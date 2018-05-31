31.05.2018 10:47  Разработка GNOME переведена на GitLab

Организация GNOME Foundation объявила о завершении перехода проекта на использование платформы совместной разработки GitLab. По мнению представителей GNOME подобный шаг позволит увеличить эффективность процесса разработки, привлечь новых участников и усилить сотрудничество с другими проектами.

Среди причин миграции упоминается, что ранее используемая инфраструктура разработки, основанная на cgit и системе отслеживания ошибок Bugzilla, существенно устарела, не удовлетворяла современным потребностям, имела проблемы с юзабилити, воспринималась архаичной новыми разработчиками и не предоставляла должных возможностей по рецензированию кода и непрерывной интеграции. Многие разработчики уже привыкли к GitHub и отдают предпочтение данной платформе.

Платформа GitLab достаточно близка по возможностям к GitHub, является свободным ПО и уже применяется во многих смежных открытых проектах, таких как Wayland, Debian и FreeDesktop.org. Окружение для разработки на основе GitLab развернуто на собственных серверах GNOME, что позволило сохранить независимость от сторонних поставщиков и обеспечить полный контроль за инфраструктурой и данными.

Применение GitLab существенно упростит подключение к разработке и передачу изменений, снизит барьер вхождения новичков в проект и сделает процессы разработки более прозрачными для сообщества. Благодаря GitLab новые участники смогут сразу подключиться к разработке, выбрать проблему для решения, подготовить патч, отправить запрос на изменение и высказать мнение по запросам на изменения от других участников, и всё это через единый привычный web-интерфейс, без регистрации (возможен вход под существующими учётными записями GitHub, GitLab или Gmail) и без разбирательств со множеством разрозненных инструментов.

В качестве свободной альтернативы GitHub также рассматривалась платформа Phabricator, но она менее привычна для разработчиков и не так функциональна как GitLab. Платформа Phabricator в основном ориентирована на управление проектами и рецензирование кода, но отстаёт в таких областях, как непрерывная интеграция, работа с репозиториями и web-интерфейс. GitLab написан на языках Ruby и Go, а Phabricator на PHP.



