03.04.2018 11:10  Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют

Компания Google внесла изменения в правила размещения проектов в каталоге дополнений к браузеру Chrome. Отныне в каталог не будут приниматься дополнения, в которых присутствует код для майнинга криптовалют. Отмечается, что последние месяцы существенно возросло число случаев скрытой интеграции в браузерные дополнения скриптов для майнинг криптовалют, которые активируется без согласия пользователя и расходуют имеющиеся ресурсы CPU, снижая энергоэффективность и производительность системы.

До сих пор размещение кода для майнинга было разрешено, если пользователь явно информируется о наличии такого способа монетизации разработки. Но по оценке Google 90% всех подобных дополнений игнорируют данное требование и включают скрипты майнинга без предупреждения, поэтому принято решение начиная с сегодняшнего дня полностью запретить публикацию дополнений со скриптами майнинга. Уже имеющиеся дополнения с кодом майнинга планируется удалить из каталога в конце июня, за исключением дополнений, рассчитанных только на решение задач, связанных с блокчейном.



