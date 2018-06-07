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07.06.2018 22:59  Cloudflare ввёл в строй DNS-резолвер в форме скрытого сервиса Tor

Компания Cloudflare продолжила развитие своего публичного DNS-сервера 1.1.1.1 и для тех кто не хочет раскрывать свой IP-адрес при обращении к DNS ввела в строй DNS-резолвер, реализованный в виде скрытого сервиса Tor. Компания также напомнила, что для DNS-сервера 1.1.1.1, а также сопутствующих сервисов "DNS over HTTPS" и "DNS over TLS", действует правило, в соответствии с которым IP-адреса клиентов не записываются на диск и все логи полностью удаляются каждые 24 часа.

До сих пор для пользователей Tor было доступно два метода резолвинга IP-адресов - использование DNS-сервера провайдера и использование резолвера выходного узла Tor. В первом случае DNS-резолвер получает информацию о клиентском IP, а провайдер, если не применяется DNS-over-HTTPS или DNS-over-TLS, получает сведения об определяемом имени хоста. Во втором случае возникает опасность манипуляции с DNS нечистыми на руку владельцами выходных узлов.

Cloudflare предложил свой вариант решения - реализацию DNS-резолвера в виде скрытого сервиса, который перенаправляет все обращения к DNS на сервер 1.1.1.1, благодаря применению Tor сохраняя полную анонимность пользователя. Для быстрого проброса на onion-адрес dns4torpnlfs2ifuz2s2yf3fc7rdmsbhm6rw75euj35pac6ap25zgqad.onion запущен специальный домен tor.cloudflare-dns.com.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/we...)
  2. OpenNews: Зафиксирована попытка использования BGP для захвата трафика IP 1.1.1.1
  3. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
  4. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
  5. OpenNews: Для атаки на MyEtherWallet использовался захват DNS-сервиса Amazon при помощи BGP
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: cloudflare, dns
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  • 1.1, Anonimous, 23:07, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    шикарно!
     
  • 1.2, Аноним, 23:08, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Спасибо!
    А Google наверное три раза спасибо скажет!??
     
  • 1.4, Аноним, 23:16, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    а мы, конечно, верим честнейшим ребятам из cloudflare, которым для манипуляции ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, CloudFlare, 23:42, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У нас в документах описано что на любую абузу мы можем выдать ваши частные данные, включая и логи DNS запросов! Или если вы нас будете DDoS'ить мы вас сливаем в ФБР!
     
  • 2.7, CloudFlare, 23:45, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://blog.cloudflare.com/anonymity-and-abuse-reports/
     
  • 2.15, Аноним, 01:44, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ЩИТО Теоретически глобальный активный противник, каким является CloudFlare, мож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Берия, 00:36, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > IP-адреса клиентов не записываются на диск и все логи полностью удаляются каждые 24 часа

    Ага, вроде того

    0 0 * * * /bin/cat /var/log/tordns.log > /dev/cia 2>&1

     
     
  • 2.11, Линукс, 00:54, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    CIA просто умирает по трусам вашей бабушки и просто кушать не сможет, пока не выкрадет у вас эти фотки.
     
  • 1.9, dimqua, 00:39, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >доступно два метода резолвинга IP-адресов - использование DNS-сервера провайдера и использование резолвера выходного узла Tor

    А разве нельзя резолвить через Tor любой DNS-сервер?

    Другое дело, что тогда DNS-запрос пойдет через выходную ноду и, главное, в открытом виде.

     
     
  • 2.10, AnonPlus, 00:53, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваш вариант ничем не отличается от "отдаём DNS на откуп выходной ноде".
     
  • 1.12, Аноним, 01:13, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А зачем это? Закон нарушать? Больше сценариев не вижу...
     
     
  • 2.13, НяшМяш, 01:32, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Например, когда бушевал Сами-Знаете-Кто, только 1.1.1.1 выдавал мне IP адрес google.com из не заблокированной подсети. Это вопрос времени, пока провайдеры прочухают про Cloudflare и начнут его подменять так же, как и 8.8.8.8.
     
  • 2.16, Аноним, 01:45, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А зачем это? 15 рублей заработать в Савушкино?
     
  • 2.17, Аноним, 01:46, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Удобство для отлова уголовников и мошенников из коробки, и заодно метод контроля... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 01:48, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это нужно самому CloudFlare для тоталитарного контроля хомячков И польза для фи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, Аноним, 02:03, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Им это нужно, чтоб собирать статистику куда хомячки чаще всего ходят т е что р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, arisu, 01:38, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    но ведь… dnscrypt… э…
     
  • 1.20, Ivan_83, 02:54, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять АНБ делает бесплатные сервисы для врагов америки и тех кому есть чего скрывать.
     

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