06.06.2018 23:09  Проект TrueOS трансформировался в обособленную ОС

Проект TrueOS (ранее PC-BSD) объявил о превращении из надстройки над FreeBSD с графическим рабочим столом в обособленную операционную систему, которую можно рассматривать как "downstream" форк FreeBSD. Помимо ранее предлагаемых файловой системы ZFS и системы инициализации OpenRC, начинка TrueOS будет расширена дополнительными возможностями, которые позволят рассматривать проект как свежую и инновационную ОС. В итоге планируется подготовить модульную, функциональную и качественную платформу, нацеленную на удовлетворение потребностей продвинутых пользователей и любителей кастомизации.

Под "downstream" форком подразумевается, что проект продолжит использовать кодовую базу FreeBSD, интегрируя в неё новые технологии, такие как OpenRC и LibreSSL. Проделанная на начальном этапе работа уже позволяет использовать TrueOS в качестве платформы для других проектов, включая наличие JSON-манифестов и интегрированной системы сборки пакетов Poudriere. Для поддержания кодовой базы в актуальном состоянии планируется придерживаться шестимесячного цикла разработки с обновлением в предсказуемые заранее намеченные сроки.

Помимо системных компонентов проект продолжит и развитие графического окружения Lumina, а также предоставит возможность быстрой установки альтернативных рабочих столов, таких как KDE. Таким образом, базовое системное окружение TrueOS не будет привязано к конкретному рабочему столу и позволит пользователю выбирать оболочки на свой вкус.

Для развития готового к использованию графического дистрибутива на базе технологий FreeBSD запущен отдельный проект Trident, который продолжит предоставлять решение, напоминающие старые PC-BSD и TrueOS. Проект Trident также возьмёт на себя разработку графического окружения Lumina и всех ранее доступных в PC-BSD графических инструментов, таких как sysadm и AppCafe, которые как и раньше можно будет использовать во FreeBSD.



