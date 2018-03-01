01.03.2018 18:39  Статический анализатор PVS-Studio 6.22 адаптирован для ARM-компиляторов (реклама)

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|2.5, kai3341, 20:23, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Если бы все так спамили, я бы даже uBlock выключил
Любая ошибка -- это головная боль. Такие ошибки, как Race Condition, тестами не отловить. Ребята же предлагают решение, снимающее массу головной боли на старте. Это плохо?
Ребята использовали опенсорс как тестовый полигон: кода много самого разного качества, ошибки самые разнообразные. Что опенсорс от этого потерял?
Ребята пиарились отчётами об ошибках, попутно объясняя, как не наступить на некоторые грабли (например, memset). Что потерял пользователь от такой рекламы?
В результате опенсорс получал отчёты об ошибках, большая часть которых исправлялась (я оптимист). Что при этом терял опенсорс? Ну кроме ошибок и глюков.
Ребята пошли дальше навтречу опенсорсу и позволили проверять проекты, в шапке которых было несколько строк. Если у тебя нет денег на покупку продукта -- пользуйся им бесплатно. Я замечу, что сложность синтаксического анализа чуть выше, чем нарисовать кнопку на форме (ну то есть намного порядков, кто сарказма не видит). И результатами работы ребята позволили пользоваться бесплатно, если у вас нет денег на лицензию. Что при этом потерял опенсорс? Может, что-то при этом потеряли лично Вы?
Сейчас ребята выкатили апдейт: ARM. Это значит, что на Raspberry и ведроидах станет меньше глюков. Что при этом потерял опенсорс? Что потеряли лично Вы?
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|4.24, Ordu, 23:42, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ребята пошли дальше и нашли способ спамить прямо в чужих исходниках.
Решение спамить или не спамить в исходниках какого-либо проекта принимают не разработчики PVS-Studio, а разработчики этого проекта. Так что если чё, все претензии к последним.
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|4.12, kai3341, 21:00, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ты разуй глаза и прочитай, про что новость. Они поддержку каких-то проприетарных компилеров и IDE добавили. Никто в здравом уме ими софт для малины не собирает.
GCC и clang всё ещё поддерживаются, а указанными выше Вас пользоваться никто не заставляет.
Хозяйке на заметку: основная функциональность этого продукта не зависит от компилятора
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