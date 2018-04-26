26.04.2018 10:42  В Firefox 60 появится защита от CSRF-атак

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|2.5, Xasd, 11:41, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Наконец-то. Теперь сайты со временем откажутся от костыля в виде проверки рефереров
> и их спуфинг не будет потенциально ухудшать безопасность.
вообще проверяют CSRFToken а не referrer
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|3.8, Аноним, 11:58, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+17 +/–
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Сначала понапридумывают разных мутных технологий, а потом героически борются с последствиями - это все что вам нужно знать про современное ИТ.
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|4.15, Анонимомус, 12:39, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Можно таб определять, рабочий прототип(background.js):
var proxyByContainer = {
'firefox-default': {type: 'direct'},
'firefox-container-1': {type: 'socks', host: '127.0.0.1', port: 9050},
'firefox-container-2': {type: 'socks', host: '127.0.0.1', port: 9050},
'firefox-container-3': {type: 'socks', host: '127.0.0.1', port: 9050},
'firefox-container-4': {type: 'socks', host: '127.0.0.1', port: 9050}
};
browser.proxy.onRequest.addListener(function(requestInfo) {
return new Promise(function(resolve, reject) {
browser.tabs.get(requestInfo.tabId)
.then(tab => resolve(proxyByContainer[tab.cookieStoreId]))
.catch(() => resolve({type: 'direct'}));
});
}, {urls: ['<all_urls>']});
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|1.4, Xasd, 11:37, 26/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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отличная попытка Мозилка но опять к сожалению *промах* !
такого рода защита не работает в случае когда она "поумолчанию отключена"! (пора бы уже было понять -- после введения такой кучи так называемых "защит" -- которые так и не привели к результату)
многие CSRF уязвимости существуют не потому что авторы-забагованных-сайтов якобы где-то явно накосячили -- а именно потому-что они даже *не_знали* что поумолчанию CSRF требуют закрывать себя (если не закрыл -- то значит CSRF-дары есть).
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|2.7, КО, 11:46, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Смотря по чему стреляли.
Описанная в рекламной брошюре галиматья с авторизацией применима только для авторизации непосредственно по тому же адресу, а любое SSO, авторизация по социальным сетям и пр. тту же отваливают. Ибо они на другом адресе.
А вот прочие куки можно будет стопорить. Только вот рекламщик свои куки стопорить не будет.
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|3.9, Xasd, 11:58, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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во первых -- что сломается -- починят в течении дня (владельцы сайтов).
во вторых -- кто мешает сделать маленькую кнопочку в браузере "Disable Protection For This Site" -- для ситуации когда какой-то маловажный сайт (но оказавшийся важным ВОТ СЕЙЧАС!) не хочет рабатать безопасно и требует наличия CSRF-дыры
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|4.39, КО, 19:45, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>во первых -- что сломается -- починят в течении дня
Вы не поняли, там ломается принцип. Смотрю адрес А, куки на адрес Б (сервер авторизации) не отправляются -> нет никакой авторизации на куках. Альтернатива, если я ничего не путаю - кроссдомайные скрипты. :)
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|3.18, Полее, 12:55, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Увы, это правда - утечки памяти огромные. Да, сейчас много пофиксили, да и если не следить, то можно и не заметить. Но утечки и сейчас остались как правило на мультимедийных и видео-сайтах. Иногда при закрытии вкладок память освобождается, а иногда так и остается висеть одна пустая вкладка с 1,5 ГБ выделенной памяти
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|3.36, svsd_val, 18:43, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Проверял, никаких медиа не открыто было, и всё равно он сожрал.
Теперь по поводу JS, разве браузер не должен следить за этим ? О_о. И что это за браузер который нужно перезапускать раз в 1-2 дня что бы не превышал планок 6гб озу ? Если нужен список открытых сайтов могу выложить, убедитесь что медиа там нет.
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|5.37, svsd_val, 18:46, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как долго ФФ не выключается ?? 4...?? 8 часов ??
Если хочешь пруфы запусти на 10ти открытых вкладках, на достаточно простых сайтах, оставь на несколько дней, получи пруфы, либо опровергни..
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|3.38, svsd_val, 19:05, 26/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> https://imgur.com/iOd8KJW
> Firefox открыт третий день компьютер не выключался (ночами стоял на ждущем), FF
> плотно используется. Где ~6Гб? Может они при каких-то определённых условиях утекают?
Не вопрос, выполни и скинь в студию?:
ps -ewo rss,pid,lstart,euser,etime,time,cmd --sort %mem | grep -v grep | grep -i firefox | awk '{printf $1/1024 "MB"; $1=""; print }'
>Может они при каких-то определённых условиях утекают?
Вероятность есть, на работе волею судьбы пользуемся OTRS, вполне может быть что и она причина, проверю, до этого ставили одни и те же влкадки, проверяли на двух разных ОС, ...
Вот скрин:
https://imgur.com/a/j1aWxFr
Как видно за 14 часов уже не хило так отхватил, 2.5гб.
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