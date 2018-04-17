16.04.2018 23:57  Заморозка пакетной базы Debian 10 "Buster" намечена на март следующего года

Разработчики Debian опубликовали план заморозки пакетной базы выпуска Debian 10 "Buster". Релиз Debian 10 "Buster" ожидается в середине 2019 года. 12 января 2019 года начнётся первая стадия заморозки пакетной, в рамках которой будет прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing).

21 февраля состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

12 марта будет применена полная заморозка перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем.

Также объявлено кодового имени для релиза Debian 12. По традиции, в именах использованы имена героев мультфильма "История Игрушек" (Toy Story). В то время, как Debian 11 получил название "Bullseye", Debian 12 присвоено имя "Bookworm".



