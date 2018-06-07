07.06.2018 22:59  Cloudflare ввёл в строй DNS-резолвер в форме скрытого сервиса Tor

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|2.6, CloudFlare, 23:42, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У нас в документах описано что на любую абузу мы можем выдать ваши частные данные, включая и логи DNS запросов! Или если вы нас будете DDoS'ить мы вас сливаем в ФБР!
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|1.8, Берия, 00:36, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> IP-адреса клиентов не записываются на диск и все логи полностью удаляются каждые 24 часа
Ага, вроде того
0 0 * * * /bin/cat /var/log/tordns.log > /dev/cia 2>&1
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|1.9, dimqua, 00:39, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>доступно два метода резолвинга IP-адресов - использование DNS-сервера провайдера и использование резолвера выходного узла Tor
А разве нельзя резолвить через Tor любой DNS-сервер?
Другое дело, что тогда DNS-запрос пойдет через выходную ноду и, главное, в открытом виде.
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|2.13, НяшМяш, 01:32, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Например, когда бушевал Сами-Знаете-Кто, только 1.1.1.1 выдавал мне IP адрес google.com из не заблокированной подсети. Это вопрос времени, пока провайдеры прочухают про Cloudflare и начнут его подменять так же, как и 8.8.8.8.
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