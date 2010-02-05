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18.04.2018 09:31  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.10

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.10, в котором отмечено 10 исправлений. В новой версии:

  • В дополнениях для гостевых систем с Linux устранено зависание при запуске KDE Plasma;
  • В VMM добавлена недостающая проверка на нулевой указатель в коде MMIO;
  • Решены проблемы, проявляющиеся при присутствии нескольких контроллерров NVMe при включении ICH9;
  • Устранено несколько проблем в сетевой подсистеме, проявлявшихся при использовании сетевых мостов (bridging);
  • Решены проблемы в звуковой подсистеме, приводящие к генерации большого числа прерываний гостевыми системами FreeBSD с HDA;
  • При клавиатурном вводе внесены небольшие задержки для решения проблем со старыми программами, которые успевали прочитать один скан код несколько раз;
  • В NAT добавлена обработка значения сервера имён 0.0.0.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.8
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2018 появились номинации за взлом nginx, OpenSSL и Virtualbox
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.6
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аниним, 09:52, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А оно уже умеет не крашить Иксы при разворачивании окна на весь экран? В Windows такой проблемы нет.
     
     
  • 2.2, КО, 10:24, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вестимо дело - пофиксили
    >Important: the Windows package below is known to be 0 bytes.

    Теперь на винде не то что креша, вообще ничего нет. :)

     
  • 2.3, ПишуИзВивальди, 10:26, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Это как? Стоит Linux 16.04.4 c оболочкой XFCE, под VirtualBox крутится Linux 18.04 c оболочкой XFCE, Windows 7 и пара серверов 16.04. Ни разу иксы не падали в полноэкранном режиме. Все настройки дефолтные.
     
     
  • 3.6, Аниним, 10:52, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    С Гномом падало, а он тащил за собой иксы. Был недавно багфикс.
     
     
  • 4.12, Аноним, 13:07, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Был недавно багфикс.

    dnf install wayland?

     
  • 2.5, Вареник, 10:50, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Годами работаю в полноэкранном (виртуалка на один из мониторов, полный экран). Не падает.
     
  • 1.4, Аноним, 10:44, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Чем оно лучше QEMU/KVM кроме поддержки разных ОС на хосте?
     
     
  • 2.8, DerRoteBaron, 11:05, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    GUI, Seamless Mode и т.д.
     
  • 2.10, Алексей, 11:52, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В посте где-то написано, что "оно" лучше? Или вопрос так чтобы потролить и похоливарить?
     
  • 1.7, x, 11:01, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня одного после апдейта клаву захватывает всю? Хост-кей (right ctrl) теперь не работает.
     
     
  • 2.9, iPony, 11:21, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя наверно какая-то наркомания с переключением расскладки
     
  • 1.11, Онанимус, 12:56, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чем оно лучше VMWare Workstation ?
     
     
  • 2.13, iPony, 13:08, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну хотя бы открытыми исходниками
     

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