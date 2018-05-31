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31.05.2018 10:47  Разработка GNOME переведена на GitLab

Организация GNOME Foundation объявила о завершении перехода проекта на использование платформы совместной разработки GitLab. По мнению представителей GNOME подобный шаг позволит увеличить эффективность процесса разработки, привлечь новых участников и усилить сотрудничество с другими проектами.

Среди причин миграции упоминается, что ранее используемая инфраструктура разработки, основанная на cgit и системе отслеживания ошибок Bugzilla, существенно устарела, не удовлетворяла современным потребностям, имела проблемы с юзабилити, воспринималась архаичной новыми разработчиками и не предоставляла должных возможностей по рецензированию кода и непрерывной интеграции. Многие разработчики уже привыкли к GitHub и отдают предпочтение данной платформе.

Платформа GitLab достаточно близка по возможностям к GitHub, является свободным ПО и уже применяется во многих смежных открытых проектах, таких как Wayland, Debian и FreeDesktop.org. Окружение для разработки на основе GitLab развернуто на собственных серверах GNOME, что позволило сохранить независимость от сторонних поставщиков и обеспечить полный контроль за инфраструктурой и данными.

Применение GitLab существенно упростит подключение к разработке и передачу изменений, снизит барьер вхождения новичков в проект и сделает процессы разработки более прозрачными для сообщества. Благодаря GitLab новые участники смогут сразу подключиться к разработке, выбрать проблему для решения, подготовить патч, отправить запрос на изменение и высказать мнение по запросам на изменения от других участников, и всё это через единый привычный web-интерфейс, без регистрации (возможен вход под существующими учётными записями GitHub, GitLab или Gmail) и без разбирательств со множеством разрозненных инструментов.

В качестве свободной альтернативы GitHub также рассматривалась платформа Phabricator, но она менее привычна для разработчиков и не так функциональна как GitLab. Платформа Phabricator в основном ориентирована на управление проектами и рецензирование кода, но отстаёт в таких областях, как непрерывная интеграция, работа с репозиториями и web-интерфейс. GitLab написан на языках Ruby и Go, а Phabricator на PHP.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/201...)
  2. OpenNews: Разработчики GNOME рассматривают возможность перехода на GitLab
  3. OpenNews: Проект GNOME мигрирует на систему управления исходными текстами Git
  4. OpenNews: Проект Debian представил альтернативу git.debian.org на базе GitLab
  5. OpenNews: В GitLab 10.7 открыт код Web IDE
  6. OpenNews: Wayland и другие проекты Freedesktop переходят на GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnome, git, gitlab
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  • 1.1, Инсайдер, 11:05, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    TL;DR:
    https://gitlab.gnome.org/explore/groups
    https://gitlab.gnome.org/GNOME
     
  • 1.2, Аноним, 11:13, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Народ, подкажите какой-нибудь толковый инструмент для ведения проектов Для SOHO... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Qasta, 12:15, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы используем trac.edgewall.org - ресурсов не требует, содержит вики + таски + просмотр исходников.

    У него есть вагон и маленькая тележка плагинов практически на все случаи жизни. Документацию можно вести в вики (не очень удобно для документирования программ, так как не версии не привязаны к исходному коду - такое лучше вести в markdown/asciidoc в самом проекте).

    Если какое-то обсуждение - то всё важное фиксируем в таске. Очень удобно, чтобы потом не лазить по истории чатов (любых) или почты и не искать - что же там наобсуждали два месяца назад.

     
  • 2.14, qrKot, 12:15, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Собственно, self-hosted YouTrack (https://www.jetbrains.com/youtrack/) до 10 пользователей вполне бесплатен. In-Cloud - на тех же условиях + ограничение в 5Гб. Для ведения проектов - норм.
    Если нужно Вику - есть bitbucket.org с биплатными приватными репами, вики по проектам и т.д. и т.п. К слову, отлично интегрируются друг с другом.
     
  • 1.3, Аноним, 11:15, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    http isitblockedinrussia com host www phacility com It appears that www phaci... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, DerRoteBaron, 11:15, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может, ещё немного молодых js-хипстеров к разработке гнома подтянется.
    И, думаю, для нынешнего гнома это даже не так и плохо
     
     
  • 2.6, ixrws, 11:28, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хм, а разве сейчас гном не развивается целиком только хипстерами? Может быть уже не молодыми, но они на этом нашем js пилили так дохрена всего, когда эти наши electon ещё под стол ходили.
     
  • 1.5, Аноним, 11:20, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Круто Ждём начало разработки четвёртого гнома с нуля, после того как админ гила... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 11:43, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Забавно, что разработка ядра до сих пор идет через рассылки и все довольны.
     
     
  • 2.10, A.Stahl, 11:53, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Довольны? Вовсе нет. Просто так исторически сложилось и перенести всю эту махину на что-то современное не так-то и просто. Так что пока что-то не сломается (а кто-то -- Кроа-Хартманн вроде -- уже плакался что количество писем в день переваливает за тысячу) чинить не будут.
     
  • 1.8, Gemorroj, 11:51, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дурни
     
  • 1.9, iPony, 11:52, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да. Примерно от двух проектов охота кричать и вопить, как заходишь на их багтрекер - это Gnome и Debian 😯
     
  • 1.11, slm33, 11:56, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Где-то в параллельной вселенной:
    >> Разработка GNOME переведена на GitLab и вместо выпиливания началось активное впиливание
     
  • 1.12, Вбрасывающий, 12:09, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > GitLab написан на языках Ruby и Go

    А нахрена там Go приплели?!

    Ruby для всех задач хватило бы.

     
     
  • 2.15, qrKot, 12:18, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> GitLab написан на языках Ruby и Go
    > А нахрена там Go приплели?!
    > Ruby для всех задач хватило бы.

    Улыбнул, зеленый.

     
  • 2.16, Аноним, 12:21, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    continuous integration
     

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