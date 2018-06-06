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06.06.2018 23:09  Проект TrueOS трансформировался в обособленную ОС

Проект TrueOS (ранее PC-BSD) объявил о превращении из надстройки над FreeBSD с графическим рабочим столом в обособленную операционную систему, которую можно рассматривать как "downstream" форк FreeBSD. Помимо ранее предлагаемых файловой системы ZFS и системы инициализации OpenRC, начинка TrueOS будет расширена дополнительными возможностями, которые позволят рассматривать проект как свежую и инновационную ОС. В итоге планируется подготовить модульную, функциональную и качественную платформу, нацеленную на удовлетворение потребностей продвинутых пользователей и любителей кастомизации.

Под "downstream" форком подразумевается, что проект продолжит использовать кодовую базу FreeBSD, интегрируя в неё новые технологии, такие как OpenRC и LibreSSL. Проделанная на начальном этапе работа уже позволяет использовать TrueOS в качестве платформы для других проектов, включая наличие JSON-манифестов и интегрированной системы сборки пакетов Poudriere. Для поддержания кодовой базы в актуальном состоянии планируется придерживаться шестимесячного цикла разработки с обновлением в предсказуемые заранее намеченные сроки.

Помимо системных компонентов проект продолжит и развитие графического окружения Lumina, а также предоставит возможность быстрой установки альтернативных рабочих столов, таких как KDE. Таким образом, базовое системное окружение TrueOS не будет привязано к конкретному рабочему столу и позволит пользователю выбирать оболочки на свой вкус.

Для развития готового к использованию графического дистрибутива на базе технологий FreeBSD запущен отдельный проект Trident, который продолжит предоставлять решение, напоминающие старые PC-BSD и TrueOS. Проект Trident также возьмёт на себя разработку графического окружения Lumina и всех ранее доступных в PC-BSD графических инструментов, таких как sysadm и AppCafe, которые как и раньше можно будет использовать во FreeBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.trueos.org/blog/tr...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы TrueOS 18.03
  3. OpenNews: Выпуск проекта TrueOS 17.12, пришедшего на смену PC-BSD
  4. OpenNews: Проект PC-BSD эволюционировал в TrueOS
  5. OpenNews: Релиз GhostBSD 11.1
  6. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: trueos, freebsd, bsd, pc-bsd
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  • 1.1, Аноним, 23:15, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    маркетинговый буллщит На уровне детсада... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, пох, 01:28, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ладно, переведу: мы поставили себе podriere! Теперь МЫ будем собирать пакетики, а не качать что попало собранное этими там freebsd'шниками.

    вот и вся "новость".

     
  • 1.2, Аноним, 23:16, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда я, прежде не знакомый ни с BSD вообще, ни с TrueOS в частности, пытался въ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Анончик9999, 23:20, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно и на фряхе выглядит ужасно. Представляю, если они еще и сами будут пилить.
     
  • 1.4, Аноним, 23:24, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вроде GhostBSD собирались перезжать на труось вместо фряхи - хз,хз TrueOS вообщ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, VINRARUS, 23:59, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Больше дистрибутивов BSD нада, если не качеством то хоть количеством, как с Linu... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, ляликс, 00:28, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    почему на основе freebsd, а не на базе dragonflybsd?
     
     
  • 2.14, annon, 01:43, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому,что её допиливать из BSD семейства менее всего,но какая в сущности разница,если как показывает практика,разработчики труоси ничего довести до конца не в состоянии.
     
  • 1.7, zzz, 00:28, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Что за бред-то, старое допилить не могут - уже хватаются за новое.
     
  • 1.8, Celcion, 00:40, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Создается впечатление, что над этим проектом работают какие-то неуёмные фантазеры, которым постоянно хочется чего-нибудь учудить да отчебучить. Неважно - кому это нужно и зачем, равно как и то - а допилили ли перед этим всё, что ранее так же отчебучили по результатам раскуривания уринального кальяна. Лишь бы нескучно было.

    > проект продолжит и развитие графического окружения Lumina

    Всегда было интересно: они сами этим, с позволения сказать, "графическим окружением" - пользуются? Или они делают это для какой-то альтернативной формы жизни, которая это сможет воспринять как нормальную и удобную рабочую среду?

     
  • 1.9, Саша, 00:48, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разум... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, VINRARUS, 01:04, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну, и шо ты предлагаеш? Без обьяснений это как Библией по морде заехать.
     
  • 1.10, Саша, 00:59, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Слава Богу! Богу слава! Слава Богу за всё!

    Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

    Слава Иисусу Христу! Слава Троице! Слава Богородице! Богородице слава!

    Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

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  • 2.15, ммм, 01:52, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    иудобиблейский проэкт обречён. можеш не напрягаться.
     
  • 1.13, annon, 01:37, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GhostBSD в свою очередь переходит на базу TrueOS и вполне вероятно( Эрик об этом писал) отказываются от варианта с Xfce.Какая бешеная собака их покусала?То,что труось так и не смогли допилить до нормального состояния,а в очередной раз взялись превозмогать намекает,что ничего путного эти ребята так и не родят.Просто перейдут на новый круг багов,ну им виднее.
     

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