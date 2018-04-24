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24.04.2018 12:02  Бета-выпуск Thunderbird 60

Доступен для тестирования четвёртый бета-выпуск почтового клиента Thunderbird 60, в котором осуществлён переход на технологию WebExtensions вместо XUL, задействован новый web-движок Quantum и адаптированы новые элементы интерфейса, предложенные пользователям в Firefox 57. Thunderbird 60 основан на находящейся в разработке кодовой базе следующего ESR-выпуска Firefox 60, релиз которого ожидается 9 мая.

Среди интересных новшеств:

  • Новое оформление интерфейса пользователя, основанное на макетах, подготовленных в рамках проекта Photon, в том числе задействованы прямоугольные кнопки для вкладок;
  • Включение в состав основной кодовой базы Thunderbird календаря-планировщика Lightning. В календаре добавлена возможность копирования, вырезания и удаления выделенных записей или серий повторяющихся событий. Добавлена опция для отображения местоположения проведения мероприятия в обзорах событий дня и недели. Реализована возможность отправки сообщений с напоминанием о встречах вместо отображения всплывающего уведомления;
  • Добавлена команда для создания сообщений из шаблонов (Message from Template) и команда редактирования шаблонов;
  • При подведении курсора к адресатам в полях To/Cc/Bcc теперь появляется кнопка для быстрого удаления адреса получателя;
  • В процессе написания сообщения или при нажатии Alt+M обеспечен вывода панели управления вложениями. В случае наличие вложений, панель теперь невозможно скрыть для защиты от случайной отправки вложений. В процессе редактирования сообщения добавлена возможность изменения порядка прикрепления вложений;
  • Реализована возможность преобразования хранилища писем из формата mbox в maildir и наоборот (возможность пока экспериментальная и требует изменения настройки mail.store_conversion_enabled);
  • По умолчанию включена поддержка тем оформления на базе WebExtension;
  • Возможность изменения языка проверки правописания в строке статуса;
  • В чате предложено несколько встроенных тем оформления сообщений. Имена участников в сообщениях теперь подсвечиваются цветами, аналогичными тем, что используются в списке участников;
  • Возможность настройки начального каталога для окна с адресной книгой;
  • Поддержка настройки индивидуального интервала обновления ленты новостей;
  • В настройках появилась возможность переопределения правил системной локали, например, в английской сборке Thunderbird теперь можно включить использование русских правил форматирования;
  • Добавлена поддержка универсальной двухфакторной аутентификации FIDO U2F;
  • При нахождении в online обеспечен вывод предложения о проведении операции упаковки папок в IMAP;
  • Из менеджера дополнений убрана возможность настройки дополнений. Настройка теперь производится через меню "Tools / Add-on Options";
  • Адрес для указания в SMTP-команде "MAIL FROM" теперь берётся из поля From, а не из настроек аутентификации. Для возвращения старого поведения добавлена опция mail.smtp.useSenderForSmtpMailFrom;
  • В процессе ввода адреса в адресной книге совпадения теперь выделяются жирным шрифтом;
  • При использовании команды редактирования с созданием нового сообщения ("Edit As New Message") теперь применяется формат, заданный в настройках по умолчанию (HTML, голый текст), а не формат из исходного сообщения;
  • Улучшено преобразование голого текста в HTML;
  • В режиме редактирования черновика ("Edit Draft") теперь можно использовать клавишу Shift для преобразования HTML в текст или обратно;
  • При прикреплении сообщения через интерфейс drag&drop, тема сообщения теперь устанавливается идентично названию вложения;
  • При первом запуске обеспечен показ диалога настройка учётной записи;
  • Добавлена поддержка новых технологий прокси, например, теперь поддерживается дополнение FoxyProxy;
  • В случае сбоя при сохранении отправляемого сообщения в IMAP, сообщение сохраняется в локальном хранилище;
  • Для кодирования сообщений задействован код на языке Rust;
  • Улучшены средства для работы с фотографиями в адресной книге. Фотографии могут быть добавлены в режиме drag&drop. Копии всех фотографий сохраняются в профиле Thunderbird.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/thund...)
  2. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 52.7.0
  3. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 52.6.0
  4. OpenNews: Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 52
  6. OpenNews: Thunderbird заменит IceDove в репозиториях Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: thunderbird, mail
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  • 1.1, Аноним, 12:08, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Хорошо! Когда ждать 64-битную версию?
     
     
  • 2.2, Онвоним, 12:29, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А её разве нет? Это в каком дистрибутиве так? Винда, небось?
     
     
  • 3.3, Аноним, 12:38, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Yes, of course!
     
  • 3.5, Аноним, 12:39, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
     
  • 3.38, Тот_Самый_Анонимус, 16:33, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Да, винда, и?
    Будет ушлёпский коммент про «страдать» и прочее непотребство для потешания ЧСВ?
     
     
  • 4.40, HTrrh, 16:40, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нет, будет коммент про то, зачем тебе так нужны 64 бита. Даже если у тебя там террабайтные архивы неприличных писем - это не особо поможет.
     
  • 4.52, Sunderland93, 17:28, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Страдай
     
  • 1.4, Аноним, 12:39, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    А самое интересное, оно не умеет сворачиваться в tray. И после перехода на WebExtensions все дополнения на эту тему перестанут работать. Это победа!
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:41, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    А оно перешло на webextensions?
     
  • 2.7, Аноним, 12:44, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Блин...
     
  • 2.8, Аноним, 12:53, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я не оправдываю отсутствие сворачивания в трей, но, как вариант, можно использов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, EuPhobos, 13:00, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Я даже и не думал на тему как сделать сворачивание в трей , т к есть множество... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, тоже Аноним, 13:19, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +16 +/
    Любая программа, которая постоянно присутствует в системе, но требует внимания только в особых случаях (почтовик, IM-клиент, всякие словари, менеджеры собственных потрохов и прочие помогаторы) должна сворачиваться хоть в задницу, лишь бы соблюдать простой принцип: быть доступной по щелчку одной кнопкой, но при этом не путаться в списке окон по Alt-Tab.
    Может быть, так понятнее.
    Отдельный рабочий стол под каждую такую программу - это классическое забивание микроскопом.
     
     
  • 5.18, EuPhobos, 13:52, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –17 +/
    Это синдром виндуза, делить программы на большие иконки и малые иконки Попробуй... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.21, iPony, 13:59, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так все равно получится как винуз-вей Вот сравни с https support apple com ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.23, EuPhobos, 14:03, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Cairo-Dock так умеет, который я привёл в пример выше, да, это уже Mac-way, но су... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.27, iPony, 14:49, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Cairo-Dock так умеет

    Нет. Там неи разделения на три вещи: закрыть приложение, закрыть окно, свернуть окно

     
  • 8.29, Аноним, 14:57, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы читать не умеете, программа стала менее удобной качественной При чём здесь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.25, тоже Аноним, 14:32, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сам придумал Молодец, фантазия работает Я делю программы на те, с которыми раб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.31, Случайно проходил, 15:24, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот просто золотые слова!
     
  • 5.37, Аноним, 16:23, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В композите 8212 да, это наиболее удобный вариант из придуманных человечество... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.39, Eugene, 16:37, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/

    > В композите — да, это наиболее удобный вариант из придуманных человечеством. Но
    > в тайле с неограниченным числом воркспейсов трей становится лишним, тем более
    > что никакого Alt-Tab там тоже нет за ненадобностью.

    Так Вы всем предлагаете переходить на тайл? Смешно.

     
     
  • 7.59, Аноним, 18:29, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, просто намекает, что на композитинге свет клином не сошелся, поэтому за все... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.62, тоже Аноним, 18:45, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, тонко намекает, что знает дзюдо, карате и много других страшных слов.
    А по факту, приплетя тайлинг к теме, никак к нему не относящейся, просто ляпнул глупость.
     
  • 4.20, iPony, 13:58, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну потому что в линуксах нет нормального управления окнами Сравни с macOS, где е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, EuPhobos, 14:00, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    В линуксах или определённых DE Может проблема в том, что не тем DE пользуетесь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.28, IB, 14:56, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не совсем окна - это про документы скорее.
    В макос оно обычно ещё и версионируется - поэтому и Cmd-W (закрыть документ) широко используют
     
     
  • 7.30, тоже Аноним, 15:13, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Решительно непонятно, что мешает использовать Ctrl-W (тоже стандартное сочетание для закрытия одного из окон многооконного приложения) вне Яблоси? Я этой комбинацией пользуюсь постоянно, например. Значительно чаще, чем Ctrl-Q или Alt-F4.
    Вкладки браузера, файлы в IDE, документы в LO...
     
     
  • 8.33, iPony, 15:45, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не про закрытие окон многооконного приложения.
    У тебя есть Mail.app одноконный. CMD+Q закроет приложение, CMD+W закроет окно приложения.
     
     
  • 9.35, тоже Аноним, 15:57, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Понимаю разницу. Но приложения, которые мне нужны без окон, я предпочитаю наглядно отделять и запихивать в трей. А не гадать в доке, запускал я его вообще или нет, и не висит ли до сих пор в памяти то, что мне уже не нужно.
     
  • 2.9, Ан, 12:54, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Там екстеншены большинство какие-то мёртвые Есть екстеншн который сворачивает в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.11, fdw, 13:08, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А каким расширением для свёртки сейчас можно пользоваться Я пробовал поискать, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, тоже Аноним, 13:20, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотря под какую систему У меня на Xubuntu без проблем работает FireTray ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.61, Аноним, 18:37, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    MinimizeToTray revived (возможно, подправлял манифест вручную, не помню уже).
     
  • 2.43, marks, 17:13, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    http://www.4t-niagara.com/tray.html не благодари.
    З.Ы. Ну, в общем, данная программа умеет сворачивать любую программу в трей.
     
     
  • 3.48, Eugene, 17:25, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > http://www.4t-niagara.com/tray.html не благодари.
    > З.Ы. Ну, в общем, данная программа умеет сворачивать любую программу в трей.

    Так это ж для винды!

     
     
  • 4.58, marks, 18:15, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.linux.org.ru/forum/desktop/12475232 так лучше тогда будет
     
  • 2.44, Аноним, 17:16, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > оно не умеет сворачиваться в tray

    Зачем это? Есть же виджеты для панелей.

     
  • 1.12, Аноним, 13:17, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, спасибо лучше останусь на 52 ветке Патчить все равно там не так много кода... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 13:32, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это же надо совсем не пользоваться своим же почтовиком, что бы не видеть такой к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Аноним, 14:22, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ну есть еще веб морды, консольные клиенты...
     
  • 1.19, iCat, 13:55, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Обширненько...
    Но я дождусь 9 мая.
     
     
  • 2.26, Аноним, 14:49, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    а причем тут ветераны?
     
     
  • 3.34, iPony, 15:52, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это День Победы над XUL. Со слезами на глазах. От плюсов до раста долгий путь прошли...
     
  • 1.36, Eugene, 16:07, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Печально, что перестанет работать FireTray. Очень удобно, что он показывает количество непрочтенных писем.
     
  • 1.42, Аноним, 16:59, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    exQuill-а поди накроется медным тазом... (((
     
  • 1.54, Аноним, 17:39, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    *ВОПРОС*
    Кто-нибудь из пингвинистов пользуется этим Thunderbird?
     
     
  • 2.55, Eugene, 17:47, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > *ВОПРОС*
    > Кто-нибудь из пингвинистов пользуется этим Thunderbird?

    Именно им большинство и пользуется.

     
     
  • 3.57, Ананони, 18:07, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Именно им большинство и пользуется.

    Вы случаем не в Торонто?

     
     
  • 4.63, Eugene, 18:48, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы случаем не в Торонто?

    Совершенно случайно в РФ

     
  • 2.56, Аноним, 17:49, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Rmail из emacs достаточно и пары килобайт
     
  • 2.60, iPony, 18:30, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А оно может без иксов отрисовывать HTML письма?
     
     
  • 3.66, Аноним, 19:18, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https upload wikimedia org wikipedia commons 2 2a Mozilla_Thunderbird_5 0_Wind... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.64, Аноним, 18:51, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > релиз которого ожидается 9 мая

    Вот это будет день победы.

     
  • 1.65, Аноним, 19:11, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    xyли вы тут пuздите?
     

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