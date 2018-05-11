11.05.2018 09:50  Выпуск GNOME 3.28.2 с устранением серьёзной утечки памяти

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|1.2, kknight, 10:31, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У коллеги-гномовода в последнее время Гномощель зависала - мы грешили на драйвер Nvidia, но возможно там просто заканчивалось ОЗУ из-за этой утечки.
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|4.16, llolik, 10:51, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> Ага, и ставят линукс.
И ставят Ubuntu(Mint)/ Debian / RHEL(CentOS, Fedora), которые просто работают. А не занимаются затейливой эротикой с Гентой, Арчем и т.д.
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|Часть нити удалена модератором
|6.33, имя, 11:11, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это не вина ОС что под неё нет той или иной программы. В остальном, косяков на винде и на маке не меньше, а свободы что-то поменять практически нет.
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|6.35, Диносуслик, 11:17, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Нет, просто (внезапно) для того, чтобы пользоваться Linux/Unix необходима (как это ж так!) квалификация. Для этого (так не бывает) надо учиться. И квалификация необходима выше, чем для Windows.
Знание - сила. Кто учится и читает умные книжки - может многое. Кто неуч - пусть сидит и не вякает.
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|3.41, Нанобот, 11:37, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Никто не мешает подождать 2-3 года пока она не стабилизируется.
так то оно так, но есть такой фактор, как "шило в жопе", который мешает применять здравый смысл
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|1.6, Аниним, 10:35, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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>Например, если при запуске GNOME Shell потреблял примерно 70 Мб памяти, то после открытия меню потребление возрастало до 95 Мб, а после просмотра сгруппированного списка пиктограмм из 90 приложений в обзорном режиме до 250 Мб.
Это просто писос, друзья, натуральный писос. М-да, Linux явно готов для десктопа.
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|2.23, llolik, 10:55, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>>Например, если при запуске GNOME Shell потреблял примерно 70 Мб памяти, то после открытия меню потребление возрастало до 95 Мб, а после просмотра сгруппированного списка пиктограмм из 90 приложений в обзорном режиме до 250 Мб.
> Это просто писос, друзья, натуральный писос. М-да, Linux явно готов для десктопа.
Ну да, а периодические утечки GDI-ресурсов, для примера, в Видах (да, и в 10 тоже), тоже делают её неготовой для десктопа?
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|3.30, iPony, 11:05, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну да, а периодические утечки GDI-ресурсов, для примера, в Видах (да, и в 10 тоже)
Это типа у них линчуют? Да? :D
> GDI Resource Leak - Occurs when a GDI object is created but never deleted.
Это же обычная утечка из-за не освобождения объекта по сути. Причём тут вина ОС, если это происходит в сторонних приложениях?
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|2.25, iPony, 10:56, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Но это лишь вопрос времени, когда эта куча софта, завязанная друг на друге обвалится и никто уже не сможет понять где, как и что в этих миллионах строк кода.
Так всё по плану. Ясно дело, что вся эта куча завязанная на иксы обвалится. Ну так Gnome 4 будет.
> Для этого и придумали подход, когда каждая утилита выполняет свою функцию и связывается с другими.
Это круто кончено, но само собой не серебряная пуля, и трудно ложится на сложные проекты.
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|1.15, all_glory_to_the_hypnotoad, 10:50, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ... при каждом запуске Alt Tab или открытии меню свободной памяти становилось всё меньше и меньше. Например, если при запуске GNOME Shell потреблял примерно 70 Мб памяти, то после открытия меню потребление возрастало до 95 Мб, а после просмотра сгруппированного списка пиктограмм из 90 приложений в обзорном режиме до 250 Мб.
Не тот проект электроном назвали.
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