило, в соответствии с которым IP-адреса клиентов не записываются на диск и все логи полностью удаляются каждые 24 часа.

До сих пор для пользователей Tor было доступно два метода резолвинга IP-адресов - использование DNS-сервера провайдера и использование резолвера выходного узла Tor. В первом случае DNS-резолвер получает информацию о клиентском IP, а провайдер, если не применяется DNS-over-HTTPS или DNS-over-TLS, получает сведения об определяемом имени хоста. Во втором случае возникает опасность манипуляции с DNS нечистыми на руку владельцами выходных узлов.

Cloudflare предложил свой вариант решения - реализацию DNS-резолвера в виде скрытого сервиса, который перенаправляет все обращения к DNS на сервер 1.1.1.1, благодаря применению Tor сохраняя полную анонимность пользователя. Для быстрого проброса на onion-адрес dns4torpnlfs2ifuz2s2yf3fc7rdmsbhm6rw75euj35pac6ap25zgqad.onion запущен специальный домен tor.cloudflare-dns.com.



