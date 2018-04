24.04.2018 12:02  Бета-выпуск Thunderbird 60

Доступен для тестирования четвёртый бета-выпуск почтового клиента Thunderbird 60, в котором осуществлён переход на технологию WebExtensions вместо XUL, задействован новый web-движок Quantum и адаптированы новые элементы интерфейса, предложенные пользователям в Firefox 57. Thunderbird 60 основан на находящейся в разработке кодовой базе следующего ESR-выпуска Firefox 60, релиз которого ожидается 9 мая. Среди интересных новшеств: Новое оформление интерфейса пользователя, основанное на макетах, подготовленных в рамках проекта Photon, в том числе задействованы прямоугольные кнопки для вкладок;

Включение в состав основной кодовой базы Thunderbird календаря-планировщика Lightning. В календаре добавлена возможность копирования, вырезания и удаления выделенных записей или серий повторяющихся событий. Добавлена опция для отображения местоположения проведения мероприятия в обзорах событий дня и недели. Реализована возможность отправки сообщений с напоминанием о встречах вместо отображения всплывающего уведомления;

Добавлена команда для создания сообщений из шаблонов (Message from Template) и команда редактирования шаблонов;

При подведении курсора к адресатам в полях To/Cc/Bcc теперь появляется кнопка для быстрого удаления адреса получателя;

В процессе написания сообщения или при нажатии Alt+M обеспечен вывода панели управления вложениями. В случае наличие вложений, панель теперь невозможно скрыть для защиты от случайной отправки вложений. В процессе редактирования сообщения добавлена возможность изменения порядка прикрепления вложений;

Реализована возможность преобразования хранилища писем из формата mbox в maildir и наоборот (возможность пока экспериментальная и требует изменения настройки mail.store_conversion_enabled);

По умолчанию включена поддержка тем оформления на базе WebExtension;

Возможность изменения языка проверки правописания в строке статуса;

В чате предложено несколько встроенных тем оформления сообщений. Имена участников в сообщениях теперь подсвечиваются цветами, аналогичными тем, что используются в списке участников;

Возможность настройки начального каталога для окна с адресной книгой;

Поддержка настройки индивидуального интервала обновления ленты новостей;

В настройках появилась возможность переопределения правил системной локали, например, в английской сборке Thunderbird теперь можно включить использование русских правил форматирования;

Добавлена поддержка универсальной двухфакторной аутентификации FIDO U2F;

При нахождении в online обеспечен вывод предложения о проведении операции упаковки папок в IMAP;

Из менеджера дополнений убрана возможность настройки дополнений. Настройка теперь производится через меню "Tools / Add-on Options";

Адрес для указания в SMTP-команде "MAIL FROM" теперь берётся из поля From, а не из настроек аутентификации. Для возвращения старого поведения добавлена опция mail.smtp.useSenderForSmtpMailFrom;

В процессе ввода адреса в адресной книге совпадения теперь выделяются жирным шрифтом;

При использовании команды редактирования с созданием нового сообщения ("Edit As New Message") теперь применяется формат, заданный в настройках по умолчанию (HTML, голый текст), а не формат из исходного сообщения;

Улучшено преобразование голого текста в HTML;

В режиме редактирования черновика ("Edit Draft") теперь можно использовать клавишу Shift для преобразования HTML в текст или обратно;

При прикреплении сообщения через интерфейс drag&drop, тема сообщения теперь устанавливается идентично названию вложения;

При первом запуске обеспечен показ диалога настройка учётной записи;

Добавлена поддержка новых технологий прокси, например, теперь поддерживается дополнение FoxyProxy;

В случае сбоя при сохранении отправляемого сообщения в IMAP, сообщение сохраняется в локальном хранилище;

Для кодирования сообщений задействован код на языке Rust;

Улучшены средства для работы с фотографиями в адресной книге. Фотографии могут быть добавлены в режиме drag&drop. Копии всех фотографий сохраняются в профиле Thunderbird.