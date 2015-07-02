01.05.2018 22:42  В Firefox 60 появится реклама на стартовой странице

Компания Mozilla сообщила о намерении включить в выпуске Firefox 60, намеченном на 9 мая, отображения оплаченных спонсорами блоков на стартовой странице, показываемой при открытии новой вкладки. Ссылки на рекламные статьи будут показываться в разделе рекомендованного сервисом Pocket контента и будут явно помечены как реклама. На текущем этапе реклама станет показываться только для пользователей в США. Рекламные блоки можно будет отключить через настройки стартовой страницы. Интересно, что несколько лет назад в Firefox уже включался показ рекламы на стартовой странице. Показ рекламы был организован в ходе эксперимента по организации доступа к различным видам контента и изучения возможности ненавязчивой рекламы, уважающей интересы пользователей и соблюдающей требования приватности. В 2015 году эксперимент был закрыт после негативной реакции пользователей. Из особенностей нового варианта размещения рекламы называется: Бережное отношение к приватности, благодаря выполнению персонализации только на стороне клиента и без передачи сведений о пользователе третьим лицам. В браузер загружается весь список рекомендованных ссылок на текущий день, который ранжируется на стороне пользователя, отталкиваясь от данных истории посещений;

Размещение только качественного контента, достойного внимания пользователя, а не просто стимулирование кликов;

Предоставление возможности скрыть не интересные пользователю рекомендации или вообще отключить размещение рекламных статьей;

Прозрачность - весь код, используемый для показа объявлений, является открытым и любой желающий может проверить, какие данные о пользователе собирает Mozilla, а какие не собирает. Например, отправляются данные о числе показов блоков и взаимодействии с ними пользователя, но передачу данных сведений можно отключить. Из связанных с Firefox событий также можно отметить решение включить в Firefox 61 механизм ускорения перехода между открытыми вкладками при помощи упреждающей отрисовки содержимого, не дожидаясь явного клика на вкладке. При подведении курсора к вкладке браузер осуществляет отрисовку в буфер композитинга и в случае клика мгновенно выводит уже готовое содержимое на экран, устраняя задержку на отрисовку видимых областей. Из новинок также можно упомянуть добавление в секцию Activity Stream информации о последних загрузках и возможность настройки какие из источников (закладки, история открытия страниц, ссылки Pocket, загрузки) учитывать в Activity Stream.



