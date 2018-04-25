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25.04.2018 13:06  Для атаки на MyEtherWallet использовался захват DNS-сервиса Amazon при помощи BGP

Злоумышленники смогли используя протокол BGP успешно перенаправить трафик DNS-сервиса Amazon Route 53 на свой хост и на несколько часов подменить сайт MyEtherWallet.com с реализацией web-кошелька для криптовалюты Ethereum. На подготовленном атакующими клоне сайта MyEtherWallet была огранизована фишинг-атака, которая позволила за два часа украсть 215 ETH (около 137 тысяч долларов).

Подстановка фиктивного маршрута была осуществлена от имени крупного американского интернет-провайдера eNet (AS 10297) в Колумбусе (Огайо). После BGP-анонса все пиры eNet, среди которых такие крупнейшие операторы, как Level 3, Hurricane Electric, Cogent и NTT, стали заворачивать трафик к Amazon Route 53 по заданному атакующими маршруту. Из-за фиктивного анонса BGP запросы к 5 подсетям /24 Amazon (около 1300 IP-адресов) в течение двух часов перенаправлялись на подконтрольный атакующим сервер, размещённый в датацентре провайдера Equinix в Чикаго, на котором была организована MiTM-атака по подмене ответов DNS.

Через подмену параметров DNS пользователи MyEtherWallet.com перенаправлялись на поддельный сайт, на котором использовался самоподписанный HTTPS-сертификат, для которого браузеры выдают предупреждение о проблемах с защищённым соединением, что не помешало в ходе грубого фишинга украсть около 137 тысяч долларов (в случае аутентификации на фишинговом сайте у пользователя списывались все средства с кошелька). Примечательно, что атакующие оказались очень состоятельными людьми - на ETH-кошельке, на который в ходе атаки перенаправлялись переводы, в настоящее время находится 24276 ETH, что составляет более 15 млн долларов США.

Достоверно известно, что в ходе атаки была осуществлена подмена DNS для сайта MyEtherWallet.com, тем не менее могли пострадать и другие клиенты сервиса Amazon Route 53. По мнению некоторых исследователей безопасности, получение доступа к BGP-маршрутизатору крупного ISP и наличие ресурсов для обработки огромного DNS-трафика может свидетельствовать, что атака не ограничилась только MyEtherWallet (в пользу данной гипотезы также говорит непрекращающийся поток переводов на используемый в атаке ETH-колешёк). По другим предположениям, имел место лишь тестовый эксперимент перед проведением более массированных атак.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: BGPsec получил статус предложенного стандарта
  3. OpenNews: Зафиксировано перенаправление трафика крупнейших финансовых сервисов через BGP
  4. OpenNews: Выявлена техника MITM-атак, основанная на подстановке фиктивных BGP-маршрутов
  5. OpenNews: Выявлена лёгкая в реализации атака на P2P-сеть криптовалюты Ethereum
  6. OpenNews: Представлен инструмент для проведения атак "DNS rebinding"
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bgp, etherium, dns
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  • 1.1, An, 14:28, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Дожили.
    Особенно интересно это "...использовался самоподписанный HTTPS-сертификат,...что не помешало в ходе грубого фишинга украсть..."
     
  • 1.2, Аноним, 14:36, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –8 +/
    "Неуязвимый" Linux... М-да...
     
     
  • 2.5, IB, 14:44, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    См следующий вопрос.
    Весьма вероятен или подкуп сотрудника или взлом его компьютера (с физическим доступом?).

    За пару лет куча случаев кражи SSH ключей/паролей с домашних компов админов.

     
  • 2.9, Аноним, 14:57, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Причём здесь Linux и кто сказал, что он неуязвимый ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, meequz, 14:37, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, как они получили доступ к BGP-маршрутизатору. И насколько беспалевно.
     
  • 1.4, Аноним, 14:38, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У дурачков украли фантики ;)
     
     
  • 2.6, анон, 14:51, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    зовидуй молча!
     
  • 2.8, Аноним, 14:55, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У дурачков украли фантики ;)

    Скорее вор у вора дубинку.

     
  • 1.7, Аноним, 14:53, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если тебе браузер орет невалидный сертификат , а ты заходишь значит крипта это ... весь текст скрыт [показать]
     

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