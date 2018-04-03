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03.04.2018 11:10  Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют

Компания Google внесла изменения в правила размещения проектов в каталоге дополнений к браузеру Chrome. Отныне в каталог не будут приниматься дополнения, в которых присутствует код для майнинга криптовалют. Отмечается, что последние месяцы существенно возросло число случаев скрытой интеграции в браузерные дополнения скриптов для майнинг криптовалют, которые активируется без согласия пользователя и расходуют имеющиеся ресурсы CPU, снижая энергоэффективность и производительность системы.

До сих пор размещение кода для майнинга было разрешено, если пользователь явно информируется о наличии такого способа монетизации разработки. Но по оценке Google 90% всех подобных дополнений игнорируют данное требование и включают скрипты майнинга без предупреждения, поэтому принято решение начиная с сегодняшнего дня полностью запретить публикацию дополнений со скриптами майнинга. Уже имеющиеся дополнения с кодом майнинга планируется удалить из каталога в конце июня, за исключением дополнений, рассчитанных только на решение задач, связанных с блокчейном.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2018...)
  2. OpenNews: Атака на уязвимые серверы с Cacti для майнинга криптовалюты
  3. OpenNews: Серверы Coverity Scan были взломаны и использовались для майнинга криптовалюты
  4. OpenNews: Выявлена лёгкая в реализации атака на P2P-сеть криптовалюты Ethereum
  5. OpenNews: Мошенники смогли разместить на YouTube рекламу с кодом для майнинга криптовалюты
  6. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, mallware
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  • 1.1, rscx64_, 11:12, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –23 +/
    Криптовалюты были ошибкой
     
     
  • 2.3, ыы, 11:21, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –21 +/
    Пирамиды, в каком бы виде они не делались - это мошенничество а не ошибка.
     
  • 2.5, Никола Тесла, 11:26, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +45 +/
    Ты был ошибкой.
     
  • 2.21, Диалектик, 12:07, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    (в ответ на удалённый комментарий)

    То что ты называешь криптовалютой есть суть ПО с открытым кодом, функционирующее на принципах нулевого доверия к остальным узлам, при этом замешанное на децентрализации и крепкой криптографии. А то что токены из этого ПО используются капиталистами для раздутия пузырей дело вообще-т десятое.

     
     
  • 3.33, Аноним, 12:52, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    > удалённый комментарий
    > Поддержать OpenNET

    /0

     
     
  • 4.44, Онаним, 14:02, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поддержать opennet, чтобы больше удаляли комментариев, очевидно же.
     
  • 3.45, ползкрокодил, 14:15, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У ПО, зиждящегося на колоссальных бесполезных вычислениях, нет будущего.
     
     
  • 4.48, Гугл Хром, 14:27, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ха-ха!
     
  • 2.38, Аноним, 13:14, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    >Криптовалюты были ошибкой

    Потеря совести и чувства меры государственных сборщиков налогов (различных государств Мира) было ошибкой. Одна ошибка породила другую "ошибку".

     
  • 1.2, ыы, 11:20, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а не устраняют ли они таким образом конкурентов?
     
     
  • 2.20, Аноним, 12:05, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    конкурент штoле?
     
     
  • 3.35, Аноним, 13:10, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Гуглу?
     
     
  • 4.51, Аноним, 14:57, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну может ты директор мейлрушечки, и тоже непрочь помайнить на асечке...
     
  • 1.6, Аноним, 11:35, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 11:47, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Раньше они на этом зарабатывали Но жалоб пошли слишком много Плохо для репутац... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Диносуслик, 11:40, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Криптовалюты же жгут электричество. Ничем не обеспечиваются. Никакими товарами или услугами. За ними ничего не стоит, кроме веры хомячков.

    Правильно Google делает, а то хомяки массово начнут выстреливать себе в ногу

     
     
  • 2.12, Аноним, 11:51, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Майнинг добыча это работа Этим и подкреплено Хоть и люди уже достаточно прид... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аноним, 13:55, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Тогда мастурбация тоже работа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Роботрон, 11:53, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Линукс тоже ничем не обеспечивался долгие годы, пока всякие мелкомягкие подобные басни рассказывали миру :D
     
  • 2.15, Василий, 11:54, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Ты мамкин кукаретик, твой трёп ничем не обеспечивается.
     
     
  • 3.53, Аноним, 15:24, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё один вася бабахнул :)
     
  • 2.23, Аноним, 12:12, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Ничем не обеспечиваются.

    А есть кто-то чем-то обеспеченный?

     
     
  • 3.32, Дмитрий, 12:46, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А есть кто-то чем-то обеспеченный?

    Доллар, примеру обеспечивается армией США.

     
  • 2.25, Аноним, 12:16, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ничем не обеспечиваются у лошков, которые не закупились в 2013 году, при явных с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 12:21, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а у успешных бизнесменов, который закупились по 20к, а сейчас микрокредиторы тре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, th3m3, 12:23, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На вот, просвещайся: http://telegra.ph/Shvatka-za-budushchee-kriptoindustrii-03-22
     
  • 2.36, швабодный программист, 13:10, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Криптовалюты же жгут электричество. Ничем не обеспечиваются. Никакими товарами или услугами.

    здрасьте, приехали. Обеспечиваются всем достоянием даркнета - от кокса до несовершеннолетних шлюх. За обычные деньги многое из этого уже и не купишь.

    > Правильно Google делает

    конечно правильно, они ж не делились. Вот показ баннеров и google adwords - это правильная монетизация, потому что и гуглю достается копеечка.

     
  • 1.8, Аноним, 11:45, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Google и сам на этом денег поднял.
     
     
  • 2.37, google, 13:13, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    да ну, баловство одно - это ж в основном были бесплатные дополнения, фиг ли нам с них толку.
    Конечно, если б они отчисляли 2% намайненного в нашу пользу, мы нашли бы способы договориться.

     
  • 2.39, google, 13:14, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    да ну, баловство одно - это ж в основном были бесплатные дополнения, фиг ли нам с них толку.
    а делиться хотя бы 2% в нашу пользу эти индивидуалисты не хотели!
     
  • 1.10, Смешно, 11:48, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Гуголь вообще хитер. Пока массово жалобы не посыпались от разгневанных пользователей - закрывал глаза (был соучастником), а теперь смотри-те как запел. Прямо герой, спасает нас хомячков от криптовалют!
     
     
  • 2.17, Аноним, 11:55, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Их все устраивало, пока это не стало угрозой репутации Если пользователи начнут... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Аноним, 13:23, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Если пользователи начнут массово бросать Хром

    не в этой вселенной :)

     
     
  • 4.47, ползкрокодил, 14:18, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>Если пользователи начнут массово бросать Хром
    > не в этой вселенной :)

    Ничто не вечно. Помышлял ли кто в 2002-м, что IE может в обозримом будущем перестать быть массовым браузером?

     
     
  • 5.54, Аноним, 15:31, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И быть заменён другим таким же? :D
     
  • 1.11, dd, 11:50, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Лицемерные корпорасты такие лицемерные...
     
  • 1.16, Аноним, 11:54, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И ка кони планируют определять какие дополнения майнят, а какие нет А если в са... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 11:57, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ревью кода проходят дополнения таки.
     
     
  • 3.30, th3m3, 12:24, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И что? Можно нужный код потом подгружать, после ревью ;)
     
     
  • 4.34, Аноним84701, 13:07, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > И что? Можно нужный код потом подгружать, после ревью ;)

    Банить за нарушение можно тоже потом, после ;)


     
  • 1.22, Аноним, 12:10, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Совсем охреневшие...
     
     
  • 2.24, Диалектик, 12:12, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Большому брату виднее, не жужжи.
     
  • 2.28, YetAnotherOnanym, 12:23, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Чо, капать перестало?
     
  • 1.41, Аноним, 13:26, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Корпорация Бабла стала чуть беднее?
     
  • 1.49, Аноним, 14:48, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Помнится учительница биологии говорила что паразиты не могут паразитировать на с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.52, Аноним, 15:22, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И реклама тормозит ... весь текст скрыт [показать]
     

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