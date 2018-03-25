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25.03.2018 10:52  Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

Ричард Столлман объявил на конференции LibrePlanet 2018 лауреатов ежегодной премии "Free Software Awards 2017", учрежденной Фондом свободного ПО (FSF) и присуждаемой людям, внесшим наиболее значительный вклад в развитие свободного ПО, а также социально значимым свободным проектам.

Премию за продвижение и развитие свободного ПО получила Карен Сэндлер (Karen Sandler), которая занимает пост директора правозащитной организации Software Freedom Conservancy, а до этого руководила организацией GNOME Foundation (ныне входит в совет директоров), занималась юридическим сопровождением и защитой многих свободных проектов. Карен также является основателем инициативы по публикации исходных текстов прошивок для имплантируемых медицинских устройств, которая была создана после выявления проблем в проприетарном программном обеспечении собственного кардиостимулятора, которым она вынуждена пользоваться.

В номинации, вручаемой проектам, принесшим значительную пользу обществу и способствовавшим решению важных социальных задач, награда присуждена свободному проекту Public Lab, сформировавшему сообщество для изучения экологических проблем и создания недорогих решений для мониторинга качества воздуха, воды и загрязнения поверхности Земли. Участники сообщества пытаются совместно анализировать причины и последствия влияния глобального потепления, загрязнения окружающей среды и развития промышленного производства, предлагая для этого полностью открытые решения на базе свободного ПО, открытого оборудования и общедоступных данных.

Список прошлых победителей:

  • 2016 Александре Олива (Alexandre Oliva), бразильский популяризатор и разработчик свободного ПО, основатель Латиноамериканского Фонда СПО, автор проекта Linux-Libre (полностью свободный вариант ядра Linux);
  • 2015 Вернер Кох (Werner Koch), создатель и основной разработчик инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard);
  • 2014 Себастьян Жодонь (Sébastien Jodogne), автор Orthanc, свободного DICOM-сервера для обеспечения доступа к данным компьютерной томографии;
  • 2013 Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), один из разработчиков ядра Linux, входящий в технический совет организации Linux Foundation, внёсший значительный вклад в обеспечение загрузки Linux на системах с UEFI Secure Boot;
  • 2012 Фернандо Переc (Fernando Perez), автор IPython, интерактивной оболочки для языка Python;
  • 2011 Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автору языка программирования Ruby. Юкихиро уже на протяжении 20 лет участвует в развитии проектов GNU, Ruby и других открытых проектов;
  • 2010 Роб Савуа (Rob Savoye), лидер проекта по созданию свободного Flash-плеера Gnash, участник разработки GCC, GDB, DejaGnu, Newlib, Libgloss, Cygwin, eCos, Expect, основатель компании Open Media Now;
  • 2009 Джон Гилмор (John Gilmore), один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, создатель легендарного списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*. Учредитель компании Cygnus Solutions, первой начавшей оказывать коммерческую поддержку для решений на базе свободного ПО. Основатель свободных проектов Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN;
  • 2008 Wietse Venema (известный эксперт в области компьютерной безопасности, создатель таких популярных проектов, как Postfix, TCP Wrapper, SATAN и The Coroner's Toolkit);
  • 2007 Harald Welte (архитектор мобильной платформы OpenMoko, один из 5 основных разработчиков netfilter/iptables, мантейнер подсистемы пакетной фильтрации Linux ядра, активист движения свободного программного обеспечения, создатель сайта gpl-violations.org);
  • 2006 Theodore T'so (разработчик Kerberos v5, файловых систем ext2/ext3, известный хакер Linux ядра и участник группы, разработавшей спецификацию IPSEC);
  • 2005 Andrew Tridgell (создатель проектов samba и rsync);
  • 2004 Theo de Raadt (руководитель проекта OpenBSD);
  • 2003 Alan Cox (вклад в разработку Linux ядра);
  • 2002 Lawrence Lessig (популяризатор открытого ПО);
  • 2001 Guido van Rossum (автор языка Python);
  • 2000 Brian Paul (разработчик библиотеки Mesa 3D);
  • 1999 Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME);
  • 1998 Larry Wall (создатель языка Perl).

Премию за развитие социально значимых свободных проектов получили организации: SecureDrop (2016), Library Freedom Project (2015), Reglue (2014), GNOME Outreach Program for Women (2013), OpenMRS (2012), GNU Health (2011), Tor Project (2010), Internet Archive (2009), Creative Commons (2008), Groklaw (2007), Sahana (2006) и Wikipedia (2005).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/publi...)
  2. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2017)
  3. OpenNews: Фонд СПО назвал обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2016)
  4. OpenNews: Фонд СПО объявил лауреатов ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2015)
  5. OpenNews: Фонд СПО объявил лауреатов ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2014)
  6. OpenNews: Фонд СПО объявил лауреатов ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2013)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, award
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  • 1.1, Аноним, 11:11, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    > также является основателем инициативы по публикации исходных текстов прошивок для имплантируемых медицинских устройств, которая была создана после выявления проблем в проприетарном программном обеспечении собственного кардиостимулятора, которым она вынуждена пользоваться.

    Вот здесь начинается область где применение проприетарного ПО недопустимо. Вы можете со мной спорить, но тогда вы - идиот.

     
     
  • 2.17, fail_, 13:28, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    >> также является основателем инициативы по публикации исходных текстов прошивок для имплантируемых медицинских устройств, которая была создана после выявления проблем в проприетарном программном обеспечении собственного кардиостимулятора, которым она вынуждена пользоваться.
    > Вот здесь начинается область где применение проприетарного ПО недопустимо. Вы можете со
    > мной спорить, но тогда вы - идиот.

    вопрос не в "проприетарном ПО", а возможности аудита кодовой(исходников) базы,
    крайне желательно на public уровне...

     
     
  • 3.22, Sw00p aka Jerom, 14:49, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >>крайне желательно на public уровне...

    Не соглашусь, а как же всякая коммерческая тайна и тд.? Лучше уж Столлман создал бы рабочую группу по аудиту безопасности таких проектов. Собственно за хорошую сумму они бы проводили бы аудит как независимая сторона, и тем самым не разглашали бы исходный код. Что им мешает? Мозгов не хватает, вот в чём дело, в место того, чтобы заниматься реальными практическими делами, они то и дело страдают всякой х*й.

     
  • 1.2, Дуплик, 11:32, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME)

    Лучший из всех. Именно благодаря ему дефолтным графическим тулкитом в мире GNU/Linux стал свободный GTK+, а не всякая проприетарщина.

     
     
  • 2.8, Ю.Т., 12:30, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    >>Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME)
    > Лучший из всех. Именно благодаря ему дефолтным графическим тулкитом в мире GNU/Linux
    > стал свободный GTK+, а не всякая проприетарщина.

    GTK+ это несчастье мира СПО, даже почти трагедия, учитывая, что уже в 1998 г. существовал рабочий lesstif.

     
  • 1.3, Аноним, 11:36, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    как-то не очень либресвободно звучит, даже немножко омерзительно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, tupick, 11:51, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И кстати, поторопились
     
  • 1.4, Ю.Т., 11:38, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Всё это хорошо, протокол составлен правильно... но эта их мода на улыбку "зубы продавать" (а это именно мода, на западе именно так *поучают*, проверяйте) -- и вот в новости человек, сделавший доброе дело, стоит, оскалившись... ну скажем, неестественно.
     
     
  • 2.13, Свой, 13:08, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Стандартная американская "улыбка", которую они одевают на лицо по официальным поводам.
     
     
  • 3.15, Ю.Т., 13:17, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Стандартная американская "улыбка", которую они одевают на лицо по официальным поводам.

    ...*неестественная* гримаса, которая там *считается* "true and sincere smile"... а кто делает не так, тот притворяется, мол... в общем, schвабода!

     
  • 1.5, Аноним, 11:46, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Молодцы На этом и держится СПО, что каждый может внести свой вклад https ele... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 13:12, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Русского ни одного. За всю историю. Логично.
     
     
  • 2.16, Ю.Т., 13:18, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Русского ни одного. За всю историю. Логично.

    русские очень заняты

     
  • 2.19, Zloy, 13:54, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Стань первым.
     
  • 2.20, Аноним, 14:25, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Русские эту хню не могут настроить ). Одни вопросы в рассылках
     
  • 1.18, YetAnotherOnanym, 13:29, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Public Lab

    На главной висит ссылка "Определение сероводорода в воздухе методом медной трубки", решил посмотреть (интересует в свете новостей о Волоколамской свалке) - а там "This method has not been quantified or validated yet". То есть "одному чуваку пришла в голову идея, но как её реализовать, ни он, ни мы не знаем".

     
     
  • 2.21, Аноним, 14:36, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    держи https ru aliexpress com item MQ-136-h2s-sensor-module-MQ136-hydrogen-sul... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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