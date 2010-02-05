18.04.2018 09:31  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.10

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|2.2, КО, 10:24, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вестимо дело - пофиксили
>Important: the Windows package below is known to be 0 bytes.
Теперь на винде не то что креша, вообще ничего нет. :)
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|2.3, ПишуИзВивальди, 10:26, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Это как? Стоит Linux 16.04.4 c оболочкой XFCE, под VirtualBox крутится Linux 18.04 c оболочкой XFCE, Windows 7 и пара серверов 16.04. Ни разу иксы не падали в полноэкранном режиме. Все настройки дефолтные.
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