25.04.2018 13:06  Для атаки на MyEtherWallet использовался захват DNS-сервиса Amazon при помощи BGP

Злоумышленники смогли используя протокол BGP успешно перенаправить трафик DNS-сервиса Amazon Route 53 на свой хост и на несколько часов подменить сайт MyEtherWallet.com с реализацией web-кошелька для криптовалюты Ethereum. На подготовленном атакующими клоне сайта MyEtherWallet была огранизована фишинг-атака, которая позволила за два часа украсть 215 ETH (около 137 тысяч долларов).

Подстановка фиктивного маршрута была осуществлена от имени крупного американского интернет-провайдера eNet (AS 10297) в Колумбусе (Огайо). После BGP-анонса все пиры eNet, среди которых такие крупнейшие операторы, как Level 3, Hurricane Electric, Cogent и NTT, стали заворачивать трафик к Amazon Route 53 по заданному атакующими маршруту. Из-за фиктивного анонса BGP запросы к 5 подсетям /24 Amazon (около 1300 IP-адресов) в течение двух часов перенаправлялись на подконтрольный атакующим сервер, размещённый в датацентре провайдера Equinix в Чикаго, на котором была организована MiTM-атака по подмене ответов DNS.

Через подмену параметров DNS пользователи MyEtherWallet.com перенаправлялись на поддельный сайт, на котором использовался самоподписанный HTTPS-сертификат, для которого браузеры выдают предупреждение о проблемах с защищённым соединением, что не помешало в ходе грубого фишинга украсть около 137 тысяч долларов (в случае аутентификации на фишинговом сайте у пользователя списывались все средства с кошелька). Примечательно, что атакующие оказались очень состоятельными людьми - на ETH-кошельке, на который в ходе атаки перенаправлялись переводы, в настоящее время находится 24276 ETH, что составляет более 15 млн долларов США.

Достоверно известно, что в ходе атаки была осуществлена подмена DNS для сайта MyEtherWallet.com, тем не менее могли пострадать и другие клиенты сервиса Amazon Route 53. По мнению некоторых исследователей безопасности, получение доступа к BGP-маршрутизатору крупного ISP и наличие ресурсов для обработки огромного DNS-трафика может свидетельствовать, что атака не ограничилась только MyEtherWallet (в пользу данной гипотезы также говорит непрекращающийся поток переводов на используемый в атаке ETH-колешёк). По другим предположениям, имел место лишь тестовый эксперимент перед проведением более массированных атак.



