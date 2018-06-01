01.06.2018 09:12  GIMP перешёл на Gitlab

Разработчики GIMP сообщили о переходе на предоставляемую проектом GNOME инфраструктуру совместной разработки на основе платформы Gitlab. Кроме GIMP на GitLab также переведена разработка библиотек GEGL и babl.

Для конечных пользователей переход на GitLab наиболее заметен улучшением процессов отправки сообщений об ошибках и формирования заявок на реализацию новых возможностей. Для упрощения заполнения подобных форм в GitLab предоставлены специально подготовленные шаблоны. Для разработчиков миграция поможет упростить передачу изменений - достаточно создать форк репозитория, внести правку и сформировать запрос на слияние.

В настоящее время работа сосредоточена на сопровождении текущей ветки gimp-2-10 и развитии ветки master, в которой ведётся перевод проекта на GTK3+. Из недавно добавленных новшеств упоминается реализация системы загрузки ресурсов в асинхронном режиме, которая позволяет избавиться от ожидания завершения загрузки шрифтов во время запуска. Аналогично от блокировок теперь может быть избавлена загрузка кистей, палитр и текстур.



