The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

03.04.2018 11:57  Релиз OpenSSH 7.7

После шести месяцев разработки представлен релиз OpenSSH 7.7, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP.

Основные новшества:

  • В ssh и sshd прекращена поддержка некоторых старых реализаций SSH, включая выпуски оригинального SSH от ssh.com до версий 2.* включительно и выпусков OpenSSH до 3.* включительно, выпущенных до 2001 года и включающих реализации протокола до формирования официального RFC;
  • Добавлена экспериментальная поддержка ключей PQC XMSS (Extended Hash- Based Signatures);
  • Добавлена директива RDomain для разрешения размещения аутентифицированного сеанса в заданном домене маршрутизации (Routing Domain), пока поддерживаемая только в OpenBSD и Linux. Также добавлены сопутствующие опции "rdomain" в директивах Match и ListenAddress для варьирования настроек в зависимости от домена маршрутизации и разрешения приёма соединений через разные домены маршрутизации;
  • Добавлена опция "expiry-time" для задания времени жизни ключей в файле authorized_keys;
  • Обеспечена возможность обращения к ресурсам ssh, scp и sftp через URI (например ssh://user@host или sftp://user@host/path);
  • Для ssh реализована директива BindInterface, позволяющая явно определить сетевой интерфейс для инициирования исходящих соединений (ранее допускалась только привязка по IP-адресу (BindAddress), а не имени интерфейса);
  • В ssh добавлен флаг подстановки %T для вывода устройства, заготовленного для перенаправления через tun/tap, при формировании команды в LocalCommand (например, можно использовать для запуска скрипта для предварительной подготовки сетевого интерфейса). В sshd подобное устройство выводится через переменную окружения SSH_TUNNEL;
  • В sftp разрешено выполнение команд "cd" и "lcd" без аргументов, в этом случае будет обеспечен переход в домашнюю (для "cd") и начальную ("lcd") директории;
  • Удалена поддержка операционной системы UNICOS;
  • Добавлена возможность сборки и связывания с флагами "retpoline" для защита от второго варианта уязвимости Spectre;
  • Обеспечено добавление в Makefile автоматически генерируемой информации о зависимостях.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.mindrot.org/piper...)
  2. OpenNews: Атака на OpenSSH sftp, осуществляемая при некорректной настройке chroot
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.6
  4. OpenNews: Из OpenSSH удалена поддержка протокола SSH1
  5. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.5
  6. OpenNews: DoS-уязвимость в OpenSSH
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openssh, ssh, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Crazy Alex, 12:05, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Если б они ещё порт стандартным манером понимали... ну, то есть ssh user@host:port/dir - удобно же, нахрена его в отдельный ключ пихать?
     
     
  • 2.2, eisaev, 12:17, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Неистово плюсую! Особенно бодрит "-p" у ssh и при этом "-P" у scp.
     
     
  • 3.5, Аноним, 12:32, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Привыкли уже А разбор схемы это время, ресурсы и дополнительная сложность, так ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, tensor, 13:03, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Особенно бодрит rsync over ssh на нестандартном порту.
     
  • 2.3, onanimous, 12:30, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > нахрена его в отдельный ключ пихать?

    Пропиши порты в ~/.ssh/config

     
     
  • 3.6, Crazy Alex, 12:36, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если часто куда-то ломишься - ясное дело, но не для однократных входов же
     
     
  • 4.10, Аноним, 13:35, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    onanimous настолько суров что правит etc ssh ssh_config до и после ssh-сессии п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 12:32, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сами же понимаете, что возникает неоднозначность 171 хост порт 187 или 17... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Crazy Alex, 12:37, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так в URI они это тоже не добавили
     
  • 2.9, alex, 13:32, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а зачем собстенно ссш на нестандартный порт пихать?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor