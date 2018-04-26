26.04.2018 10:42  В Firefox 60 появится защита от CSRF-атак

Разработчики Mozilla сообщили о включении в кодовую базу браузера Firefox 60, выпуск которого намечен на 9 мая, поддержки Cookie-атрибута SameSite, позволяющего web-разработчикам определять ситуации, в которых допустима передача Cookie при поступлении запроса со стороннего сайта. В настоящее время, браузер передаёт Cookie на любой запрос к сайту, для которого имеются выставленные Cookie, даже если изначально открыт другой сайт, а обращение осуществляется косвенно при помощи загрузки картинки или через iframe. Злоумышленники пользуются данной особенностью для организации CSRF-атак - при открытии подконтрольного атакующим ресурса с его страниц скрыто отправляется запрос на другой сайт, на котором аутентифицирован текущий пользователь, что позволяет, например, от имени пользователя выполнить команду в активном web-интерфейсе другого сайта. Атрибут SameSite позволяет блокировать подобные атаки, допуская отправку Cookie только в ответ на запросы, инициированные с сайта, с которого эти Cookie изначально были получены. Запросы, отправленные с URL, который не совпадает адресом назначения, будут приходить без выставленных для целевого сайта Cookie. Атрибут SameSite может принимать два значения ‘strict’ или ‘lax’. В режиме 'strict' Cookie будут удерживаться от отправки для любых видов межсайтовых запросов, включая все входящие ссылки с внешних сайтов - пользователь кликнувший на ссылку перехода будет считаться не аутентифицированным на целевом сайте, независимо от наличия активного сеанса с этим сайтом. В режиме 'lax' будут применяться более мягкие ограничения и передача Cookie будет блокироваться только для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe. При переходе по ссылке в режиме 'lax' Cookie будут передаваться как раньше с сохранением активного сеанса.



