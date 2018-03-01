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01.03.2018 18:39  Статический анализатор PVS-Studio 6.22 адаптирован для ARM-компиляторов (реклама)

Компания СиПроВер подготовила новую версию статического анализатора PVS-Studio 6.22, который доработан для обеспечения проверки кода для встраиваемых устройств на базе архитектуры ARM. В частности, в новой версии появилась поддержка ARM Compiler 5 и ARM Compiler 6 в составе сред разработки Keil uVision 5 и Keil DS-MDK, а также поддержка IAR C/C++ Compiler for ARM в составе среды IAR Embedded Workbench.

Для загрузки доступна демонстрационная версия PVS-Studio для Linux. Так как многие проекты для встраиваемых систем являются небольшими и для них не всегда окажется целесообразным приобретать лицензию, разработчики предоставили для подобных проектов вариант бесплатной лицензии. В том числе предоставленный вариант бесплатной лицензии позволяет использовать её не только в открытых, но и в закрытых проектах.

Для тестирования новых возможностей PVS-Studio была проведена проверка кода открытой операционной системы RT-Thread, ориентированной на применения на IoT-устройствах на базе как микроконтроллеров (ARM Cortex-M0, Cortex-M3/4/7), так и процессоров ARM (ARM Cortex-A8 и ARM Cortex-A9 DualCore). Тестирование было проведено в режимах Keil и IAR, и результаты получились примерно одинаковыми.

Из выявленных предупреждений было отобрано 95 наиболее интересных проблем, среди которых:

  • Запись во внешнюю структуру локальных переменных, которые перестанут существовать после выхода из функции, а в структуре останутся указатели уже на другие объекты в стеке;
  • Логическая ошибка при построении условных операторов;
  • Опечатки, в которых вместо двух операторов "&" дважды использовали оператор "&&", что приводит к постоянному возврату значения 0 или 1;
  • Использование вместо оператора "‹‹" значения "‹";
  • Применение всегда истинного условия "i ‹= 255" для переменной i с типом uint8_t, которое в коде приводит к зацикливанию;
  • Использование условий вида (x !=0 || x != 1 || x != 2 || x != 3), которые всегда являются истинными;
  • Использование при вызове memcpy(elementAddress, filter, sizeof(filter)) не размера всей структуры, а размера указателя на структуру;
  • Разыменование указателя до его проверки;
  • Неосмысленная перезапись переменной ("reg_value =" вместо "reg_value |=");
  • Неполная инициализация массива (обнулялся только элемент с индексом 0, а остальные элементы остались неинициализированными);
  • Тело цикла всегда выполняется только один раз и все условия внутри цикла бессмысленны, так как переменная i всегда равна 0;
  • Переменная нигде не инициализируется перед чтением из неё значения.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.viva64.com/ru/pvs-s...)
  2. OpenNews: Сравнение качества кода Firebird, MySQL и PostgreSQL в анализаторе PVS-Studio (реклама)
  3. OpenNews: Итоги проверки Tizen в статическом анализаторе PVS-Studio (реклама)
  4. OpenNews: Анализатор PVS-Studio бесплатно доступен экспертам по безопасности (реклама)
  5. OpenNews: Использование PVS-Studio для поиска дефектов безопасности (реклама)
  6. OpenNews: Эксперимент по выявлению уязвимостей во FreeBSD при помощи PVS-Studio (реклама)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pvs-studio
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  • 1.1, Аноним, 19:53, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –6 +/
    В СПО как-то все зарабатывают Некоторые даже грантами на всякие глупости умудря... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 19:54, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну, справедливости ради, надо сказать, что давно их не было слышно. Тут во всяком случае.
     
  • 2.4, sadasd, 20:22, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Команда маленькая, если есть идеи как им по другому рекламу подешевле делать, то вперед и с песней.
     
  • 2.5, kai3341, 20:23, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Если бы все так спамили, я бы даже uBlock выключил

    Любая ошибка -- это головная боль. Такие ошибки, как Race Condition, тестами не отловить. Ребята же предлагают решение, снимающее массу головной боли на старте. Это плохо?

    Ребята использовали опенсорс как тестовый полигон: кода много самого разного качества, ошибки самые разнообразные. Что опенсорс от этого потерял?

    Ребята пиарились отчётами об ошибках, попутно объясняя, как не наступить на некоторые грабли (например, memset). Что потерял пользователь от такой рекламы?

    В результате опенсорс получал отчёты об ошибках, большая часть которых исправлялась (я оптимист). Что при этом терял опенсорс? Ну кроме ошибок и глюков.

    Ребята пошли дальше навтречу опенсорсу и позволили проверять проекты, в шапке которых было несколько строк. Если у тебя нет денег на покупку продукта -- пользуйся им бесплатно. Я замечу, что сложность синтаксического анализа чуть выше, чем нарисовать кнопку на форме (ну то есть намного порядков, кто сарказма не видит). И результатами работы ребята позволили пользоваться бесплатно, если у вас нет денег на лицензию. Что при этом потерял опенсорс? Может, что-то при этом потеряли лично Вы?

    Сейчас ребята выкатили апдейт: ARM. Это значит, что на Raspberry и ведроидах станет меньше глюков. Что при этом потерял опенсорс? Что потеряли лично Вы?

     
     
  • 3.9, Аноним, 20:52, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ребята пошли дальше и нашли способ спамить прямо в чужих исходниках ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, Аноним, 22:59, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Напиши скрипт fuse fs, вставляющий нужную йобу в файлы специально для анализатор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, Ilya Indigo, 23:09, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это запрещено в соглашении.
     
  • 4.24, Ordu, 23:42, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ребята пошли дальше и нашли способ спамить прямо в чужих исходниках.

    Решение спамить или не спамить в исходниках какого-либо проекта принимают не разработчики PVS-Studio, а разработчики этого проекта. Так что если чё, все претензии к последним.

     
  • 3.10, Аноним, 20:54, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты разуй глаза и прочитай, про что новость Они поддержку каких-то проприетарных... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, kai3341, 21:00, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ты разуй глаза и прочитай, про что новость. Они поддержку каких-то проприетарных компилеров и IDE добавили. Никто в здравом уме ими софт для малины не собирает.

    GCC и clang всё ещё поддерживаются, а указанными выше Вас пользоваться никто не заставляет.

    Хозяйке на заметку: основная функциональность этого продукта не зависит от компилятора

     
     
  • 5.16, Аноним, 21:38, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, с gcc и clang оно раньше не работало?
     
  • 1.2, Аноним, 19:54, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Как раз к новым ноутам на арме и виндусе подоспели, очень хорошо.
     
     
  • 2.6, fi, 20:25, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    IAR Embedded - это не про ноуты, а про железки самопальные
     
  • 1.7, Аноним, 20:27, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Проверьте пожалуйста проект Tor
     
     
  • 2.8, Andrey_Karpov, 20:40, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мои аплодисменты проекту Tor - https://www.viva64.com/ru/b/0507/
     
     
  • 3.11, Аноним, 21:00, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Значит, действительно по заказу и под контролем спецслужб писали Полное отсутс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Аноним, 21:11, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Спецслужбы повсюду, спасает лишь одно - фольгированная шапочка, чтоб они не могл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.14, A.Stahl, 21:17, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты ведь знаешь, что для экранирования мозголучей эффективна лишь золотая фольга?
     
     
  • 6.19, Аноним, 21:54, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не слушайте его, он глубоко внедренный агент рептилоидов Фольга помогает только... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.23, анонимус, 23:39, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, записал
     
  • 5.17, Аноним, 21:40, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прежде чем с умным видом ссылаться на какую-то книгу, полезно эту книгу прочесть... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.15, Аноним, 21:21, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На этом форуме новость на тему tor относится к 2010му году, а сам проект впервые... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, Ilya Indigo, 23:14, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мои аплодисменты проекту Tor - https://www.viva64.com/ru/b/0507/

    А свежие postfix и dovecot проверяли?

     
     
  • 4.25, Andrey_Karpov, 23:48, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А свежие postfix и dovecot проверяли?

    Оплатите регулярный мониторинг проекта?


     
  • 1.18, Аноним, 21:47, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Хотел было высказать Карпову благодарность за то, что поведал о существовании ОС... весь текст скрыт [показать]
     

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