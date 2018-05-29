29.05.2018 12:07  Intel открыл систему машинного обучения для обработки информации на естественном языке

Компания Intel представила проект NLP Architect, в рамках которого открыты наработки в области применения методов глубинного машинного обучения для обработки и распознавание смысла информации на естественном языке (NLP/NLU, Natural Language Processing/Understanding). Код библиотеки написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0. Библиотека поддерживает работу с фреймворками машинного обучения Intel Nervana™ graph, Intel neon, Tensorflow, Dynet и Keras. Из задач, для решения которых может применяться NLP Architect, называется проведение тренировки моделей с использованием предоставляемых алгоритмов, эталонных наборов данных и настроек (также предоставляются уже натренированные модели для различного применения); тренировка с использование своих данных; создание новых или расширение доступных моделей; исследование применимости различных моделей глубинного машинного обучения для решения задач обработки информации на естественном языке; проведение экспериментов и оптимизация алгоритмов машинного обучения; интеграция в свои проекты готовых модулей и утилит, предоставляемых библиотекой. Библиотека предоставляет ряд готовых моделей NLP и NLU, пригодных для разбора зависимостей между языковыми конструкциями, определения смысловых примитивов и маркировки слотов, применения сетей памяти (Memory Networks) для построения диалогов, применения сетей ключ/значение (Key-value Network) для организации взаимодействия в форме вопрос/ответ, использования модели векторов для расстановки слов, пометка частей речи, проведения семантической сегментации словосочетаний, распознавания именованных сущностей (известных названий, имён, объектов), выделение терминов, определения смысловой информации (распознавание смысла прочитанного) и разбивки текста на структурные элементы. В состав NLP Architect входят следующие компоненты: Набор базовых моделей NLP для обработки информации на естественном языке (например, могут применяться для определения частей речи и выделения цепочек связи между словами);

Модули NLU для распознавание смысла информации на естественном языке (например, для извлечения смысловых единиц и выделения терминов);

Модули для семантического разбора (например, для определение словосочетаний и наиболее значимых слов);

Компоненты для создания диалоговых систем с элементами инскуственного интеллекта, таких как чат-боты;

Шаблоны для построения готовых сервисов и примеры приложений с реализацией отвечающих на вопросы автоинформаторов, систем машинного чтения и интерфейсов для визуализации взаимосвязи между словами. Дополнительно можно отметить публикацию универсальной системы классификации текста, разработанной проектом fast.ai. Система позволяет расставлять метки для текста, в зависимости от его содержимого. Например, метод может применяться для определения спама и оскорбительных комментариев, разбора положительных и отрицательных отзывов, группировки статей по заданной тематике, выделения документов, в которых упоминаются определённые факты. Код классификатора написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0. Для загрузки доступна уже натренированная модель на основе Wikitext.



