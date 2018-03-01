01.03.2018 18:39  Статический анализатор PVS-Studio 6.22 адаптирован для ARM-компиляторов (реклама)

Компания СиПроВер подготовила новую версию статического анализатора PVS-Studio 6.22, который доработан для обеспечения проверки кода для встраиваемых устройств на базе архитектуры ARM. В частности, в новой версии появилась поддержка ARM Compiler 5 и ARM Compiler 6 в составе сред разработки Keil uVision 5 и Keil DS-MDK, а также поддержка IAR C/C++ Compiler for ARM в составе среды IAR Embedded Workbench. Для загрузки доступна демонстрационная версия PVS-Studio для Linux. Так как многие проекты для встраиваемых систем являются небольшими и для них не всегда окажется целесообразным приобретать лицензию, разработчики предоставили для подобных проектов вариант бесплатной лицензии. В том числе предоставленный вариант бесплатной лицензии позволяет использовать её не только в открытых, но и в закрытых проектах. Для тестирования новых возможностей PVS-Studio была проведена проверка кода открытой операционной системы RT-Thread, ориентированной на применения на IoT-устройствах на базе как микроконтроллеров (ARM Cortex-M0, Cortex-M3/4/7), так и процессоров ARM (ARM Cortex-A8 и ARM Cortex-A9 DualCore). Тестирование было проведено в режимах Keil и IAR, и результаты получились примерно одинаковыми. Из выявленных предупреждений было отобрано 95 наиболее интересных проблем, среди которых: Запись во внешнюю структуру локальных переменных, которые перестанут существовать после выхода из функции, а в структуре останутся указатели уже на другие объекты в стеке;

Логическая ошибка при построении условных операторов;

Опечатки, в которых вместо двух операторов "&" дважды использовали оператор "&&", что приводит к постоянному возврату значения 0 или 1;

Использование вместо оператора "‹‹" значения "‹";

Применение всегда истинного условия "i ‹= 255" для переменной i с типом uint8_t, которое в коде приводит к зацикливанию;

Использование условий вида (x !=0 || x != 1 || x != 2 || x != 3), которые всегда являются истинными;

Использование при вызове memcpy(elementAddress, filter, sizeof(filter)) не размера всей структуры, а размера указателя на структуру;

Разыменование указателя до его проверки;

Неосмысленная перезапись переменной ("reg_value =" вместо "reg_value |=");

Неполная инициализация массива (обнулялся только элемент с индексом 0, а остальные элементы остались неинициализированными);

Тело цикла всегда выполняется только один раз и все условия внутри цикла бессмысленны, так как переменная i всегда равна 0;

Переменная нигде не инициализируется перед чтением из неё значения.



