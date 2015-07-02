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01.05.2018 22:42  В Firefox 60 появится реклама на стартовой странице

Компания Mozilla сообщила о намерении включить в выпуске Firefox 60, намеченном на 9 мая, отображения оплаченных спонсорами блоков на стартовой странице, показываемой при открытии новой вкладки. Ссылки на рекламные статьи будут показываться в разделе рекомендованного сервисом Pocket контента и будут явно помечены как реклама. На текущем этапе реклама станет показываться только для пользователей в США. Рекламные блоки можно будет отключить через настройки стартовой страницы.

Интересно, что несколько лет назад в Firefox уже включался показ рекламы на стартовой странице. Показ рекламы был организован в ходе эксперимента по организации доступа к различным видам контента и изучения возможности ненавязчивой рекламы, уважающей интересы пользователей и соблюдающей требования приватности. В 2015 году эксперимент был закрыт после негативной реакции пользователей.

Из особенностей нового варианта размещения рекламы называется:

  • Бережное отношение к приватности, благодаря выполнению персонализации только на стороне клиента и без передачи сведений о пользователе третьим лицам. В браузер загружается весь список рекомендованных ссылок на текущий день, который ранжируется на стороне пользователя, отталкиваясь от данных истории посещений;
  • Размещение только качественного контента, достойного внимания пользователя, а не просто стимулирование кликов;
  • Предоставление возможности скрыть не интересные пользователю рекомендации или вообще отключить размещение рекламных статьей;
  • Прозрачность - весь код, используемый для показа объявлений, является открытым и любой желающий может проверить, какие данные о пользователе собирает Mozilla, а какие не собирает. Например, отправляются данные о числе показов блоков и взаимодействии с ними пользователя, но передачу данных сведений можно отключить.

Из связанных с Firefox событий также можно отметить решение включить в Firefox 61 механизм ускорения перехода между открытыми вкладками при помощи упреждающей отрисовки содержимого, не дожидаясь явного клика на вкладке. При подведении курсора к вкладке браузер осуществляет отрисовку в буфер композитинга и в случае клика мгновенно выводит уже готовое содержимое на экран, устраняя задержку на отрисовку видимых областей. Из новинок также можно упомянуть добавление в секцию Activity Stream информации о последних загрузках и возможность настройки какие из источников (закладки, история открытия страниц, ссылки Pocket, загрузки) учитывать в Activity Stream.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/futur...)
  2. OpenNews: Firefox возвращается к эксперименту с показом рекламы на новых вкладках
  3. OpenNews: Mozilla прекратит показ рекламы на стартовой странице Firefox
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox добавлена стартовая страница с рекламой
  5. OpenNews: Представлена программа предварительного тестирования экспериментальных улучшений Firefox
  6. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pocket, mozilla, firefox
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  • 1.1, Аноним, 23:07, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Плохо.
     
     
  • 2.5, Виталик, 23:14, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Да ничего страшного Если эти деньги пойдут на хорошие дела вроде улучшения каче... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, vz, 23:16, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да итак всунут через встроенный реламорез, как обычно сначала народ поплюётся, привыкнет к немук, потом выкинут из каталога ublock
     
  • 3.10, rm1, 23:36, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нужно больше, больше малопредставленных социальных групп в Файрфоксе
     
     
  • 4.12, AlexYeCu_not_logged, 23:54, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Нужно больше, больше малопредставленных социальных групп в Файрфоксе.

    Дык и так уже все поголовно который год. Ещё при живой Лисе лезли, а нынче уже и труп обглодали.

     
  • 4.17, all_glory_to_the_hypnotoad, 00:44, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Крупнопредставленные быдлoгруппы давно свалили на хром и его клоны. Легко было конкурировать с неповоротливым m$, который пилил IE по остаточному принципу, а тягаться с корпорацией, для которой интернет быдлoта это всё, нереально. Если FF и может как-то выжить, то только за счёт маргиналов.
     
  • 2.14, all_glory_to_the_hypnotoad, 00:28, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Придётся теперь делать свои патчи с вырезкой всего дерьма из ff
     
     
  • 3.21, user, 00:56, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    god bless gnuzilla
     
  • 3.26, Аноним, 01:12, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Palemoon/IceCat/Waterfox
     
  • 3.31, Аноним, 01:59, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По крайней мере, в огнелис внедряют патчи от TorBrowser остальное можно допилить... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Анончег, 00:49, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Плохо.

    Плюсанул, за емкость. Молодец, честно.

     
  • 2.34, Kuromi, 03:02, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    К тому моменту когда их рекламная аудитория дойдет до России, Мозилла по своему обыкновению, уже удалит эту фичу.

    Так что расстраиваться не стоит.

     
  • 1.2, Аноним, 23:09, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Двадцать минут новости, а ещё никто не разнылся, что фаерфокс не торт Прям уд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, all_glory_to_the_hypnotoad, 00:32, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    потому что он уже давно не торт. У пацанов за годы выросли такие конские аппетиты, что твои жалкие донаты для них будут оскорблением. И тратить бабки будут на игрища вроде FFOS и PDFjs
     
  • 1.3, vz, 23:11, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Не получилось по прямой, зайдём с леса.
     
  • 1.4, Аэропорт, 23:12, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    На удивление, годно. Все бы так рекламу вставляли
     
     
  • 2.28, сегфолтверы, 01:19, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это вас Андроид приучил быть прокладкой между вендором и рекламодателем?
     
     
  • 3.37, Аэропорт, 04:10, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что плохого в ненавязчивой рекламе, если она не способствует сбору информации на левые сервера?
     
  • 1.7, Аноним, 23:19, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А разве раньше её не было?
     
  • 1.8, Niko2040, 23:23, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    С одной стороны можно негодовать, с другой стороны Mozilla тоже можно понять - они давно открепились от денежной соски Google и большинство их проектов - некоммерческие, и живут они только за счёт грантов, премий и донатов. Более того, даже так рекламу они преподнесли максимально осторожно, соблюдая приватность и желания пользователя.
    Единственное что меня периодически напрягает - это то, что они сильно распыляют силы. Им бы больше человек посадить за разработку Firefox - чтобы он меньше тёк, меньше ел память и меньше падал - было бы вообще шикарно. Понятно, что они сильно не хотят сейчас вкладывать в него силы, потому что у них скоро будет готова замена внутреннему движку в виде Servo, и основные силы они бросают на него, но не стоит забывать о своих преданных пользователях, которые ежедневно используют их уже существующий на протяжении долгих лет браузер.
     
     
  • 2.35, Kuromi, 03:13, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    "Им бы больше человек посадить за разработку Firefox - чтобы он меньше тёк, меньше ел память и меньше падал - было бы вообще шикарно."

    Как раз с этим все не так здорово. Для народа прошло незамеченным, но примерно 3 месяца тому наза Мозилла разогнала свой офис на Тайване, куча людей либо остались без работы либо были переведены на другие внутренние проекты - https://www.cnet.com/news/layoffs-mozilla-taiwan-changes-firefox-work-in-asia/

    Это событие уже привело к тому, что вкусные новинки вроде Shadow DOM и Custom Elements будут отложены до ФФ 63-64, хотя планировались в ФФ 61 (ориентировочно), так как основная работа над ними велась как раз там.

     
  • 1.9, Аноним, 23:24, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да-да Файерфокс такой Пользователь, я никому-никому не передам твою историю п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 23:44, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > намеченном на 9 мая

    Разве за это воевали наши деды? Предатели.

     
     
  • 2.13, Аноним, 00:09, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это пиндосы проиграли войну им и будут показывать рекламу, а у нас рекламы не бу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, user, 01:06, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    они не нам проиграли, поэтому у нас будет
     
     
  • 4.32, Аноним, 02:04, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чем новость читал Мы нищуки, на нас не заработаешь на рекламе ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 00:35, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прямо сейчас сижу на 60 0 https svnweb freebsd org ports view revision revisio... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 00:46, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как появился, так и скроется!
     
  • 1.19, Аноним, 00:47, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Решили хоть немного заработать на тех 5ти инвалидах, что остались на файерфоксе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, сегфолтверы, 01:25, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На Хром, который теперь лопатит весь диск в поисках неизвестно чего?
    А мне хром теперь с vpn расщирением через раз вопрошает: "с вашим интернет-соединением всё не так просто", с хера ли вы хотите быть анонимным? Давайте лучше его отключим! Да? Да!? Или да? Вы на это мне советуете с ФФ переходить?


     
  • 1.22, Аноним, 01:02, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Таки не зря я эту стартовую страницу выпиливаю каждый релиз.
     
     
  • 2.27, АнонИМышь, 01:17, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу, я вот так дополнительно сделал:
    #!/bin/bash

    ff_lib_dir='/usr/lib/firefox/browser/features'
    declare -a ff_diverse_xpi=(\
        'activity-stream@mozilla.org'\
        'firefox@getpocket.com'\
        'followonsearch@mozilla.com'\
        'formautofill@mozilla.org'\
        'onboarding@mozilla.org'\
        'screenshots@mozilla.org'\
    )

    for diverse_xpi in ${ff_diverse_xpi[@]} ; do
        dpkg-divert --rename --divert "${ff_lib_dir}/${diverse_xpi}.xpi_" --add "${ff_lib_dir}/${diverse_xpi}.xpi"
    done

     
  • 1.23, Аноним, 01:04, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    PaleMoon
     
     
  • 2.30, сегфолтверы, 01:28, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > PaleMoon

    На котором открываешь любой сайт с видеоконтентом начиная прямо с ютуба и пффдрррбррр.. пууу.. пр.. пр.. пфуухх!


     
     
  • 3.36, Аноним, 03:23, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Для YouTube пользуйся SMTube + mpv + youtube-dl
     
  • 3.38, Аноним, 04:48, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотрю ютуб на palemoon - все норм.
     
  • 1.25, Аноним, 01:11, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять?
     
  • 1.33, Аноним, 02:50, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если нельзя противостоять этому, значит это надо возглавить А действительно, по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.39, Аноним, 04:49, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А в чем причина у них же вроде все впорядке с деньгами Зачем такую ерунду внедр... весь текст скрыт [показать]
     

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