24.04.2018 12:02  Бета-выпуск Thunderbird 60

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.40, HTrrh, 16:40, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
|
Нет, будет коммент про то, зачем тебе так нужны 64 бита. Даже если у тебя там террабайтные архивы неприличных писем - это не особо поможет.
|
|1.4, Аноним, 12:39, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+9 +/–
|
А самое интересное, оно не умеет сворачиваться в tray. И после перехода на WebExtensions все дополнения на эту тему перестанут работать. Это победа!
|
|
|
|
|
|
|
|4.13, тоже Аноним, 13:19, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+16 +/–
|
Любая программа, которая постоянно присутствует в системе, но требует внимания только в особых случаях (почтовик, IM-клиент, всякие словари, менеджеры собственных потрохов и прочие помогаторы) должна сворачиваться хоть в задницу, лишь бы соблюдать простой принцип: быть доступной по щелчку одной кнопкой, но при этом не путаться в списке окон по Alt-Tab.
Может быть, так понятнее.
Отдельный рабочий стол под каждую такую программу - это классическое забивание микроскопом.
|
|
|
|
|
|6.39, Eugene, 16:37, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> В композите — да, это наиболее удобный вариант из придуманных человечеством. Но
> в тайле с неограниченным числом воркспейсов трей становится лишним, тем более
> что никакого Alt-Tab там тоже нет за ненадобностью.
Так Вы всем предлагаете переходить на тайл? Смешно.
|
|
|
|
|
|8.62, тоже Аноним, 18:45, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Ага, тонко намекает, что знает дзюдо, карате и много других страшных слов.
А по факту, приплетя тайлинг к теме, никак к нему не относящейся, просто ляпнул глупость.
|
|
|
|
|
|6.28, IB, 14:56, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Это не совсем окна - это про документы скорее.
В макос оно обычно ещё и версионируется - поэтому и Cmd-W (закрыть документ) широко используют
|
|
|
|7.30, тоже Аноним, 15:13, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Решительно непонятно, что мешает использовать Ctrl-W (тоже стандартное сочетание для закрытия одного из окон многооконного приложения) вне Яблоси? Я этой комбинацией пользуюсь постоянно, например. Значительно чаще, чем Ctrl-Q или Alt-F4.
Вкладки браузера, файлы в IDE, документы в LO...
|
|
|
|8.33, iPony, 15:45, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Это не про закрытие окон многооконного приложения.
У тебя есть Mail.app одноконный. CMD+Q закроет приложение, CMD+W закроет окно приложения.
|
|
|
|9.35, тоже Аноним, 15:57, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Понимаю разницу. Но приложения, которые мне нужны без окон, я предпочитаю наглядно отделять и запихивать в трей. А не гадать в доке, запускал я его вообще или нет, и не висит ли до сих пор в памяти то, что мне уже не нужно.
|