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29.05.2018 12:07  Intel открыл систему машинного обучения для обработки информации на естественном языке

Компания Intel представила проект NLP Architect, в рамках которого открыты наработки в области применения методов глубинного машинного обучения для обработки и распознавание смысла информации на естественном языке (NLP/NLU, Natural Language Processing/Understanding). Код библиотеки написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0. Библиотека поддерживает работу с фреймворками машинного обучения Intel Nervana™ graph, Intel neon, Tensorflow, Dynet и Keras.

Из задач, для решения которых может применяться NLP Architect, называется проведение тренировки моделей с использованием предоставляемых алгоритмов, эталонных наборов данных и настроек (также предоставляются уже натренированные модели для различного применения); тренировка с использование своих данных; создание новых или расширение доступных моделей; исследование применимости различных моделей глубинного машинного обучения для решения задач обработки информации на естественном языке; проведение экспериментов и оптимизация алгоритмов машинного обучения; интеграция в свои проекты готовых модулей и утилит, предоставляемых библиотекой.

Библиотека предоставляет ряд готовых моделей NLP и NLU, пригодных для разбора зависимостей между языковыми конструкциями, определения смысловых примитивов и маркировки слотов, применения сетей памяти (Memory Networks) для построения диалогов, применения сетей ключ/значение (Key-value Network) для организации взаимодействия в форме вопрос/ответ, использования модели векторов для расстановки слов, пометка частей речи, проведения семантической сегментации словосочетаний, распознавания именованных сущностей (известных названий, имён, объектов), выделение терминов, определения смысловой информации (распознавание смысла прочитанного) и разбивки текста на структурные элементы.

В состав NLP Architect входят следующие компоненты:

  • Набор базовых моделей NLP для обработки информации на естественном языке (например, могут применяться для определения частей речи и выделения цепочек связи между словами);
  • Модули NLU для распознавание смысла информации на естественном языке (например, для извлечения смысловых единиц и выделения терминов);
  • Модули для семантического разбора (например, для определение словосочетаний и наиболее значимых слов);
  • Компоненты для создания диалоговых систем с элементами инскуственного интеллекта, таких как чат-боты;
  • Шаблоны для построения готовых сервисов и примеры приложений с реализацией отвечающих на вопросы автоинформаторов, систем машинного чтения и интерфейсов для визуализации взаимосвязи между словами.

Дополнительно можно отметить публикацию универсальной системы классификации текста, разработанной проектом fast.ai. Система позволяет расставлять метки для текста, в зависимости от его содержимого. Например, метод может применяться для определения спама и оскорбительных комментариев, разбора положительных и отрицательных отзывов, группировки статей по заданной тематике, выделения документов, в которых упоминаются определённые факты. Код классификатора написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0. Для загрузки доступна уже натренированная модель на основе Wikitext.

  1. Главная ссылка к новости (https://ai.intel.com/introduci...)
  2. OpenNews: Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети
  3. OpenNews: Выпуск spaCy 1.0, библиотеки для обработки информации на естественном языке
  4. OpenNews: Facebook открыл модули машинного обучения, использующие GPU для ускорения
  5. OpenNews: Intel представил nGraph, компилятор для систем машинного обучения
  6. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nlp, ai, intel
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  • 1, Диносуслик, 12:57, 29/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    О, прикольно. Пишет тебе кто-то мат, а система его переводит на понятный русский язык. В отдельных регионах нашей необъятной эта система будет пользоваться популярностью.

    Как понять, что собеседник имел ввиду ) Особенно среди алкоголиков )

     
  • 2, Аноним, 13:00, 29/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Я, конечно, понимаю, что люди, пишушие софт в Штеуд, не имеют отношения к процес... весь текст скрыт [показать]
     

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