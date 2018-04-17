The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

16.04.2018 23:57  Заморозка пакетной базы Debian 10 "Buster" намечена на март следующего года

Разработчики Debian опубликовали план заморозки пакетной базы выпуска Debian 10 "Buster". Релиз Debian 10 "Buster" ожидается в середине 2019 года. 12 января 2019 года начнётся первая стадия заморозки пакетной, в рамках которой будет прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing).

21 февраля состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

12 марта будет применена полная заморозка перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем.

Также объявлено кодового имени для релиза Debian 12. По традиции, в именах использованы имена героев мультфильма "История Игрушек" (Toy Story). В то время, как Debian 11 получил название "Bullseye", Debian 12 присвоено имя "Bookworm".

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: В Debian добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Выпуск Debian 9.4
  4. OpenNews: Второй альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
  5. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 10 "Buster"
  6. OpenNews: Для 94% пакетов Debian обеспечена возможность повторяемой сборки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 00:46, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кааак интерееесно. Спасибо, что ты есть, опеннет. Что бы я без тебя делал?
     
     
  • 2, Аноним, 00:49, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Блин, мои мысли.
     
     
  • 4, кверти, 01:12, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    так может вы двое осчасливите нас и свалите на все четыре стороны с этого ресурса, мыслители?
     
  • 3, kiwinix, 01:10, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Когда нет новостей, и мини-новости заходят.
    А вообще мне нравится как на phoronix - куча новостей, но читаешь только те, где стало интересно по заголовку.
    А вот если тебе на такую новость уведомление пришло - то твое возмущение хоть как-то можно объяснить
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor