01.05.2018 22:42  В Firefox 60 появится реклама на стартовой странице

Угу, я вот так дополнительно сделал:

#!/bin/bash ff_lib_dir='/usr/lib/firefox/browser/features'

declare -a ff_diverse_xpi=(\

'activity-stream@mozilla.org'\

'firefox@getpocket.com'\

'followonsearch@mozilla.com'\

'formautofill@mozilla.org'\

'onboarding@mozilla.org'\

'screenshots@mozilla.org'\

) for diverse_xpi in ${ff_diverse_xpi[@]} ; do

dpkg-divert --rename --divert "${ff_lib_dir}/${diverse_xpi}.xpi_" --add "${ff_lib_dir}/${diverse_xpi}.xpi"

done