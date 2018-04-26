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26.04.2018 10:42  В Firefox 60 появится защита от CSRF-атак

Разработчики Mozilla сообщили о включении в кодовую базу браузера Firefox 60, выпуск которого намечен на 9 мая, поддержки Cookie-атрибута SameSite, позволяющего web-разработчикам определять ситуации, в которых допустима передача Cookie при поступлении запроса со стороннего сайта. В настоящее время, браузер передаёт Cookie на любой запрос к сайту, для которого имеются выставленные Cookie, даже если изначально открыт другой сайт, а обращение осуществляется косвенно при помощи загрузки картинки или через iframe.

Злоумышленники пользуются данной особенностью для организации CSRF-атак - при открытии подконтрольного атакующим ресурса с его страниц скрыто отправляется запрос на другой сайт, на котором аутентифицирован текущий пользователь, что позволяет, например, от имени пользователя выполнить команду в активном web-интерфейсе другого сайта. Атрибут SameSite позволяет блокировать подобные атаки, допуская отправку Cookie только в ответ на запросы, инициированные с сайта, с которого эти Cookie изначально были получены. Запросы, отправленные с URL, который не совпадает адресом назначения, будут приходить без выставленных для целевого сайта Cookie.

Атрибут SameSite может принимать два значения ‘strict’ или ‘lax’. В режиме 'strict' Cookie будут удерживаться от отправки для любых видов межсайтовых запросов, включая все входящие ссылки с внешних сайтов - пользователь кликнувший на ссылку перехода будет считаться не аутентифицированным на целевом сайте, независимо от наличия активного сеанса с этим сайтом. В режиме 'lax' будут применяться более мягкие ограничения и передача Cookie будет блокироваться только для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe. При переходе по ссылке в режиме 'lax' Cookie будут передаваться как раньше с сохранением активного сеанса.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  3. OpenNews: Выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 3.3 с устранением 11 уязвимостей
  4. OpenNews: Серия уязвимостей и инженерный пароль в беспроводных точках доступа Moxa
  5. OpenNews: Система защищённых коммуникаций Nomx оказалась примером халатного отношения к безопасности
  6. OpenNews: Поучительный опыт информировния банков об уязвимостях
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: csrf, firefox
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  • 1.1, Аноним, 11:11, 26/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Наконец-то Теперь сайты со временем откажутся от костыля в виде проверки рефере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Xasd, 11:41, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Наконец-то. Теперь сайты со временем откажутся от костыля в виде проверки рефереров
    > и их спуфинг не будет потенциально ухудшать безопасность.

    вообще проверяют CSRFToken а не referrer

     
     
  • 3.6, Аноним, 11:42, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще-то не везде Для многих было нормой смотреть на реферер Если там своё, т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Аноним, 12:08, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так работает панель управления у OVH.
     
  • 3.8, Аноним, 11:58, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +17 +/
    Сначала понапридумывают разных мутных технологий, а потом героически борются с последствиями - это все что вам нужно знать про современное ИТ.
     
     
  • 4.20, dq0s4y71, 13:24, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А потом приходит школота, которая сама ни одной технологии ещё не изобрела, и на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, Аноним, 13:48, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    А потом появляются умельцы которые создают проблемы которые не решаются существу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.33, noise_poise, 17:41, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Web-Monkeys, sir!
     
  • 1.2, Аноним, 11:12, 26/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Firefox радует =)
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48312
     
     
  • 2.3, Анонимомус, 11:30, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще в 60 версии появится возможность подстановки прокси по каждому запросу, можно будет более гибко управлять проксями, в частности, использовать разные для различных контейнеров https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons/WebExtensions/API/proxy/onRequest
     
     
  • 3.12, Аноним, 12:15, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По url станет возможно определять? Сейчас вебэксты только по доменам могут.
     
     
  • 4.15, Анонимомус, 12:39, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно таб определять, рабочий прототип(background.js):

    var proxyByContainer = {
    'firefox-default': {type: 'direct'},
    'firefox-container-1': {type: 'socks', host: '127.0.0.1', port: 9050},
    'firefox-container-2': {type: 'socks', host: '127.0.0.1', port: 9050},
    'firefox-container-3': {type: 'socks', host: '127.0.0.1', port: 9050},
    'firefox-container-4': {type: 'socks', host: '127.0.0.1', port: 9050}
    };

    browser.proxy.onRequest.addListener(function(requestInfo) {
    return new Promise(function(resolve, reject) {
    browser.tabs.get(requestInfo.tabId)
    .then(tab => resolve(proxyByContainer[tab.cookieStoreId]))
    .catch(() => resolve({type: 'direct'}));
    });
    }, {urls: ['<all_urls>']});

     
  • 1.4, Xasd, 11:37, 26/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    отличная попытка Мозилка но опять к сожалению *промах* !

    такого рода защита не работает в случае когда она "поумолчанию отключена"! (пора бы уже было понять -- после введения такой кучи так называемых "защит" -- которые так и не привели к результату)

    многие CSRF уязвимости существуют не потому что авторы-забагованных-сайтов якобы где-то явно накосячили -- а именно потому-что они даже *не_знали* что поумолчанию CSRF требуют закрывать себя (если не закрыл -- то значит CSRF-дары есть).

     
     
  • 2.7, КО, 11:46, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотря по чему стреляли.
    Описанная в рекламной брошюре галиматья с авторизацией применима только для авторизации непосредственно по тому же адресу, а любое SSO, авторизация по социальным сетям и пр. тту же отваливают. Ибо они на другом адресе.
    А вот прочие куки можно будет стопорить. Только вот рекламщик свои куки стопорить не будет.
     
     
  • 3.9, Xasd, 11:58, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    во первых -- что сломается -- починят в течении дня (владельцы сайтов).

    во вторых -- кто мешает сделать маленькую кнопочку в браузере "Disable Protection For This Site" -- для ситуации когда какой-то маловажный сайт (но оказавшийся важным ВОТ СЕЙЧАС!) не хочет рабатать безопасно и требует наличия CSRF-дыры

     
     
  • 4.13, Аноним, 12:23, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что юзеры тупые, не надо такое добавлять Посмотри в соседнюю новость со ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.39, КО, 19:45, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >во первых -- что сломается -- починят в течении дня

    Вы не поняли, там ломается принцип. Смотрю адрес А, куки на адрес Б (сервер авторизации) не отправляются -> нет никакой авторизации на куках. Альтернатива, если я ничего не путаю - кроссдомайные скрипты. :)

     
  • 2.16, Аноним, 12:47, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Поругали Мозилка и пожалели авторы-забагованных-сайтов Или Я неправильно Ва... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 13:30, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем тоже самое, но очень похоже, да Просто властьимущие будут с нас бабки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, svsd_val, 12:08, 26/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    А когда они победят меморилики Стоит оставить его с 15ю открытыми вкладками, к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Вы забыли заполнить поле Name, 12:25, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да вы уже достали под каждой новостью про ff писать про нехватку ресурсов. Может проблема в открытых сайтах? В голову не приходило, что и в js бывают утечки памяти?
     
     
  • 3.18, Полее, 12:55, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Увы, это правда - утечки памяти огромные. Да, сейчас много пофиксили, да и если не следить, то можно и не заметить. Но утечки и сейчас остались как правило на мультимедийных и видео-сайтах. Иногда при закрытии вкладок память освобождается, а иногда так и остается висеть одна пустая вкладка с 1,5 ГБ выделенной памяти
     
  • 3.36, svsd_val, 18:43, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проверял, никаких медиа не открыто было, и всё равно он сожрал.
    Теперь по поводу JS, разве браузер не должен следить за этим ? О_о. И что это за браузер который нужно перезапускать раз в 1-2 дня что бы не превышал планок 6гб озу ? Если нужен список открытых сайтов могу выложить, убедитесь что медиа там нет.
     
  • 2.19, th3m3, 12:55, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Никогда не было такой проблемы. Хоть 100 вкладок на целый день оставляй.
     
     
  • 3.23, Аноним, 13:33, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    а мнения хакиров, отключивших многопроцессность, тут не спрашивали
     
     
  • 4.28, th3m3, 16:52, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё включено. Не было как без многопроцессности, так и с ней. Всем доволен.
     
     
  • 5.37, svsd_val, 18:46, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как долго ФФ не выключается ?? 4...?? 8 часов ??
    Если хочешь пруфы запусти на 10ти открытых вкладках, на достаточно простых сайтах, оставь на несколько дней, получи пруфы, либо опровергни..
     
  • 3.35, svsd_val, 18:40, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты проверь, оставь на несколько дней, а уже потом говори.
     
  • 2.21, Аноним, 13:27, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А вот вам и урок - не ставить свежую мозиллу, покуда не протестируют Лучше ESR ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.25, llolik, 14:29, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://imgur.com/iOd8KJW
    Firefox открыт третий день компьютер не выключался (ночами стоял на ждущем), FF плотно используется. Где ~6Гб? Может они при каких-то определённых условиях утекают?
     
     
  • 3.27, Аноним, 16:41, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что это у вас RSS странно складывается 186 222 234 непонятно сколько ещё про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, llolik, 16:56, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> https://imgur.com/iOd8KJW
    > А что это у вас RSS странно складывается: 186+222+234+(непонятно сколько ещё процессов
    > Экономного Браузера не попало на скриншот)=426?

    У меня три процесса стоит (пруф. https://imgur.com/eHzGcEx) соответственно процессов тоже 3.
    ЗЫ. Предвосхищая, у меня не всегда три вкладки открыто. Это уже работа на сегодня закончилась :)


     
  • 3.34, Аноним, 17:47, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда руки растут из _о_ и КГБ ФБР анти вирусы стоят ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.38, svsd_val, 19:05, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://imgur.com/iOd8KJW
    > Firefox открыт третий день компьютер не выключался (ночами стоял на ждущем), FF
    > плотно используется. Где ~6Гб? Может они при каких-то определённых условиях утекают?

    Не вопрос, выполни и скинь в студию?:
    ps -ewo rss,pid,lstart,euser,etime,time,cmd --sort %mem | grep -v grep | grep -i firefox | awk '{printf $1/1024 "MB"; $1=""; print }'


    >Может они при каких-то определённых условиях утекают?

    Вероятность есть, на работе волею судьбы пользуемся OTRS, вполне может быть что и она причина, проверю, до этого ставили одни и те же влкадки, проверяли на двух разных ОС, ...


    Вот скрин:
    https://imgur.com/a/j1aWxFr
    Как видно за 14 часов уже не хило так отхватил, 2.5гб.

     
  • 2.31, Shevchuk, 17:23, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не испытываю подобных проблем, но если нет необходимости в постоянной работе этих вкладок всё время, то:

    Auto tab discard: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/auto-tab-discard/

     

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