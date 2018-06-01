01.06.2018 09:12  GIMP перешёл на Gitlab

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|2.6, Диносуслик, 09:51, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Нормас. Хотя с точки зрения удобства для потенциальных разработчиков, гитхаб был бы
> удобнее в силу большего количества регистрантов.
Кому удобнее? Зачем удобнее? А если гитхаб прогнется под какой-нибудь корпорашкой или госудашкой?
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|2.10, kai3341, 10:08, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Хотя с точки зрения удобства для потенциальных разработчиков, гитхаб был бы удобнее в силу большего количества регистрантов.
На GitLab есть OAuth и есть возможность залогиниться под гитхабовской учёткой
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|4.25, prokoudine, 11:37, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если коротко, SourceForge забирал неактивные аккаунты и перепаковывал инсталляторы с добавленной рекламой. Это затронуло GIMP, VLC и другие проекты.
Учитывая это, слепо верить чужому хостингу ну как-то странно.
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|2.22, Ordu, 11:35, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> реализация на чистом html требует намного меньше трудозатрат и опыта, чем аяксинг
Если писать на PHP, то может быть. Если писать на Ruby on Rails, то не факт. Скорее даже с "аяксингом" проще -- не надо создавать кучу полноценных страниц, достаточно врезать по запросу ещё один partial в существующую страничку.
То есть, опыта, наверное, требуется больше, тут ты прав. Но вот насчёт "проще", я думаю ты промахнулся.
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