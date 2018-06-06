06.06.2018 23:09  Проект TrueOS трансформировался в обособленную ОС

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|2.12, пох, 01:28, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ладно, переведу: мы поставили себе podriere! Теперь МЫ будем собирать пакетики, а не качать что попало собранное этими там freebsd'шниками.
вот и вся "новость".
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|2.14, annon, 01:43, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Потому,что её допиливать из BSD семейства менее всего,но какая в сущности разница,если как показывает практика,разработчики труоси ничего довести до конца не в состоянии.
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|1.8, Celcion, 00:40, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Создается впечатление, что над этим проектом работают какие-то неуёмные фантазеры, которым постоянно хочется чего-нибудь учудить да отчебучить. Неважно - кому это нужно и зачем, равно как и то - а допилили ли перед этим всё, что ранее так же отчебучили по результатам раскуривания уринального кальяна. Лишь бы нескучно было.
> проект продолжит и развитие графического окружения Lumina
Всегда было интересно: они сами этим, с позволения сказать, "графическим окружением" - пользуются? Или они делают это для какой-то альтернативной формы жизни, которая это сможет воспринять как нормальную и удобную рабочую среду?
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|1.10, Саша, 00:59, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Слава Богу! Богу слава! Слава Богу за всё!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Слава Иисусу Христу! Слава Троице! Слава Богородице! Богородице слава!
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Пресвятая Богородица, слава Вам!!
Пресвятая Богородица, любви, счастья, успехов, благополучия Вам!!
Богородицa Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего яко Спаса родила еси душ наших!
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим без истления Бога слова рождшую Сущую Богородицу Тя величаем!
Взыщи, Господи, погибшие души рабов Твоих и помилуй их!!
Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан!
Всех в рай!!!! Всех в Царство Божие (Царствие Небесное)!!!!
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|1.13, annon, 01:37, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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GhostBSD в свою очередь переходит на базу TrueOS и вполне вероятно( Эрик об этом писал) отказываются от варианта с Xfce.Какая бешеная собака их покусала?То,что труось так и не смогли допилить до нормального состояния,а в очередной раз взялись превозмогать намекает,что ничего путного эти ребята так и не родят.Просто перейдут на новый круг багов,ну им виднее.
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