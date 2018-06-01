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01.06.2018 09:12  GIMP перешёл на Gitlab

Разработчики GIMP сообщили о переходе на предоставляемую проектом GNOME инфраструктуру совместной разработки на основе платформы Gitlab. Кроме GIMP на GitLab также переведена разработка библиотек GEGL и babl.

Для конечных пользователей переход на GitLab наиболее заметен улучшением процессов отправки сообщений об ошибках и формирования заявок на реализацию новых возможностей. Для упрощения заполнения подобных форм в GitLab предоставлены специально подготовленные шаблоны. Для разработчиков миграция поможет упростить передачу изменений - достаточно создать форк репозитория, внести правку и сформировать запрос на слияние.

В настоящее время работа сосредоточена на сопровождении текущей ветки gimp-2-10 и развитии ветки master, в которой ведётся перевод проекта на GTK3+. Из недавно добавленных новшеств упоминается реализация системы загрузки ресурсов в асинхронном режиме, которая позволяет избавиться от ожидания завершения загрузки шрифтов во время запуска. Аналогично от блокировок теперь может быть избавлена загрузка кистей, палитр и текстур.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2018...)
  2. OpenNews: Разработка GNOME переведена на GitLab
  3. OpenNews: Wayland и другие проекты Freedesktop переходят на GitLab
  4. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
  5. OpenNews: GitLab покупает платформу Gemnasium
  6. OpenNews: Проект Debian представил альтернативу git.debian.org на базе GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gimp, gitlab
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  • 1.1, Аноним, 09:21, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Нормас Хотя с точки зрения удобства для потенциальных разработчиков, гитхаб был... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, anonymous, 09:37, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Количество регистрантов с качеством продукта никак не коррелирует.
     
     
  • 3.7, Аноним, 09:55, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    О качестве продукта я кажется не говорил.
     
  • 2.4, Аноним, 09:40, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Туда можно логиниться с гитхабовской учёткой.
     
     
  • 3.32, Аноним, 12:52, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    До тех пор пока сеньоры с ГитХаба это позволяют... По настроению.
     
  • 2.6, Диносуслик, 09:51, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нормас. Хотя с точки зрения удобства для потенциальных разработчиков, гитхаб был бы
    > удобнее в силу большего количества регистрантов.

    Кому удобнее? Зачем удобнее? А если гитхаб прогнется под какой-нибудь корпорашкой или госудашкой?

     
     
  • 3.8, Аноним, 09:56, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда и можно будет думать Локальные репозитории для переезда не потеряются Ил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, llolik, 10:35, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У них GitLab развернут на своих серверах. Если точней на серверах GNOME Foundation.
     
  • 4.15, Анимус, 10:52, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Код - не потеряется, а ишью, пулл реквесты и т.п - потеряются.
     
  • 3.16, Аноним, 10:53, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Забавно, что они переходят на гитлаб, развернутый на серверах уже давно прогнувш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, нурок, 13:26, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    но это их же корпорашка, разве нет?
     
  • 2.10, kai3341, 10:08, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хотя с точки зрения удобства для потенциальных разработчиков, гитхаб был бы удобнее в силу большего количества регистрантов.

    На GitLab есть OAuth и есть возможность залогиниться под гитхабовской учёткой

     
  • 2.18, prokoudine, 11:07, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Напомнить историю с SourceForge?
     
     
  • 3.20, JustCurious, 11:27, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А что за история? Интересно
     
     
  • 4.25, prokoudine, 11:37, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если коротко, SourceForge забирал неактивные аккаунты и перепаковывал инсталляторы с добавленной рекламой. Это затронуло GIMP, VLC и другие проекты.

    Учитывая это, слепо верить чужому хостингу ну как-то странно.

     
     
  • 5.26, JustCurious, 11:46, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего себе! :О
     
  • 1.11, Аноним, 10:32, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Для меня переход на гитлаб заметен невозможностью работы без яваскрипт Поскольк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 10:33, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    p.s. даже проприетарный гитхаб без яваскрипта работает.
     
  • 2.14, Аноним, 10:44, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Пора бы уже узнать, что современный веб - это html5 js css3 И только так Про т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Аноним, 11:36, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пофиксил, не благодари ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, Аноним, 12:27, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ой, не путайте ваши личные извращения и технически обоснованный факт, мой кот эт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Crazy Alex, 11:07, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И давно на чистом html можно, например, список имён участников проекта подтянуть по первым буквам?
     
     
  • 3.19, Аноним, 11:26, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Подтянуть куда?
     
  • 3.21, Аноним, 11:33, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот и выросло поколение С появлением первого HTTP-сервера с подключаемыми мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 12:25, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И ничего с этим ответом не можешь сделать без js, да Потому что DOM сам себя не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, Аноним, 13:21, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это встроенная фича браузера Он сам DOM перестраивает Поздравляю тебя с незнан... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, Аноним, 11:36, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нельзя в принципе, но нужно ли его подтягивать - большой вопрос.
     
  • 2.22, Ordu, 11:35, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > реализация на чистом html требует намного меньше трудозатрат и опыта, чем аяксинг

    Если писать на PHP, то может быть. Если писать на Ruby on Rails, то не факт. Скорее даже с "аяксингом" проще -- не надо создавать кучу полноценных страниц, достаточно врезать по запросу ещё один partial в существующую страничку.

    То есть, опыта, наверное, требуется больше, тут ты прав. Но вот насчёт "проще", я думаю ты промахнулся.

     
     
  • 3.31, Аноним, 12:33, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Везде с аяксингом проще, лучше и меньше дублирования И по хорошему всё это заво... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Аноним, 13:23, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    API для приложений и аякса - отдельно, веб-морда - отдельно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним, 11:59, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Наканец-то хоспеде джесусе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 12:06, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вебня она такая, да
     
  • 1.36, Аноним, 13:29, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня основательно подгорело Они не просто сделали невозможной работу без JS ... весь текст скрыт [показать]
     

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