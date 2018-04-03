03.04.2018 11:10  Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют

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|2.21, Диалектик, 12:07, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+4 +/–
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(в ответ на удалённый комментарий)
То что ты называешь криптовалютой есть суть ПО с открытым кодом, функционирующее на принципах нулевого доверия к остальным узлам, при этом замешанное на децентрализации и крепкой криптографии. А то что токены из этого ПО используются капиталистами для раздутия пузырей дело вообще-т десятое.
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|2.38, Аноним, 13:14, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+7 +/–
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>Криптовалюты были ошибкой
Потеря совести и чувства меры государственных сборщиков налогов (различных государств Мира) было ошибкой. Одна ошибка породила другую "ошибку".
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|1.7, Диносуслик, 11:40, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]
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Криптовалюты же жгут электричество. Ничем не обеспечиваются. Никакими товарами или услугами. За ними ничего не стоит, кроме веры хомячков.
Правильно Google делает, а то хомяки массово начнут выстреливать себе в ногу
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|2.36, швабодный программист, 13:10, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Криптовалюты же жгут электричество. Ничем не обеспечиваются. Никакими товарами или услугами.
здрасьте, приехали. Обеспечиваются всем достоянием даркнета - от кокса до несовершеннолетних шлюх. За обычные деньги многое из этого уже и не купишь.
> Правильно Google делает
конечно правильно, они ж не делились. Вот показ баннеров и google adwords - это правильная монетизация, потому что и гуглю достается копеечка.
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|2.37, google, 13:13, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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да ну, баловство одно - это ж в основном были бесплатные дополнения, фиг ли нам с них толку.
Конечно, если б они отчисляли 2% намайненного в нашу пользу, мы нашли бы способы договориться.
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|2.39, google, 13:14, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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да ну, баловство одно - это ж в основном были бесплатные дополнения, фиг ли нам с них толку.
а делиться хотя бы 2% в нашу пользу эти индивидуалисты не хотели!
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|1.10, Смешно, 11:48, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Гуголь вообще хитер. Пока массово жалобы не посыпались от разгневанных пользователей - закрывал глаза (был соучастником), а теперь смотри-те как запел. Прямо герой, спасает нас хомячков от криптовалют!
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|4.47, ползкрокодил, 14:18, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>Если пользователи начнут массово бросать Хром
> не в этой вселенной :)
Ничто не вечно. Помышлял ли кто в 2002-м, что IE может в обозримом будущем перестать быть массовым браузером?
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