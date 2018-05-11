11.05.2018 09:50  Выпуск GNOME 3.28.2 с устранением серьёзной утечки памяти

Опубликован корректирующий выпуск пользовательского окружения GNOME 3.28.2, в который включены исправления накопившихся ошибок. Отдельно упоминается проведение работы по устранению утечек памяти, в том числе решены проблемы с ростом потребления памяти GNOME Shell, которые вызвали большое недовольство пользователей.

Наиболее значительная утечка памяти была вызвана сбоем в работе сборщика мусора GJS, который не вызывался должным образом, что приводило к неуклонному росту потребления памяти в процессе работы с GNOME. Свободная память утекала достаточно интенсивно, при каждом запуске Alt Tab или открытии меню свободной памяти становилось всё меньше и меньше. Например, если при запуске GNOME Shell потреблял примерно 70 Мб памяти, то после открытия меню потребление возрастало до 95 Мб, а после просмотра сгруппированного списка пиктограмм из 90 приложений в обзорном режиме до 250 Мб.