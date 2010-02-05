18.04.2018 09:31  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.10

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.10, в котором отмечено 10 исправлений. В новой версии: В дополнениях для гостевых систем с Linux устранено зависание при запуске KDE Plasma;

В VMM добавлена недостающая проверка на нулевой указатель в коде MMIO;

Решены проблемы, проявляющиеся при присутствии нескольких контроллерров NVMe при включении ICH9;

Устранено несколько проблем в сетевой подсистеме, проявлявшихся при использовании сетевых мостов (bridging);

Решены проблемы в звуковой подсистеме, приводящие к генерации большого числа прерываний гостевыми системами FreeBSD с HDA;

При клавиатурном вводе внесены небольшие задержки для решения проблем со старыми программами, которые успевали прочитать один скан код несколько раз;

В NAT добавлена обработка значения сервера имён 0.0.0.0.



