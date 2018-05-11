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11.05.2018 09:50  Выпуск GNOME 3.28.2 с устранением серьёзной утечки памяти

Опубликован корректирующий выпуск пользовательского окружения GNOME 3.28.2, в который включены исправления накопившихся ошибок. Отдельно упоминается проведение работы по устранению утечек памяти, в том числе решены проблемы с ростом потребления памяти GNOME Shell, которые вызвали большое недовольство пользователей.

Наиболее значительная утечка памяти была вызвана сбоем в работе сборщика мусора GJS, который не вызывался должным образом, что приводило к неуклонному росту потребления памяти в процессе работы с GNOME. Свободная память утекала достаточно интенсивно, при каждом запуске Alt Tab или открытии меню свободной памяти становилось всё меньше и меньше. Например, если при запуске GNOME Shell потреблял примерно 70 Мб памяти, то после открытия меню потребление возрастало до 95 Мб, а после просмотра сгруппированного списка пиктограмм из 90 приложений в обзорном режиме до 250 Мб.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.28
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.20, форка GNOME 2
  4. OpenNews: Первые планы по разработке GNOME Shell 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnome
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  • 1.1, Аноним, 10:31, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Весь Гном одна большая утечка памяти.
     
  • 1.2, kknight, 10:31, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    У коллеги-гномовода в последнее время Гномощель зависала - мы грешили на драйвер Nvidia, но возможно там просто заканчивалось ОЗУ из-за этой утечки.
     
  • 1.3, Аноним, 10:32, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Вся суть этих ваших КДЕ, ГНОМ и прочих DE Существуют уже чуть-ли не 20 лет, а п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 10:37, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Многие хотят просто работать, а не настраивать-настраивать-настраивать настройки ради настройки настроек. Эти люди используют DE.
     
     
  • 3.8, Аноним, 10:39, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    >Многие хотят просто работать

    Ага, и ставят линукс. Смешно)

     
     
  • 4.16, llolik, 10:51, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Ага, и ставят линукс.

    И ставят Ubuntu(Mint)/ Debian / RHEL(CentOS, Fedora), которые просто работают. А не занимаются затейливой эротикой с Гентой, Арчем и т.д.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.33, имя, 11:11, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не вина ОС что под неё нет той или иной программы. В остальном, косяков на винде и на маке не меньше, а свободы что-то поменять практически нет.


     
  • 6.35, Диносуслик, 11:17, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, просто (внезапно) для того, чтобы пользоваться Linux/Unix необходима (как это ж так!) квалификация. Для этого (так не бывает) надо учиться. И квалификация необходима выше, чем для Windows.

    Знание - сила. Кто учится и читает умные книжки - может многое. Кто неуч - пусть сидит и не вякает.

     
     
  • 7.39, Аноним, 11:35, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты в курсе, что все вот эти ЗНАНИЯ, ВРЕМЯ, УЧИТЬСЯ, ИЗУЧАТЬ НОВОЕ - это точно та... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.44, аноним123, 11:39, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тебя древняя убунта что ли покусала?
     
     
  • 7.45, Michael Shigorin, 11:43, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тебя древняя убунта что ли покусала?

    Это набросчик -- примерно та же технология с мясоботами используется ещё много где, когда не получается воевать честно в лоб.

    См. тж. http://wiki.opennet.ru/MSSP

     
  • 2.12, имя, 10:47, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На вкус и цвет...
    Не обязательно обновляться на свежую мажорную версию сразу. Никто не мешает подождать 2-3 года пока она не стабилизируется.
     
     
  • 3.21, Аноним, 10:52, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Человеческий подход, да И что мешает кдешникам не называють свою преальфа plas... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, имя, 11:02, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    потому что кроме рисования окон, openbox больше ничего не умеет.
    Может вы ещё браузером Dillo пользоваться предложите?

     
  • 3.41, Нанобот, 11:37, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Никто не мешает подождать 2-3 года пока она не стабилизируется.

    так то оно так, но есть такой фактор, как "шило в жопе", который мешает применять здравый смысл

     
  • 2.14, Нимус, 10:48, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Продолжайте сидеть в консольке, мы вас не виним и смеяться вашему ретроградству вовсе не будем.
     
  • 2.29, 0x0, 11:05, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Зачем люди ставят себе линукс

    Это всё-равно что спрашивать, зачем люди ходят на рыбалку :)

     
  • 1.6, Аниним, 10:35, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Например, если при запуске GNOME Shell потреблял примерно 70 Мб памяти, то после открытия меню потребление возрастало до 95 Мб, а после просмотра сгруппированного списка пиктограмм из 90 приложений в обзорном режиме до 250 Мб.

    Это просто писос, друзья, натуральный писос. М-да, Linux явно готов для десктопа.

     
     
  • 2.19, all_glory_to_the_hypnotoad, 10:51, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какое отношение GnomeOS имеет к линуксу? Никого же не заставляют жрать это дерьмо, есть альтернативные, DE, например, Mate.
     
  • 2.23, llolik, 10:55, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>Например, если при запуске GNOME Shell потреблял примерно 70 Мб памяти, то после открытия меню потребление возрастало до 95 Мб, а после просмотра сгруппированного списка пиктограмм из 90 приложений в обзорном режиме до 250 Мб.
    > Это просто писос, друзья, натуральный писос. М-да, Linux явно готов для десктопа.

    Ну да, а периодические утечки GDI-ресурсов, для примера, в Видах (да, и в 10 тоже), тоже делают её неготовой для десктопа?

     
     
  • 3.30, iPony, 11:05, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну да, а периодические утечки GDI-ресурсов, для примера, в Видах (да, и в 10 тоже)

    Это типа у них линчуют? Да? :D

    > GDI Resource Leak - Occurs when a GDI object is created but never deleted.

    Это же обычная утечка из-за не освобождения объекта по сути. Причём тут вина ОС, если это происходит в сторонних приложениях?

     
  • 1.11, Димон, 10:41, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    когда уже будут появляться новости "Выпуск GNOME 3.28.2 с введением серьёзной утечки памяти", чтобы удалить этот софт и не мучаться?
     
     
  • 2.46, Michael Shigorin, 11:46, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > когда уже будут появляться новости "Выпуск GNOME 3.28.2 с введением
    > серьёзной утечки памяти", чтобы удалить этот софт и не мучаться?

    Это к дупликам... хотя кто ж их коммиты примет.

     
  • 1.13, Аноним, 10:47, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пока гном поддерживают оплачиваемые разработчики redhat - он кое-как держится Н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, iPony, 10:56, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но это лишь вопрос времени, когда эта куча софта, завязанная друг на друге обвалится и никто уже не сможет понять где, как и что в этих миллионах строк кода.

    Так всё по плану. Ясно дело, что вся эта куча завязанная на иксы обвалится. Ну так Gnome 4 будет.

    > Для этого и придумали подход, когда каждая утилита выполняет свою функцию и связывается с другими.

    Это круто кончено, но само собой не серебряная пуля, и трудно ложится на сложные проекты.

     
  • 2.37, Аноним, 11:33, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмотрите: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47565
     
  • 1.15, all_glory_to_the_hypnotoad, 10:50, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ...  при каждом запуске Alt Tab или открытии меню свободной памяти становилось всё меньше и меньше. Например, если при запуске GNOME Shell потреблял примерно 70 Мб памяти, то после открытия меню потребление возрастало до 95 Мб, а после просмотра сгруппированного списка пиктограмм из 90 приложений в обзорном режиме до 250 Мб.

    Не тот проект электроном назвали.

     
  • 1.20, iPony, 10:52, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Довольно примечательно, что для проблемы мало кому было дела пока не вставили Gnome по дефолту в Ubuntu LTS.
     
  • 1.26, Аноним, 10:56, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    у меня на МАТЕ наоборот с каждым открытием Альт ТАБ память уменьшается, похлопа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, имя, 11:06, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так в минус уйти можно :D

     
     
  • 3.38, Andrey Mitrofanov, 11:35, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Так в минус уйти можно :D

    И чем больше своп, тем боль ^W меньше! минус.

     
  • 2.42, Аноним, 11:37, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    можно на растить порядочно памяти Похлопайте пожалуйста, как нарастите гига ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.43, Аноним, 11:39, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Из цикла удивительное рядом...
     
  • 1.31, Аноним, 11:06, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Никогда не было в третьем гноме утечек памяти, и вот опять.
     
  • 1.34, Аноним, 11:15, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Единственный взрослый DE в Линукс Что как бы намекает на политику в отношении к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Аноним, 11:31, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    я бы даже сказал, взрослый и вкусный, как андройд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.47, Дуплик, 11:50, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично, ошибка исправлена, GNOME 3 стал только лучше!
     

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