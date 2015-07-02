01.05.2018 22:42  В Firefox 60 появится реклама на стартовой странице

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|3.6, vz, 23:16, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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да итак всунут через встроенный реламорез, как обычно сначала народ поплюётся, привыкнет к немук, потом выкинут из каталога ublock
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|4.17, all_glory_to_the_hypnotoad, 00:44, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Крупнопредставленные быдлoгруппы давно свалили на хром и его клоны. Легко было конкурировать с неповоротливым m$, который пилил IE по остаточному принципу, а тягаться с корпорацией, для которой интернет быдлoта это всё, нереально. Если FF и может как-то выжить, то только за счёт маргиналов.
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|1.8, Niko2040, 23:23, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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С одной стороны можно негодовать, с другой стороны Mozilla тоже можно понять - они давно открепились от денежной соски Google и большинство их проектов - некоммерческие, и живут они только за счёт грантов, премий и донатов. Более того, даже так рекламу они преподнесли максимально осторожно, соблюдая приватность и желания пользователя.
Единственное что меня периодически напрягает - это то, что они сильно распыляют силы. Им бы больше человек посадить за разработку Firefox - чтобы он меньше тёк, меньше ел память и меньше падал - было бы вообще шикарно. Понятно, что они сильно не хотят сейчас вкладывать в него силы, потому что у них скоро будет готова замена внутреннему движку в виде Servo, и основные силы они бросают на него, но не стоит забывать о своих преданных пользователях, которые ежедневно используют их уже существующий на протяжении долгих лет браузер.
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|2.35, Kuromi, 03:13, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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"Им бы больше человек посадить за разработку Firefox - чтобы он меньше тёк, меньше ел память и меньше падал - было бы вообще шикарно."
Как раз с этим все не так здорово. Для народа прошло незамеченным, но примерно 3 месяца тому наза Мозилла разогнала свой офис на Тайване, куча людей либо остались без работы либо были переведены на другие внутренние проекты - https://www.cnet.com/news/layoffs-mozilla-taiwan-changes-firefox-work-in-asia/
Это событие уже привело к тому, что вкусные новинки вроде Shadow DOM и Custom Elements будут отложены до ФФ 63-64, хотя планировались в ФФ 61 (ориентировочно), так как основная работа над ними велась как раз там.
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|2.29, сегфолтверы, 01:25, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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На Хром, который теперь лопатит весь диск в поисках неизвестно чего?
А мне хром теперь с vpn расщирением через раз вопрошает: "с вашим интернет-соединением всё не так просто", с хера ли вы хотите быть анонимным? Давайте лучше его отключим! Да? Да!? Или да? Вы на это мне советуете с ФФ переходить?
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|2.27, АнонИМышь, 01:17, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Угу, я вот так дополнительно сделал:
#!/bin/bash
ff_lib_dir='/usr/lib/firefox/browser/features'
declare -a ff_diverse_xpi=(\
'activity-stream@mozilla.org'\
'firefox@getpocket.com'\
'followonsearch@mozilla.com'\
'formautofill@mozilla.org'\
'onboarding@mozilla.org'\
'screenshots@mozilla.org'\
)
for diverse_xpi in ${ff_diverse_xpi[@]} ; do
dpkg-divert --rename --divert "${ff_lib_dir}/${diverse_xpi}.xpi_" --add "${ff_lib_dir}/${diverse_xpi}.xpi"
done
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